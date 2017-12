Canone Rai 2018: ecco chi è esente e chi no

Per l’esenzione canone Rai 2018 bisogna sbrigarsi: come e dentro quando inviare la domanda. Il comunicato dell’agenzia delle entrate, le ultime notizie e gli aggiornamenti esenzione canone Rai 2018. Seguendo il servizio Faq del portale dedicato al canone Rai, si possono scoprire tutte le date e i riferimenti utili per la prestazione della dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio Tv, necessaria ovviamente per ottenere l’esenzione al canone Rai. Dal 2017 termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti: dichiarazione presentata entro il 31 gennaio dell’anno solare di riferimento, a partire dal primo numero dell’anno precedente, effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di riferimento.

È obbligato a pagare anche chi non guarda la Rai, ma ha un contratto per i canali a pagamento. Bisogna innanzitutto sapere che il costo del suddetto Canone, sarà sempre lo stesso, ossia €90 e il pagamento avverrà tramite una rateizzazione che ammonta a €9 in 10 rate presenti nella bolletta di utenza elettrica e si basa sulla supposizione della detenzione di un televisore per nucleo familiare.

Per quanto concerne invece le compagnie elettriche, che sono responsabili di non dichiarare il mancato pagamento, essi andranno incontro a multe che variano dal 140% al 120% dell’importo non dichiarato dalle stesse e questa modalità sanzionatoria, fa riferimento ad ogni pagamento mancato, non dichiarato.

Ci sono una serie di casistiche previste dalla legge che prevedono l’esenzione dal canone Tv 2018: in particolare se non si possiede una televisione si può utilizzare la dichiarazione sostitutiva che autocertifica l’assenza di apparecchi Tv in tutte le abitazioni dove è attiva la connessione elettrica (potete scaricarla qui). L’indirizzo è Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Tutti gli italiani over 75, purché con un reddito annuale che non superi i 6713 Euro, non pagano il canone radiotelevisivo 2018.

Per inviare il modulo compilato, si può usare il sito delle Entrate dopo essersi registrati oppure optare per una raccomandata dentro cui inserire la copia di un documento d’identità valido. “Tuttavia, dal momento che la prima rata del canone tv per l’anno 2018 scatta già a partire dal prossimo mese di gennaio, per evitare il primo addebito – e quindi di dover poi richiedere il rimborso – è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta in forma cartacea)”.

Così come accaduto per il 2017, anche per l’anno che verrà e dunque per il 2018, l’imposta sulla TV chiamato Canone RAI verrà spalmata sulle bollette della luce e saranno esenti Dal pagamento di questa tassa soltanto coloro che non hanno una TV in casa e gli over 75 anni con reddito inferiore ai €6713 annui. Anche quest’anno l’importo sarà pari a €90 e come abbiamo detto, potranno non pagare questa quota soltanto coloro che non possiedono una TV e le persone di anni superiori ai 75 che però abbiano anche un reddito inferiore ai €6713. Questi dovranno presentare un’autocertificazione tramite bollettino entro e non oltre il 31 gennaio del 2018. Visto che la prima rata del canone tv per l’anno 2018 scatta a partire dal mese di gennaio, per poter evitare il primo addebito E rischiare di dover poi richiedere il rimborso, è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre e dunque nello specifico entro il 20 dicembre qualora venisse presentata proposta in forma cartacea.

E’ questo Quanto fa sapere l’Agenzia delle Entrate con una nota diffusa proprio nei giorni scorsi. Ad introdurre la presunzione di detenzione dell’apparecchio TV è stata la legge di stabilità 2013 che pare ha previsto anche il pagamento del canone tv per uso privato mediante il versamento di 10 rate mensili con addebito su bolletta elettrica. Qualora si volesse presentare il modello dichiarazione sostitutiva per non pagare il canone RAI e questo potrà essere inviato online oppure tramite raccomandata all’indirizzo Agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1 S.A.T- sportello abbonamenti tv casella postale 22 10121 Torino.

