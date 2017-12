Bollo auto 2018 ultime regole, esenzione fiscale per invalidi e auto storiche e ibride

È tempo di bollo auto o tassa automobilistica, precedentemente denominata anche tassa di circolazione la quale è un tributo locale che Grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana il cui versamento è a favore delle regioni Italia di residenza. Il Bollo auto viene pagato annualmente da chi risulta proprietario di una o più automobili, indipendentemente dal fatto che il veicolo circola o meno e proprio per questa ragione è scorretto definire il bollo come una tassa di circolazione. L‘importo del bollo auto dipende dalla potenza del veicolo espressa in kilowatt oppure in cavalli e del suo impatto ambientale poi ogni regione adotta dei parametri di riferimento e quindi il tributo Può variare da una regione all’altra.

Tuttavia il proprietario dell’auto Può verificare quanto è effettivamente L’importo da pagare consultando il sito internet dell’ACI oppure dell’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda la scadenza, vi è una legge secondo cui per i veicoli di nuova immatricolazione il bollo auto va versato entro il mese di immatricolazione, però se questa avviene negli ultimi 10 giorni del mese la scadenza viene rinviata l’ultimo giorno del mese successivo.

Il pagamento va effettuato, dunque, entro il mese successivo alla scadenza, pena l’aggiunta di una sanzione sull’importo complessivo e quindi se ad esempio il bollo scade a luglio, ci sarà tempo fino ad agosto per poterlo pagare per non incorrere in una sanzione. Riguardo le modalità di pagamento fattibili per il bollo auto 2018 citiamo sicuramente le tabaccherie e ricevitorie del Lotto collegato alla rete Lottomatica, servizi e uffici postali della delegazione ACI, gli sportelli bancomat Unicredit utilizzando una carta Bancomat operante sul circuito pagobancomat rilasciata da qualsiasi Istituto bancario e senza corrispondere alcuna commissione, online sui siti di Poste Italiane e tramite bonifico online presso le proprie banche.

Si parla anche di esenzione bollo auto e pare che ad usufruirne siano gli invalidi, le auto elettriche o a GPL ma anche le auto storiche e per trasporti speciali. Per poter usufruire dell‘esenzione dal pagamento del bollo bisognerà fare domanda. Come abbiamo già riferito, possono fare richiesta di esenzione coloro che hanno un qualsiasi tipo di invalidità motoria permanente, ma a tal riguardo va specificato che questa esenzione è possibile soltanto se il veicolo è intestato al portatore di handicap o alla persona che ha a carico fiscalmente la persona disabile ed è stato adattato a livello meccanico alle necessità del conducente. Inoltre, è importante che ci sia anche un altro requisito per poter beneficiare di questa esenzione, ovvero che il reddito annuo lordo del disabile non sia superiore a 2840,51 euro. L’esenzione va richiesta presso uno degli uffici relazioni con il pubblico della propria regione.

Quando pagare il bollo auto 2017 | Quali auto sono esenti dal bollo Chi rientra in questa legge ed è in possesso di veicoli a benzina con cilindrata non superiore ai 2000 cm3 o veicoli diesel con cilindrata non superiore a 2800 cm3 non saranno tenuti al pagamento del bollo auto. Per poter richiedere l’esenzione del pagamento del bollo auto è necessario rientrare in una delle seguenti categorie di invalidità: non vedenti

sordi

con handicap psichico o mentale, titolari di indennità di accompagnamento

con grave limitazione nella deambulazione o pluriamputati

con ridotte o impedite capacità motorie

Quando pagare il bollo auto 2017 Il bollo auto si corrisponde una volta l’anno, entro il mese successivo alla scadenza indicata nella ricevuta di pagamento. SCADENZA QUANDO PAGARE

