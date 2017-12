Antinfiammatorio ritirato dalle farmacie perchè contaminato: i lotti incriminati

A procedere al blocco della commercializzazione e successivo ritiro del farmaco Ibifen dalle farmacie è stata la società Polifarma, in qualità di concessionario e distributore di vendita in nome e per conto del titolare AIC IBI Istituto Biochimico Italiano.

Il farmaco antinfiammatorio ritirato dalle farmacie è Ibifen. A riportare i dettagli della decisione è il sito sportellodeidiritti.org, sul quale si precisa quali sono i lotti che hanno sollevato dubbi e manifestato anomalie. Il farmaco Ibifen viene utilizzato per moltissime patologie quali l’artrite reumatoide, spondilite anchilosante, gotta acuta, osteoartrosi a varia localizzazione, sciatalgie, strappi muscolari, flebiti. Nello specifico, si tratta delle confezioni di due lotti e precisamente lotto 012 scadenza Agosto 2020 e lotto 013 scadenza Agosto 2010 della specialità medicinale IBIFEN*OS GRAT EFF 30BUST 50MG – AIC 024994170.

L’accortezza principale che dobbiamo avere per la buona conservazione dei farmaci è la temperatura a cui vengono disposti, in particolari farmaci non devono essere esposti a sbalzi di temperatura che si possono verificare facilmente con climi rigidi. Quando ci rechiamo in farmacia si abbiamo anche altre commissioni da svolgere è importante che la farmacia sia l’ultima tappa in cui ci fermiamo, in modo che si possa far ritorno a casa più velocemente ed esporre i medicinali per il minor tempo possibile alle temperature e alla luce diretta. Una volta arrivati a casa bisogna sempre controllare la fornitura che ci ha dato la farmacia via controllando la confezione che sia integra, cosa importante la data di scadenza, e la temperatura di conservazione, perché, a seconda della temperatura dei farmaci vanno riposti in posti diversi.

Due sono gli elementi principali per mantenere la sicurezza del farmaco: se il farmaco deve avere una temperatura dai due agli 8° deve essere il vostro frigorifero in un contenitore dedicato e separato da tutti gli altri elementi, il contenitore non deve aderire alle pareti e deve essere posizionato in uno scomparto medio del frigorifero, per quanto riguarda invece, tutti gli altri farmaci vanno riposti lontano da fonti di calore, lontano da fonti di umidità. Un altro aspetto molto importante è tenere il farmaco in un luogo sicuro, non solo per i bambini come è usuale ritenere, ma anche sicuro per gli animali domestici. Importantissimo separare i farmaci per uso umano e per uso animale.

La corretta gestione dei farmaci è una componente fondamentale del processo assistenziale e delle sua qualità. Tale gestione non comprende solo processi relativi alla selezione, approvvigionamento, conservazione, prescrizione, trascrizione, distribuzione, preparazione, somministrazione, documentazione e monitoraggio delle terapie farmacologiche, ma anche un controllo qualitativo del farmaco teso a tutelare la salute del paziente. Nel corso dell’utilizzo alcuni farmaci possono essere sospesi, revocati o ritirati dal commercio; la tempestività del farmacista nel mettere in atto le procedure previste garantisce la sicurezza del paziente.

La detenzione di medicinali guasti (scaduti) o imperfetti rientra nelle ipotesi di reato contro l’incolumità pubblica, come quella relativa alla detenzione di medicinali adulterati o contraffatti.

Per guasto si intende ogni medicamento che abbia subito nel tempo processi di alterazione; il medicinale scaduto è considerato guasto.

Per imperfetto si intende ogni medicamento che non risulti preparato secondo le indicazioni della tecnica farmaceutica, o che sia tecnicamente difettoso risultando così privo di efficacia terapeutica o dannoso per la salute.

Per adulterato si intende un medicinale modificato, privato in tutto o in parte dei suoi componenti caratteristici. Per contraffatto si intende un medicinale falsificato a scopo fraudolento.

PROVVEDIMENTI

Allo scopo di tutelare la salute pubblica e in accordo con le norme nazionali e comunitarie, vengono emanati, con la collaborazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), provvedimenti con carattere di urgenza quali:

■ il ritiro dei lotti (ritiro dell’intero lotto);

■ il divieto di utilizzo (il lotto deve essere fisicamente separato dagli altri e non deve essere assolutamente utilizzato fino ad emissione di provvedimenti successivi che verranno intrapresi dopo il risultato delle analisi effettuate dall’ISS);

■ il campionamento (in questo caso il lotto può essere utilizzato, sarà l’AIFA a comunicare eventuali altri provvedimenti, dopo l’ esito delle analisi effettuate dall’ISS);

■ il sequestro cautelativo di uno o più lotti di prodotti medicinali difettosi (i prodotti sequestrati non potranno essere utilizzati né distrutti senza l’autorizzazione dell’AIFA).

REVOCHE, VARIAZIONI E SOSPENSIONI DI AIC

Le revoche di AIC su rinuncia (art. 38, comma 9, del D.L.vo n. 219/2006) comprendono l’intera autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale.

Lo smaltimento delle scorte, se concesso, viene espressamente dichiarato nella determinazione di revoca, con termine entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in G.U. – termine non prorogabile, salvo esigenze di sanità pubblica; in taluni casi il medicinale può essere utilizzato fino alla data di scadenza.

Le variazioni di AIC comprendono, invece, i casi di soppressione di singoli dosaggi o forme farmaceutiche.

L’Ufficio Qualità dei Prodotti gestisce, altresì, le attività di revoca d’ufficio e di sospensione delle AIC dei medicinali. L’AIC di un medicinale può essere revocata, con conseguente definitivo ritiro dal commercio quando:

a) il medicinale risulta nocivo nelle normali condizioni di impiego;

b) il medicinale non possiede l’effetto terapeutico o l’effetto per il quale è stato autorizzato;

c) il rapporto rischio/beneficio non è favorevole nelle normali condizioni d’impiego;

d) il medicinale non presenta la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata;

e) il medicinale è stato prodotto in stabilimenti non autorizzati.

L’autorizzazione può essere revocata anche nel caso in cui si riscontri che le

informazioni presenti nella domanda di autorizzazione del medicinale non siano corrette o in assenza di controlli sul prodotto finito, sui componenti o sui prodotti intermedi della produzione. Costituiscono, inoltre, motivo di revoca le sperimentazioni che, presentate a supporto della richiesta di AIC, siano state lu condotte senza rispettare i principi e le linee guida delle norme di buona pratica

clinica (GCP) fissati dalla normativa comunitaria.

Il provvedimento di sospensione dell’AIC comporta il divieto di vendita o dispensazione del medicinale; esso viene disposto qualora sia opportuno acquisire ulteriori dati inerenti caratteristiche del medicinale ovvero in caso di lievi irregolarità, ha validità temporanea e può essere revocato. In alcuni casi alla sospensione segue il ritiro, in altri l’AIFA può autorizzare la proroga dei termini di distribuzione di lotti precedentemente sospesi.

Il Ministero della Salute attraverso il progetto di tracciabilità del farmaco e il monitoraggio degli approvvigionamenti di farmaci negli ospedali, nelle farmacie territoriali e nella distribuzione diretta si propone di contrastare eventuali attività illegali a danno della salute pubblica. Titolari di AIC, distributori, strutture ospedaliere ecc… devono essere registrati nella banca dati centrale per poter acquistare, detenere, cedere, vendere o smaltire farmaci; essi devono, inoltre, trasmettere alla banca dati in modo informatico i movimenti delle singole confezioni.6 L’AIFA in cooperazione con l’EMA assicura, con le ispezioni, se necessario senza preavviso, nonché, ove opportuno, chiedendo ad un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o ad un laboratorio designato al fine di effettuare controlli su campione, che le disposizioni normative dei medicinali siano rispettate.

Tale cooperazione consiste in scambi di informazioni con l’EMA sia sulle ispezioni programmate sia sulle ispezioni già condotte. Se l’ispezione accerta l’inosservanza delle strutture osservate degli obblighi di legge ovvero dei principi e delle linee guida di buona pratica di distribuzione, l’autorità competente che ha effettuato l’ispezione trasmette tempestivamente tale informazione all’AIFA che provvede a iscriverla nella banca dati dell’Unione.8 Le regioni singolarmente o in intesa tra loro collaborano con l’AIFA nell’attività di farmacovigilanza per la realizzazione del progetto di farmacovigilanza attiva.

Le regioni provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, alla diffusione di informazioni al personale sanitario e alla formazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza sviluppando azioni mirate al monitoraggio della sicurezza dei medicinali.