L‘Agenzia delle Entrate fa sapere che è bene accertarsi di aver diritto all’esenzione, visto che le conseguenze per Chi presenta una falsa dichiarazione possono essere davvero molto pesanti visto che si Va sul penale. Per fare un esempio specifico, chi possiede un televisore in casa e non ha ovviamente altri motivi per essere esentato Dal pagamento della tassa, rischia una incriminazione per il reato di falso in atto pubblico che nel caso peggiore può essere punito anche con 2 anni di reclusione.

Qualora il canone RAI non venga pagato per semplice inadempienza, le conseguenze sono ovviamente più lievi e in questo caso il contribuente dovrà versare l’importo del canone arretrato con interessi ed una sanzione che sarà compresa tra i 200 ed i €600. I contribuenti che non sono in possesso di un televisore, come già detto, sono titolari di un utenza di energia elettrica potranno presentare una dichiarazione indirizzata all’Agenzia delle Entrate per poter evitare di farsi addebitare l’importo relativo al canone RAI e come abbiamo già riferito, sarà anche per quest’anno di importo pari a €90. La dichiarazione dovrà essere presentata non oltre il 31 gennaio utilizzando un apposito modello presente online oppure il 20 dicembre 2017 se questa dichiarazione viene presentata in forma cartacea.

“I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo possono comunicarlo all’Agenzia delle Entratefino al 31 gennaio 2018, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutivadi non detenzione, disponibile online. Tuttavia, dal momento che la prima rata del canone tv per l’anno 2018 scatta già a partire dal prossimo mese di gennaio, per evitare il primo addebito – e quindi di dover poi richiedere il rimborso – è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta in forma cartacea)”. Lo riporta una nota del Fisco.

“La Legge di Stabilità 2016 – prosegue la nota – ha introdotto, dal 2016, la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone tv per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. Per superare questa presunzione ed evitare quindi l’addebito in fattura, i cittadini che non possiedono l’apparecchio televisivo devono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica). Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio tv”.

“Il modello di dichiarazione sostitutiva – spiega ancora la nota – è disponibile sui siti internetdell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della Rai www.canone.rai.it. I contribuenti possono inviarlo direttamente, tramite un’applicazione web disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia. In alternativa, i cittadini possono avvalersi degli intermediari abilitati (Caf e Professionisti) per la presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite Posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it”. La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale: va presentata ogni anno se ne ricorrono i presupposti.

“La dichiarazione sostitutiva – conclude la nota – può essere presentata fino al 31 gennaio 2018 per avere effetto per il canone dovuto per tutto il 2018: tuttavia, poiché l’addebito della prima rata di canone tv partirà già dal mese di gennaio 2018, è consigliabile presentare la dichiarazione di non detenzione entro il mese di dicembre (entro fine mese per la presentazione telematica, entro il 20 dicembre per la presentazione tramite posta) per essere sicuri di evitare eventuali addebiti in bolletta e di dover presentare, successivamente, un’istanza di rimborso. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la specifica sezione dedicata al canone tv sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e della Rai”.

CHI DEVE PAGARE?

Secondo quanto dispone l’Art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, il canone tv dev’essere corrisposto da chiunque detenga uno o piu’ apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualita’ o dalla quantita’ del relativo utilizzo (Sentenza costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993 n.8549).

In base al principio di detenzione e presunzione, l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica (per le utenze domestiche residenti) laddove il soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere che lo stesso soggetto abbia un televisore e che, quindi, debba pagare il canone. La presunzione si applica solo alle utenze per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha residenza anagrafica (c.d. “utenze domestiche residenti”).

L’imposta si paga solo sulla prima casa e una sola volta per nucleo familiare, a condizione che i coniugi e i figli siano tutti residenti nello stesso immobile. Es. Nel caso di coniugi con residenze in luoghi diversi, allora la società elettrica addebiterà il canone su entrambe le case. Lo stesso vale per i figli: se cambiano residenza dovranno pagare il canone, anche se l’appartamento

è preso in locazione o dato in comodato.

RESIDENTI ALL’ESTERO

Chi è residente all’estero e ha una abitazione in Italia, deve pagare il canone tv, in quanto la residenza in un Paese estero non esonera dal pagamento del canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione situata in Italia. L’obbligo al pagamento del canone tv, secondo quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

NON VISIONE DEI CANALI RAI

L’utilizzo della televisione, limitatamente ai programmi delle TV private e straniere, con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla RAI, non esonera dal pagamento del canone tv.

