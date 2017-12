Cambia la canzone di Natale e sostituisce Gesù con Perù, scoppia la polemica a Pordenone

E’ polemica nella scuola primaria Beato Odorico da Pordenone di Zoppola, Dove in una canzone natalizia il” Bambin Gesù” è diventato “Il bambino del Perù”. Non si è trattato di un errore, ma della decisione di una maestra la quale ha deciso di insegnare ai propri alunni di terza elementare una canzone di Natale modificando il testo per evitare di urtare la sensibilità dei bambini stranieri.

Questa decisione inevitabilmente ha provocato la rabbia dei genitori e non solo e tante sono state anche le critiche arrivate dai molti utenti Social che hanno riservato alla maestra delle parole non molto carine. Ad accorgersi di quanto accaduto sarebbero stati i genitori di due fratelli che frequentano la classe in questione, avendo sentito durante il pranzo del 25 dicembre i loro bambini canticchiare la canzoncina, ma al posto di Gesù i loro piccoli pronunciavano la parola Perù. Questo dettaglio ha incuriosito molto i genitori tanto da chiedere spiegazioni ai loro bambini, chiedendo nello specifico Come mai la parola Gesù era sparita e sostituita con la parola Perù.

I bambini non hanno potuto fare altro che dire la verità, ovvero che quella canzone così come loro l’avevano cantata gli era stata insegnata a scuola. Avendo chiesto anche agli altri genitori e avendo appurato che effettivamente il testo della canzone era stato cambiato, i genitori si sono recati a scuola per chiedere spiegazioni. Ma non si sono limitati a questo, perché hanno deciso di diffondere la notizia anche su Facebook. Venuta a conoscenza di quanto accaduto la preside dell’Istituto Armida Muz, questa ha riferito: “Non ero a conoscenza del fatto. Non sono d’accordo con simili scelte. Se una canzone contiene il termine Gesù, non la si può modificare. Se si ritiene che certi tipi di testi possano arrecare disagi a qualcuno, si devono scegliere canzoncine senza determinati riferimenti”.

La stessa ha anche aggiunto di aver parlato con la maestra che ha fatto imparare questa versione distorta della canzone Minuetto di Natale, definendola un’ insegnante valida e preparata, la quale ha ammesso di avere sbagliato e di essere dispiaciuta ed ancora di aver assicurato che una cosa simile non si ripeterà mai più. La preside però tiene a precisare di avere richiamato verbalmente l’insegnante visto che le sanzioni previste dall’ordinamento didattico devono essere applicate, a suo modo, per delle situazioni più gravi ed ha concluso dicendo di voler partire per il futuro delle precise direttive affinché episodi del genere non si ripetano più.

“La tolleranza e l’apertura verso tutte le culture e le religioni è un patrimonio storico del Friuli Venezia Giulia, ma va posta molta attenzione in tutti quegli atti che potrebbero apparire come una censura delle tradizioni cristiane, alle quali in vario modo fa riferimento un grande patrimonio di valori che si è largamente trasfuso nel sentire collettivo e nelle istituzioni”, è questo quanto dichiarato dal Presidente della Regione, Debora Serracchiani.

Pare che la Colombia e l’Ecuador si siano fortemente risentiti per essere stati scartati a favore del Perù; e pare che anche gli islamici abbiano protestato

perché,a voler essere politicamente corretti fino in fondo, bisognava chiamare il Natale «Natallah». Nella scuola elementare Beato Odorico da Pordenone di Zoppola, in provincia di Pordenone, una maestra ha insegnato ai bambini una canzone natalizia, Minuetto di Natale, avendo l’intuizione geniale di modificare la parola «Gesù» in «Perù» per non offendere gli studenti musulmani. Il caso è esploso dopo che alcuni bambini, in casa, hanno cominciato a intonare la canzone con il motivetto «ritoccato»: i genitori devono aver pensato o che i loro figli avevano seri problemi di pronuncia o che dietro doveva esserci lo zampino di una «cattiva» maestra. E così era… La dirigente scolastica, Armida Muz, tuttavia, venuta a conoscenza del fatto, non si è indignata più di tanto: ha detto sì di aver richiamato verbalmente la maestra, ma non ha preso provvedimenti perché, secondo lei, «le sanzioni devono essere applicate per situazioni più gravi». Infatti ora la maestra, chissà, sarà libera di cambiare anche «Tu scendi dalle stelle» in un bel«Tu scendi dalle Ande» (giusto per restare in Perù) o in un «Tu arrivi dalla Mecca»,in modo da rendere i musulmani ancora più contenti…