In aggiunta agli interventi adottati a livello nazionale sono contemporaneamente espletate le misure del Sistema di Allerta Rapido, definito in base a procedure condivise a livello europeo, che prevede azioni e notificazioni differenti in relazione alla tipologia di gravità del difetto in accordo con la classificazione delle urgenze.

OBBLIGHI DEL FARMACISTA

In seguito a comunicazione di ritiro, sospensione o revoca di un prodotto medicinale da parte del NAS, dell’AIFA o della ditta produttrice, il farmacista ha l’obbligo, dopo aver verificato la presenza del suddetto farmaco, di sospendere immediatamente la dispensazione. I prodotti oggetto del ritiro dovranno essere collocati in apposito contenitore su cui deve essere apposta la dicitura “medicinale ritirato o sospeso o revocato”; tale contenitore deve essere conservato separatamente dagli altri farmaci in modo da consentire eventuali verifiche e riscontri da parte delle autorità competenti. Il farmacista è tenuto a conservare la documentazione che identifichi ogni operazione di entrata ed uscita, la data, la denominazione del medicinale, il quantitativo ricevuto o consegnato, il numero di lotto, la data di scadenza, il nome e l’indirizzo del fornitore o del destinatario. Tale documentazione dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità competenti. Si applica il ritiro dell’intera specialità qualora i lotti coinvolti da difetti siano molteplici e risulti difficoltoso identificarli o non vi siano sufficienti garanzie che il difetto sia limitato a qualche lotto.

Il farmacista è tenuto a contattate l’U.O. Ospedaliera e/o territoriale, a cui ha precedentemente consegnato il medicinale oggetto di segnalazione, e verificarne la presenza; qualora si trattasse di un assistito, il farmacista deve contattare il paziente invitandolo a sospendere immediatamente la terapia e riconsegnare il farmaco al fine di procedere ad un accurato controllo e/o al ritiro dello stesso. Nella Figura 4 viene illustrato l’intero processo che prevede la comunicazione di ritiro, sospensione o revoca del farmaco; la verifica della giacenza, della consegna antecedente alla comunicazione e dei dati informatici; le relative azioni in caso di presenza del farmaco in farmacia o di avvenuta consegna.

L’attività di vigilanza ha l’obiettivo di garantire la qualità dei medicinali e la sicurezza del paziente. Le ispezioni presso le farmacie private aperte al pubblico sono di competenza del servizio farmaceutico territoriale. Il farmacista territoriale durante il corso delle ispezioni ordinarie/straordinarie ha il compito di verificare ^ l’eventuale presenza all’interno della farmacia di medicinali per cui sia stato predisposto ritiro/revoca/ sospensione da parte di AIFA, NAS o da parte della ditta produttrice, al fine di garantire la sicurezza dei pazienti e degli utilizzatori.

I medicinali devono essere rimossi dagli scaffali e allocati in appositi contenitori o con idonea dicitura, che ne escluda la vendibilità o la dispensazione in attesa

di reso o distruzione secondo le indicazioni della ditta, dei Nas o dell’AIFA. È perseguibile non solo chi adultera o contraffà un medicamento ma anche chi lo un detiene. L’articolo 2 del Ddl Marinello, già approvato dal Senato e con parere favorevole da parte della XII commissione Affari Sociali della Camera ma non o ancora pubblicato nel GURI, modifica il Testo Unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio Decreto n. 1265 del 1934, intervenendo sull’articolo 123, relativo alla

professione di farmacista per depenalizzare la detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti qualora detti farmaci non siano destinati al commercio.

La proposta di legge, intervenendo sull’articolo 123, introduce una sanzione lu amministrativa pecuniaria (da 1500 a 3000 euro) a carico del farmacista che

detenga farmaci scaduti, guasti o imperfetti qualora, per le modeste quantità e le modalità di conservazione, si possa escludere la destinazione al commercio; pertanto i contenitori devono essere posti in una specifica zona della farmacia separati dai medicinali vendibili. Durante il corso delle ispezioni il farmacista annoterà nel verbale di ispezione l’eventuale rinvenimento di confezioni ritirate, sospese o revocate. È buona norma che il verbale di ispezione preveda un preciso spazio da dedicare a tale verifica.

RIMBORSO DEL FARMACO RITIRATO

La ditta produttrice fornirà indicazioni circa il trattamento del farmaco sospeso, ritirato o revocato.

Il farmaco sospeso viene restituito alla ditta che provvederà all’emissione di una nota di credito di pari importo o alla sostituzione del farmaco. In seguito a disposizione del Ministero della Salute, il farmaco può essere reimmesso in circolazione.

Il farmaco ritirato o revocato può essere restituito alla ditta che provvederà all’emissione di una nota di credito di pari importo o alla sostituzione del farmaco; in alternativa, la ditta può provvedere all’emissione di una nota di credito per l’azienda, in seguito alla dichiarazione di distruzione da parte del farmacista corredata di relativo verbale di distruzione.

Le note di credito dovranno riportare indicazioni della fattura a cui fanno riferimento e al numero d’ordine.

Farmaci: ma siamo sicuri?

I medicinali sono importantissimi per migliorare La qualità di vita dei pazienti, ma nessuno di essi è davvero innocuo.

91 sostanze autorizzate nell’Unione europea e appartenenti a div erse categorie, secondo uno studio, possono compromettere lo stato di salute con effetti indesiderati gravi o gravissimi.

Spesso inutili, talvolta dannosi. Per molti farmaci, il rapporto tra rischio e beneficio potrebbe essere sbilanciato a favore del primo, soprattutto quando l’uso viene fatto in maniera incauta, impropria, sen/.a una reale necessità. A condannare un medicinale può essere il monitoraggio continuo sulla sua sicurezza, che comporta sempre una possibile eliminazione dal mercato qualo ra emergano effetti indesiderati gravi prima sconosciuti, ma anche studi e ricerche – sovente condotti da professionisti e ricercatori indipendenti – da cui, periodicamente, emergono verdetti severi.

Fra i giudizi meno rassicuranti c’è quello della rivista francese di informazione scientifica Prescrire, che ogni febbraio (ormai da cinque anni) pubblica un elenco di medicinali pericolosi, da cui stare alla larga, indicando anche le alternative meno nocive con cui sostituirli.

Nell’ultimo report, datato 2017, vengono passate al setaccio 91 sostanze autorizzate nell’Unione europea e appartenenti a diverse categorie (antinfiammatori, antidepressivi, antidolorifici, oncologici, cardiovascolari…) che, stando alla ricerca, non soltanto sono inefficaci ma possono aggravare lo stato di salute con effetti indesiderati gravi, se non gravissimi.

Sempre in Francia, pochi anni fa, due rinomati medici (Philippe Kven e Bernard Debré) avevano fatto scalpore con un libro accusa – intitolato Guide des 4.000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux (Guida a 4.000 medicinali utili, inutili e dannosi) – dove veniva messa in luce una criticità delle sperimentazioni cliniche sui farmaci, spesso “viziate” da un fenomeno – definito under repor- ting – che consiste nella parziale pubblicazione dei dati raccolti, determinando una sottostima degli effetti avversi e una sovrastima dell’efficacia.

Non a caso, esiste una petizione internazionale (da sottoscrivere sul sito www. alltrials.net e supportata da numerose organizzazioni sanitarie a livello mondiale), che chiede a gran voce la registrazione di qualsiasi sperimentazione clinica (trial) presso un ente pubblico indipendente, riportando integralmente metodi e risultati. Una richiesta più che lecita, tenendo conto che solo ad aprile 2017 la percentuale di trial non pubblicati risultava pari al 45,2 per cento.

Ma allora, curarsi è peggio della malattia stessa? «Non esistono farmaci innocui, perché ciascuno di essi comporta la possibilità di sviluppare effetti collaterali più o meno marcati, più o meno gravi, più o meno conosciuti: in un certo senso, è il prezzo che accettiamo di pagare per ottenere un beneficio, di norma superiore al rischio», spiega il professor Silvio Garattini, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” di Milano (www.marione- gri.it) e collaboratore di BenEssere.

Ovviamente, a seconda di numerosi parametri personali, come età, peso, altezza, composizione corporea c metabolismo,

ogni preparato può esercitare azioni diverse sui vari individui, risultando ben tollerato in alcuni soggetti e determinando invece qualche problema in altri. «Gli inglesi parlano di expected side effeets quando gli effetti avversi sono noti e indicati sul foglietto illustrativo, mentre gli unexpected side effeets sono le reazioni inaspettate, non sempre facili da correlare all’assunzione».