TV IN AFFITTO

Anche con la tv in affito si deve pagare il canone, in quanto questo è dovuto per la semplice detenzione dell’apparecchio. (Art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246)

USO TV SOLO COME MONITOR PER IL COMPUTER O PER VEDERE VHS

L’obbligo al pagamento del canone tv, secondo quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (Sentenza Corte Costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993, n.8549).

Pertanto, la destinazione dell’apparecchio televisivo ad uso diverso (visione di nastri preregistrati, utilizzazione come terminale o come monitor per video-games) non ne esclude la adattabilità alla ricezione delle trasmissioni televisive, con conseguente obbligo di corrispondere il canone tv.

CHI NON DEVE PAGARE?

SECONDA CASA

Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Pertanto le seconde case sono escluse dall’obbligo di pagamento del canone.

RADIO

Secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997, 449, non esistono piu’ canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell’ambito familiare.

SMARTPHONE, TABLET, PC E TELEVISORE ANALOGICO

Il possesso di smartphone, tablet, pc (a meno che questi ultimi non siano dotati sintonizzatore TV digitale) e televisori analogici non obbliga al pagamento del canone. Chi, ad esempio, guarda i canali Rai in streaming non è tenuto al pagamento del canone. Solo gli apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/ video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV.

Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, ed i vecchi televisori analogici non sono assoggettabili a canone (nota Min. Sviluppo Economico 22 febbraio 2012).

NON DETENZIONE DELLA TV

Chi non possiede la televisione può, tramite una dichiarazione sostitutiva da inviare in via telematica o amezzo raccomandata all’Agenzia delle Entrate, richiedere l’esenzione dal pagamento del canone tv (v. di seguito).

COSA POSSO DICHIARARE?

Il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale può presentare: • una dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;

• una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento; • una dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale; • una dichiarazione sostitutiva per il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa.

MODALITA’ E TERMINI DI INVIO

L’autocertificazione, per il 2016, dovrà essere inviata in via telematica, su una piattaforma ad hoc dell’Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio 2016 oppure a mezzo raccomandata entro il 30 aprile, ed avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. La dichiarazione presentata tramite raccomandata dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, avrà effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno. La dichiarazione presentata dal 1 luglio al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017. La documentazione ha validità annuale e dovrà essere dunque rinnovata ogni anno fino a che sussista la principale condizione per evitare il canone: non possedere l’apparecchio. Una volta a regime, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento. La medesima dichiarazione sostitutiva, presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.

N.B. Sarà a cura di chi invia il modello conservare tutte le ricevute per dieci anni.

FALSA DICHIARAZIONE Chi tenta di evadere il pagamento del canone con una falsa dichiarazione rischia una condanna al carcere da 8 mesi a 4 anni. La Legge di Stabilità cita un Dpr del 2000 (il numero 445). E il Dpr, il Codice Penale, articolo 482, sulla “Falsità materiale commessa dal privato”.

ESENZIONI ANZIANI OVER 75

Per gli anni dal 2016 al 2018, una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016 è destinata all’ampliamento sino ad euro 8.000 annui della soglia reddituale per l’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Le modalità di fruizione dell’esenzione saranno stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. Attualmente, il limite di reddito per l’esenzione è 6713,98 euro.

MILITARI DELLE FORZE ARMATE ITALIANE

L’esenzione è prevista solo per Ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. La detenzione del televisore all’interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone.

MILITARI DI CITTADINANZA STRANIERA APPARTENENTI ALLE FORZE NATO

Per i militari di cittadinanza straniera appartenenti alle forze armate della Nato di stanza in Italia e’ possibile usufruire dell’esonero (art. 10, paragrafo 1, Convenzione di Londra 19/06/1951) scrivendo al S.A.T., Sportello Abbonamenti TV ed allegando la dichiarazione del Comando da cui dipende l’interessato o l’autocertifìcazione attestante l’appartenenza alle Forze armate della NATO.

AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI

Gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia sono esonerati dall’obbligo di corrispondere il canone tv a condizione che nel paese da loro rappresentato i nostri rappresentanti diplomatici ivi accreditati godano di uguale trattamento.

