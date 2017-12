Bitcoin, crolla la quotazione: in pochi giorni valore sceso del 40%

Il terremoto che questa settimana ha colpito le criptovalute, con epicentro sul bitcoin, è servito secondo diversi operatori finanziari a far tornare con i piedi per terra gli investitori meno esperti. Attratti da guadagni stratosferici facili e veloci – e reali, perché qualcuno è diventato ricco davvero – tanti risparmiatori si stavano informando per tentare l’avventura dell’investimento nella moneta virtuale, proprio ora che dal debutto è cresciuta di qualche mille per cento e per lo più negli ultimi 6 mesi. Il rischio lo si percepiva sulla pelle. Ma continuando a crescere, il bitcoin zittiva coi fatti i più critici.

Il meno 40% in due giorni ha in effetti suonato la sveglia. Intendiamoci, c’è ancora chi dice che tra qualche anno un bitcoin varrà un milione di dollari ma c’è anche chi sostiene che con l’ingresso delle banche nella creazione delle loro criptovalute (la critica Goldman Sachs ha annunciato la resa: ora studia una piattaforma dedicata), potrebbe per allora valere zero. La verità è che nessuno è in grado di prevedere il futuro in finanza, che sembra, al massimo, la scienza del medio periodo: i cosiddetti guru si sbagliano sulle obbligazioni, figuriamoci sulle monete virtuali.

Chi adora il rischio trova però nel bitcoin pane per i suoi denti. Lunedì scorso per comprarne uno servivano poco meno di 20.000 dollari, ieri 12.191, quasi il 40 per cento in meno. Chissà se sono stati gli allarmi di operatori e governi sul rischio bolla a scatenare il panico. Oppure lo spostamento improvviso sul “bitcoin cash”, nato circa quattro mesi fa da una scissione della blockchain di bitcoin a cui una delle maggiori piattaforme di trading di criptovalute, Coinbase, ha aperto le porte dando il via al travaso. O infine la nuova tassa che partirà dal 2018 sul territorio statunitense e che colpirà le transazioni trale «finte» monete.

Intanto la bit-follia regna sovrana. Ad una società americana che fa limonate, la Long Island Iced Yea Corp, è bastato mettere blockchain nel nome per vedere le proprie azioni schizzare del 503% in pochi minuti. Sembra di essere tornati ai tempi delle dotcom degli anni Novanta. Con gli occhi degli speculatori che luccicano di gioia.

IL BITCOIN

Il Bitcoin (BTC) è un sistema di pagamento virtuale basato su una rete di comunicazione peer to peer[1], ideato da Satoshi Nakamoto nel 2008 e introdotto nel mercato nel 2009. Satoshi Nakamoto non è più uno sviluppatore attivo del progetto (Aron, 2011) e non è nemmeno chiara attualmente quale sia la vera identità del creatore – o, forse, dei creatori – di questa moneta. Il Bitcoin è una criptovaluta, o meglio, la prima e più famosa criptovaluta immessa nel mercato. È stata concepita per rendere più semplici e veloci i pagamenti online, eliminando la necessità di intermediari finanziari e garantendo allo stesso tempo alti livelli di anonimato agli utenti. Gli utenti del network depositano i Bitcoin all’interno di portafogli digitali installati nei loro computer o affidati a terze parti, e possono trasferire fondi via internet a qualunque altro utente che disponga di un “indirizzo pubblico” per ricevere BTC. Un utente può ottenere Bitcoin acquistandoli da altri utenti o sulle piattaforme di scambio online o producendoli autonomamente tramite un sistema chiamato mining.

La quota di mercato del Bitcoin si è rapidamente espansa, nel Dicembre 2013 il valore dell’intero mercato era stimato quasi 14 miliardi di dollari, adesso, a Giugno 2014, vale circa 7 miliardi e mezzo (Bitcoin – Market Capitalization, Coindesk). Da un valore iniziale approssimabile a €0.0005 nel 2009 (Karlstram, 2014), il BTC ha iniziato a crescere nel 2013, schizzando a circa $120 nel Settembre 2013, toccando infine il picco di $1.147 nei primi giorni del mese di Dicembre 2013. Non senza fluttuazioni, certo: dopo una grave flessione nella prima metà del 2014, il Bitcoin ha ricominciato ad apprezzarsi e ora – a metà Giugno 2014 – vale circa $590. (Bitcoin Price Index Chart, Coindesk). Di pari passo con la crescita di valore, la popolarità del Bitcoin si è espansa sempre di più, spesso polarizzando i media e l’opinione pubblica. Il successo del Bitcoin ha dato vita a tante altre valute digitali simili nella forma e nel funzionamento.

