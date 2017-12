Bollette a 28 giorni, possibili rimborsi: come richiederli? Arriva la mazzata per il 2018

Mai più bollette a 28 giorni per i servizi di telefonia e le Tv a pagamento. Una vera e propria mensilità in più nascosta alle famiglie; trucco che permetteva alle compagnie incassi da un miliardo di euro ogni anno. Un ingiusto aumento del costo annuo delle tariffe a cui abbiamo messo fine con l’approvazione del decreto fiscale per il 2018. Oltre ad eliminare una bolletta in più, sono state introdotte alcune novità in tema di trasparenza e diritto ad una informazione corretta: • obbligo alla fatturazione mensile per tutti i tipi di contratto, compresi quelli business e prepagati (uniche eccezioni le offerte promozionali non rinnovabili, tipo Summer o Christmas); • rimborsi ed indennizzi per gli utenti ed aumento delle sanzioni per le aziende in caso di violazione delle nuove disposizioni; • più poteri di vigilanza dell’Autority e di intervento in caso di violazione della legge; • obbligo per i fornitori di servizi ed utenze ad informazioni chiare e trasparenti sulle diverse offerte. Un’inversione di rotta a tutela dei consumatori che adesso impedirà ogni possibile effetto trascinamento di questa ingiusta pratica di fatturazione anche da parte di altre società di servizi, come ad esempio quelle di gas e luce.

Uno dei temi più più scusi dell’ultimo periodo è sicuramente quello riguardante la fatturazione a 28 giorni messa in atto da molte compagnie telefoniche tra le quali Tim, Wind, Tre, Vodafone e Fastweb per lucrare ai danni degli utenti che hanno sicuramente contribuito ad aumentare le entrate delle aziende telefoniche svuotando le proprie tasche. Finalmente dopo tante polemiche e Dopo tanti mesi, questa pratica è stata dichiarata illegittima nonostante non sia stato poi così tanto facile metterla al bando.

Ad intervenire per primo è stata l‘autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed in seguito anche il governo, Solo così si è potuto dare Finalmente un freno a quello che per tanto tempo non è stato altro che un vero e proprio inganno per gli italiani. Pagare una bolletta telefonica ogni 28 giorni piuttosto che a cadenza mensile per molto tempo è stata una normalità Anche se comunque a protestare non sono stati proprio gli utenti, quanto più che altro le associazioni e il governo.

Le polemiche sono state opportune e molteplici e come già anticipato diverse associazioni dei consumatori si sono attivate per poter far rientrare questa situazione definita incresciosa tanto che si è arrivati a catturare l’attenzione del parlamento che ha emanato la conversione del d.l. 148/2017 con la legge del bilancio 2017 arrestando l’illegittimità delle fatturazioni non più bimestrali a partire dal primo maggio 2015 come abuso da parte dei gestori telefonici. Quello che ci si chiede è se i cittadini possono richiedere un rimborso pregresso di ciò che è stato versato ingiustamente da parte degli utenti, apportando in questo modo milioni di euro nelle casse delle diverse compagnie telefoniche.

Secondo molte associazioni A tutela del consumatore, le compagnie dovranno rimborsare l’utente Ma si parla di un indennizzo forfettario non inferiore a €50, da versare al consumatore ed a questo bisognerà aggiungere eventualmente €1 per ogni giorno di fatturazione illegittima. Come ottenere il rimborso? Stando a quanto emerso, Bisognerebbe inviare un reclamo scritto alla propria compagnia chiedendo il rimborso di quanto versato.

Va sottolineato comunque che il modello di fatturazione a 28 giorni non era vietato e dunque le compagnie non hanno agito al di fuori della legge ma da adesso in poi lo sarà e quindi diventerà illegittima la richiesta 28 giorni. Dunque, per poter richiedere il rimborso di quanto illegittimamente pagato, si avranno due possibilità ovvero rivolgersi ai Co.re.com, ovvero i comitati regionali per le comunicazioni e si tratta in questo caso di organi funzionali all’Agcom, i quali hanno il compito di tentare una conciliazione nelle controversie in materia di telecomunicazioni tra utenti e operatori. La seconda modalità sarà direttamente inviare un reclamo alla propria compagnia telefonica con richiesta di rimborso di quanto versato in eccedenza.

Il 2018 si annuncia con una bella spremuta al nostro portafoglio. Si parla tanto, e anche un po’ a sproposito di salario di cittadinanza e di altre misure di sostegno al reddito che dovranno essere approvate dal prossimo Parlamento e dal prossimo governo. Misure vaghe e di efficacia non del tutto comprovata. Gli aumenti, invece arrivano qui e ora.