RIVENDITORI E RIPARATORI TV

A seguito della risoluzione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate n. 2003/79447 del 29 luglio 2003, sono esonerate dal pagamento del canone le imprese che esercitano l’attività’ di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisiva. Per regolarizzare la propria posizione la Rai ha provveduto nell’anno 2003 ad inviare agli interessati un questionario da compilare e restituire alla sede Rai di competenza.

CASI PARTICOLARI

CONVIVENTI

I conviventi, ossia due persone non sposate, ma nello stesso stato di famiglia, devono pagare un solo canone. Si applica in questo caso il principio del nucleo familiare.

PARTITE IVA

I titolari di partite Iva versano l’imposta solo se posseggono il televisore in ufficio. Gli uffici, gli studi e gli esercizi commerciali dovranno pagare, qualora abbiano un televisore, tramite il bollettino postale e non in bolletta.

AFFITTACAMERE

L’immobile può risultare un affittacamere, quindi, si legge sul sito www.abbonamento.rai.it , essendo nella categoria D, il titolare dovrà pagare per l’intero anno € 407,35 di canone.

ISOLE

I residenti di 20 isole italiane pagheranno il canone Rai in una sola soluzione con bollettino postale entroottobre 2016, in quanto le reti elettriche delle isole non sono interconnesse con quella nazionale. Le 20 isole sono: Alicudi, Capraia, Capri, Favignana, Filicudi, Giglio, Lampedusa, Levanzo, Linosa, Lipari, Marettimo, Panarea, Pantelleria, Ponza, Salina, Stromboli, Tremiti, Ustica, Ventotene, Vulcano.

HO LA TV MA IL CONTRATTO DELLA LUCE È INTESTATO AD UN SOGGETTO NON APPARTENENTE

AL MIO NUCLEO FAMILIARE

Se si ha in uso una televisione e tuttavia, nell’abitazione di residenza, il contratto della luce è intestato a un altro soggetto non appartenente al tuo stesso nucleo familiare (per esempio, il padrone di casa o un coinquilino), si deve pagare il canone Rai con il classico bollettino postale. Il pagamento spetta al detentore dell’apparecchio. La riforma prevede la riscossione dell’imposta sulla detenzione della tv solo per coloro che sono intestatari di un contratto di energia elettrica con fornitura nell’abitazione principale. Per tutti coloro che, invece, non si trovano in tale condizione, il pagamento avverrà secondo le modalità tradizionali. La data di scadenza per il pagamento del canone Rai per chi utilizzerà il bollettino sarà ottobre 2016.

IL CONTRATTO DELLA LUCE È INTESTATO A UN SOGGETTO DIVERSO DALL’INTESTATARIO DEL CANONE RAI MA PARTE DELLA FAMIGLIA ANAGRAFICA

In questo caso l’Agenzia delle Entrate procede alla voltura d’ufficio del canone al titolare del contratto elettrico, per cui il soggetto intestatario del contratto della luce diverrà intestatario anche del canone Rai.

IN CASO DI CONTESTAZIONE DELLA BOLLETTA, DEVO PAGARE COMUNQUE IL CANONE?

Nel caso in cui l’utente paga la bolletta solo in parte, contestando determinate somme addebitate in fattura, gli importi saranno addebitati in prima battuta alla luce e solo in ultimo al canone Rai, salvo diversa dichiarazione scritta da parte dell’interessato.

Non è più consentito il suggellamento degli apparecchi.

Canone Rai: la guida completa al pagamento e all’esenzione

La legge di stabilità 2016 ha imposto che da luglio 2016 la riforma sul pagamento del canone Rai entri in vigore, ma bisogna capire prima di tutto in quali casi si debba corrispondere il canone.

Per quali apparecchiature si deve pagare il canone?

Il ministero dello sviluppo economico, con nota del 22 febbraio 2012, ha ritenuto che debbano ritenersi assoggettabili al canone Rai tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radio diffusione dell’antenna televisiva.

