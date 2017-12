Dieta metabolica e dieta Detox per eliminare il grasso e smaltire i chili accumulati nelle feste

Come smaltire i chili accumulati nel corso delle ultime settimane a Natale e Capodanno? Sembra proprio che un valido aiuto possa arrivare dalla dieta chiamata metabolica che pare elimini il grasso. Stando a quanto riferito sembra proprio che la dieta possa far dimagrire 5 kg in 13 giorni perché aiuta ad accelerare il metabolismo. Ovviamente Così come per tutte le inedite è consigliabile consultare il proprio medico di famiglia O meglio ancora uno specialista prima di iniziare questo regime alimentare nello specifico o comunque qualsiasi dieta. Questa è sconsigliata a coloro che soffrono di varie patologie E soprattutto non in gravidanza. Curiosi di capire in cosa consiste questa dieta metabolica?

La dieta metabolica può contare su un giusto equilibrio tra carboidrati. proteine e lipidi e inoltre è un regime alimentare iperproteico e iperlipidico. Ecco qui nello specifico la dieta metabolica da seguire per ben 13 giorni. Il primo giorno prevede colazione con una tazza di caffè con un cucchiaino di zucchero, a pranzo due uova, spinaci e un pomodoro ed a cena una insalata verde condita con un cucchiaino di olio extravergine e limone. Secondo giorno prevede stessa colazione del giorno precedente, 200 grammi di prosciutto crudo o cotto e uno yogurt a pranzo e 200 grammi di arrosto magro e frutta piacere e un insalata verde condita sempre con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva a cena.

Il terzo giorno senza colazione ma con l’aggiunta di una fetta di pane integrale, a pranzo 2 uova sode, due fette di prosciutto e un’ insalata di spinaci, per cena un pomodoro e due Gambi di sedano bolliti. Quarto giorno prevede una colazione a base di una tazza di caffè con un cucchiaino di zucchero e una fetta di pane integrale, a pranzo uno yogurt un succo d’arancia ed a cena 200 grammi di formaggio Light, una carota e un uovo sodo.

Il quinto giorno torna la colazione con succo di limone ed una carota, mentre a pranzo è previsto un pomodoro 200 grammi di pollo ed a cena Un pezzo di sedano crudo e 200 grammi di carne e insalata. Sesto giorno ritorna alla colazione con due fette di pane integrale una tazza di caffè con un cucchiaino di zucchero a pranzo due uova e due carote a cena 250 grammi di petto di pollo arrosto una insalata mista con olio extravergine di oliva.

Settimo giorno prevede una colazione a base di una tazza di tè senza zucchero, un pranzo a base di uova e carota e una cena a base di costolette di agnello alla griglia della mela. L‘ottavo giorno prevede una colazione a base di una tazza di caffè con un cucchiaino di zucchero, un pranzo con un pomodoro e 200 grammi di spinaci lessi conditi con olio extravergine di oliva e a cena un’insalata e 200 kg di carne magra. Nono giorno stessa precedente colazione colazione, pranzo con uno yogurt e una fetta di prosciutto e una cena con un’ insalata condita con poco olio e 200 grammi di carne rossa magra. Si prosegue con un decimo giorno con a colazione una fetta di pane integrale una tazza di caffè con un cucchiaino di zucchero, un pranzo con insalata a piacere una fetta di prosciutto e due uova sode e una cena con un frutto a piacere, un pomodoro e un gambo di sedano.

Undicesimo giorno con colazione a base di una fetta di pane integrale e una tazza di caffè con cucchiaino di zucchero, un pranzo con uno yogurt e un succo d’arancia e la cena con 200 g di formaggio Light una carota grande e un uovo sodo. Dodicesimo giorno colazione con un bicchiere di succo di limone e carota un pranzo con 100 grammi di salmone arrosto e una cena con un insalata di spinaci un gambo di sedano 200 grammi di carne arrosto. Infine il tredicesimo giorno prevede una colazione con una fetta di pane integrale, una tazza di caffè un pochino di zucchero un pranzo con il limone, una carota e due uova e una cena con insalata verde e 250 grammi di pollo arrosto.

Dieta detox/disintossicante: gli alimenti consigliatiZenzero e aglio: perfetti per insaporire le nostre pietanze senza appesantirle troppo, zenzero e aglio sono anche fedeli alleati nella lotta contro i radicali liberi. Fondamentali per la purificazione del fegato.

Mirtilli rossi : tra i più efficaci per depurare e ricchi di proprietà . Sono antiossidanti, antinfiammatori e facili da digerire.

: tra i più efficaci . Sono antiossidanti, antinfiammatori e facili da digerire. Barbabietola rossa : alleato di fegato e cistifellea . E’ una verdura utilissima per eliminare le tossine, rafforzare il sistema immunitario e regolare la funzione intestinale.