Fra una settimana è in arrivo una stangata che, quando avrà assestato tutti i colpi per bene provocherà, secondo gli esperti, un salasso di 783 euro a famiglia. Assicurazioni, costi bancari, rifiuti, ma anche sanità, servizi postali e spese scolastiche. Per non parlare di autostrade, luce, gas. Nessuna tra le principali voci di spesa è esclusa. Federconsumatori calcola un aumento da record. Considerando che sono 25,3 milioni le famiglie in Italia, il conto totale supera i 20 miliardi. Esattamente 783,10 euro per famiglia. Ma l’effetto sui prezzi sarà molto più diffuso e difficile da calcolare. Cresceranno i prezzi di produzione che naturalmente verranno ribaltati sui consumatori.

Una stangata che ridurrà i consumi e rallenterà la ripresa. Nessuno sogna il ritorno al calmiere degli anni’70 o alla politica dei prezzi amministrati. Resta il fatto che questi aumenti, sommati ad una pressione fiscale che non accenna a scendere, diventano insopportabili per il portafoglio e per lo stress che provocano.

L’elenco è lungo. L’impatto sulla vita di tutti i giorni non sarà trascurabile, sopratutto considerando che i salari non salgono mentre il lavoro cala. Costerà di più scaldarsi, cucinare e tenere la luce accesa. Chi aveva un consumo mediobasso, da gennaio si troverà a pagare di più in bolletta essendo saltati alcuni paletti.

L’Authority sta spingendo sul rinvio per avere tempo divalutare gli effetti sulle fasce più deboli della popolazione. Inoltre l’esplosione dell’impianto austriaco di gas che riforniva l’Italia causerà nuovi rincari. I No-Tap e gli altri radicalismi ambientalisti forse dovbrebbero imparare a ragionare di più: l’indipendenza energetica del Paese è un valore strategico. A meno di non sottostare a mutevoli avvenimenti sui quali non c’è controllo. Il balzello in bolletta per gli esperti sarà del 2,7% (50 euro annui). Un conto destinato a salire alla luce dei fatti delle ultime settimane. Ci sarà poi aumento delle tariffe idriche per gli investimentinecessari a fronteggiare l’emergenza «oro blu».

Federconsumatori stima un aggravio del 5% per una spesa di 24,2 euro in più a famiglia. Usare l’automobile, gli autobus e i mezzi di trasporto in genere sarà inoltre più caro di 79 euro, per un ritocco a dell’1,2%. Il petrolio ha rialzato la testa e seppur ancora lontano dai massimi. Prezzi che si riflettono anche su diversi prodotti della casa per i quali si ipotizza un aumento di 60 euro (+1,9%).

Viaggiare sarà più caro ma non solo per la benzina. L’aumento al casello sarà del 3,2% per 40 euro totali. Nel calderone Federconsumatori ha messo il resto: la Rc auto costerà 18 euro in più (+1,3%) e avere un conto in banca altri 27,6 euro (+2,5%).

Pagare la tassa sui rifiuti ben 34 euro aggiuntivi (+3%). Lettere, pacchi inviati tramite Poste Italiane il 2,8% in più (14,4 euro). Non se la passano bene nemmeno la famiglie che devono mandare i figli a scuola: per mensa e materiale scolastico ci vorranno 100 euro in più (+0,8%). Nutrirsi e curarsi, infine, farà salire i conto di 200 euro a fine anno: 163 euro per l’alimentazione e oltre 41 euro per i ticket sanitari. Non ci resta che goderci le vacanze. Poi comincerà l’inverno delle nostre tasche.

Le aziende di luce e gas avranno due anni di tempo per riscuotere le bollette. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento al ddl bilancio che taglia di ben tre anni i termini di prescrizione dei crediti vantati nei confronti di utenti domestici e piccole imprese.

Nel mercato energetico sono all’ordine del giorno casi in cui vengono recapitate fatture di gas e di luce d’importi elevati a causa di conguagli che risalgono a molti anni addietro; gli ingenti conguagli possono essere dovuti nell’ordine all’inadempimento della società di distribuzione, del fornitore o in ultimo del cliente finale stesso.

In particolare, la responsabilità della società di distributore, ovvero del soggetto che installa il contatore, effettua la manutenzione e svolge l’attività di lettura dei consumi, può riscontrarsi qualora ometta di effettuare le letture periodiche del contatore con la cadenza prevista dalla normativa di settore dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ARG/gas 64/09:

• almeno una volta l’anno per i clienti con consumi di gas fino a 500 Smc/anno;

• almeno 2 volte l’anno, per i clienti con consumi di gas superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;

• almeno 3 volte l’anno, per i clienti con consumi di gas superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;

• almeno una volta al mese per i clienti con consumi di gas superiori a 5.000 Smc/anno;

• una volta ogni 4 mesi per i clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;

• almeno una volta al mese per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW

Fondamentale in questi casi è evidenziare che si parla di “tentativo” e non di una lettura certamente effettuata, poiché se il contatore si trova all’interno delle singole abitazioni o in luoghi comunque, non accessibili senza la presenza del proprietario o di persona da questi delegata nessun tipo di responsabilità può imputarsi alla società distributrice cui non resta altro da fare che lasciare un avviso con cui informa l’utente di essere passato senza successo e lo invita a comunicare l’autolettura al proprio fornitore.