Ne consegue, quindi, che di per sé i personal computer, tablet o smart phone anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Mentre un televisore inizialmente munito di sintonizzatore, rimarrà assoggettato al canone anche qualora fosse privato del sintonizzatore al fine di essere usato esclusivamente per la visione, ad esempio, di DVD.

È possibile chiedere l’esenzione dal pagamento del canone rai? Chi può chiederla?

L’esenzione per il canone rai è possibile richiederla laddove ricorrano alcuni requisiti, in particolare occorre:

■□aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone;

■ non convivere con soggetti titolari di reddito proprio diversi dal coniuge;

■□possedere un reddito che unitamente a quello del coniuge convivente non sia superiore ad euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98).

Sono esclusi dal calcolo:

■□redditi esenti da IRPEF (pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);

■il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;

■ i trattamenti di fine rapporto è relative anticipazioni;

■altri redditi assoggettati a tassazione separata.

Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende ricevere l’agevolazione.

La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata all’indirizzo:

Casella postale 22 10121 – Torino (To)

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino

Ufficio Territoriale di Torino 1

Sportello S.A.T.

Canone Rai addebitato in bolletta: qual’è la verità?

Il Governo ci ha fatto credere che il canone Rai verrà addebitato in automatico sulla bolletta elettrica e questo espediente consentirà di eliminare l’evasione.

Ma è davvero così? Assolutamente no! Innanzitutto, considerando che la normativa disciplina solo i canoni ad uso ordinario, giova distinguerli dai canoni speciali.

Cosa si intende per canone rai speciale?

Il canone rai speciale è dovuto da tutti coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Il canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione, per cui chi detenga più apparecchi in più sedi (es.catene di alberghi) dovrà versare un canone per ciascuna di esse. E, in caso di cessione o interruzione dell’attività, dovrà essere effettuata la disdetta. Per gli “utenti speciali” (alberghi, agriturismo, negozi, centri commerciali ecc.) continueranno a valere le tariffe differenziate a cadenza annuale, semestrale o trimestrale.

Chi riceverà l’addebito del canone Rai in bolletta?

Non tutti sanno, infatti, che il pagamento in bolletta avverrà in un’unica occasione: ovvero quando vi è corrispondenza tra il titolare dell’utenza elettrica ed il proprietario dell’immobile di riferimento, nel quale dovrà anche avere la residenza! Sempre che si tratti di canone rai ordinario ad uso privato.

Per cui, ricapitolando, se io fossi proprietario di una casa nella quale ho anche la residenza, e fossi anche l’intestatario del contatore Enel (o di qualsiasi altro gestore), allora riceverò l’addebito in bolletta, altrimenti no, così come non verrà corrisposto alcun corrispettivo nel caso dell’abbonato proprietario di più immobili dei quali sia intestatario altresì dell’utenza elettrica: il canone, ad uso privato, si paga una volta sola.

I pagamenti avverranno in 3 tranches:

70 euro dalla prima bolletta che si riceverà dal primo luglio 2016 (nel 2017 già da gennaio);

I restanti 30 euro divisi nelle 2 bollette elettriche successive e fino al 31dicembre 2016.

Per cui non è vero che si effettueranno in 10 rate, e non sarà così nemmeno nel 2017, perché i pagamenti avverranno in 5 rate bimestrali, ovvero nell’arco di 10 mesi.

Il contratto della luce è intestato alla moglie, ma il canone Rai lo ha sempre pagato il marito, arriveranno due richieste di pagamento?

Il canone è dovuto una sola volta per nucleo familiare, con l’unica eccezione in cui i due coniugi abbiano residenze diverse (in questo caso sono dovuti due canoni distinti e separati). Per cui, fa fede la residenza, a prescindere da chi conduca l’utenza o dalle quote di proprietà di un immobile. Nel caso quindi in cui il canone sia addebitato ad un coniuge in bolletta, l’altro non sarà tenuto a pagare il bollettino, e non dovrà neppure fare un’apposita comunicazione.

Quali tipologie di utenti sono esclusi dall’addebito in bolletta?

Coloro i quali non siano anche intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica.

Conseguentemente, ad esempio, un utente che abbia la casa in locazione e che non sia l’intestatario dell’utenza elettrica, non pagherà attraverso la bolletta.

Chi paga il canone rai: l’inquilino o il proprietario?

