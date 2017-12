Azienda cresce molto e radoppia tredicesima per i dipendenti

Gli affari vanno a gonfie vele e ai dipendenti della Spea di Volpiano, in Piemonte, i dipendenti riceveranno non una ma due tredicesime. L’unico cruccio, se così possiamo definirlo, è rappresentato dalle tasse: “Anche questa tredicesima bis è sottoposta a prelievo fiscale ma non ci sembra giusto, perché almeno i regali non dovrebbero essere tassati”.

Una di queste è la Spea di Volpiano, costituita da ricercatori e ingegneri specializzati, impegnati a sviluppare soluzioni di collaudo sempre innovative che hanno a che fare con le tecnologie elettroniche, che ha deciso di dare una doppia tredicesima ai suoi dipendenti che sono 540. La decisione è stata presa alla luce degli utili registrati in quello che viene già definito “un anno da record“, in cui Spea ha registrato un aumento delle vendite del 16% rispetto al 2016, 100 milioni di Euro di fatturato, oltre 60 nuove assunzioni e 1.200 sistemi venduti nei cinque continenti.

“Il merito di questi numeri va anche e soprattutto ai lavoratori” sottolinea il fondatore Luciano Bonaria che si definisce un inventore, un architetto e soprattutto “un giovane settantenne”, assieme al figlio Lorenzo, 33 anni, che con lui guida l’azienda: “Se la società opera bene e prospera, siamo felici di condividere i proventi con quanti lavorano con noi, con una competenza e un entusiasmo alla base della nostra eccellenza”.

L’azienda è stata fondata nel 1976 a Volpiano, nel torinese, ed è diventato un brand leader mondiale nella progettazione e produzione di macchinari per il collaudo di produzione di sensori, semiconduttori, schede e prodotti elettronici. Ad oggi ha 700 dipendenti a livello mondiale, e stabilmente investe fino al 20% del fatturato in ricerca e sviluppo. Una spinta decisiva è arrivata dal boom dell’elettronica di consumo, in particolare smartphone e tablet: “E’ lì che è cominciata la collaborazione con Samsung e Apple che sono diventati nostri clienti: a loro forniamo i dispositivi per testare in anticipo i loro device”.

E’ importante ricordare e tenere presente che tra i suoi committenti ci sono industrie come Apple e Samsung, ma anche società operative nel settore aerospaziale, medicale e della sicurezza.

Importo della tredicesima

Per i lavoratori in servizio tutto l’anno, la tredicesima mensilità è pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto in atto al momento del pagamento.

I contratti collettivi individuano gli elementi che fanno parte di tale retribuzione che, in generale, include tutte le somme contenute nella parte alta del cedolino, cioè quelle che vanno a formare la normale retribuzione mensile.

A volte vengono incluse nella tredicesima altre voci retributive, come particolari indennità oppure somme corrisposte in via continuativa.

I contratti possono prevedere inoltre un importo più alto della retribuzione mensile per la tredicesima e un diverso periodo di riferimento della retribuzione (ad esempio, possono riferirsi alla retribuzione di novembre anziché a quella di dicembre).

I lavoratori assunti o cessati in corso d’anno si vedranno retribuire tanti dodicesimi di tredicesima quanti mesi hanno lavorato durante l’anno.

Anche in questo caso i contratti prevedono il criterio con cui computare i mesi non lavorati per intero; in particolare stabiliscono quando va considerato il mese come interamente rientrante nel calcolo della tredicesima o quando non va conteggiato (si veda la tabella per gli esempi).

Per i lavoratori part-time l’importo della tredicesima va riproporzionato in base al minor orario lavorato.

Nei casi di passaggi da part-time a fuii-time o viceversa, così come nel caso di variazione dell’orario part-time nel corso dell’anno, il calcolo va effettuato su ogni singolo periodo caratterizzato da una certa tipologia di orario.

I contratti possono prevedere norme particolari per il trattamento delle ore di lavoro supplementare.

Corresponsione della tredicesima

La tredicesima va pagata entro il termine stabilito dai contratti collettivi, solitamente previsto prima di Natale.

La scelta più comune è quella di elaborare un cedolino separato per la tredicesima mensilità.

In tal caso si effettuano le normali trattenute contributive e fiscali, senza l’applicazione delle detrazioni, in quanto queste verranno considerate sul cedolino del mese di dicembre (solitamente insieme alle operazioni di conguaglio contributivo e fiscale).

Qualora, invece, si scelga di unire tredicesima e mensilità di dicembre in un unico prospetto paga, si procede all’applicazione dei consueti sistemi di contribuzione e tassazione e all’eventuale conguaglio contributivo e fiscale.

Assenze e tredicesima

Alcune assenze dal lavoro non incidono sul calcolo della tredicesima, che continua a maturare anche in mancanza di prestazione lavorativa.

La tredicesima mensilità è un riconoscimento economico aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione. E’ stata, alle sue origini, una sorta di regalo di natale, non obbligatorio, che il datore di lavoro riconosceva ai propri dipendenti. Anche per questo viene ancora chiamata gratifica natalizia.

