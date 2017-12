Noto antinfiammatorio ritirato dalle farmacie: quali lotti

Farmaco Antinfiammatorio ritirato dalle farmacie. Lo ha comunicato la Società Polifarma, in qualità di concessionario e distributore di vendita in nome e per conto del titolare AIC IBI Istituto Biochimico Italiano. Il ritiro precauzionale dei lotti sopra indicati si è reso necessario, in seguito ad un problema di qualità.

È così che il cerchio si è stretti intorno a due lotti e precisamente il lotto 012 (con scadenza agosto 2020) e il lotto 013 (con scadenza agosto 2020) della specialità medicinale Ibifen*Os Grat Eff nella confezione da 30 bustine e 50 milligrammi (Aic 024994170).

L’Ibifen è un farmaco usato per varie patologie di tipo doloroso. Il suo uso maggiore è per l’artrite reumatoide e l’osteoartrosi localizzata in varie sedi dello scheletro, la spondilite anchilosante, la gotta acuta, le flebiti, il dolore da sciatalgia acuta, le mialgie, le tendiniti, le distorsioni e contusioni, problemi dovuti a strappi muscolari, tromboflebiti superficiali ed altro. È proprio questo che è accaduto ad un farmaco, per la precisione un antinfiammatorio e antireumatico come l’Ibifen. In quest’ultimo vengono, tra le altre, sottolineate delle possibili interferenze dell’acido arachidonico sul metabolismo di chi lo assume.

Due sono gli elementi principali per mantenere la sicurezza del farmaco: se il farmaco deve avere una temperatura dai due agli 8° deve essere il vostro frigorifero in un contenitore dedicato e separato da tutti gli altri elementi, il contenitore non deve aderire alle pareti e deve essere posizionato in uno scomparto medio del frigorifero, per quanto riguarda invece, tutti gli altri farmaci vanno riposti lontano da fonti di calore, lontano da fonti di umidità. Un altro aspetto molto importante è tenere il farmaco in un luogo sicuro, non solo per i bambini come è usuale ritenere, ma anche sicuro per gli animali domestici. Importantissimo separare i farmaci per uso umano e per uso animale.

La corretta gestione dei farmaci è una componente fondamentale del processo assistenziale e delle sua qualità. Tale gestione non comprende solo processi relativi alla selezione, approvvigionamento, conservazione, prescrizione, trascrizione, distribuzione, preparazione, somministrazione, documentazione e monitoraggio delle terapie farmacologiche, ma anche un controllo qualitativo del farmaco teso a tutelare la salute del paziente. Nel corso dell’utilizzo alcuni farmaci possono essere sospesi, revocati o ritirati dal commercio; la tempestività del farmacista nel mettere in atto le procedure previste garantisce la sicurezza del paziente.

La detenzione di medicinali guasti (scaduti) o imperfetti rientra nelle ipotesi di reato contro l’incolumità pubblica, come quella relativa alla detenzione di medicinali adulterati o contraffatti.

Per guasto si intende ogni medicamento che abbia subito nel tempo processi di alterazione; il medicinale scaduto è considerato guasto.

Per imperfetto si intende ogni medicamento che non risulti preparato secondo le indicazioni della tecnica farmaceutica, o che sia tecnicamente difettoso risultando così privo di efficacia terapeutica o dannoso per la salute.

Per adulterato si intende un medicinale modificato, privato in tutto o in parte dei suoi componenti caratteristici. Per contraffatto si intende un medicinale falsificato a scopo fraudolento.

L’accortezza principale che dobbiamo avere per la buona conservazione dei farmaci è la temperatura a cui vengono disposti, in particolari farmaci non devono essere esposti a sbalzi di temperatura che si possono verificare facilmente con climi rigidi. Quando ci rechiamo in farmacia si abbiamo anche altre commissioni da svolgere è importante che la farmacia sia l’ultima tappa in cui ci fermiamo, in modo che si possa far ritorno a casa più velocemente ed esporre i medicinali per il minor tempo possibile alle temperature e alla luce diretta. Una volta arrivati a casa bisogna sempre controllare la fornitura che ci ha dato la farmacia via controllando la confezione che sia integra, cosa importante la data di scadenza, e la temperatura di conservazione, perché, a seconda della temperatura dei farmaci vanno riposti in posti diversi.

Per adulterato si intende un medicinale modificato, privato in tutto o in parte dei suoi componenti caratteristici.

Per contraffatto si intende un medicinale falsificato a scopo fraudolento.