Di fatto, non è così semplice dimostrare la tossicità di un farmaco, perché durante un trattamento medico possono verificarsi eventi avversi che non necessariamente hanno una correlazione di causa-effetto. Conte dire che, se dopo aver ingerito una statina compare un brutto mal di denti, è complicato provarne il legame, perché l’odontalgia potrebbe essere indipendente dai farmaco.

Attenzione ai mix

A tutto questo, si aggiunge un altro problema. Solo in Italia, quasi un milione e mezzo di anziani assume ogni giorno dieci o più farmaci e qualche migliaio di over 75 (trattati per ipertensione, iperlipide- mia o diabete) ha sperimentato almeno un episodio di doppia prescrizione, involontaria, di due sostanze identiche consigliate da due medici diversi, con il risultato di un sovradosaggio.

«La politerapia, ovvero l’assunzione concomitante di più farmaci della stessa o di diverse aree terapeutiche, rappresenta un altro pericolo da non sottovalutare, perché tra i vari principi attivi si possono creare interazioni capaci di determinare una risposta clinica diversa da quella attesa», riferisce il professor Garattini. «Così, soprattutto nei pazienti più fragili, l’azione dei singoli medicinali può risultare ridotta, amplificata oppure si verifica una reazione nuova e inaspettata. Per non parlare dell’au- mentato rischio di confusione tra pastiglie e pastiglietle, con il risultato di una mancata aderenza alla terapia».

Un’indagine condotta presso l’Uni- versity of Illinois at Chicago (Stati Uniti) e pubblicata sulla rivista Jama internai medicine ha definito questo mix “potenzialmente fatale”, mentre un altro studio, pubblicato sul Journal of american geriatrics society, ha mostrato come la politerapia possa determinare nel sistema nervoso centrale cambiamenti tali da influenzare addirittura la capacità di camminare del paziente, che diminuisce e rallenta.

Filtrare le notizie in definitiva, nessun farmaco è completamente sicuro, anche se sostenuto da risultati incoraggianti e da un utilizzo consolidato. In fondo, gli studi che precedono la sua immissione in commercio si focalizzano soprattutto sui benefici nei confronti di una determinata patologia, più che sull’identificazione degli effetti collaterali (eccetto quelli più frequenti). Per il resto, ogni nuovo medicinale porta con sé una quota di azzardo che si gioca sulla pelle dei pazienti: a dimostrarlo è la cosiddetta farmacovi- gilanza, cioè l’osservazione degli effetti a lungo termine che viene fatta sui medicinali già in commercio e che talvolta può condurre al loro ritiro dal mercato per motivi di sicurezza o inefficacia.

«Al momento, gli effetti collaterali non vengono individuali da ricerche specifiche, ma sono raccolti sulla base di segnalazioni spontanee, effettuate da cittadini e operatori sanitari che si trovano di fronte a un evento avverso», chiarisce Garattini. «A mio parere, sarebbe utile una farmacovigilanza diversa, attiva, continua e gesdta a livello centrale, per ricercare e valutare la tossicità dei medicinali con gli stessi principi scientifici con cui se ne valutano i benefici». E allo stesso modo, a parere del professore, sarebbe utile una revisione del Prontuario farmaceutico nazionale, l’elenco dei medicinali commercializzali in Italia che consente a medici e farmacisti di prescrivere o dispensare le terapie in maniera informata, con l’indicazione di quelli rimborsabili (oggi circa nove- mila) e quelli a carico del cittadino (circa settemila).

«L’ultimo aggiornamento risale al 1993», illustra Garattini. «Nel frattempo, sono stari introdotti nuovi farmaci e altri sono usciti dal prontuario: forse varrebbe la pena ristabilire quali possono essere dispensati dal Servizio sanitario nazionale e quali no, perché dimostrare la sicurezza dei medicinali rimborsabili è una responsabilità dell’Agenzia italiana del farmaco, l’autorità nazionale competente in questo settore».

Nel frattempo, che cosa fare? Ovviamente, il paziente non ha le competenze necessarie per destreggiarsi nei settore e rischia di cadere in falsi allarmismi o, al contrario, di sottovalutare il rischio.

Ad esempio, un recente allarme lanciato da una meta-analisi condotta su oltre 446 mila individui e pubblicata sul British medicaijournal – sostiene che gli antinfiammatori non steroidei (Fans) aumentano il rischio di infarto miocardico, stimato in +24 per cento per il ce- lecoxib, +48 per cento per l’ibuprofene, +50 per cento per il diclofenac, +53 per cento per il naprossene e +58 per cento per il rofecoxib, quest’ultimo ritirato dal commercio in Italia dal settembre 2004. Quindi, come comportarsi? Il pericolo vale per tutti? Con quali cure sostituire quelle sospette?

Le regole da seguire

«Il medico di fiducia deve essere il primo referente quando si decide di assumere un farmaco, anche se da banco», consiglia Garattini. «Se i possibili effetti collaterali sono inferiori e più blandi in caso di medicinali per cui non occorre una prescrizione, per qualsiasi cura è

consigliabile la supervisione di uno specialista, l’unico autorizzato a valutare se il beneficio è superiore al rischio, considerate anche le condizioni fisiche e di salute individuali».

Quindi, le regole d’oro per un uso corretto e sicuro dei farmaci sono:

non recarsi dal medico con l’idea di ricevere per forza una cura; non sempre uno specialista che prescrive molti medicinali è migliore rispetto a dii è “parsimonioso”, spesso vale il contrario, perché dimostra di rispettare un antico precetto, attribuito al medico e filosofo greco Galeno, primum non nocere (“per prima cosa, non nuocere”), che in sostanza chiede agli operatori sanitari di vagliare di volta in volta la possibilità che la terapia possa compromettere la salute più di quanto non faccia il male stesso; meglio dunque non pressare per ricevere cure, spesso non necessarie; »cambiare lo stile di vita-, spesso si ricorre al medico per problemi che potrebbero essere risolti con una correzione delle abitudini quotidiane, mangiare in maniera sana e praticare una regolare attività fisica incidono sui principali parametri vitali e prevengono molte patologie dell’epoca moderna;

riferire gli eventuali disturbi apparsi durante la terapia. Oltre che al proprio medico curante, il quale potrà provvedere alla sostituzione con un altro medicinale, gli effetti collaterali vanno segnalati all’Agenzia italiana del farmaco, tramile il sito www.vigifarmaco.it.

«È logico che, trattandosi di una sostanza chimica, il medicinale non vada a colpire solamente un bersaglio, ma si distribuisca nei vari tessuti con la possibilità di determinare un danno», conclude Garattini. «Solo una stretta collaborazione fra pazienti e operatori della salute potrà condurre in futuro alla messa in commercio di terapie sempre più efficaci e sicure».

L’impatto dell’artrite reumatoide sulla qualità di vita dei pazienti – Le manifestazioni cliniche della malattia portano a disabilità nell’80% dei casi e la sopravvivenza è ridotta di 3-18 anni. Molti studi hanno dimostrato che la mortalità è più alta nei pazienti con AR quando questa viene confrontata con il tasso atteso nella popolazione generale.

La malattia risulta a tal punto debilitante che si registrano ricoveri dovuti alla patologia stessa ed alle comorbilità ad essa correlate. Per quanto riguarda i dati di degenza media per i ricoveri in regime ordinario si osserva una media di 10,03 giorni di degenza medi di un paziente all’anno.

Le malattie cardiovascolari sono risultate le patologie più frequentemente presenti in questa tipologia di pazienti. Tra il 16% e il 21% della popolazione affetta da AR ha necessità di presidi e ausili ortopedici e questo aumenta esponenzialmente al crescere dell’età del paziente. È da sottolineare anche che vi è una considerevole quota di lavoratori che ha riportato episodi di ripetuta assenza dal lavoro a causa della malattia: il dato varia dal 35% tra i soggetti sotto ai 44 anni di età al 43,6% della fascia di età 44-65 anni che hanno segnalato di essersi assentati dal lavoro nell’ultimo mese. La patologia risulta talmente invalidante in alcuni casi che più del 10,4% degli affetti da AR è stato costretto a cambiare lavoro.

“Si tratta di un importante progresso per i pazienti – aggiunge Roberto Caporali, associato di Reumatologia all’Università di Pavia e responsabile dell’Early Arthritis Clinic della Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia – perché tra il 40% e il 50% dei pazienti non ottiene miglioramenti dal trattamento di prima linea che solitamente si basa sull’uso del metotrexate. L’efficacia della terapia con metotrexate viene valutata a 3 mesi e poi a 6, per valutare il raggiungimento di uno stato di controllo dei sintomi e, possibilmente, di remissione della patologia. Se il paziente non risponde e non ne trae beneficio, è necessario passare a terapie di seconda linea. Baricitinib può essere un’opzione terapeutica in questa tipologia di pazienti”.