RIMOZIONE Assistiamo così all’ultimo atto di un processo di rimozione dei simboli e dei nomi, che ha portato prima a vietare i presepi a scuola,poi a eliminare il riferimento alla parola Natale, sostituita con un grottesco «Festa delle Buone Feste» in un istituto di Milano o rimpiazzata in Francia dal termine «Léon» al posto di «Noël», infine a evitare lo stesso nome «Gesù» (e della parola «Bambino» che facciamo? Non rischia di essere discriminatoria verso i vecchi?Magari potremmo cambiare tutta l’espressione «Gesù Bambino»in un «Perù Pechino». Quanto a «Cristo» si potrebbe rimediare trasformando la parola in «Croazia».

Così Gesù Cristo diventerà Perù Croazia, quasi fosse una partita dei prossimi Mondiali…). Proviamo a giocarci su, ma la verità è che il nome stesso del Figlio di Dio oggi viene ritenuto espressione blasfema, da edulcorare per poterlo rendere spendibile. È come se Gesù fosse diventato una bestemmia. Sapete quando si dice «Porco zio» o «Porco Diaz» per evitare di insultare Dio creatore? Bene, allo stesso modo, al posto di Gesù, ora si dice Perù, e un domani si potrebbe anche chiamarlo Ragù, Milù o, perché no, Piero Pelù. Il nome dell’Amore per eccellenza, del Dio fatto Bambino, e dunque creatura per due volte santa e innocente, derubricato a un’ingiuria.

C’è da avere i brividi, e non per il freddo… Se Gesù è costretto ad avanzare mascherato e a comparire sotto mentite spoglie in una innocua canzone natalizia, costretto a cambiarsi i connotati (in alcuni presepi lo hanno raffigurato nero) e il nome, Allah fa invece il suo ingresso trionfale come nuova divinità da adorare. Sempre in Friuli, a Villotta di Aviano – già proprio il paese natio del Beato Marco, il frate eroico che riuscì a fermare l’esercito ottomano a fine Seicento – la scuola elementare C. Cristofori ha adottato un testo in cui figura un racconto popolare arabo intitolato «Così nacquero i deserti»: si racconta di come terre fertili divennero scatoloni di sabbia a causa della punizione di Allah il Misericordioso (ma non troppo). «Al tempo dei tempi», si legge, «Allah aveva detto agli uomini: questo giardino è vostro.Badate,però, che a ogni azione malvagia io lascerò cadere sulla terra un granello di sabbia e gli alberi e l’acqua potrebbero scomparire».

IL MISERICORDIOSO Non appena due beduini iniziano a litigare e a commettere cattive azioni, Allah mantiene la parola e li travolge (benevolmente, s’intende) con una pioggia di sabbia. Ah, che parabola edificante peri bambini… Anche in questo caso i genitori si sono sollevati, un giornalista ha denunciato il fatto sui social,ma la preside dell’istituto, Simonetta Polmonari, è cascata dal pero dicendo che il tutto è avvenuto a sua insaputa,perché lei non aveva mica avuto modo di visionare il testo. Ora, nel plaudere (sifa per dire) a queste mirabili scelte multiculturali, suggeriamo alle scuole del Friuli di adottare un criterio uniforme anche per Dio e Profeta islamici, in modo da non offendere i cristiani o i credenti di altre religioni. E quindi, se Gesù si chiama Perù, Allah potrebbe essere rinominato Alaska,Maometto Marocco, e il Corano Murano. Ah sì. I bambini magari non sapranno un bel niente di storia delle religioni, ma vuoi mettere quanto saranno ferrati in geografia?