Il canone deve essere pagato da chi materialmente possiede la televisione. Per cui anche se dell’apparecchio tv sia stato acquistato dal padrone di casa, il canone deve essere versato dall’inquilino (salvo che non ne paghi già uno), se fosse anche intestatario del contratto della luce potrà pagare attraverso la bolletta. Il problema sussiste nel momento in cui l’inquilino non conduca (non sia intestatario) anche l’utenza per la fornitura di energia elettrica.

Cosa accade nel caso di inquilini studenti?

In questo caso il canone sarà dovuto da ciascun studente inquilino e verrà addebitato sulla bolletta solo per l’intestatario dell’utenza (qualora ci sia).

Il condomino paga il canone Rai?

Assolutamente no, a meno che sia munito di una sala con un televisore o sia prevista una televisione nella guardiola per il portiere, in questi casi vi sarà l’addebito in bolletta.

Ma allora come si farà a pagare il canone Rai senza l’addebito in bolletta?

La risposta è semplice: tramite bollettino, e lo si dovrà farlo entro il 31 gennaio dall’anno di riferimento.

Lo si deduce dal fatto che la legge di stabilità analizza solo i casi in cui ci sarà l’addebito in fattura, senza dire nulla sugli altri casi, nè abolisce la normativa precedente. Sarebbe opportuno comunque che l’Agenzia delle Entrate si esprimesse in merito a quest’ultimo punto.

Mentre l’importo del canone (ma sarebbe più opportuno chiamarla imposta) è effettivamente di 100 euro e non più i 113,50 come lo scorso anno anche se per il 2017 e per il 2018 si potrebbe tornare a versare la somma di euro 113,50, di sicuro dal 2017 la rateizzazione partirà dal mese di gennaio. Potrà essere ancora richiesto il suggellamento della tv?

La legge di stabilità 2016 ha eliminato il suggellamento del televisore, ovvero la possibilità di chiedere l’apposizione dei sigilli al televisore in quanto vige la presunzione di possesso. Tuttavia, a questa eventualità si potrà ovviare inviando un’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate indicando di non possedere un televisore, ovviamente poi verranno effettuate le dovute verifiche da parte della Guardia di Finanza.

Se pago quest’anno per la prima volta, la Rai potrà chiedermi il pagamento anche per gli anni passati?

Innanzitutto giova ricordare che il pagamento del canone rai si prescrive in 10 anni, ne consegue che potrebbero essere chiesti gli arretrati a decorrere dal 2006. Il Vice Ministro dell’economia Zanetti, tuttavia, rispondendo, al question time, a un’interrogazione di Sel in Commissione Finanze della Camera, ha chiarito che la presunzione di possesso non si esercita per gli anni passati, per cui, chi paghi per la prima volta nel 2016 con la bolletta della luce sarà escluso da una azione risarscitoria, relativa agli anni precedenti, da parte della Rai. Mentre permarranno le azioni in essere, ovvero già accertate sula base di “indizi gravi, precisi e concordati”, per la cui contestazione il contribuente non potrà avvalersi della prova testimoniale.

CANONE RAI : ALCUNE RIFLESSIONI SULLA RIFORMA

Un’ultima considerazione può essere rivolta alle ragioni che hanno indotto il Governo a varare una simile riforma sul canone rai, in quanto il pretesto della lotta all’evasione non sembra essere convincente. Infatti l’evasione complessivamente addebitabile canoni ad uso privato è stata stimata per un ammontare di circa il 25/30 % del totale. Ne consegue che così, difficilmente potranno essere ripianati i debiti contratti (quasi 450 milioni di esposizione della Rai verso le banche). Sarebbe stato opportuno, invece, intervenire in primis su i canoni speciali, i quali, al contrario, sono stati addirittura omessi dalla riforma.

In conclusione, Renzi ha scelto di andare in una direzione che darà vita ad una riscossione insufficiente, ma di certo più semplice, rapida e sopratutto sicura.

Se hai apprezzato il nostro articolo e vuoi aiutarci a sviluppare il nostro progetto di informazione, aggiungi la nostra pagina facebook ai tuoi preferiti ed invita i tuoi contatti a fare altrettanto.