L’assunzione quotidiana di una compressa da 4 mg “ha determinato un miglior controllo della malattia, in particolare del dolore, già dalle prime settimane per poi confermarsi dopo 24 e 52 settimane di trattamento”, aggiunge Caporali. La nuova molecola è indicata per i pazienti che non ottengono miglioramenti significativi, o risultano intolleranti, ad uno o più farmaci biologici anti-reumatici, tra cui il metotrexate, sia in monoterapia che in combinazione tra di loro.

“La vita di un malato reumatico tra visite di controllo, gestione della terapia o delle terapie non è certo facile – commenta Silvia Tonolo, presidente di Anmar (Associazione Nazionale Malati Reumatici) – l’arrivo di farmaci che si possono somministrare per via orale agevolerà la sua vita con un risparmio in ore di lavoro, spostamenti e richieste di supporto a familiari o caregiver. Consideriamo, poi, che i malati reumatici soffrono di ansia, depressione e dolore, problemi che, una terapia rapidamente efficace e maneggevole, può alleviare.

Una terapia orale è più accettabile perché l’ago fa sempre paura e, proprio per questo motivo, spesso il malato non segue i trattamenti iniettivi. Disporre di una compressa facilita la gestione della malattia anche negli spostamenti, nei viaggi, sul lavoro, con un vantaggio in termini di qualità della vita. Per non considerare, poi, anche l’aspetto della diminuzione del dolore, elemento cruciale per ciascun paziente”.

CHE MALATTIA È L’ARTRITE REUMATOIDE?

L’Artrite Reumatoide è una connettivite sistemica ad elettiva localizzazione articolare, con carattere erosivo, deformante e talora anchilosante, ad andamento cronico e progressivo, contraddistinta dalla presenza, in una grande percentuale di casi, di auto-anticorpi anti-immunoglobuline di classe IgG (fattori reumatoidi).

COSA SIGNIFICA CONNETTIVITE SISTEMICA? Che si tratta di una malattia che non si limita ad interessare le articolazioni, ma che ha ripercussioni su tutto l’organismo.

L’ARTRITE REUMATOIDE PUÒ ESSERE CHIAMATA ANCHE CON ALTRI NOMI? Un termine più appropriato, e che meglio descrive la malattia, è Poliartrite Cronica Primaria, che significa malattia infiammatoria che colpisce molte (poli) articolazioni, ad andamento persistente (cronica), senza causa nota (primaria). Un altro termine, più popolare, è quello di Artrite Deformante, che sottolinea una delle caratteristiche della malattia, cioè di poter determinare deformazioni, soprattutto alle mani e ai piedi.

CHE DIFFERENZA C’È TRA ARTRITE E ARTROSI? L’artrite è una malattia di natura infiammatoria, mentre l’artrosi è di natura, almeno inizialmente, degenerativa. Nella prima l’organo bersaglio primitivo è la membrana sinoviale, nella seconda è la cartilagine articolare. La membrana sinoviale avvolge la cavità articolare, aderendo alla capsula articolare, la cartilagine articolare riveste i capi ossei articolari. All’interno della cavità articolare si trova il liquido sinoviale o sinovia, che ha lo scopo di lubrificare l’articolazione, consentendo lo scivolamento reciproco dei capi articolari, permettendo all’articolazione di muoversi senza attrito.

L’ARTRITE REUMATOIDE È UNA MALATTIA FREQUENTE? Impiegando gli attuali criteri diagnostici la prevalenza della malattia è compresa tra lo 0,3% e l’1,5% della popolazione mondiale. La distribuzione della malattia è uniforme in tutto il mondo e sembra non risentire di fattori meteorologici, geografici e neppure di fattori socio-economici. Si è valutato che in Italia colpisce circa lo 0,5% della popolazione generale (0,6% delle donne e 0,25% degli uomini). In Italia quindi circa 170.000 donne e 60.000 uomini sono affetti da questa malattia per un totale di 230.000 persone in età adulta. Benché la prevalenza dell’Artrite Reumatoide sia nettamente inferiore a quella di altre condizioni, quali l’artrosi, la frequente gravità del quadro clinico e l’elevato potenziale invalidante ne fanno una malattia dall’impatto socio-economico rilevante in termini di costi, disabilità e perdita di produttività.

C’È DIFFERENZA DI FREQUENZA TRA I DUE SESSI? La malattia è più frequente nelle donne, con un rapporto maschi/femmine di morbilità di 1 a 3-4. Tuttavia questa differenza tra i due sessi si riduce quando la malattia compare nell’età avanzata.

L’ARTRITE REUMATOIDE È UNA MALATTIA EREDITARIA? L’Artrite Reumatoide non è una malattia ereditaria, tuttavia pur non essendo dimostrata una ereditarietà diretta, è stata constatata una certa tendenza all’aggregazione familiare, con una maggior frequenza della malattia nei parenti di primo grado e soprattutto nei gemelli monozigoti (identici) dei pazienti.

ESISTE PREFERENZA PER UNA DETERMINATA ETÀ? La malattia può insorgere a qualsiasi età, tuttavia il picco di maggiore incidenza è compreso tra i 35 e i 50 anni.

SONO NOTE LE CAUSE DELLA MALATTIA? L’Artrite Reumatoide è una malattia la cui eziopatogenesi, da considerarsi multifattoriale, non è ancora del tutto nota. Attualmente, le ipotesi eziopatogenetiche di maggior credito sostengono che la malattia possa manifestarsi in individui geneticamente predisposti qualora venganoesposti all’azione di un evento o di un antigene scatenante (non ancora individuato). La conseguente attivazione del sistema immunitario sarebbe responsabile della comparsa di un processo infiammatorio acuto che successivamente, attraverso una complessa serie di eventi umorali e cellulari, tende ad automantenersi e a cronicizzare. Il processo patologico, una volta innescato, ha come bersaglio principale le articolazioni sinoviali, nelle quali sono identificabili contemporaneamente fenomeni infiammatori (acuti e cronici) e distruttivi.

QUALI SONO I FENOMENI PATOLOGICI NOTI PIÙ RILEVANTI? Nella sinovite reumatoide si osserva una attiva proliferazione di cellule che sintetizzano anticorpi, tra i quali i fattori reumatoidi (che costituiscono oltre il 50% degli anticorpi sintetizzati). Questi fattori reumatoidi, reagendo con le immunoglobuline di classe IgG sintetizzate in situ, portano alla formazione di immuno-complessi che attivano il sistema del complemento (gruppo di proteine circolanti spiccatamente reattive) con conseguente liberazione di sostanze che richiamano selezionate popolazioni di cellule circolanti, che si accumulano nella membrana e nel liquido sinoviale. L’intrappolamento degli immuno-complessi negli strati superficiali della cartilagine articolare richiama queste cellule che la aggrediscono mediante la liberazione di enzimi con capacità digestive. Inoltre gli immuno-complessi possono passare in circolo e depositarsi a livello delle pareti dei vasi con possibilità di reazioni infiammatorie anche gravi a carico di queste strutture (vasculite). La concomitante stimolazione del sistema monocitomacrofagico porta alla secrezione di potenti mediatori dell’infiammazione (citochine), tra le quali particolarmente dannosi si sono dimostrati l’interleuchina-1 (IL-1), il Tumor Necrosis Factor alfa (TNF-alfa), l’interleuchina-6 (IL-6) con ulteriore stimolo alla proliferazione delle cellule dell’infiammazione e dei piccoli vasi (neoangiogenesi), che sono responsabili dell’aumento di volume della membrana sinoviale (iperplasia villosa), che viene a costituire il cosiddetto “panno sinoviale”. Si verifica inoltre una tendenza all’espansione dei processi disimmmunitari nei pazienti reumatoidi di vecchia data, nei quali è frequente la comparsa di auto-anticorpi diretti contro svariati antigeni (antigeni nucleari, collageno, proteoglicani, ecc.). La cartilagine nelle fasi avanzate presenta estese perdite di sostanza, che determinano un assottigliamento della rima articolare riscontrabile anche radiologicamente, mentre la cavità articolare è il più delle volte occupata da un versamento, avente le caratteristiche di un liquido infiammatorio. La proliferazione del “panno reumatoide” e l’attivazione degli osteoclasti (le cellule deputate al riassorbimento delle trabecole ossee), dovute a liberazione di citochine in conseguenza del processo infiammatorio locale, sono responsabili dei fenomeni erosivi a carico dei capi ossei e dei tendini.