: alleato di . E’ una verdura utilissima per eliminare le tossine, rafforzare il sistema immunitario e regolare la funzione intestinale. Mele rosse : perfette da inserire come spuntino tra un pasto e l’altro. Altamente sazianti, sono ricche di vitamine e sali minerali .

: perfette da inserire come spuntino tra un pasto e l’altro. Altamente sazianti, sono ricche di . Carciofi : preparateli in qualsiasi modo per favorire il corretto funzionamento di fegato e colecisti. Adatti a chi ha problemi di colesterolo, sono anche drenanti, diuretici e disintossicanti .

: preparateli in qualsiasi modo per favorire il corretto funzionamento di fegato e colecisti. Adatti a chi ha problemi di colesterolo, sono anche . Limone : ricca fonte di vitamina C , aiuta il nostro corpo a disintossicarsi e a bruciare grassi. Va assunto, preferibilmente, al mattino e a stomaco vuoto.

: , aiuta il nostro corpo a disintossicarsi e a bruciare grassi. Va assunto, preferibilmente, al mattino e a stomaco vuoto. Lenticchie : si tratta di un alimento che sazia notevolmente senza però apportare grassi. Ricche di proteine, sono anche fonte di vitamine e minerali e svolgono un’azione regolatrice dell’intestino.

: si tratta di un alimento che sazia notevolmente senza però apportare grassi. e svolgono un’azione regolatrice dell’intestino. Finocchi : perfetti da mangiare crudi prima dei pasti principali, i finocchi sono poveri di calorie e disintossicanti, stimolano la diuresi e aiutano a regolare le funzione intestinali .

: perfetti da mangiare crudi prima dei pasti principali, i finocchi sono poveri di calorie e disintossicanti, . Verdure a foglia verde : depurano l’organismo, sono sazianti e poveri di calorie . Tra le altre proprietà, aumentano i livelli di clorofilla nel tratto digestivo, rivelandosi particolarmente utili per liberarsi delle tossine ambientali come lo smog.

: depurano . Tra le altre proprietà, aumentano i livelli di clorofilla nel tratto digestivo, rivelandosi particolarmente utili per liberarsi delle tossine ambientali come lo smog. Tè verde: è la bevanda detox per eccellenza, in quanto accelera l’attività del fegato e favorisce la produzione di enzimi di disintossicazione. E’ perfetto per sciogliere le tossine e i grassi in eccesso.

DIETA DETOX

Ci siamo, mancano pochissimi giorni alle feste natalizie. Come tutti gli anni inizia la corsa alla scelta e alla preparazione di un menù ricco da condividere con parenti e amici. Inevitabilmente la conseguenza di tutto quel ben di Dio sulle nostre tavole saranno i chili di troppo accumulati. Ma non tutto è perduto, si può giocare d’anticipo, infatti, molte persone prima delle feste natalizie adottano un regime dietetico particolare, ossia, una dieta disintossicante e purificante per il corpo chiamata dieta detox.

Per dieta DETOX s’intende un programma alimentare che ha lo scopo di eliminare le tossine che vengono introdotte o che si formano nel nostro corpo a causa dello stile di vita, dell’inquinamento dei cibi industrializzati e raffinati, delle bevande eccitanti o zuccherate, dei farmaci che assumiamo e dello stress psicologico e fisico .Per sentirsi bene, essere in salute e ritrovare l’energia vitale fisica e mentale che ci permette di affrontare la vita, è di fondamentale importanza disintossicare e mantenere pulito il nostro organismo eliminando le scorie in eccesso . Cosa favorisce l’accumulo di tossine ? I cibi che producono maggiori scorie nel nostro corpo sono gli zuccheri raffinati, l’eccesso di carboidrati (specialmente le farine bianche), i cibi industrializzati e le carni da allevamenti non biologici, la vita sedentaria e lo stress aumentano le infiammazioni, indeboliscono il nostro sistema immunitario e favoriscono l’accumulo di grasso . Le tossine accumulate nei tessuti favoriscono la ritenzione di liquidi che ovviamente incidono sul peso e danno la sensazione di gonfiore o di mancanza di energia.