La responsabilità da parte del proprio fornitore può rinvenirsi qualora non siano emesse le bollette di consumo con la cadenza prevista dalle condizioni di contratto regolate dall’Autorità o di Mercato Libero.

Il cliente finale può risultare responsabile nel momento in cui, considerata l’allocazione del contatore in una posizione inaccessibile (es. all’interno dell’abitazione o in proprietà privata), non consenta, per assenza o rifiuto, l’accesso ai tecnici per eseguire la rilevazione dei consumi.

Le suddette ragioni, che spesso persistono anche per anni, possono comportare pesanti conseguenze per gli utenti, che si ritrovano a dover pagare tout court bollette d’importi esorbitanti.

Quali sono in questi casi i diritti dell’utente?

PRESCRIZIONE

In primis è importante sapere che non possono essere pretese somme riguardanti consumi che il fornitore avrebbe potuto e dovuto pretendere oltre 5 anni prima dell’emissione della fattura. Se, quindi, il fornitore omette di fatturare consumi per molti anni perché non tiene conto delle letture del contatore comunicate dai tecnici della società di distribuzione o ha omesso di emettere le bollette con la cadenza prestabilita, perderà il diritto di essere pagato. Infatti, i crediti riguardanti somministrazioni di energia elettrica e gas, e in genere i crediti riguardanti “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, si prescrivono nel termine di 5 anni, secondo quanto dettato dall’art. 2948, n. 4, codice civile. Il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni, le quali ne costituiscono l’oggetto, si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo un rapporto di durata. Ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur non frammentando, l’intrinseca unità contrattuale. Come confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza “il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori l’anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell’art. 2948 n. 4 c.c. con l’ulteriore conseguenza dell’assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito”.

Da quando inizia a decorrere la prescrizione breve?

Non corrisponde certamente al vero, come sostenuto da alcuni spregiudicati fornitori, che la prescrizione decorre dal momento in cui è emessa la fattura di conguaglio, con ciò spostando a loro piacimento il termine da cui decorre la prescrizione e consentendo così di richiedere i conguagli anche dopo dieci o più anni. In realtà, sulla base dei principi generali, si evidenzia che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto, in altre parole dal momento in cui il fornitore, per il tramite dei letturisti della società distributrice, può eseguire la lettura dei consumi sul contatore; è questo il momento in cui, rilevati consumi superiori a quelli addebitati in acconto sulla base di letture stimate, il fornitore può pretendere il pagamento del conguaglio. Pertanto, dall’anzidetto momento decorre la prescrizione quinquennale (data in cui il credito diventa esigibile).

Per avere, quindi, certezza sulla data da cui far decorrere la prescrizione è necessario individuare, considerando la periodicità sopra indicata, il giorno entro il quale il gestore, per il tramite del distributore, avrebbe dovuto compiere la lettura del contatore.

È dal momento in cui il fornitore avrebbe dovuto emettere il conguaglio, a seguito di lettura periodica obbligatoria del contatore da parte del distributore, che decorre la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.

Pertanto, se da quando il gestore avrebbe dovuto conoscere la lettura effettiva sino al momento dell’emissione della bolletta con la richiesta del corrispettivo economico sono passati oltre 5 anni, tutto ciò che è relativo al consumo precedente ai 5 anni stessi si considera prescritto. Opera, però, una sola e importante eccezione alla predetta regola, ovvero quando il distributore comunica di non aver potuto effettuare la lettura periodica in quanto il contatore era inaccessibile (ad. es. perché allocato all’interno dell’abitazione o il cliente era assente o il cliente rifiuta, ecc.). In questi casi, se il distributore non ha potuto eseguire la lettura per cause imputabili al cliente finale, la prescrizione decorrerà dalla data in cui viene consentito l’accesso e la lettura del consumo sul misuratore, ovvero il momento in cui può essere fatto valere il diritto di credito.

Se invece il contatore è allocato in posizione accessibile (ad. es. su strada pubblica, area accessibile a terzi, ecc.) non potrà generalmente essere eccepita l’impossibilità di lettura dal distributore.

Corre l’obbligo, inoltre, di evidenziare che chi contesta l’intervenuta prescrizione ha l’onere, in giudizio, di allegare le circostanze poste a fondamento dell’eccezione di prescrizione, non essendo sufficiente allegare solamente il passaggio del tempo richiesto dalla legge per la prescrizione del diritto, ma è necessario altresì, fornire prova del momento dal quale il fornitore poteva esigere tale credito, ricavabile dalla disciplina contrattuale che interviene tra le parti.