Dicembre 2016 Dal 1 Gennaio 2017 al 31 Gennaio 2017

Gennaio 2017 Dal 1 Febbraio 2017 al 28 Febbraio 2017

Aprile 2017 Dal 1 Maggio 2017 al 31 Maggio 2017

Maggio 2017 Dal 1 Giugno 2017 al 30 Giugno 2017

Luglio 2017 Dal 1 Agosto 2017 al 31 Agosto 2017

Agosto 2017 Dal 1 Settembre 2017 al 2 Ottobre 2017

Settembre 2017 Dal 1 Ottobre 2017 al 31 Ottobre 2017

Dicembre 2017 Dal 1 Gennaio 2018 al 31 Gennaio 2018

Niente bollo per le auto storiche Solo le auto con almeno 30 anni dall’immatricolazione sono esentate dal pagamento del bollo auto. I proprietari di questi veicoli pagano esclusivamente una tassa provinciale da 51,65 Euro. Esenzione bollo per auto elettriche o ibride L’esenzione dal pagamento del bollo auto per i veicoli ecologici dotati di motori elettrici, e quindi ad emissioni zero, o di sistemi ibridi formati da un motore termico ed un motore elettrico accoppiati, varia da regione a regione Bollo, si paga anche se il mezzo è fermo in garage Il bollo è una tassa di proprietà che deve essere pagata indipendentemente dall’effettiva circolazione su strada del veicolo. Non è necessario presentare la ricevuta del bollo Il controllo sul pagamento è competenza della Regione, non della polizia stradale. Fanno eccezione i ciclomotori fino a 50cc e le Minicar (quadricicli leggeri) e i veicoli di interesse storico e d’epoca, per i quali è dovuta la tassa di circolazione con conseguente verifica da parte degli organi di polizia. Bollo auto: quando si prescrive? La prescrizione del bollo auto scatta dopo tre anni: se volutamente o per distrazione, non avete pagato il bollo auto senza che vi sia arrivata alcuna richiesta formale ne l’avviso di accertamento dopo tre anni, il bollo è scaduto o prescritto. Sarà sempre necessario un provvedimento di un giudice che accerta la prescrizione e dichiara l’estinzione del debito tributario oppure l’accoglimento di un’istanza in autotutela.

Immancabile, come il discorso di San Silvestro del capo dello Stato, con il primo dell’anno arriva la stangata sui pedaggi autostradali. L’aumento medio, si legge nel comunicato del ministero dei Trasporti, sarà del 2,74%. E già non si tratta di bruscolini.Ma per alcune tratte l’asticella salirà ben oltre. Per i 31 chilometri della concessionaria Rav, Aosta Ovest Morgex, ad esempio,ci sarà un incremento del 52%. Un balzo legato a pronunce giudiziarie, dopo i ricorsi delle società, come anche nel caso di Strada dei Parchi (+12,89%) e Autostrade Meridionali (+5,98%). Tra gli aumenti più significativi c’è anche il+13,91% per Milano Serravalle Milano Tangenziali e dil+8,34% della Torino-Milano. Per alcune concessionarie autostradali, ha spiegato il ministero,«sono stati riconosciuti incrementi superiori alla media di settore che trovano giustificazione in specifiche circostanze». Per le società Rav, Strada dei Parchi e Autostrade Meridionali, oltre ai ricorsi giudiziari,gli aumenti«recepiscono peraltro recuperi di adeguamenti relativi ad esercizi precedenti». Per Torino-Milano e Milano Serravalle «gli incrementi tariffari remunerano in particolar modo gli investimenti di adeguamento e potenziamento della rete eseguiti». Il ministero,inoltre, ha ricordato «che in applicazione della direttiva ministeriale del 31 dicembre 2014 gli incrementi tariffa riadottati nel periodo 2015-2016 sono stati contenuti al fine di favorire la ripresa economica», una circostanza che «ha prodotto dei differenziali da recuperare, il cui ulteriore rinvio risulterebbe pregiudizievole per l’utenza, per via degli interessi generati». Tra gli altri aumenti fuori misura spiccano quelli di Tangenziale di Napoli (4,31%), Bre.be.mi. (4,69%) e SITAF (5,71%). L’adeguamento tariffario di competenza di Autostrade per l’Italia sarà invece pari all’1,51%. Un incremento, ha spiegato la società in un comunicato, «che,in conformità alla Convenzione Unica,include il recupero del 70% dell’inflazione reale e la remunerazione dei nuovi investimenti effettuati».