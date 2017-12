Napoli, Bimbo di tre anni muore dopo essere stato dimesso dall’ospedale: si indaga

Un bambino di 3 anni è morto dopo essere stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli in arresto cardiaco. Adesso Si indaga sulla morte del piccolo deceduto presso l’ospedale sopracitato dopo che nella serata di giovedì era Giunto al pronto soccorso del nosocomio partenopea e il suo caso era stato classificato come codice verde. Dopo essere stato visitato, i sanitari Avevano riscontrato segni di infiammazione delle vie aeree, alcuni dolori addominali e diarrea, mentre i genitori avevano riferito che il loro figlio aveva presentato temperatura febbrile che al momento dell’osservazione non era stata riscontrata. Tuttavia. dopo essere stato visitato e dopo essere stato sottoposto ad un esame ecografico i medici avrebbero ritenuto il quadro clinico In conformità alle linee guida ordinariamente eseguita e per questo motivo non era stato necessario il ricovero.

Così il piccolo era stato rinviato a casa con la prescrizione di alcuni farmaci e la richiesta di controllo presso il proprio medico curante dopo le 24 ore. Purtroppo, nella notte la situazione è precipitata tanto che ieri mattina alle 7:00 il bambino è giunto al pronto soccorso in arresto cardiaco e nonostante i medici abbiano tentato di rianimarlo a lungo ma alle 7:43 Purtroppo è deceduto. “Dopo la visita integrata da un esame ecografico, il quadro clinico è stato ritenuto, in conformità alle linee guida ordinariamente seguite, non abbisognevole di ricovero e il piccolo è stato reinviato al domicilio, con prescrizione di farmaci e richiesta di controllo presso il curante dopo 24 ore”, è questo quanto riferito dai medici in una nota diffusa proprio nella giornata di ieri.

A seguito dell’ episodio, i sanitari dell’ospedale avrebbero fatto richiesta di un riscontro diagnostico autoptico e la direzione aziendale ha affidato ad una commissione costituita dal direttore medico del presidio del responsabile, del rischio clinico e dal medico legale dell’università Federico II Pierpaolo di Lorenzo, l’incarico di verificare e riferire quanto scoperto sull’accaduto.

“La Direzione dell’Azienda, fiduciosa nell’azione delle autorità competenti così come della professionalità e abnegazione dei propri sanitari, porge alla famiglia sentite condoglianze e la più fattiva vicinanza, assicurando la massima collaborazione nell’individuare le cause della dolorosa vicenda”, è questo quanto fa sapere l’ospedale in attesa di sapere e di conoscere la verità emersa dalle indagini intraprese. Una tragedia dunque che ha colpito non soltanto la famiglia del bambino di soli 3 anni, ma l’intera comunità rimasta completamente senza parole Dopo aver appreso la triste notizia. Dall’inizio del 2017 Sono circa 100 mila i bambini accolti dal pronto soccorso del Santobono, uno degli ospedali che vanta un reparto che per numero di casi e appropriatezza dei trattamenti è considerato un’ eccellenza in tutta Italia.

Hanno acquisito le carte, i documenti clinici riconducibili alla permanenza del piccolo – purtroppo drammaticamente breve – all’interno dello stesso ospedale: al Santo- bono, dove il bambino è stato visitato due sere fa e dove è ritornato in fin di vita nelle prime ore di ieri mattina. Un caso tutto da approfondire, che ha spinto la Procura di Napoli a delegare indagini di ampio raggio sull’ospedale napoletano, da sempre segnalato come il top delle eccellenze sanitarie del paese. Omicidio colposo è l’accusa ipotizzata dai pm per la morte di Cristian Corso: al momento si procede contro ignoti, anche se è facile pensare che già a partire da questa mattina il quadro delle persone intervenute sarà più chiaro, al punto tale da rendere doverosa l’iscrizione nel registro degli indagati dei singoli professionisti coinvolti. Mare- stiamo alla cronaca di una vicenda drammatica, che riguarda la fine di un bambino di soli tre anni: giovedì sera, Cristian è stato accompagnato dai genitori all’ospedale pediatrico Santobono. Proveniva da un comune vesuviano (anche se la famiglia da anni vive a Brescia ed era tornata nel Napoletano per le feste di Natale) e al pronto soccorso è stato ricevuto in codice verde.

Non sembrava una situazione grave. Fatto sta che i sanitari hanno riscontrato segni di infiammazione delle vie aree, dolori addominali e diarrea. Nel giro di pochi minuti, il piccolo viene visitato, gli viene praticata un’ecografia: il quadro clinico spinge però i sanitari a non disporre il ricovero del bambino.

Almomento della visita all’ospedale Santobono, il piccolo non aveva febbre (che era stata invece riscontrata dai parenti alcune ore prima), quanto basta a spingere i medici a limitarsi a prescrivere alcuni farmaci, oltre a disporre un controllo presso il medico curante nel giro delle successive 24 ore. È così che giovedì sera Cristian viene lasciato andare a casa. Ieri mattina, l’epilogo drammatico. Il bimbo è tornato in ospedale. È giunto nel nosocomio pediatrico dell’area collinare di Napoli, intorno alle sette del mattino, accompagnato dal 118 al pronto soccorso in arresto cardiaco: nonostante le procedure rianimatorie, il bambino alle 7.43 è deceduto.