PROVVEDIMENTI

Allo scopo di tutelare la salute pubblica e in accordo con le norme nazionali e comunitarie, vengono emanati, con la collaborazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), provvedimenti con carattere di urgenza quali:

■ il ritiro dei lotti (ritiro dell’intero lotto);

■ il divieto di utilizzo (il lotto deve essere fisicamente separato dagli altri e non deve essere assolutamente utilizzato fino ad emissione di provvedimenti successivi che verranno intrapresi dopo il risultato delle analisi effettuate dall’ISS);

■ il campionamento (in questo caso il lotto può essere utilizzato, sarà l’AIFA a comunicare eventuali altri provvedimenti, dopo l’ esito delle analisi effettuate dall’ISS);

■ il sequestro cautelativo di uno o più lotti di prodotti medicinali difettosi (i prodotti sequestrati non potranno essere utilizzati né distrutti senza l’autorizzazione dell’AIFA).

REVOCHE, VARIAZIONI E SOSPENSIONI DI AIC

Le revoche di AIC su rinuncia (art. 38, comma 9, del D.L.vo n. 219/2006) comprendono l’intera autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale.

Lo smaltimento delle scorte, se concesso, viene espressamente dichiarato nella determinazione di revoca, con termine entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in G.U. – termine non prorogabile, salvo esigenze di sanità pubblica; in taluni casi il medicinale può essere utilizzato fino alla data di scadenza.

Le variazioni di AIC comprendono, invece, i casi di soppressione di singoli dosaggi o forme farmaceutiche.

L’Ufficio Qualità dei Prodotti gestisce, altresì, le attività di revoca d’ufficio e di sospensione delle AIC dei medicinali. L’AIC di un medicinale può essere revocata, con conseguente definitivo ritiro dal commercio quando:

a) il medicinale risulta nocivo nelle normali condizioni di impiego;

b) il medicinale non possiede l’effetto terapeutico o l’effetto per il quale è stato autorizzato;

c) il rapporto rischio/beneficio non è favorevole nelle normali condizioni d’impiego;

d) il medicinale non presenta la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata;

e) il medicinale è stato prodotto in stabilimenti non autorizzati.

L’autorizzazione può essere revocata anche nel caso in cui si riscontri che le

informazioni presenti nella domanda di autorizzazione del medicinale non siano corrette o in assenza di controlli sul prodotto finito, sui componenti o sui prodotti intermedi della produzione. Costituiscono, inoltre, motivo di revoca le sperimentazioni che, presentate a supporto della richiesta di AIC, siano state lu condotte senza rispettare i principi e le linee guida delle norme di buona pratica

clinica (GCP) fissati dalla normativa comunitaria.

Il provvedimento di sospensione dell’AIC comporta il divieto di vendita o dispensazione del medicinale; esso viene disposto qualora sia opportuno acquisire ulteriori dati inerenti caratteristiche del medicinale ovvero in caso di lievi irregolarità, ha validità temporanea e può essere revocato. In alcuni casi alla sospensione segue il ritiro, in altri l’AIFA può autorizzare la proroga dei termini di distribuzione di lotti precedentemente sospesi.

Il Ministero della Salute attraverso il progetto di tracciabilità del farmaco e il monitoraggio degli approvvigionamenti di farmaci negli ospedali, nelle farmacie territoriali e nella distribuzione diretta si propone di contrastare eventuali attività illegali a danno della salute pubblica. Titolari di AIC, distributori, strutture ospedaliere ecc… devono essere registrati nella banca dati centrale per poter acquistare, detenere, cedere, vendere o smaltire farmaci; essi devono, inoltre, trasmettere alla banca dati in modo informatico i movimenti delle singole confezioni.6 L’AIFA in cooperazione con l’EMA assicura, con le ispezioni, se necessario senza preavviso, nonché, ove opportuno, chiedendo ad un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o ad un laboratorio designato al fine di effettuare controlli su campione, che le disposizioni normative dei medicinali siano rispettate.

Tale cooperazione consiste in scambi di informazioni con l’EMA sia sulle ispezioni programmate sia sulle ispezioni già condotte. Se l’ispezione accerta l’inosservanza delle strutture osservate degli obblighi di legge ovvero dei principi e delle linee guida di buona pratica di distribuzione, l’autorità competente che ha effettuato l’ispezione trasmette tempestivamente tale informazione all’AIFA che provvede a iscriverla nella banca dati dell’Unione.8 Le regioni singolarmente o in intesa tra loro collaborano con l’AIFA nell’attività di farmacovigilanza per la realizzazione del progetto di farmacovigilanza attiva.

Le regioni provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, alla diffusione di informazioni al personale sanitario e alla formazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza sviluppando azioni mirate al monitoraggio della sicurezza dei medicinali.

In aggiunta agli interventi adottati a livello nazionale sono contemporaneamente espletate le misure del Sistema di Allerta Rapido, definito in base a procedure condivise a livello europeo, che prevede azioni e notificazioni differenti in relazione alla tipologia di gravità del difetto in accordo con la classificazione delle urgenze.