“MAXIBOLLETTE” A CONGUAGLIO: NORME A TUTELA DEI CONSUMATORI

La proposta di legge approvata all’unanimità in prima lettura dalla Camera il 5 dicembre 2017 reca norme a tutela dei consumatori in tema di fatturazione e conguaglio delle bollette dell’energia elettrica, gas e acqua. In particolare, sul tema delle “maxibollette” – ossia l’emissione di fatture di rilevante importo a conguaglio dei consumi di energia elettrica, gas e acqua – è già intervenuta la legge annuale per la concorrenza (legge n. 124 del 4 agosto 2017), introducendo il diritto dei consumatori alla rateizzazione delle stesse, con il solo diritto per i fornitori agli interessi legali nei confronti del cliente finale, nonché attribuendo all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) il compito di adottare misure per responsabilizzare i distributori e individuare modalità idonee a favorire l’accessibilità dei contatori da parte dei distributori stessi. Tuttavia, come comunicato dall’Antitrust in audizione alla Camera1, il fenomeno, pur essendosi notevolmente ridotto a seguito delle sanzioni comminate nei confronti delle società resta ancora attuale. LAntitrust continua infatti a ricevere segnalazioni da parte dei consumatori in relazione a fatture di conguaglio pluriennali, ben superiori ai due anni, contenenti anche la richiesta di somme prescritte.

Le norme approvate si rivolgono, in particolare, agli utenti domestici, alle microimprese, ai professionisti: d’ora in avanti, nei contratti relativi a tali servizi, il termine di prescrizione per l’emissione delle fatture passa da 5 a 2 anni, incentivando, in tal modo, un efficientamento ed una maggiore trasparenza del sistema di verifica e trasmissione delle letture. È stato sancito il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso, nel caso in cui sia dovuto, entro tre mesi; viene incentivata l’autolettura come strumento di consapevole zza e di certezza da parte dei clienti e sono state introdotte norme per l’accesso dei cittadini utenti ai dati relativi ai propri consumi tramite il Sistema informativo integrato.

Come ha ricordato il relatore Lorenzo Becattini, queste misure sono quindi “un ulteriore tassello a tutela del consumatore” che va ad aggiungersi alla legislazione vigente.

Passa da 5 a 2 anni il termine di prescrizione per l’emissione delle bollette

All’articolo 1, comma 1, viene introdotto espressamente nell’ordinamento un termine breve di prescrizione per l’emissione delle fatture relative ai consumi di energia, luce e acqua effettuati in un determinato arco temporale. In particolare, quindi, nei contratti di fornitura di tali servizi, nei rapporti tra utente e venditore, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, rispetto ai 5 attuali.

Quanto ai contratti di fornitura di energia elettrica e gas, la prescrizione biennale opera sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore.

Gli utenti interessati dalle norme sono gli utenti domestici, le microimprese (aziende fino ai 15 dipendenti e ai 2 milioni di fatturato annuo) e i professionisti 2.

In caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e qualora l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, delle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato, l’utente (che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio, nelle forme previste dall’AEEGSI) ha diritto alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore. Il venditore ha l’obbligo di comunicare all’utente l’avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti e l’utente ha il diritto, in ogni caso, all’esito della verifica della legittimità della condotta dell’operatore, di ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio. Tali disposizioni non si applicano se la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo sia responsabilità accertata dell’utente.

L’AEEGSI, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, definisce misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi. L’Autorità può, inoltre, definire, con propria deliberazione, misure volte a incentivare l’autolettura senza oneri a carico dell’utente.

Entro il termine del 1° luglio 2019, il Sistema informatico integrato (SII)3 per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas dovrà permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Sarà l’AEEGSI, con propria deliberazione, ad adottare le disposizioni attuative di tale norma, nel rispetto delle norme sulla privacy, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda la certezza dei tempi di spedizione postale delle bollette, sarà l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a stabilire le modalità tecniche e operative che il servizio postale dovrà osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

Entrata in vigore delle norme

L’articolo 2 sancisce l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Le nuove norme si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:

a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della legge;

b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;

c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.

Il decreto fiscale, che è già stato approvato definitivamente dal Parlamento ed è legge a tutti gli effetti, cancella definitivamente le bollette telefoniche a 28 giorni che erano già state giudicate illegittime dall’Agcom. Le bollette di telefono, internet e pay tv dovranno coprire un mese, come minimo, o multipli di un mese; non saranno dunque più consentite le bollette che coprono soltanto 4 settimane (cioè 28 giorni).Le bollette che non possono più essere fatturate a 28 giorni riguardano i seguenti piani tariffar prepagati e quelli relativi ad abbonamenti e a clientela business, grandi clienti affari e partite iva. Restano escluse tutte le bollette che riguardano promozioni con durata inferiore al mese e non rinnovabili.

L’obbligo di scadenza mensile non riguarda luce e gas, le cui bollette potranno dunque essere emesse con una periodicità diversa da quella dei 30 giorni.

Gli operatori avranno 120 giorni di tempo per adeguarsi all’obbligo di scadenza mensile o plurimensile, chi non si adeguerà dovrà rimborsare i propri clienti con 50 euro forfettari più 1 euro per ogni giorno successivo alla scadenza del termine imposto dall’Autorità per le comunicazioni. Raddoppiano anche le sanzioni che vanno da un minimo di 240 mila euro ad un massimo di 5 milioni.