Immediate le verifiche interne. I sanitari dell’ospedale hanno richiesto un riscontro autoptico e la direzione aziendale ha affidato a una commissione costituita dal direttore medico del presidio, dal responsabile del rischio clinico e dal professor Pierpaolo Di Lorenzo, medico legale della Università degli Studi di Napoli Federico II, l’incarico di verificare e riferire sull’accaduto.

Immediata una nota da parte del Santobono: «La direzione dell’azienda – si legge nella nota – fiduciosa nell’azione delle autorità competenti, così come della professionalità e abnegazione dei propri sanitari, esprime alla famiglia sentite condoglianze e la più fattiva vicinanza, assicurandolamassima collaborazione nell’individuare le cause della dolorosa vicenda». Inevitabile l’apertura diun’inchiesta. Alla- voro il pm Catello Maresca, magistrato in forza al pool reati contro la pubblica amministrazione, che questa mattina sarà affiancato da un collega che si occupa del ramo colpe mediche. Indagine delegata al commissariato Vomero, al via i primi accertamenti. Sono stati acquisiti gli incartamenti legati al primo e al secondo accesso del piccolo all’interno del pronto soccorso, ma anche tutto ciò che disciplina i

protocolli di permanenza all’interno della struttura sanitaria.

Sono stati inoltre ascoltati alcuni potenziali soggetti informati dei fatti, anche per capire quali sono le prassi che disciplinano il ricovero in presenza diuncasonon segnalato come codice rosso.

Una serie di verifiche che renderanno – a partire da questa mattina – inevitabili le prime iscrizioni nel registro degli indagati, anche per consentire ai diretti interessati di difendersi con la nomina di un avvocato ma anche di un probabile consulente. Saranno gli esami autoptici a stabilire cosa è accaduto, cosa ha provocato un arresto cardiaco. Decisivo anche mettere a fuoco le eventuali valutazioni fatte subito dopo l’ecografia, anche e soprattutto in relazione alla decisione di rispedire a casa un bambino che sarebbe deceduto di lì alle prossime ore.

Un boom di inabili al lavoro. Nell’ospedale San Leonardo il personale c’è, la pianta organica è al completo, mala metà dei dipendenti lavora beneficiando delle agevolazioni previste dalla legge 104 e di varie limitazioni conseguenti al riconoscimento di invalidità. Per ogni turno, su sei infermieri due lavorano con orari ridotti perché affetti da disabilità grave o perché hanno in casa una persona con handicap in situazione di gravità. Altri invece, compresi alcuni operatori socio sanitari(Oss) non possono trasportare ammalati o spostare barelle perché affetti da patologie che impediscono la «movimentazione manuale di carichi e/o pazienti». E così la direttrice dell’Asl Na3 Antonietta Costantini chiede l’invio all’ospedale di ispettori regionali e ministeriali: il fenomeno di «esenzioni nel personale medico e infermieristico» è per lei un’anomalia sulla quale è necessario accendere i riflettori. Anomalia che la manager denunciò all’inizio dell’anno, quando scoppiò il caso riguardante l’ospedale di Nola, con scene di malati sdraiati a terra per assenza di letti e barelle in Pronto Soccorso. In un confronto con il ministro della Salute Lorenzin durante una puntata di «Porta a Porta» la Costantini alzò il velo sulle condizioni di lavoro del personale all’interno di alcuni ospedali campani.

I numeri parlano chiaro. All’interno del Pronto Soccorso del San Leonardo lavorano 42 unità: di queste 31 sono infermieri e 11 operatori socio sanitari. Il 50 per cento, precisamente 22 dipendenti, lavorano con limitazioni. Una percentuale altissima, cinque volte superiore rispetto alla media regionale che si ferma al 9 per cento. Nel reparto di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso i medici sono 20. Di questi, quattro ad oggi usufruiscono di limitazioni e agevolazioni dellalegge 104. «La dotazione organica della medicina di urgenza e pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo è pari a quella di un azienda ospedaliera di grandi dimensioni-commenta la Costantini – per cui implementare ulteriormente gli addetti significherebbe andare in esubero di personale; ma con questo stato di cose è difficilissimo assicurare le prestazioni».

Costretto a implementare il personale a fronte di un numero sempre crescente di addetti con mansioni ridotte, il direttore generale annuncia formale denuncia al presidente della Regione Vincenzo De Luca: «Una situazione che sta determinando la paralisi del sistema sanitario Asl Napoli 3 Sud nonostante gli sforzi per adeguare le strutture e unificare i processi assistenziali», afferma. Il 18 dicembre la Costantini aveva inaugurato la nuova unità operativa del Pronto Soccorso di Castellammare: l’area di osservazione breve intensiva O.b.i. Uno spazio ancora non funzionante a causa della carenza di personale, secondo quanto denunciato più volte dai sindacati. I turni in reparto si compongono in questo modo: negli orari centrali della giornata, quando sono previsti sei infermieri e 3 Oss succede che ben 4 infermieri e 2 operatori facciano un orario di lavoro ridotto per le agevolazioni previste dalla legge. Nel migliore dei casi invece, quando in servizio ci sono 5 infermieri e 2 oss, sono «soltanto» due i lavoratori a orario ridotto e con mansioni particolari. Una babele che si ripete con le stesse percentuali anche in altri reparti. E le verifiche, chiede la manager Costantini, «dovranno essere effettuate anche sui medici che riscontrano tali limitazioni».