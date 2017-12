Carrefour shock, due dipendenti in posa con animali macellati: bufera sul web

E’ davvero incredibile quanto accaduto a Tivoli, dove Nel giorno di Natale hanno iniziato a circolare sui social network delle fotografie con protagonista un agnellino e un maialino appena macellati esposti proprio come dei trofei, con tanto di ciuccio in bocca. Si tratta di animali Destinati alla vendita, ma questi selfie hanno sicuramente destato parecchie critiche che hanno fatto indignare parecchie persone. Nelle fotografie in questione, oltre ad esserci i due animali morti ci sarebbero anche due dipendenti di un punto vendita Carrefour di Tivoli in provincia di Roma, i quali tenevano in braccio rispettivamente un maialetto e un agnellino, imitando La smorfia di dolore. Si tratta sicuramente di una bravata condannata e criticata dagli animalisti, i quali hanno avviato una petizione online Invitando a boicottare la catena di supermercati in questione ovvero Carrefour.

La denuncia sembra essere arrivata proprio lo scorso 25 dicembre da Rinaldo Sidoli, responsabile Centro Studi Movimento animalista il quale ha lanciato la polemica Social Rivolgendosi in proprio alla catena, sulla sua pagina Facebook con una nota nella quale si legge: ” Natale dovrebbe essere una rinascita interiore in cui si celebra il valore della vita. Ridicolizzare un cucciolo morto non è un itinerario d’amore, è un insulto alla dignità degli animali e alla morale di chi crede nella sacralità della nascita. Mi auguro che arrivi una nota di scuse per questo massaggio macabro del vostro punto vendita”.

Proprio riguardo l’Ente nazionale per la protezione degli animali ha diffuso nel corso della giornata di ieri un appello su change.org raccogliendo circa 22 mila firme nel quale si legge: “Le orribili immagini mostrate in questa petizione denunciano ciò che avviene nel reparto carni del Carrefour dove vengono effettuati selfie raccapriccianti con ciò che rimane di un povero animale appena macellato. Immagini talmente forti da far star male non solo vegetariani e vegani ma anche chi vegetariano o vegano non e’. Non è solo un selfie ma è un atto che mostra disprezzo beffardo e sprezzante dileggio che urtano la sensibilità di molti, di tutti coloro che empaticamente soffrono vedendo ciò che resta di un povero animale macellato, usato e deriso senza pietà!”.

Da quando sono state pubblicate queste immagini sono state tante le reazioni di protesta da parte degli utenti ma anche delle associazioni animaliste a cominciare, come abbiamo visto, proprio dall’ ente nazionale Protezione Animali di Roma, a finire al Progresso etico vegano. Queste sono state avanzate non soltanto da chi non mangia carne, ma anche da tantissimi altri utenti perché considerate delle foto irrispettose che hanno dato fastidio. Inevitabile la risposta di Carrefour, ovvero l’azienda di supermercati, che ne in una nota ufficiale ha comunicato di aver avviato un’indagine interna per cercare di chiarire quanto accaduto e per poter prendere quindi i dovuti provvedimenti nei confronti dei responsabili. Nella nota si legge ancora che Carrefour prende le distanze e condanna fermamente atti di tale gravità.

Negli ultimi decenni, il rispetto e la protezione degli animali hanno assunto un interesse sempre maggiore nella nostra società. Tale pensiero ha influenzato anche la legislazione comunitaria portando non solo ad emanare numerose norme finalizzate alla protezione degli animali, ma anche a riconoscere il principio che nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione Europea, sia necessario tener conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti.

La macellazione rappresenta senza alcun dubbio un momento critico per la tutela del benessere degli animali. È necessario che tutte le strutture siano progettate in modo idoneo per la specie macellata e che il personale coinvolto nelle operazioni sia opportunamente istruito circa le migliori pratiche attualmente a disposizione. La formazione rappresenta un punto chiave per far sì che la sofferenza degli animali sia ridotta al minimo. Gli operatori devono possedere una conoscenza completa dei macchinari, delle tecniche operative, ma anche nozioni etologiche di base delle specie animali con cui lavorano. Conoscere il modo in cui gli animali si comportano aiuta a gestirli e movimentarli in modo migliore.

Un operatore preparato, tranquillo, consapevole dei punti critici da tenere sotto controllo e delle misure da adottare in caso di urgenza movimenterà e macellerà più agevolmente e velocemente gli animali rispetto a un operatore nervoso e impreparato.

Questo manuale vuole essere uno strumento pratico per il lavoro quotidiano dell’operatore. Nella prima parte sono illustrati i principi generali di funzionamento delle diverse tecniche di stordimento, mentre nella seconda vengono affrontati in modo specifico i punti critici relativi a ciascuna specie.

La macellazione e lo stordimento

Cosa si intende per macellazione?

Con macellazione si intende il procedimento di portare a morte l’animale per dissanguamento, attraverso il taglio dei vasi principali.

Perché la macellazione è dolorosa?