Poi, con il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del 5/8/1937 è diventata obbligatorio per le imprese del settore industriale. E con il decreto del Presidente della Repubblica dPR numero 1070 del 1960 è stata estesa a tutti i lavorati.

Per questo la tredicesima mensilità spetta oggi a tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sia pubblici che privati, ai lavoratori domestici (colf, badanti, baby sitter) e ai pensionati.

Se ne ha diritto anche se il rapporto di lavoro si interrompe prima della fine dell’anno solare.

Non spetta invece ai lavoratori parasubordinati, a quelli a progetto e ai lavoratori autonomi, e nemmeno ai percettori di assegno di accompagnamento.

La gratifica natalizia spetta anche a chi percepisce una pensione di reversibilità. A meno che la persona non stia svolgendo una attività lavorativa che da diritto a sua volta alla tredicesima. In questo caso non la riceverà per la pensione di reversibilità. E non si ha diritto alla tredicesima dell’indennità di disoccupazione e nemmeno di cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria.

Viene generalmente riconosciuta a dicembre, assieme all’ultima busta paga dell’anno. Il datore di lavoro può emettere cedolino separato, apposta per la tredicesima. Ma può essere inserita nel cedolino di dicembre, o del mese in cui viene erogata.

COME SI CALCOLA LA TREDICESIMA MENSILITA’

Le regole specifiche per il calcolo della tredicesima mensilità sono stabilite dai contratti collettivi. Ma in linea di massima dipende dalla retribuzione globale di fatto percepita nell’anno di riferimento, quella che tiene conto di tutte le voci fisse indicate nel cedolino. Equivale generalmente a un dodicesimo di questo totale, e viene corrisposta anche se il lavoratore ha lavorato meno di dodici mesi.

Ogni mese viene accantonato un rateo, pari a un dodicesimo dello stipendio mensile. Bastano 15 giorni lavorati perché il rateo venga contabilizzato. Secondo il diverso contratto di lavoro, la paga mensile può essere uguale ogni mese oppure no. Per questo, quando si calcola la retribuzione annua lorda, bisogna fare attenzione e controllare tutti i cedolini in modo da non fare errori.

Essendo una frazione della retribuzione annua lorda, dal calcolo della tredicesima vanno esclusi i compensi da lavoro straordinario, altri compensi extra e i bonus occasionali.

Per fare un esempio di massima, se avete lavorato per sei mesi a 2mila euro di paga mensile lorda la gratifica natalizia sarà uguale a:

2mila X 6 = 12mila

12mila : 12 = 1.000

Per i lavoratori part time la tredicesima viene calcolata in proporzione a quanto lavorato in rapporto al lavoratore a tempo pieno. Se il rapporto cambia durante l’anno, verranno sommati gli importi maturati distintamente nei due periodi.

QUANDO MATURA LA GRATIFICA NATALIZIA

La tredicesima mensilità matura durante tutto il periodo di lavoro effettuato e quindi per tutto l’anno qualora si lavori per quel datore di lavoro per 12 mesi, ma non solo. Matura infatti anche durante le ferie e i riposi annuali, le assenze per malattia o per infortunio sul lavoro, i congedi per maternità e il congedo matrimoniale. Non matura invece nei periodi di congedo parentale e di malattia dei bambini, nei periodi di aspettativa non retribuita, durante i permessi non retribuiti e nelle assenze ingiustificate e per sciopero.

Sulla tredicesima viene anche calcolato il TFR.

TREDICESIMA PER COLF, PENSIONATI E DOCENTI

La tredicesima è un diritto anche per le colf, le badanti e per i pensionati. Per quanto riguarda i lavoratori domestici, il calcolo segue le stesse regole di massima descritte sopra, ma il punto di riferimento del calcolo saranno le ore lavorate. E se il lavoratore presta la sua opera per più datori di lavoro, avrà diritto alla tredicesima mensilità da parte di ognuno. I pensionati la ricevono dagli istituti di previdenza da cui ricevono la pensione. Matura in base a quanti mesi da pensionato sono stati fatti nel corso dell’anno. Può essere corrisposta assieme alla rata di dicembre, oppure venire spalmata sulle dodici mensilità.

Per i docenti il calcolo è invece più complesso. Viene calcolata per ogni mese di servizio e per ogni periodo lavorato superiore ai 15 giorni. E non matura quando il docente si assenta per motivi familiari o personali e nei casi in cui sia stato sospeso per motivi disciplinari.

LA TASSAZIONE DELLA TREDICESIMA

Anche la gratifica natalizia è soggetta a tassazione: e cioè ai normali contributi previdenziali e alle normali ritenute fiscali. Non sono previsti invece gli assegni per il nucleo familiare. Non sono nemmeno previste le detrazioni per lavoro dipendente o per familiari a carico. Le aliquote che vengono applicate alla tredicesima sono quelle già utilizzate per le retribuzioni passate.