La fatturazione a 30 giorni anziché a 28 significa una bolletta in meno perché riduce a 12 le mensilità da pagare contro le 13 della fatturazione ogni 4 settimane introdotta nel 2015, che aveva comportato per gli utenti un maggior costo annuo dell’8,5%.

Dopo tante polemiche sembra essere in arrivo finalmente lo stop Per la legge riguardante la tariffazione ogni 28 giorni per tutti i contratti di fornitura dei servizi pubblici. Si tratterebbe di una pratica scorretta ma messa in atto da tutte le compagnie telefoniche così come da Pay TV per aggiungere una mensilità alle fatture annuali. Lo stop è arrivato da un emendamento al decreto fiscale collegato alla manovra che porta la firma del senatore Stefano Esposito. L’emendamento è stato depositato in commissione di bilancio del Senato e introduce la fatturazione su base mensile ma anche bimestrale o trimestrale. Nel testo si dice che i contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità prevedono alla scadenza di rinnovo delle offerte della fatturazione dei servizi ad esclusione di quelle promozionali a carattere temporaneo o stagionale su base mensile e suoi multipli.

Sostanzialmente il testo dell’emendamento ripercorre le indicazioni presentate dall‘onorevole Democratica Alessia Morani alla camera soltanto pochi giorni fa. Ovviamente questa iniziativa ha trovato massimo appoggio da parte della sponda del AGCOM che ha avviato dei provvedimenti sanzionatori e chiesto maggiori poteri. Proprio nei giorni scorsi era intervenuto anche Carlo Calenda il ministro dello sviluppo economico il quale ha da sempre confermato il proprio sostegno sul punto in questione.

Multe per chi continuerà a fatturare ogni 28 giorni

Inoltre pare siano in arrivo delle multe salatissime per coloro che continueranno a fatturare ogni 28 giorni e sono anche previsti indennizzi di almeno €50 per i consumatori. Anche questo è prevista dall’ emendamento al decreto fiscale che come abbiamo già riferito è stato depositato nella giornata di ieri dal senatore del PD Stefano Esposito. Inoltre è anche prevista la restituzione di somme indebitamente percepite qualora il comportamento lesivo dell’operatore abbia determinato un esborso illegittimo a carico degli utenti. Intervenuto sulla questione anche il presidente Codacons Carlo Rienzi. “Si tratta di una operazione che non convince i consumatori, tesa solo ad evitare provvedimenti normativi che potrebbero arrecare danni economici alle compagnie telefoniche”, ha dichiarato il Presidente Rienzi.

I consumatori Pare che abbiano avanzato delle pretese ovvero chiedono alle compagnie di tornare alle bollette mensili. Ma non finisce qui perché le compagnie dovranno restituire agli utenti i soldi che questi hanno speso per effetto della fatturazione a 28 giorni.

Nel caso in cui questo non dovesse accadere Rienzi ha fatto sapere che si è pronti ad una class action.”Una risoluzione parlamentare ha un valore politico molto forte, e fissa per il governo impegni precisi. Quella a mia prima firma contro la tariffazione a 28 giorni, votata all’unanimità nelle scorse settimane dalla Commissione, ha gettato un seme. Ora ci attendiamo di raccogliere i frutti gia’ nella manovra di bilancio, nella quale il Partito democratico ha gia’ presentato appositi emendamenti”, ha detto Michele Meta presidente della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera.

In vista dell’arrivo del Mercato Libero è partito l’assalto alle bollette di casa e c’è già chi sta approfittando della confusione sulla materia per cercare di truffare possibili utenti. “Buongiorno, entro la fine dell’anno finirà il Mercato Tutelato e, se non sottoscrive ora il contratto con noi, la sua utenza verrà automaticamente trasferita ad un altro gestore con delle condizioni economiche meno vantaggiose”, è questa la tipica telefonata di chi cerca di mettere in difficoltà gli utenti cercando di farli. “Buongiorno, come saprà a breve il Mercato Tutelato cesserà di esistere, dunque ci deve confermare la volontà di rimanere col gestore XY e confermare i suoi dati”, sarebbero queste altre tipiche telefonate da parte di operatori che cercano in qualche modo di raggirare e mettere mano su luce e gas delle nostre abitazioni. Ma di esempi ne potremmo fare davvero tanti, visto che queste sono soltanto alcune delle segnalazioni arrivate alle associazioni di consumatori proprio in questi giorni e nello specifico a Confconsumatori che ha un apposito sportello dedicato: “Energia: diritti a viva voce”.