È dolorosa perché i tagli praticati per dissanguare l’animale vanno a stimolare dei recettori del dolore presenti a livello di cute, muscoli, vasi, trachea. Inoltre, nel tempo intercorrente tra l’inizio del dissanguamento e la morte, l’animale prova dolore, ansia e paura a causa dei tagli e della progressiva perdita di sangue.

Perché gli animali possono non reagire anche se stanno provando dolore?

Durante la macellazione, l’animale può non mostrare alcun segno di dolore per diversi motivi. Il calo di pressione dovuto alla perdita di sangue e la costrizione data dalla gabbia di contenzione possono portare ad una limitazione dei movimenti dell’animale, così come lo shock che subentra con la progressiva perdita di sangue. Inoltre, molti animali, poiché in natura sono delle prede, di fronte al pericolo reagiscono immobilizzandosi.

Infine, se la trachea è stata recisa, l’animale non può vocalizzare.

Cos’è lo stordimento?

Con il termine stordimento si intende il processo tecnico attraverso il quale viene indotto uno stato di incoscienza e insensibilità nell’animale.

Perché viene effettuato lo stordimento?

Poiché gli animali sono riconosciuti come esseri senzienti, è necessario che siano incoscienti durante tutte quelle pratiche di macellazione che potrebbero causare dolore. Per questo motivo gli animali vengono storditi, quindi resi incoscienti, prima della macellazione affinché non siano sottoposti a paura, ansia, dolore o sofferenza.

È obbligatorio lo stordimento?

Si, lo stordimento è obbligatorio per tutti gli animali che vengono macellati negli impianti di macellazione, ad eccezione degli animali macellati secondo riti religiosi, per i quali sono previste particolari deroghe.

Lo stordimento è doloroso?

No, uno stordimento correttamente eseguito non è doloroso per l’animale.

Quanto deve durare lo stordimento?

Fino alla morte dell’animale. Il tempo intercorrente tra la recisione dei vasi e la morte dell’animale varia da specie a specie, pertanto lo stordimento dovrà avere una durata minima differente nei diversi animali.

Lo stordimento elettrico

Cos’è la corrente elettrica(l)?

È un flusso di elettricità attraverso un oggetto.

Viene misurata in Ampere (A) e se è molto piccola in mil- liAmpere (mA), dove 1A = 1000mA.

Cos’è il voltaggio (V)?

È la forza (pressione elettrica) del flusso di corrente elettrica. Il voltaggio è anche noto come differenza di potenziale o forza elettromotrice.

Viene misurato in Volts (V).

Cos’è la resistenza (R)?

È la capacità di un materiale di limitare il flusso di corrente. La resistenza prende anche il nome di impedenza in presenza di corrente alternata.

Si misura in Ohm (Q).

Cosa dice la legge di Ohm?

La legge di Ohm afferma che il flusso di corrente in un circuito è direttamente proporzionale al voltaggio applicato e inversamente proporzionale alla resistenza del circuito, in condizioni di temperatura costanti.

Corrente (I) = Voltaggio (V)

Resistenza (R)

Per aumentare la corrente in un circuito è quindi necessario aumentare il voltaggio o diminuire la resistenza.

Cos’è la frequenza?

La frequenza di una corrente indica quante volte viene ripetuta in un secondo una pulsazione completa di corrente. La corrente utilizzata per lo stordimento è una corrente alternata ad andamento sinusoidale. Ad es. una corrente a 50hz è una corrente in cui l’onda sinusoidale si ripete 50 volte per secondo, mentre in una corrente a 200Hz la frequenza è 4 volte maggiore poiché l’onda sinusoidale si ripete 200 volte in un secondo.

Cosa succede quando la corrente passa nel cervello?

ll passaggio della corrente nel cervello induce un’alterazione della funzionalità cerebrale determinando uno stato simil-epilettico paragonabile al così detto “grande male” dell’epilessia dell’uomo.

Durante questa fase il cervello viene stimolato in modo profondo e il corpo mostra un’attività di tipo tonico/clonico.

Durante la prima fase (tonica), l’animale collassa e smette di respirare, gli arti anteriori sono estesi in modo rigido mentre i posteriori sono flessi sul corpo.

Nella seconda fase (clonica) l’animale si rilassa e inizia a calciare in modo involontario sia con gli arti anteriori che con quelli posteriori. Terminata questa fase, se l’animale non viene completamente dissanguato, ha inizio il terzo periodo (ripresa). In questa fase l’animale inizia a riprendersi dallo stordimento e potrebbe cominciare ad essere in grado di percepire dolore, stress e angoscia.

L’effetto dello stordimento elettrico è quindi assolutamente transitorio e, se l’animale non viene dissanguato, riprende conoscenza.

Come deve essere la corrente per indurre lo stordimento?

Perché lo stordimento elettrico possa avvenire correttamente è necessario che la corrente:

• passi attraverso il cervello per un tempo sufficiente;

• sia di intensità, voltaggio e frequenza adeguati.

Da cosa dipende la quantità di corrente che passa attraverso il cervello?

Dipende da due elementi principali: la differenza di voltaggio esistente tra gli elettrodi e la resistenza elettrica offerta dall’animale. Più è elevata la resistenza, minore è la quantità di corrente che passa.

Da cosa dipende la resistenza?

