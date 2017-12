Ancona shock, si rovescia acqua bollente addosso e inventa aggressione

Il 60enne ha raccontato di aver aperto la porta ad una persona non identificata che lo avrebbe prima colpito poi cosparso di acido, rivelatosi poi acqua bollente. Si era rovesciato accidentalmente addosso dell’acqua bollente, facendo cadere involontariamente una pentola, ed ha inventato – di fronte ai soccorritori del 118 – un’aggressione con l’acido, con tanto di ‘uomo misterioso’ in fuga. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Torrette, ha riportato ustioni considerati guaribili in 15 giorni.

L’assalto è avvenuto la Vigilia di Natale, intorno alle 17.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si sono subito messi a caccia dell’aggressore. I militari stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Si indaga per tentato omicidio.

La vicenda presenta lati oscuri e la vittima – un italiano che viva da solo e con piccoli precedenti che però non giustificherebbero, secondo i carabinieri, l’aggressione – non sarebbe di alcuna utilità nel ricostruire l’accaduto perché sostiene di non ricordare bene.

Quando un oggetto o un liquido caldo, una fiamma o una sostanza caustica entrano in contatto con la pelle, la gravità dell’ustione che si produce, com’è facile intuire, sarà tanto maggiore quanto più elevata è la temperatura e la durata del contatto. Ad esempio, lesioni di uguale gravità (1° grado) sono provocate dal contatto per 6 ore con temperature di 45°C, per 2 minuti a 51°C, per un solo secondo a 60°C. Il contatto di un solo secondo con un corpo alla temperatura di 65°C è sufficiente a determinare una ustione di 2° grado.

La gravità dell’ustione dipende inoltre dalla superficie corporea interessata: un’ustione di 3° grado ma di piccole dimensioni non rappresenta un pericolo per la vita, al contrario, un’ustione di 2° grado molto estesa può avere una prognosi molto grave. Anche la zona colpita è importante, soprattutto se interessa articolazioni o zone della pelle soggette a stiramento o parti delicate. Le ustioni che interessano il viso, gli occhi, le orecchie e i genitali richiedono sempre una valutazione specialistica. Altri fattori che condizionano la gravità del danno sono il tipo e il calore specifico dell’agente ustionante. In genere le ustioni da liquidi sono più estese, quelle da solidi (per esempio, la marmitta del motorino) sono localizzate ma più profonde. Indipendentemente dall’estensione, sono considerate ”importanti” tutte le lesioni da caustici e da folgorazione che vanno sempre sottoposte a osservazione medica. L’ustione può infettarsi. Nei casi più gravi può esservi febbre, passaggio di batteri nel sangue e diffusione dell’infezione ad altre parti del corpo. Particolarmente a rischio sono i neonati e gli anziani sopra i 60 anni, soprattutto se affetti da malattie croniche (per esempio il diabete).

A SECONDA DELLA GRAVITA “LE”USTIONÌ SÀRÀNNÒ”:

di 1° grado:

le più lievi, con semplice arrossamento e bruciore dell’epidermide (la parte più superficiale della pelle), sensibilità e dolore al contatto. Non sono presenti vesciche e la guarigione avviene spontaneamente in pochi giorni senza lasciare cicatrici.

di 2° grado:

è interessato anche lo strato di tessuto immediatamente sottostante (derma). Sono molto dolorose e sono presenti vesciche (flittene) più o meno grosse, ripiene di liquido che è il plasma che fuoriesce dai capillari. Quelle meno gravi (che interessano il derma superficiale) cicatrizzano nel giro di qualche settimana, quelle più profonde hanno tempi di guarigione più lunghi e possono restare cicatrici permanenti soprattutto in caso di infezione.

di 3° grado:

sono le più gravi in quanto nell’area colpita la pelle è completamente distrutta in tutto in suo spessore. Non è presente dolore per la distruzione dei recettori nervosi e non ci sono vesciche. La guarigione richiede tempi lunghi e lascia cicatrici permanenti (cheloidi) a volte sfiguranti al punto da dover ricorrere ad interventi di chirurgia plastica.

Qualunque sia la gravità del danno, il primo soccorso consiste nel raffreddare e detergere la zona con acqua corrente fredda. Questo ferma la progressione della lesione procurata dal calore, riduce l’arrossamento alleviando contemporaneamente il dolore. Il raffreddamento deve essere effettuato al più presto (ma è ancora efficace se iniziato entro 30-60 minuti dall’ustione) e andrebbe protratto fino a scomparsa definitiva del dolore ma in ogni caso non meno di dieci minuti. Per comodità si può tenere a mente la “regola del 5-10-15”: agire entro 5 minuti dall’evento, esporre la parte ustionata sotto l’acqua con temperatura a 10°C per un tempo di 15 minuti. Per le parti del corpo che non possono essere immerse in acqua, per esempio il viso, si possono effettuare impacchi freddi, utilizzando un panno pulito imbevuto di acqua. Non vanno, invece, utilizzate, come si potrebbe essere tentati di fare, le miscele acqua e ghiaccio, né va applicato il ghiaccio (neppure i cuscinetti refrigeranti) direttamente sulla parte lesa, perché potrebbero aggravare il danno per la riduzione troppo rapida della temperatura dei tessuti.

Se la parte ustionata è coperta da indumenti, rimuoverli con estrema attenzione: meglio tagliare la stoffa piuttosto che sfilarli.

Dopo il raffreddamento si può procedere alla valutazione dell’entità del danno.

Solo nel caso di piccole ustioni si può ricorrere all’automedicazione: possono essere definite piccole ustioni quelle poco profonde (di 1 ° grado e 2° superficiali) e poco estese (che interessano all’incirca una porzione di pelle più piccola di un palmo della mano). Non cospargere l’ustione con olio. Anche se questo è uno dei rimedi più popolari per le ustioni, impedisce l’accurata pulizia della lesione, ostacola la dispersione del calore e favorisce la macerazione dell’area colpita, con conseguente maggior rischio di infezione. Non impiegare tinture o altre sostanze tossiche per le cellule e non fare impacchi con acido borico. Non impiegare di propria iniziativa creme ad azione antibatterica; solo il medico può stabilire se questi prodotti sono necessari.

In caso di ustioni con sostanze chimiche non cercare di neutralizzarle: si potrebbero avere reazioni che aggravano il danno cutaneo anziché mitigarlo.