CHE COSA È IL PANNO REUMATOIDE? Propriamente il panno è un tessuto patologico vascolarizzato che invade un tessuto privo di vasi: ad esempio, il panno tracomatoso, che è responsabile della cecità nella malattia oculare chiamata tracoma, è un tessuto infiammatorio che invade la cornea, tessuto normalmente sprovvisto di circolazione. Il panno reumatoide è il tessuto patologico che invade la cartilagine articolare, anch’essa tessuto sprovvisto di vasi. Tuttavia, per estensione, oggi viene chiamato panno tutto il tessuto patologico che prende origine dalla membrana sinoviale infiammata.

ESISTE PARALLELISMO TRA PROCESSI INFIAMMATORI E PROCESSI DISTRUTTIVI NELLE ARTICOLAZIONI COLPITE? Nei pazienti affetti da Artrite Reumatoide i processi infiammatori e i processi distruttivi sono solitamente associati, anche se non mancano casi in cui i due processi sono nettamente dissociati (pazienti con note infiammatorie spiccate ma con ridotti danni anatomici articolari oppure pazienti con flogosi lieve o assente e marcata progressione del danno artritico). Inoltre è possibile osservare nello stesso paziente fasi diverse del processo reumatoide nelle diverse articolazioni. Tutto ciò è spiegabile se si tiene conto che le alterazioni della sinovite reumatoide sono la conseguenza dell’azionelocale delle citochine e degli altri mediatori dell’infiammazione, dalle cui complesse interazioni dipendono sia l’attivazione che l’inibizione di meccanismi complessi quali la proliferazione e la maturazione di particolari stipiti cellulari, la produzione di particolari recettori cellulari e la sintesi di sostanze ad attività enzimatica distruttiva.

OLTRE ALLE ARTICOLAZIONI, QUALI ALTRI ORGANI POSSONO ESSERE INTERESSATI DALLA MALATTIA? La malattia può colpire anche i vasi, i polmoni, il cuore, i reni, i muscoli e i nervi periferici: tuttavia, l’interessamento extra-articolare (vale a dire di organi che non siano le articolazioni) non è frequente e solitamente è indice di malattia grave con decorso non benigno. In questi pazienti è frequente il riscontro dei cosiddetti “noduli reumatoidi”.

COSA SONO I NODULI REUMATOIDI? I noduli reumatoidi sono formazioni della grandezza da un pisello ad una noce, costituiti da agglomerati di granulomi, piccolissime formazioni con un centro di tessuto morto circondato da cellule che assumono un caratteristico aspetto “a palizzata”. Sono localizzati di solito nel tessuto sottocutaneo delle sedi esposte a traumi ripetitivi (superfici estensorie degli arti, natiche, rachide dorsale). Tuttavia è possibile ritrovare formazioni morfologicamente simili anche nei tendini, nelle capsule articolari, nelle pleure, nel cuore, nelle pareti dei vasi, nei polmoni (sindrome di Caplan) e nell’occhio.

COME ESORDISCE LA MALATTIA? Spesso l’esordio articolare dell’Artrite Reumatoide è preceduto da manifestazioni cliniche subdole e aspecifiche: frequentemente i pazienti riferiscono di aver trascorso dei periodi più o meno lunghi di malessere generale con astenia, inappetenza e febbricola. Più raramente l’esordio è caratterizzato da un deciso stato febbrile resistente alle comuni terapie antipiretiche. A volte, in una piccola percentuale di pazienti, la febbre persistente, di solito elevata, a puntate quotidiane, associata a dolori articolari, costituisce la manifestazione clinica principale (cosiddetto morbo di Still dell’adulto). Sono comunque le manifestazioni articolari, a volte subdole, altre volte marcate, che nella stragrande maggioranza dei casi spingono i pazienti a consultare il medico. Più raro è l’esordio di tipo cosiddetto “palindromico”, con episodi acuti che interessano singole articolazioni, che persistono per 2-3 giorni e che regrediscono, almeno inizialmente, senza lasciare esiti.

L’artrite reumatoide, una delle malattie reumatiche più dolorose, colpisce 20 milioni di persone nel mondo e 300 mila in Italia. Il 75% dei pazienti è donna, con una incidenza di 3 a 1 rispetto agli uomini, e, nel nostro Paese, ogni anno vengono segnalati tra 12 e 24mila nuovi casi.

Secondo i dati forniti dalle associazioni di pazienti, circa il 30% dei malati, dopo dieci anni dall’esordio della malattia, è costretto a modificare il modo di lavorare o a smettere del tutto a causa del dolore e dell’invalidità dovuta ai danni articolari.

Un quadro preoccupante, che però ha buone prospettive di miglioramento. L’importante è investire risorse per garantire diagnosi precoci e tempestività delle cure: è ampiamente dimostrato che riconoscere e curare la malattia al suo esordio permette di ridurre significativamente la progressione del danno articolare e la conseguente disabilità.

Attenzione ai primi segnali

L’artrite reumatoide è una malattia cronica che ha come caratteristica specifica l’infiammazione delle membrane che circondano le articolazioni e i tendini. In generale, sono più colpite le piccole articolazioni delle mani e dei piedi, ma la distribuzione delle zone prese di mira dalla malattia varia da persona a persona.

Segni comuni e precoci dell’artrite sono il dolore (anche di notte a riposo), le tumefazioni e la rigidità articolare. In seguito, l’infiammazione cronica può deformare le articolazioni e far loro perdere funzionalità, limitandone il movimento.

Dolore e tumefazioni possono regredire temporaneamente, per poi riacutizzarsi. Se l’artrite non viene trattata presto con terapie mirate, la malattia causa danni irreversibili nel tempo, perché l’infiammazione diventa cronica.

Capire in fretta

Questa malattia reumatologica si manifesta soprattutto in età giovanile. Prima dei 60 anni, ad ammalarsi sono prevalentemente le donne. Dopo, invece, il rapporto fra i due sessi tende a equilibrarsi. Purtroppo la variabilità di sintomi che ne caratterizzano l’esordio non rendono facile la sua diagnosi precoce. Per capire la natura dei sintomi, oltre all’esame clinico, il

medico generalmente prescrive una serie di accertamenti: esami del sangue (in particolare la valutazione di markers infiammatori come ves e Pcr e fattori reumatoi- di) ed esami radiologici delle articolazioni di mani, polsi e piedi, per poter identificare eventuali lesioni allo stadio iniziale che ancora non danno manifestazioni chiare. Si può ragionevolmente sospettare un’artrite reumatoide

quando, per alcune settimane, sono presenti tre o più articolazioni tumefatte, soprattutto a livello delle falangi delle mani, e una certa rigidità degli arti al risveglio, dolore e difficoltà di movimento. Nella fase iniziale, prima di arrivare alla diagnosi, è importante anche escludere altre malattie che possono dare sintomi simili, come la riacutizzazione dell’ artrosi delle articolazioni delle dita delle mani.

Altre manifestazioni

L’artrite, a differenza di altre malattie articolari, può presentare anche sintomi generalizzati, come febbre e stanchezza; dare sintomi neurologici, problemi agli occhi, complicanze cardiovascolari e vasculiti (infiammazioni dei vasi sanguigni). In tutti questi casi è importante che il malato sia preso in carico da specialisti preparati in grado di valutare l’insieme delle manifestazioni e la loro origine. Purtroppo non esiste alcuno screening che sia in grado di diagnosticare la malattia prima che questa si manifesti, né comportamenti che possano modificarne i fattori di rischio.Attualmente, l’unica arma efficace a disposizione della medicina è la diagnosi precoce e la velocità nella somministrazione delle prime cure mirate.

Approccio a 360 gradi

La buona notizia è che i farmaci disponibili per trattare l’artrite reumatoide sono tanti (ne parliamo nel riquadro a pag. 33) e i protocolli di cura usati nei centri specializzati sono in linea con i Paesi più all’avanguardia. Il problema è l’accesso alle cure specialistiche, che non sempre è garantito capillarmente sul territorio, come

denuncia Gabriella Voltan, presidente dell’Associazione nazionale malati reumatici, nell’intervista qui a fianco.

L’artrosi è un’altra cosa

Alcuni sintomi dell’artrite reuma- toide sono sovrapponibili a quelli dell’artrosi, una malattia degenerativa articolare molto comune, soprattutto nelle persone anziane, che però non è di origine autoimmune, non ha carattere infiammatorio e non dà sintomi diversi oltre a quelli articolari.

Nell’artrosi, la cartilagine che copre l’articolazione non viene erosa dall’infiammazione, ma viene progressivamente modificata da uno stress di tipo meccanico. Di conseguenza, nell’artrosi sono generalmente più colpite le articolazioni che sono più sottoposte a usura, soprattutto al carico del peso corporeo, come le anche o le ginocchia. Anche l’artrosi provoca dolore e limitazione dei movimenti, ma non causa rigidità mattutina prolungata e non porta a deformità articolari, come invece avviene nell’artrite.