Ma effettivamente c’è un po’ di confusione al riguardo perché non si riesce a capire bene cosa sta effettivamente per cambiare e come cambierà la bolletta di casa nostra. Diciamo subito che a partire da luglio 2019 il mercato tutelato dell’energia cesserà di esistere e sarà rimpiazzato dal mercato libero questo vuol dire soltanto una cosa ovvero che i pochi operatori di oggi saranno sostituiti da tante società che proporranno delle tariffe proprie su cui lo Stato non potrà intervenire. Si tratterà dunque di una rivoluzione che ci permetterà di uniformarsi al mercato europeo, inoltre tutte le famiglie italiane dal luglio del 2019 dovranno passare al mercato libero. Saranno le famiglie a scegliere tra le tante proposte che arriveranno sul mercato sia da vecchio operatori che da altri che nasceranno nei prossimi mesi.

Ovviamente questo passaggio porterà parecchie truffe e i consumatori potranno anche registrare un rincaro delle bollette. Quello che preoccupa maggiormente però è proprio il discorso relativo alle truffe, visto che già fin dall’inizio le associazioni dei consumatori pare abbiano registrato delle pratiche aggressive fuori dalla norma. Non tutti sanno che esiste comunque una sorta di forma intermedia ovvero la tutela simile che esiste soltanto per il mercato della luce e serve per favorire questo passaggio rendendolo meno traumatico e potendo usufruire anche con la sottoscrizione del mercato libero delle condizioni previste dal mercato tutelato.

Ci sarebbe anche l’opzione dell’offerta placet e si tratta di un contratto nel mercato libero ma a condizioni standardizzate che dal primo gennaio 2018 ogni venditore ha l’obbligo di inserire tra le proprie offerte di mercato libero. Ad ogni modo il consiglio principale per evitare truffe e inganni è quello di non prendere decisioni al telefono e informarsi con cautela sul scelte.

Un passo avanti sulla fatturazione a 28 giorni! Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deliberato di irrogare agli operatori TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, la sanzione massima prevista per la mancata osservanza della propria delibera in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, relativamente alla telefonia fissa e alle offerte convergenti fisso-mobile. Si tratta di 1,16 milioni di euro per ciascun operatore. L’Autorità ha nel contempo emanato apposite linee guida. Le linee guida, a quanto risulta, spiegano agli operatori come interpretare correttamente l’obbligo a fare una tariffazione “mensile”, come indicato dall’ultima Legge di Bilancio, ciò significa obbligo a rispettare il mese solare. Gli operatori non possono insomma seguire una fatturazione a 30 giorni, come intendevano fare: proprio per far fronte a questa ipotesi la nostra associazione aveva inviato nei giorni scorsi una diffida alle compagnie. Adesso il timore, manifestato dalla stessa Autorità, è che le compagnie aumentino le tariffe. Sia chiaro, però, che se ci sarà un aumento generalizzato delle tariffe dell’8,63%, o similari, seguirà un immediato esposto all’Antitrust, dato che si vanificherebbe nei fatti la possibilità garantita per legge ai consumatori e ribadita ieri dalle stesse linee guida dell’Autorità delle Comunicazioni, di poter esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione Intanto sulla nostra pagina Facebook @UNConsumatori stiamo raccogliendo i casi per un’eventuale azione collettiva (class-action) allo scopo di rimborsare i consumatori traditi da questa pratica scorretta.

IL DL FISCALE STABILISCE CHE LA FATTURAZIONE DEVE ESSERE MENSILE La sanzione dell’Agcom giunge dopo che la commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera nel mese di novembre all’emendamento che prevede la fatturazione su base mensile o di multipli del mese per imprese telefoniche, reti televisive e servizi di comunicazioni elettroniche. Le compagnie hanno 120 giorni dall’entrata in vigore della legge per adeguarsi. In caso di violazione della norma si applicherà un indennizzo forfettario pari a 50 euro in favore del consumatore, maggiorato di 1 euro per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall’Autorità delle Comunicazioni. Previsto anche il raddoppio delle sanzioni comminabili dall’Authority delle Comunicazioni, che diventano da un minimo di 240mila euro ad un massimo di 5 milioni. Ancora dubbi, invece gli indennizzi per il pregresso, ossia per le violazioni che ci sono state dal giorno in cui è entrata in vigore la delibera dell’Autorità delle Comunicazioni che prevede per la telefonia fissa la fatturazione mensile (ossia il 23 giugno 2017) e la data in cui entrerà in vigore la norma approvata E’ una grande vittoria per noi dell’Unione Nazionale Consumatori che ci siamo battuti attraverso la campagna #nofattura28giorni dal momento stesso in cui i principali operatori della telefonia hanno modificato la periodicità dell’invio delle bollette da mensile a settimanale chiedendo il ripristino delle vecchie condizioni. Ricostruiamo quanto è successo negli ultimi mesi: tutto è cominciato quando i principali operatori della telefonia hanno modificato la periodicità nell’invio delle bollette da mensile a settimanale, in pratica hanno deciso di inviare una bolletta ogni 28 giorni. Ciò significa che le mensilità diventano 13 e non più 12, comportando un aggravio delle tariffe in media dell’8,6%.

