Canone Rai 2018: ultimi giorni per non pagarlo

Il canone viene “attivato” in automatico non appena qualsiasi utente sottoscriva un contratto di fornitura elettrica: in sostanza si dà per scontato che ovunque ci sia elettricità ci sia anche un televisore. Bisogna innanzitutto sapere che il costo del suddetto Canone, sarà sempre lo stesso, ossia €90 e il pagamento avverrà tramite una rateizzazione che ammonta a €9 in 10 rate presenti nella bolletta di utenza elettrica e si basa sulla supposizione della detenzione di un televisore per nucleo familiare.

“I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2018, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile online”. L’indirizzo è Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

La dichiarazione sostitutiva va inviata entro il 31 gennaio 2018 per non pagare il canone tv 2018. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate invitando i contribuenti ad anticipare la presentazione del modulo, procedendo con la compilazione e con l’invio entro il mese di dicembre soprattutto se si sceglie la posta cartacea. Ebbene ci sono particolari fasce che vengono disposte per venire a conoscenza di tale informazione, queste categorie sono: chi guarda canali in streaming attraverso l’apparecchio televisivo, chi, per svariati motivi, non si trova nella sua abitazione per un lungo periodo ma possiede un televisore, chi è sprovvisto di vista ma possiede un apparecchio televisivo, chi fitta una casa o appartamento provvisto di tv, anche se esso è di proprietà del proprietario di casa.

In questo caso non andranno presentate dichiarazioni anno per anno ma basterà tornare a versare il canone solamente se i requisiti di ordine reddituale varieranno. Potete scaricare quila dichiarazione sostitutiva per usufruire dell’esenzione per over 75.