Per curare l’artrosi si usano farmaci analgesici e antinfiammatori, anche in forma di gel e creme, e iniezioni locali di cortisone.

Gabriella Voltan, Associazione nazionale malati reumatici

L’artrite reumatoide quanto condiziona la vita di tutti i giorni?

Mi sono ammalata a 33 anni: all’inizio mi facevano sempre male i piedi, alla mattina avevo le mani rigide e il corpo indolenzito. Ho avuto la diagnosi dopo un anno, periodo in cui la mia situazione peggiorava di giorno in giorno: al risveglio non riuscivo ad aprire la bocca perché avevo la mandibola incastrata per colpa dell’infiammazione, non riuscivo a vestirmi e a vestire i figli piccoli perché le mani non rispondevano ai comandi. Insomma, una situazione che ha richiesto un coinvolgimento di tutti i miei familiari.

Ha influito sul suo lavoro?

Per fortuna, essendo insegnante, sono riuscita a mantenere il mio posto di lavoro e ho avuto la solidarietà dei miei colleghi. Ma sono un caso fortunato: se avessi fatto un mestiere diverso, per esempio un lavoro che richiede un maggiore coinvolgimento fisico, non avrei potuto continuare a lavorare.

Cosa chiedete come associazione?

Le malattie reumatiche prima vengono diagnosticate, meglio è. Il problema è che non sempre ci sono i servizi sul territorio in grado di gestire i pazienti. L’Italia, purtroppo, secondo le principali ricerche europee, resta fanalino di coda per qualità di vita dei malati reumatici.

TUTTI I TRATTAMENTI A DISPOSIZIONE

Viene definita la “finestra dell’opportunità di arrestare la progressione della malattia” (window opportunity) ed è il periodo, calcolato generalmente entro le 12 settimane dall’insorgenza dei primi sintomi in cui, se si inizia il trattamento farmacologico, si ottengono i maggiori benefici. Lo scopo delle terapie è ridurre i sintomi e mantenere lo stato di remissione della malattia.

ANTIDOLORIFICI

Gli antidolorifici, soprattutto della categoria dei Fans, come acido acetilsalicilico, ibuprofene, naprossene, diclofenac e così via, sono utilizzati per tenere a bada il dolore.

Il loro utilizzo, tuttavia, deve essere limitato a brevi periodi e al bisogno, perché questi farmaci possono danneggiare lo stomaco.

CORTISONICI

I farmaci a base di cortisone vengono prescritti come terapia “ponte”, per garantire una veloce remissione dei sintomi prima dell’inizio delle terapie di base o durante una fase di riacutizzazione della malattia. Anche questi sono usati per brevi periodi: pur essendo molto efficaci, a lungo termine possono dare molti effetti indesiderati.

ANTIREUMATICI

Per le terapie di lunga durata dell’artrite reumatoide i medici hanno a disposizione un lungo elenco di principi attivi

in grado di bloccare la degenerazione della malattia modificando la risposta immunitaria dell’organismo. Il farmaco più utilizzato è il metotrexato, perché ben tollerato dall’organismo, che può essere affiancato o sostituito da un altro farmaco antireumatico quando non si manifesta una risposta positiva alle cure nel giro di alcuni mesi.

FARMACI BIOLOGICI

Sono l’ultima frontiera della ricerca farmacologica per la cura dell’artrite reumatoide e di altre malattie infiammatorie di origine autoimmune. Si tratta di terapie molto efficaci, ma anche molto costose e con effetti avversi anche importanti, che vengono utilizzate nei pazienti che non ottengono benefici dalle terapie classiche.

ALIMENTAZIONE

Negli ultimi anni si è assistito a un crescente interesse verso la dieta nella cura delle malattie reumatiche infiammatorie. In termini generali, è importante

mantenere un giusto peso corporeo per non sovraccaricare le articolazioni. Sembra dare benefici anche la limitazione di alcuni alimenti, come le carni rosse, i salumi e l’uovo a favore di un maggior consumo di acidi grassi polin- saturi omega 3 (pesce, noci) e di sostanze antiossidanti.

TERAPIE FISICHE

Le terapie riabilitative sono molto importanti per mantenere una buona funzionalità articolare. La terapia occupazionale, per esempio, insegna a usare le articolazioni nella vita di tutti i giorni con il minimo sforzo e il massimo dei risultati, senza arrecare danno alle strutture articolari.

CHIRURGIA

Vi si ricorre per prevenire o correggere le deformità articolari, riparare danni a tendini o altre strutture e, in casi di malattia avanzata, sostituire con protesi o immobilizzare le articolazioni estremamente danneggiate.

Chi è il malato reumatico

Spesso non è facile capire quale sia la strada giusta da seguire e cosa sia meglio fare, le domande sono tante: che cosa ci sta accadendo? quale futuro ci aspetta? Chi ci può dare una risposta.

Sappiamo solo che ad un certo punto della nostra vita è comparso un gran dolore a livello articolare che ci impedisce di muoverci al meglio e che a volte non ci fa dormire la notte. Che interferisce con la nostra vita quotidiana, riflettendosi anche sulla vita familiare e sul nostro lavoro.

E allora?

Certo il Medico di famiglia è il primo riferimento importante, che bene ci può indirizzare; a volte anche i mezzi di comunicazione possono essere di aiuto fornendo informazioni sui Centri che si occupano di queste malattie e sulle nuove terapie.

Ma vogliamo saperne di più!

Questo libretto, che non vuole sostituirsi a nessuno, si propone lo scopo di aprire uno spiraglio sul vasto panorama delle malattie reumatiche (MR).

Si, perché le MR sono tante, oltre cento e tanti sono coloro che ne soffrono, oltre 5 milioni e mezzo di persone in Italia. Oltre 300 milioni di persone nel mondo.

A differenza di diverse malattie tipiche dell’era moderna legate anche al benessere come ad esempio il diabete, le MR sono nate con l’uomo. Il grande Faraone Ramsete II per i suoi problemi articolari veniva curato con l’estratto della radice di salice, da cui derivò molti secoli dopo l’aspirina. Più tardi, Ippocrate, medico dell’antica Grecia, scoprì e descrisse due MR, il reumatismo articolare acuto e la podagra che successivamente fu chiamata gotta.

Reumatismo, perché nella cultura popolare ed in parte anche in quella medica le MR sono chiamate REUMATISMI.

Ma…

che cosa sono le malattie reumatiche

Le MR, come già accennato, sono più di cento e sono molto diverse fra loro sia per la sintomatologia che può avvertire il malato sia per i segni con cui si presenta la malattia. Le accomuna tutte l’impegno articolare i cui sintomi prevalenti sono il dolore di diversa entità e la ridotta capacità funzionale dell’articolazione stessa. Ma anche altre strutture periarticolari come i tendini, i legamenti, i muscoli ed altri organi ed apparati possono essere interessati a seconda della diversa malattia reumatica.

Si comprende quindi perché il dolore articolare (artralgia) o il dolore muscolare (mialgia) da soli non indicano una precisa diagnosi; tanto più che artralgie e mialgie possono essere presenti anche in altre malattie non reumatiche come per esempio le anemie, le affezioni febbrili, ecc.. Si capisce inoltre perché la parola “reumatismo” come unica definizione assume scarso significato ai fini diagnostici.

Le MR possono comparire a qualunque età, soprattutto negli adulti e negli anziani.

Le MR principalmente possono essere di tipo: degenerativo (per esempio l’artrosi), infiammatorio (per esempio le artriti) e dismetabolico, cioè legate a disturbi metabolici (acido urico, diabete, obesità, ecc.).

Le MR hanno prevalentemente un andamento evolutivo cronico e proprio per questo possono esitare in uno stato di disabilità.

Le modalità di comparsa sono diverse; possono comparire all’improvviso ed in maniera acuta oppure il loro esordio può essere più lieve, insidioso e lento nel corso del tempo.

La causa (eziologia) della gran parte delle malattie reumatiche a tutt’oggi non è nota. Sono state sviluppate diverse teorie, tra cui quella infettiva, ma questa è stata dimostrata solo per alcune forme di reumatismi di tipo infiammatorio.

Indipendentemente dalla causa, la ricerca ha compiuto nel corso degli anni grandi passi avanti per capire al meglio il processo patologico attraverso cui la malattia si manifesta (patogenesi) e questo riveste enorme importanza ai fini terapeutici.

Anche grazie a questo, la prognosi delle MR rispetto agli anni passati è molto migliorata.