L’AGCOM E LA DIFFERENZA TRA TELEFONIA FISSA E MOBILE Grazie all’interessamento della nostra organizzazione, AGCOM era già intervenuta il 24 marzo 2017 con una delibera nella quale si stabiliva che per la telefonia fissa il criterio della fatturazione doveva essere il mese, mentre per la telefonia mobile la cadenza della fatturazione non poteva essere inferiore a 28 giorni. L’associazione che rappresenta le compagnie telefoniche Asstel, è subito intervenuta, dichiarando che la delibera era del tutto priva di basi giuridiche di riferimento, non avendo AGCOM, a loro dire, il potere di disciplinare il contenuto dei rapporti contrattuali fra operatori e clienti, quale ad esempio la durata di rinnovo e dei cicli di fatturazione, ma potendo solo intervenire in materia di trasparenza informativa, annunciando di voler tutelare i diritti delle aziende nelle sedi più opportune, ripristinando il diritto degli operatori al libero esercizio dell’attività di impresa. Una tesi bizzarra, considerato che l’intervento di AGCOM, a nostro avviso del tutto legittimo, mira proprio ad una maggiore trasparenza informativa; d’altronde lo spiega la stessa Autorità che vede nella fatturazione a 4 settimane un vizio di trasparenza, sostenendo che se può essere accertata nella telefonia mobile (dove il 76% del traffico è prepagato), invece nel fisso il pagamento con addebito diretto su conto corrente bancario con il Rid rende difficoltoso per il consumatore comprendere gli aumenti. Libertà di impresa, poi, non significa poter fare contratti a proprio piacimento, senza alcuna regola certa, tanto più se consideriamo che si tratta di contratti per adesione, con evidenti disparità tra utente e fornitore dove è quest’ultimo a fissare unilateralmente le clausole contrattuali.

L’INTERVENTO DELL’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI L’Unione nazionale Consumatori è prontamente intervenuta presentando un esposto all’Autorità delle Comunicazioni chiedendo di “adottare una regolamentazione urgente che preveda, nel caso di offerte bundle (internet, telefono e pay tv), che la cadenza di rinnovo e fatturazione vada individuata nel mese, quale periodo temporale minimo, per consentire all’utente di avere una corretta e trasparente informazione sui consumi fatturati“. In pratica, abbiamo chiesto di integrare la delibera del mese di marzo, che si limitava a disciplinare la sola telefonia, fissa e mobile, inserendo anche le rete televisive e le offerte miste. Tuttavia dalla delibera dell’Agcom di Marzo le cose non sono per niente migliorate, anzi… Anche Sky, infatti, ha pensato bene di fatturare, a partire dal 1° ottobre, ogni 28 giorni invece che una volta al mese, e, per di più, lo ha fatto pure per le offerte miste che nel pacchetto includono, oltre alla tv, anche il telefono fisso ed internet, come quelle con Fastweb o con Tim. Per questo, con segnalazioni depositate nel corso del mese di settembre 2017, l’Unione Nazionale Consumatori ha richiesto l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per valutare il comportamento di Sky Italia anche perché (secondo quanto ci segnalano gli stessi consumatori) sarebbero state attuate pratiche volte a rendere difficoltoso il recesso di quei consumatori che hanno deciso di sciogliersi dal contratto una volta ricevuta la comunicazione della nuova periodicità della fatturazione. Per contestare questa richiesta illegittima scarica il modulo. Intanto, lo scorso 20 ottobre, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di diffidare Sky Italia in relazione alla decisione di fatturare a partire dal primo ottobre ogni 4 settimane e non più su base mensile, chiedendo una completa informativa agli utenti, anche sull’esercizio del diritto di recesso.

I PRIMI SVILUPPI La delibera dell’Autorità delle Comunicazioni del 24 marzo dava un termine di 90 giorni per adeguarsi alle nuove regole per la telefonia fissa (fatturazione mensile e non a 28 giorni), abbondantemente passati, ma gli operatori telefonici l’hanno disattesa. L’Agcom il 14 settembre ha, quindi, comunicato di aver avviato “procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori telefonici Tim, Wind Tre, Vodafone e Fastweb per il mancato rispetto delle disposizioni relative alla cadenza delle fatturazioni e dei rinnovi delle offerte di comunicazioni elettroniche“, ricordando di aver stabilito che per la telefonia fissa l’unità temporale per la cadenza delle fatturazioni doveva avere come base il mese o suoi multipli. “Al termine delle verifiche effettuate da Agcom – prosegue il comunicato – è risultato che gli operatori menzionati non hanno ottemperato alla delibera dell’Autorità. Agcom sta inoltre valutando l’adozione di ulteriori iniziative, anche per evitare che le condotte dei principali operatori di telecomunicazioni possano causare un effetto di “trascinamento” verso altri settori, caratterizzati dalle stesse modalità di fruizione dei servizi“. Ma intanto gli operatori continuavano a inviare fatture ogni 28 giorni: ecco perché era importante un intervento del legislatore perché fosse imposto (per legge, appunto) il ritorno alla fatturazione mensile. Naturalmente le società sono andate all’attacco del Parlamento chiedendo che la fatturazione ogni 4 settimane restasse per il mobile, cioè la maggior parte dei contratti interessati. Secondo gli operatori telefonici, una fattura in più all’anno non sarebbe un danno per i consumatori, ma permetterebbe loro di usufruire di più traffico telefonico. Da quanto riportato da note di stampa, le società telefoniche sosterrebbero che la maggior parte dei clienti ha un contratto che prevede un numero di sms, giga e minuti di chiamate limitati, esauriti i quali si inizia a pagare ogni cosa a consumo. Con la fatturazione classica, il cliente deve spendere i suoi minuti, sms e giga in 30 o 31 giorni e questo implica la possibilità maggiore che esaurisca quanto messo a sua disposizione dall’operatore andando, di conseguenza, a pagare il traffico in più. Con la fatturazione a 28 giorni, invece, il rischio è meno alto. Tutto ciò per noi è inaccettabile e per fortuna i parlamentari non hanno abboccato.