Il Bitcoin non è una moneta elettronica. Una moneta elettronica è profondamente diversa da una valuta digitale perché è emessa su ricevimento di fondi in valuta legale. La differenza tra valute digitali e monete elettroniche è riflessa anche a livello giuridico: come vedremo più avanti, le direttive esistenti a livello europeo sulla regolazione delle monete elettroniche non sono applicabili ai sistemi di pagamento virtuali e, nel nostro caso, alle valute digitali.

Un report della Banca Centrale Europea classifica il Bitcoin e tutte le altre criptovalute tra i sistemi di pagamento virtuale del terzo tipo. I sistemi di pagamento di primo tipo sono individuati in quei sistemi chiusi dove il denaro virtuale non può essere scambiato in alcun modo al di fuori della comunità virtuale e può essere solo utilizzato per l’acquisto di beni e servizi digitali all’interno della comunità virtuale di riferimento – ne è esempio l’oro di World of Warcraft. Quelli di secondo tipo, invece, si basano su schemi in cui è possibile scambiare denaro reale per valuta virtuale, ma non il contrario. Spesso si possono acquistare solo beni virtuali con questa valuta, ma non è esclusa la possibilità di acquisto di beni reali – è il caso dei Facebook Credits e dei Microsoft Points. Nei sistemi di terzo tipo, invece, il flow è bidirezionale, la moneta reale può essere scambiata per moneta virtuale e viceversa, di conseguenza, è permesso l’acquisto sia di beni digitali che di beni reali – come nel caso ei Linden Dollars di Second Life e, ovviamente, dei Bitcoin. Il rapporto della BCE aggiunge altre caratteristiche alle valute utilizzate all’interno di un sistema di pagamento del terzo tipo: deve essere, digitale, accettata all’interno di una specifica comunità virtuale, emessa e controllata dai suoi sviluppatori, e non avere alcuna controparte fisica avente corso legale. È anche esclusa per principio l’intermediazione degli attori finanziari tradizionali, banche centrali incluse. La maggior parte delle monete digitali è poi accomunata da un’assenza di regolamentazione sia nazionale che sovranazionale in materia (ECB, 2012).

La definizione di sistema di pagamento di terzo tipo è, forse, un po’ vaga. Ci sono vari elementi che rendono il Bitcoin e le criptovalute profondamente diversi anche dagli altri sistemi di pagamento di terzo tipo. In definitiva, usando le parole di Karlstr0m, possiamo dire che la particolarità del Bitcoin sta nel fatto che esso combina le caratteristiche di una valuta elettronica “tradizionale” con un protocollo di sicurezza per gestire il commercio anonimo, e lo fa attraverso un software che rimpiazza le moderne banche centrali nell’emissione di liquidità e dove ogni utente è un nodo di un network decentralizzato avente la responsabilità sia di creare nuovi Bitcoin che di garantire l’autenticità di tutte le transazioni del network (Karlstram, 2014).

Insomma, non c’è alcun tipo di autorità centrale ad emettere e controllare la liquidità di queste criptovalute. L’emissione è programmata di modo che nuovi Bitcoin possano essere immessi nel mercato solo attraverso un processo chiamato mining. In pratica, alcuni utenti, chiamati miner, si occupano di convalidare le transazioni del network, e sono ricompensati con nuovi Bitcoin in cambio del loro servizio. Vediamo adesso come funziona, nel dettaglio, questo processo.

Come funziona

Il funzionamento del Bitcoin può essere illustrato partendo dalla struttura delle transazioni. I Bitcoin non vengono depositati in banca, ma ogni utente conserva i propri Bitcoin – che può ottenere acquistandoli da altri utenti o sulle piattaforme di scambio, vendendo beni e servizi reali o digitali in cambio di BTC, o ottenendoli in ricompensa per aver convalidato altre transazioni nel network – all’interno di portafogli digitali installati su uno o più computer o affidati a terzi. La tecnologia del Bitcoin non prevede un server centrale, perché basata sul concetto di data-base distribuito consentendo ai nodi[2] della rete di interagire tramite un indirizzo pubblico per trasferire o ricevere BTC e, nello stesso tempo, di condividerne i dati relativi alle transazioni.

Le transazioni avvengono con trasferimento di valuta digitale utilizzando chiavi crittografiche. Ogni utente può creare più indirizzi, ogni indirizzo ha un bilancio indipendente e una coppia di chiavi di sicurezza. Una chiave pubblica per inviare e ricevere i pagamenti e una privata per autorizzare pagamenti in uscita, posseduta solo dal proprietario. Essendo in una rete peer-to-peer, tutti i nodi ricevono tutte le transazioni del sistema. Trasferire Bitcoin da un utente all’altro è quindi estremamente semplice: è necessario digitare la chiave pubblica dell’utente a cui si vuole trasferire il denaro virtuale, indicare la somma da trasferire e in pochi minuti la transazione è completa.