La frequenza delle malattie reumatiche in Italia

• Le MR sono molto frequenti. Circa 1/10 della popolazione è affetto da una MR, per questo è giusto considerarle malattie sociali.

• Possono colpire qualunque età, in particolare: fino a 18 anni: 1%; da 19 a 60 anni: 18%, oltre 60 anni: 81%. • Se non curate adeguatamente e nei tempi giusti, dopo 10 anni circa il 50% delle forme più severe va incontro ad una invalidità permanente, quindi una diagnosi precoce è fondamentale.

• Quale causa di invalidità, le MR occupano il secondo posto dopo le malattie cardiovascolari; in termini di pensioni di invalidità circa il 27% è causato da una MR.

• Il grande impatto sociale delle MR è anche di natura economica. Molto alto è l’onere che ne deriva per il singolo cittadino e per lo Stato, sia per i costi diretti sanitari e non sanitari (ricoveri ospedalieri, indagini diagnostiche, farmaci, riabilitazione, terapia termale; assistenza domiciliare al malato reumatico, ecc.) sia per i costi indiretti (giornate di lavoro perse, invalidità, ecc.) che sono circa il doppio di quelli diretti.

Le articolazioni

Le strutture prevalentemente interessate da una forma reumatica sono le articolazioni.

Com’è fatta una articolazione

Le articolazioni sono strutture anatomiche complesse in quanto si compongono di diversi elementi. Nascono dall’incontro di due o più capi (estremità) ossei. Ne esistono vari tipi, mobili e non (o poco) mobili; le più importanti e frequenti e prevalentemente colpite da una affezione reumatica sono quelle mobili. Sono dotate di una cavità articolare ed i capi ossei sono rivestiti dalla cartilagine articolare il cui significato è quello di rendere scorrevole il movimento articolare. All’interno dello spazio articolare è presente una piccola quantità (virtuale) di liquido sinoviale, detto anche sinovia, che lubrifica e nutre la cartilagine ed è prodotto dalla membrana sinoviale. Quest’ultima riveste la restante parte della cavità articolare ed è rivestita a sua volta all’esterno dalla capsula articolare una struttura resistente, di natura fibrosa, che avvolge le articolazioni ed è rinforzata dai legamenti che danno stabilità all’articolazione. A questo contribuiscono anche i tendiniche costituiscono la parte finale dei muscoli e si inseriscono sull’osso; il loro principale significato è quello di consentire il movimento articolare di flessione, estensione, lateralità e roteazione. Infine, altre strutture presenti solo in alcune articolazioni sono i dischied i menischi che fungono da ammortizzatori.

Differenza tra artrosi ed artrite

Cosa accade ad una articolazione in caso di artrosi ed in caso artrite?

ARTROSI

È una malattia reumatica di tipo degenerativo, ad andamento cronico, che può colpire qualunque articolazione. Gli elementi articolari principalmente interessati sono la cartilagine articolare e l’osso sottostante alla cartilagine (osso subcondrale). Colonna vertebrale, anca, ginocchio e mani sono le articolazioni più colpite. Esistono diverse forme di artrosi, in particolare una forma primaria che è più tipica e frequente, ma non esclusiva, dell’età anziana ed una forma secondaria, ad esempio, ad eventi traumatici, o a microtraumatici ripetuti nel tempo, conseguenti ad attività lavorative o sportive che può interessare anche l’età più giovane. Comunque, è importante non confondere l’artrosi malattia con il naturale invecchiamento articolare. Al danno derivante dal processo artrosico può conseguire una deformazione articolare ed una più o meno severa riduzione della capacità funzionale.

Il dolore, in caso di artrosi, è presente prevalentemente di giorno e all’inizio di un movimento, successivamente migliora; il riposo solitamente lo allevia e può dare una rigidità al risveglio che si riduce o scompare dopo pochi minuti.

ARTRITE

È una condizione reumatica di tipo infiammatorio, ad andamento più frequentemente cronico, ad esito talora invalidante. Il termine non definisce una sola malattia, ma sta ad indicare il processo infiammatorio, a partenza dalla membrana sinoviale, che la caratterizza e dal quale deriva il severo danno articolare che può esitare in deformità con ridotta funzionalità e conseguente disabilità. Ne esistono, infatti, diverse forme, per esempio: artrite (a.) reumatoide, a. psoriasica, a. infettiva, a. reattiva, a. da microcristalli (gotta, condrocalcinosi) ecc.. Può colpire una sola articolazione (monoartrite), poche articolazioni (oligoartrite), più articolazioni (poliartrite). Nell’ambito della stessa malattia possono distinguersi forme più lievi ed a lenta evoluzione e forme più aggressive ed a rapida evoluzione.

Il dolore, in corso di artrite, è sempre presente anche di notte, può peggiorare con il movimento e comparire anche a riposo, spesso è presente una rigidità al risveglio che migliora dopo oltre 30-60 minuti.

Ed in particolare:

✓ ARTRITE REUMATOIDE

È una poliartrite cronica a decorso progressivo, colpisce prevalentemente le piccole articolazioni delle mani e dei piedi, i polsi e le caviglie ed ancora ginocchio, anca, gomito e spalla, simmetricamente. L’evoluzione è cronica e spesso determina uno stato di invalidità se non curata bene fin dall’esordio. Il danno articolare conseguente al processo infiammatorio è di tipo erosivo. Le donne sono più colpite rispetto agli uomini con un rapporto di 4:1. Compare prevalentemente tra i 40 ed i 60 anni, ma qualunque età può essere colpita, anche i bambini (artrite infanto-giovanile). È definita una malattia a carattere sistemico perché oltre alle articolazioni possono essere interessati anche altri organi o apparati, quali ad esempio i muscoli, il sistema cardiocircolatorio, l’apparato polmonare, l’occhio, ecc..

✓ SPONDILOARTRITI SIERONEGATIVE

Sono un gruppo di MR infiammatorie dette sieronegative per la caratteristica assenza del Fattore Reumatoide che le differenzia dall’artrite reumatoide. Più spesso sono colpite poche articolazioni e l’impegno articolare è di tipo asimmetrico. Può prevalere l’interessamento della colonna vertebrale o delle articolazioni periferiche (ginocchio, anca, gomito, mano, ecc.).

Tra le più frequenti:

La Spondilite anchilosante in cui prevale l’impegno della colonna vertebrale e delle articolazioni sacroiliache. Gli uomini sono più colpiti delle donne.

La forma più grave può evolvere verso una anchilosi della colonna vertebrale con una marcata alterazione posturale, che consiste in una flessione in avanti che comporta una notevole difficoltà a sollevare la testa da qui la definizione “uomini che non guardano il cielo”.

L’Artropatia psoriasica. In alcuni malati affetti da psoriasi, una malattia della pelle, può comparire un impegno articolare di diverso tipo che può arrivare ad assumere i caratteri di una vera e propria artrite. Più spesso si tratta di una oligoartrite asimmetrica a lenta evoluzione. A volte l’impegno articolare può precedere la comparsa della psoriasi.

CONNETTIVITI

Sono un gruppo di malattie reumatiche infiammatorie sistemiche che si caratterizzano per l’interessamento del tessuto connettivo che è diffuso in tutto l’organismo umano, pertanto oltre all’apparato muscoloscheletrico possono essere colpiti anche cuore, polmoni, reni, cute, vasi sanguigni, ecc.. La causa non è stata ancora chiarita, mentre è abbastanza ben conosciuto il meccanismo che da un disturbo del sistema immunitario (autoimmunità) porta alla produzione di sostanze dette autoanticorpi che si rivolgono contro i tessuti propri dell’organismo. A secondo del prevalere di un tipo di autoanticorpo rispetto agli altri e del tipo di danno che ne consegue si distinguono forme diverse. Tra queste: il Lupus eritematoso sistemico colpisce più frequentemente giovani donne; oltre ad una artrite può presentare un interessamento degli apparati cutaneo, muscolare, renale, cardiaco e

polmonare. Grazie alle attuali terapie, la prognosi negli ultimi decenni è profondamente cambiata in senso migliorativo;

la Sclerodermia (o sclerosi sistemica) è

caratterizzata da una progressiva trasformazione in fibrosi (sclerosi) dei tessuti colpiti. In particolare della cute, come si evince dal nome, ma anche di altri organi come le articolazioni, i vasi sanguigni, l’apparato gastroenterico, i polmoni, il cuore ed i reni. Anche questa malattia, come altre connettiviti, prevale nel sesso femminile; la Polimiosite è una connettivite con prevalente impegno del tessuto muscolare, in alcune forme può essere presente anche un interessamento della cute da cui la definizione di dermatopolimiosite. Stanchezza marcata, dolore muscolare, riduzione della forza muscolare, disturbi della deglutizione ed alterazione della voce per impegno dei muscoli faringei sono i sintomi più frequenti. Colpisce entrambi i sessi. Meno frequente è l’artrite.