L’ITER NORMATIVO Grazie anche al nostro interessamento le istituzioni si sono mobilitate: Alessia Morani, vice-presidente del gruppo del Pd alla Camera e l’europarlamentare Pina Picierno hanno dichiarato che è una priorità bloccare la cattiva pratica delle compagnie telefoniche e anche delle pay-tv di inviare le bollette ogni 28 giorni, in modo da mascherare un aumento delle tariffe. L’onorevole Morani, il 12 ottobre ha mantenuto la promessa di depositare una proposta di legge che prevede l’obbligo della fatturazione dei servizi su base mensile, un irrobustimento dei poteri di vigilanza delle Authority, un aumento delle sanzioni comminabili da queste ultime e, udite udite, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte degli operatori. La stessa Morani ha dichiarato: “mi auguro che il Governo, anche alla luce dell’impegno assunto dalla Ministra Finocchiaro durante il question time di metà settembre a risolvere questo problema, al fine di garantirne l’approvazione, inserisca le norme nella Legge di Bilancio. Se così non fosse, comunque, inseriremo la proposta sotto forma di emendamento alla stessa legge di Bilancio”. Sul tema è intervenuto anche il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda che ha dichiarato che la questione delle fatture a 28 giorni, invece che a 30, è una cosa che va messa a posto il più rapidamente possibile, perché è inaccettabile. A queste affermazioni ne sono però seguite delle altre: inizialmente Carlo Calenda ha sostenuto che gli interventi in manovra sulla fattura a 28 giorni saranno “pro-futuro” il che vorrebbe dire che i consumatori non sarebbero rimborsati dei soldi indebitamente sottratti finora, poi ai primi di novembre ha espresso apprezzamento per “buona parte dell’emendamento proposto dal Pd” il che potrebbe far pensare che sarà restituito il maltolto ai cittadini.

STOP DEL PARLAMENTO: LE BOLLETTE TORNANO MENSILI E arriviamo alla nostra vittoria: il 14 novembre, la commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera all’emendamento che prevede la fatturazione su base mensile o di multipli del mese per imprese telefoniche, reti televisive e servizi di comunicazioni elettroniche. Le compagnie, come detto, avranno 120 giorni dall’entrata in vigore della legge per adeguarsi. In caso di violazione della norma si applicherà un indennizzo forfettario pari a 50 euro in favore del consumatore, maggiorato di 1 euro per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall’Autorità delle Comunicazioni. Previsto anche il raddoppio delle sanzioni comminabili dall’Authority delle Comunicazioni, che diventano da un minimo di 240mila euro ad un massimo di 5 milioni. Sono state accolte dunque le nostre richieste sull’estensione alle pay tv, l’aumento delle sanzioni e l’indennizzo forfettario, mancano, però, gli indennizzi per il pregresso, ossia per le violazioni che ci sono state dal giorno in cui è entrata in vigore la delibera dell’Autorità delle Comunicazioni che prevede per la telefonia fissa la fatturazione mensile, ossia il 23 giugno 2017, e la data in cui entrerà in vigore la norma approvata. Se l’indennizzo per il passato non sarà inserito nel testo finale della legge, l’Unione Nazionale Consumatori si rivolgerà nuovamente all’Autorità delle Comunicazioni.

COSA ACCADRA’ ADESSO? Dopo l’approvazione della norma e la multa dell’Agcom restano due temi sul tavolo: quello dei rimborsi per quanto pagato illegittimamente dai consumatori in questi mesi; quello delle tariffe che gli operatori stabiliranno d’ora innanzi, tornando alla fatturazione mensile, per cercare di attenuare il “danno” economico di questa normativa. Due fronti sui quali l’Unione Nazionale Consumatori sta continuando a vigilare, raccogliendo dei casi sulla pagina Facebook @UNConsumatori e tenendo alta la guardia chiedendo anche all’Autorità Antitrust e all’Agcom di attivare uno specifico monitoraggio. Perché non è ancora finita!