A questo punto, però, la transazione va verificata e convalidata, per evitare che un utente possa spendere due volte la stessa moneta. L’intuizione alla base del Bitcoin sta nell’aver risolto questo doublé spending problem senza affidare il compito a terze parti. Il double spending problem è un problema classico nei pagamenti online: il denaro digitale non ha una sua fisicità, è un file, una stringa di cifre e numeri contenuta in un dispositivo di memoria che può essere duplicata come qualsiasi altro file. Come impedire, quindi, che la stessa moneta venga spesa più volte? Una soluzione comune è quella di affidarsi ad un’autorità centrale, che controlli ogni transazione per contrastare ogni tentativo di double spending (Nakamoto, 2008). È questa la soluzione adottata, ad esempio, dal Linden Dollar e da quasi tutti gli altri sistemi di pagamento virtuale. In questo modo, però, il destino dell’intera economia dipende dalla società che gestisce la zecca (Nakamoto, 2008). Nel sistema ideato da Nakamoto, però, non ci sono né server centrali né altri tipi di intermediari a controllare la validità delle transazioni. Il Bitcoin è interamente decentralizzato e affida agli user stessi questo controllo, riducendo i costi di transazione, proteggendo la sicurezza e la privacy degli utenti apparentemente meglio di qualunque altro sistema.

La verifica delle transazioni è quindi affidata ad alcuni nodi del network. Cioè ad alcuni utenti che, per il lavoro che svolgono, sono chiamati miner, e offrono la potenza computazionale dei loro computer al network per convalidare i pagamenti. Tutte le transazioni degli ultimi dieci minuti sono trasmesse ai miner, che le riassemblano all’interno di un file detto block.

Allo scopo di garantire l’autenticità dei blocchi, il sistema integra un protocollo crittografico noto come proof-of-work. Questo sistema trae ispirazione dall’Hashcash di Adam Back (Nakamoto, 2008) e rende artificialmente difficile la convalida di un blocco, costringendo i computer dei miner a risolvere un problema matematico che gli consenta di validare quel blocco. Il nodo che trova la soluzione per primo, trasmette il blocco agli altri miner che verificano la conformità delle transazioni contenute in quel blocco.

La difficoltà di questo problema si modifica automaticamente ogni 2016 blocchi risolti, allo scopo di mantenere il tempo di generazione per ogni blocco a 10 minuti, e, anche se essa può diminuire, fino ad adesso non ha cessato di crescere (Bitcoin Difficulty Chart, Coinbase). La difficoltà è aumentata così tanto che, se nel 2009 poteva bastare un computer di fascia media per risolvere il proof-of-work, è ora necessario hardware dedicato: ingombranti e rumorosi computer ad altissimo dispendio energetico, grandi come armadi, sono ora impiegati nel mining (Maurer et al., 2013)

Una volta che un nodo del network ha risolto un blocco esso lo invia a tutti gli altri nodi, che controllano la sua validità, confrontando i dati ricevuti con la loro storia delle transazioni, e la esprimono lavorando al blocco successivo. Ogni blocco convalidato viene poi inserito all’interno del blockchain, una catena di blocchi che contiene tutte le transazioni all’interno del network, dal Genesis Block creato da Nakamoto stesso fino all’ultimo blocco. Il blockchain è pubblico: tutte le transazioni effettuate in Bitcoin possono essere visionate da chiunque, ma gli indirizzi non sono collegati agli utenti, il cui anonimato è tutelato. Inoltre, il miner che ha generato il blocco riceve un payout in Bitcoin. Non solo questo è l’unico modo in cui nuovi Bitcoin sono creati, ma questo payout è destinato a ridursi nel corso del tempo – per il momento è fissato a 25 bitcoin – finché il numero di BTC emessi avrà raggiunto la cifra totale di 21 milioni – all’incirca nel 2040 (ECB, 2012).

In pratica, il proof-of-work rende la verifica dei blocchi simile ad una lotteria: più potenza computazionale un nodo possiede, più è alta la probabilità che esso generi un nuovo blocco. Questo sistema ha una doppia funzione. Innanzitutto, conferisce un valore intrinseco al Bitcoin, dato che risolvere quel problema comporta anche dei costi non irrilevanti di elettricità ed hardware. Inoltre, impedisce che un utente cerchi di spendere due volte la stessa moneta: per avere ragione su tutti gli altri nodi, il nodo che cerca di barare dovrebbe proporre una storico di transazioni diverso e dovrebbe possedere il 51% della potenza computazionale del network per superare tutti gli altri nodi ma, in tale ipotesi, avrebbe più convenienza a collaborare e ottenere Bitcoin tramite il mining piuttosto che defezionare.