✓ POLIMIALGIA REUMATICA

È una malattia infiammatoria tipica dell’età anziana, compare dopo i 50-60 anni e si presenta con un intenso dolore muscolare localizzato a livello del cingolo scapolare (spalle) e pelvico (anche). Caratteristico il notevole e rapido miglioramento dei sintomi in seguito a terapia cortisonica.

✓ ARTRITI MICROCRISTALLINE

Sono forme infiammatorie, legate a disturbi metabolici, dovute alla deposizione nel liquido sinoviale di microcristalli di acido urico (gotta) o di pirofosfato di calcio (condrocalcinosi). La Gotta è dovuta ad una aumentata produzione di acido urico oppure ad una ridotta eliminazione di questo con le urine. È caratteristica l’insorgenza di dolore molto intenso localizzato in particolare a livello del primo dito del piede. Nelle forme di vecchia data si possono formare calcoli di acido urico con conseguente possibile impegno renale. La Condrocalcinosisi presenta frequentemente come una monoartrite (pseudogotta). Le localizzazioni più spesso interessate possono essere: ginocchio, polso, anca, spalla e caviglia.

✓ REUMATISMO ARTICOLARE ACUTO (o febbre reumatica)

È una forma tipica dell’età infantile e adolescenziale la cui frequenza attualmente, grazie alla profilassi con penicillina, è notevolmente diminuita. Può comparire successivamente ad una infezione tonsillare da streptococco B-emolitico di gruppo A.

Oltre all’impegno articolare che è di tipo fugace, può causare lesioni al cuore, un vecchio aforisma recita: “sfiora le articolazioni e morde il cuore”.

✓ SINDROME FIBROMIALGICA

È detto anche reumatismo extrarticolare; è alquanto diffuso in particolare tra le donne.

Si presenta con dolore muscolo-scheletrico persistente senza manifestazioni cliniche evidenziabili. Il dolore può comparire in seguito a stress fisici, variazioni climatiche, stati di ansia o depressione, disturbi del sonno.

La diagnosi precoce

Oltre ad una più approfondita conoscenza delle MR e ad un accurato esame clinico, cioè la visita medica, che resta comunque il momento fondamentale, oggi è possibile definire meglio una diagnosi in tempi più rapidi anche grazie ai progressi ottenuti in tema di indagini diagnostiche. Sono disponibili esami di laboratorio più specifici e una diagnostica per immagini più completa (esami radiografici, ecografia articolare, tomografia computerizzata – TC e risonanza magnetica). Una diagnosi precoce delle MR oggi è determinante perché le diverse forme terapeutiche attualmente in uso, principalmente farmacologica, ma anche riabilitativa, occupazionale (per esempio i consigli sullo stile di vita) e chirurgica hanno profondamente cambiato l’evoluzione di queste affezioni consentendone di migliorarne la prognosi e di conseguenza la qualità della vita dei malati.

Mi potrò curare? Starò meglio?

Certo, a quanto sopra detto è fondamentale comunque che si accompagni anche una maggiore collaborazione del malato reumatico. C’è ancora troppa rassegnazione nei confronti dei “dolori reumatici” e scetticismo nei confronti delle possibili cure. Tutto ciò è sbagliato, come è sbagliato trascurare i primi segni della malattia, effettuare le cure in modo discontinuo, affidarsi a terapie che non hanno un fondamento scientifico.

Il malato reumatico non deve farsi vincere dalla propria condizione patologica, ma dopo averne preso atto deve combatterla con le giuste armi. Innanzitutto deve instaurare un dialogo con il proprio medico per potere acquisire quelle informazioni fondamentali che lo aiuteranno a curarsi; deve aderire adeguatamente alle terapie consigliate; deve adeguare le abitudini di vita alla sua condizione; deve riporre la sua fiducia in quelle cure che hanno dimostrato di essere efficaci, anche laddove per il tipo di farmaco utilizzato fosse necessario attendere per ottenere i relativi benefici.

La terapia delle malattie reumatiche

La terapia farmacologia

Da quando alcune decine di anni fa le MR si curavano solo con l’aspirina ad oggi le cose sono notevolmente cambiate. Oltre alle cure rivolte ad alleviare il dolore, che è la prima aspettativa del malato e che consistono in sempre più numerosi e sofisticati farmaci antidolorifici ed antinfiammatori; attualmente è disponibile la cosiddetta terapia “di fondo” per i reumatismi infiammatori, si tratta di diversi tipi di farmaci il cui meccanismo d’azione tende a

modificare la storia naturale della malattia con lo scopo di rallentarne, o al meglio arrestarne, l’evoluzione. Ancora più recentemente sono stati sviluppati farmaci più efficaci, soprattutto per l’artrite reumatoide, i cosiddetti “biologici” o “anti- TNFalfa” che colpiscono a monte il processo infiammatorio con l’obiettivo di ridurre il danno articolare che ne può derivare. È questo lo scopo della prevenzione secondaria, in altre parole prevenire l’eventuale ulteriore danno che consegue all’evoluzione della malattia.

La terapia farmacologia non è l’unica possibilità di cura delle MR. Fondamentale importanza ha assunto la riabilitazione sempre più accurata e mirata a ripristinare, laddove è possibile, la funzionalità articolare. Ed ancora l’economia articolare che consiste nell’applicazione adeguata di metodi diversi (l’uso di ausili, la rieducazione gestuale e l’adattamento dell’ambiente circostante) per superare gli ostacoli della vita quotidiana (sollevare una pentola, sbrigare le attività domestiche, provvedere all’igiene personale, vestirsi, ecc.) ciò consente di mantenere o riacquistare un’autonomia funzionale soddisfacente nonostante la presenza di una disabilità importante.

E la terapia chirurgica?

Anche in questo campo il progresso scientifico ha compiuto notevoli passi avanti definendo nuove e più particolareggiate tecniche chirurgiche (artroprotesi, ricostruzioni tendinee, ecc.) per correggere le articolazioni particolarmente compromesse. Certamente, prima di inviare il malato al chirurgo ortopedico ogni singolo caso deve essere attentamente valutato, anche in base allo stato di salute generale ed alle condizioni dell’articolazione impegnata e dei tessuti periarticolari.

L’approccio chirurgico non sostituisce la terapia farmacologia.

I farmaci antireumatici sono tossici?

Né più né meno di altre classi di farmaci. Partendo dal presupposto che non esistono farmaci che facciano solo bene, ma tutti accanto ai benefici posseggono effetti collaterali e possono avere controindicazioni, i farmaci antireumatici, che come già detto sono di diverso tipo, devono essere prescritti dopo attenta valutazione del malato, dell’età di questo e solo se effettivamente necessari relativamente alla severità della malattia. Assolutamente NO all’autoprescrizione, cosa che avviene soprattutto con gli antinfiammatori.

Assolutamente SI ad una corretta applicazione del programma terapeutico (dosaggio, orario di assunzione, ecc.), a tal fine è molto importante che il malato sia adeguatamente informato sui farmaci che assume.

Si possono prevenire le malattie reumatiche?

Per la maggior parte delle MR, non essendo nota la causa, non è possibile attuare una prevenzione primaria, cioè evitare che la malattia si manifesti. Si può, invece, avviare una prevenzione secondaria, cioè laddove la malattia si è già manifestata si possono applicare quei principi terapeutici, farmacologici, riabilitativi, stile di vita, atti a ridurne il danno ed a prevenirne così uno stato di disabilità.

Ereditarietà e malattie reumatiche

La trasmissione secondo meccanismi ereditari, per esempio tra genitori e figli, non è stata ancora sicuramente dimostrata nelle MR. È nota invece una predisposizione genetica in base alla quale è possibile che in alcune famiglie più persone si ammalino di una particolare forma reumatica, come per esempio accade per le spondiloartriti sieronegative. È vero però che avere una predisposizione genetica non significa necessariamente ammalarsi, questo avviene quando si sovrappongono altri fattori cosiddetti ambientali che ne favoriscono la comparsa.

L’informazione al malato reumatico

Una buona informazione rappresenta uno degli aspetti più importanti del successo terapeutico. È fondamentale, soprattutto, che il malato sia informato sulla natura della malattia, la sua evoluzione, sul tipo di cura e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Inoltre, informato su alcune semplici regole da applicazione alle attività quotidiane (stile di vita) può ottenere buoni risultati in termini di rallentamento dell’evoluzione del danno articolare e di riduzione della sintomatologia dolorosa.