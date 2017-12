Alici Auchan ritirate dal mercato per presenza di istamina

Una nuova allerta alimentare nel nostro paese e questa volta ad essere incriminate sono le alici Auchan. Si tratta di un prodotto commercializzato dalla celebre catena francese di supermercati, la quale proprio nella giornata di ieri ha annunciato il ritiro della colatura di alici con marchio Sapori di mare. Stando a quanto è emerso, il motivo del ritiro sarebbe la quantità eccessiva di istamina contenuta nel prodotto. L’istamina è una sostanza che si trova praticamente in tutti gli organismi vegetali o animali agisce da mediatore chimica in alcune reazioni del nostro corpo che contiene proprio questa sostanza soprattutto nelle cellule che si occupano delle risposte allergiche. Il nostro organismo produce l’istamina come risposta ad un allergene e serve quindi per mettere in allerta il nostro organismo che è presente qualcosa di estraneo e dunque di potenzialmente pericoloso.

Livelli molto alti di istamina può portare alla comparsa di reazioni allergiche anche molto gravi. L’istamina Comunque è presente anche in diversi quantitativi all’interno di alcuni alimenti e diventa un problema quando non vi è un equilibrio tra l’assunzione o Liberazione di istamina e la degradazione di questa sostanza ad opera di un enzima chiamato diaminossidasi che all’interno dell’intestino tenue ne evita l’assorbimento. Tornando al richiamo sopraindicato, si parla di colatura alici a marchio Sapori di mare Lotto 08/2017; l’avvertenza ai consumatori è di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita.

Le alici in questione sarebbero prodotte dalla ditta Iasa srl con sede dello stabilimento in via Nofilo n 25 84080 Pellezzano, con data di scadenza sulle confezioni del pezzo da 100 ml, al 31 agosto 2019. Sarebbero interessati da questo richiamo i punti Iper di Bussolengo, Porta di Roma, Nola, Pompei, Palermo, fondo Raffo. I consumatori scrive Auchan sul suo sito, dovranno riportare il prodotto al punto vendita per la sostituzione mentre ulteriori informazioni potranno essere ottenute chiamando il numero 089.56.63.47 oppure scrivendo all’indirizzo iasasrl@tin.it.

I sintomi tipici dell’ intossicazione da istamina comprendono irritazione alla gola e alla pelle, sudore, nause,a vomito o cefalea ed è anche conosciuta come sindrome sgombroide secondo quanto riferito dal Ministero della Salute E si tratterebbe di una patologia simile allergica risultante dall’ingestione di pesce alterato che contiene istamina. In soggetti asmatici e allergici in generale, i sintomi potrebbero presentarsi in modo più severo e aggressivo. La presenza di quantità elevate di istamina non è un elemento da sottovalutare è questo quanto riferito da Giovanni D’Agata presidente dello sportello dei diritti Perché può causare reazioni allergiche anche molto gravi. Generalmente l’istamina si trova in modo abbondante nel tonno, negli sgombri e in altri pesci della stessa famiglia ed è un indicatore di cattiva conservazione.