La resistenza dipende da numerose caratteristiche del corpo che deve attraversare, tra le quali la sua lunghezza, la sua sezione trasversale e il tipo di materiale da cui è costituito. Gli animali contengono un’elevata percentuale di acqua che rappresenta un buon conduttore di elettricità, tuttavia, altri elementi costituenti il corpo dell’animale quali cute, grasso, ossa e pelo sono cattivi conduttori. La corrente elettrica nel suo passaggio attraverso il corpo passa attraverso i tessuti a minor resistenza e di conseguenza solo una piccola parte della corrente misurata passa in realtà attraverso il cervello.

Bagnare la cute dell’animale dove verranno posizionati gli elettrodi diminuisce la resistenza.

È possibile conoscere a priori la resistenza del singolo animale?

La resistenza varia da specie a specie e da animale ad animale e non è possibile conoscere a priori la sua entità.

È quindi necessario che gli strumenti di stordimento siano dotati di sistemi di misurazione dell’impedenza finalizzati a fornire la corretta corrente e a impedirne il funzionamento qualora la giusta corrente non possa essere somministrata.

Come si può valutare se la corrente ha determinato uno stordimento corretto?

Dopo la somministrazione della corrente si devono osservare:

• la perdita immediata della postura;

• l’insorgenza della fase tonica e di quella clonica con i relativi sintomi;

• l’assenza del riflesso corneale e della risposta a stimoli dolorosi.

Come si valuta il riflesso corneale?

Si sfiora leggermente la cornea dell’animale con il polpastrello o con l’estremità di una matita: un animale correttamente stordito non presenta alcuna reazione.

Come si valuta la risposta a stimoli dolorosi?

Questo test consiste nel provocare una stimolazione dolorosa all’animale pungendone un punto sensibile, nei mammiferi generalmente il setto nasale, con la punta di un ago da insulina. Deve essere effettuata solo sull’animale stordito. In un animale correttamente stordito non si deve avere alcuna reazione.

Cos’è la respirazione pre-agonica?

È importante non confondere la ripresa della normale respirazione con il respiro agonico o pre-mortale. Questo tipo di respiro, spesso rantoloso, è il risultato di un riflesso nervoso determinato dalla mancanza di ossigeno a livello cerebrale e dalla contrazione spasmodica dei muscoli. Come indica il nome stesso, generalmente, precede di poco la morte dell’animale e rappresenta una fase transitoria normale che ci indica che il cervello sta andando incontro a morte.

Problemi più comuni con lo stordimento elettrico

L’animale viene stordito, ma la durata dello stordimento è inferiore alle attese e l’animale riprende conoscenza prima del sopraggiungere della morte. Perché?

La cause più frequenti sono dovute a:

• intensità della corrente insufficiente;

• elettrodi sporchi;

• contatto iniziale degli elettrodi insufficiente e di conseguenza durata dell’applicazione inadeguata;

• interruzione della corrente o dell’applicazione e di conseguenza durata dell’applicazione non adeguata;

• posizionamento non corretto degli elettrodi;

• intervallo stordimento-dissanguamento troppo elevato;

• dissanguamento non correttamente eseguito.

L’animale urla quando vengono applicati gli elettrodi. Perché?

È segno che la corrente inizia ad essere trasmessa prima che entrambi gli elettrodi siano posizionati saldamente sulla testa dell’animale. L’animale percepisce il passaggio di corrente e prova dolore.

La carne presenta spruzzature emorragiche. Perché?

Questo difetto dipende da uno stordimento elettrico effettuato in modo non corretto.

Verificare i parametri di corrente utilizzati, l’apparecchiatura e le modalità di applicazione degli elettrodi. In particolare controllare che gli elettrodi vengano applicati per il tempo necessario, non vi siano interruzioni nell’applicazione e non vengano effettuate applicazioni ripetute.

Tra le cause più comuni di comparsa delle spruzzature emorragiche vi sono:

• l’applicazione della corrente inizia prima che gli elettrodi siano posizionati saldamente sulla testa dell’animale;

• scivolamenti della pinza durante la trasmissione della corrente;

• bruciature nei fili elettrici;

• interruttori corrosi;

• presenza di acqua negli interruttori o nei fili della corrente;

• elettrodi sporchi.

Una riduzione dell’intervallo stordimento-dissanguamento può ridurre la comparsa e l’entità delle spruzzature emorragiche.

C’è un rapporto tra corrente e qualità della carne?

Il tipo di frequenza utilizzata per lo stordimento degli animali viene spesso ritenuta responsabile di danni alla carcasse quali fratture ossee e versamenti emorragici. Tuttavia, le ricerche scientifiche hanno dimostrato che non solo il tipo di corrente utilizzata, ma anche la provenienza degli animali, la razza, lo stato nutrizionale, le variazioni di temperatura e la manualità pre-macellazione o l’interruzione di contatto tra gli elettrodi e l’animale influiscono sulla frequenza e sulla comparsa accidentale di queste anomalie. Tutti questi fattori devono essere valutati approfonditamente prima di apportare qualsiasi cambiamento alla taratura dell’impianto di stordimento.