Cosa favorisce la disintossicazione ? I cibi che aiutano a disintossicare il corpo sono l’acqua, che va bevuta in abbondanza e specialmente a digiuno e la frutta e la verdura, specialmente cruda che deve costituire l’80% del nostro nutrimento, ogni giorno. A volte è difficile, vero? Per questo nel nostro programma Detox 7, abbiamo selezionato per aiutarti, il migliore supplemento nutrizionale a base di frutta e verdura e bacche coltivati biologicamente, senza fruttosio e sodio. Tutta cruda e disidratata a freddo in assenza di ossigeno, che ti aiuta a mangiare le 7-8 porzioni di frutta e verdura raccomandate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e che solitamente non riusciamo a mangiare. Questo supplemento a calorie zero, ci aiuta a disintossicare e rigenerare le cellule del nostro corpo . Infatti, la frutta, la verdura e le bacche in esso contenute, hanno tutti i fitocomplessi e moltissimi micronutrienti ed enzimi che rendono più efficiente il funzionamento cellulare, il sistema immunitario e riducono i livelli di infiammazione. Inoltre, sono cibi a basso indice glicemico, e non determinano il rialzo dei livelli di glicemia e di insulina e in forma micronizzata vengono assorbiti e subito utilizzati dal nostro corpo migliorando il metabolismo e aiutandoci a ridurre l’accumulo di grasso.

Perché la disintossicazione favorisce la perdita di peso ? Il grasso ha anche la funzione di nascondere, rimuovere le tossine dal nostro corpo in modo da ridurre la loro concentrazione nel sangue, ma questo non significa eliminarle e in questo modo continuano a danneggiare il nostro corpo ogni giorno, Per questo una dieta disintossicante da fare periodicamente, non solo ci aiuta ad eliminare le tossine e a farci stare in salute, ma ci fa sentire bene e pieni di energia, e ci aiuta a perdere i chili di troppo, e mantenendo il nostro corpo disintossicato e mantenendo la nostra alimentazione ricca di frutta e verdura, manteniamo a lungo la nostra salute e non riprendiamo più i chili persi. Per questo motivo, un piano alimentare per recuperare la forma fisica e perdere i chili in più deve essere sempre accompagnata da una nutrizione disintossicante.

Il nostro piano DETOX-7 Cibi da evitare: sale, cibi affumicati e fritti, salumi, cioccolato, dolciumi, dolcificanti sostitutivi, caffè, latte, formaggi, burro, panna, bevande gassate e zuccherate comprese quelle “light”, succhi di frutta, tutte le carni grasse e gli eccessi alimentari in genere. Cibi da preferire: Verdura di qualsiasi tipo, legumi di qualsiasi tipo, lenticchie, tofu, avena, riso integrale o basmati, noci, arachidi e pistacchi non salati, miele, olio extravergine di oliva o olio di lino. Consigli: • bevi spesso acqua o tisane non dolcificate fuori dai pasti (almeno 1,5 litri al giorno • se hai fame, mangia di più a colazione e non a cena • fai una passeggiata (camminata veloce) di almeno 45 minuti tutti i giorni • Si consiglia di non cenare dopo le 19.30 • se hai qualche sintomo o condizione di salute, affidati alle cure di un medico.

Cosa significa davvero disintossicazione?

Il termine disintossicazione è molto abusato. Ormai si utilizza questa parola per promuovere qualsiasi prodotto, dalle tisane alle pillole di probiotici, fino alle diete ferree e ai lunghi digiuni.

Ma cos’è una dieta depurativa?

E’ l’alimentazione che aiuta l’organismo ad espellere velocemente quelle tossine per le quali altrimenti l’organismo impiegherebbe mesi o anni (basti pensare ad alcuni metalli pesanti, o residui di antibiotici).

Anni e anni di alimentazione fuori controllo portano tutti all’accumulo di un certo numero di tossine in alcuni punti ben definiti del corpo. Nessuno ne è esente, se solo pensiamo all’inquinamento che anche le sane frutta e verdura inevitabilmente portano con sé nei nostri piatti.

Disintossicarsi significa quindi liberarsi velocemente di gran parte di queste tossine. Ma perché è così importante farlo? Ecco i danni delle tossine nel nostro organismo:

1) Indeboliscono le cellule e interferiscono con i loro segnali chimici, rallentando moltissimi processi fisiologici.

2) Sovraccaricano di lavoro alcuni organi, dalla cui efficenza dipende gran parte della nostra salute (in particolare fegato, intestino e reni).

3) Alla lunga portano alla formazione di patologie, anche gravi, per le quali difficilmente si può risalire alla causa.

I vantaggi della disintossicazione:

1) Rallentamento del processo di invecchiamento. L’invecchiamento è il processo naturale per cui ad ogni generazione di cellule, le nuove saranno meno performanti delle vecchie. Disintossicarsi significa proprio migliorare la salute cellulare rallentando questo processo.

2) Maggiore lucidità mentale. I metalli pesanti e altre tossine possono interferire con la comunicazione tra le cellule: questo lo percepiamo quotidianamente con stanchezza mentale, confusione, difficoltà di concentrazione ecc. La depurazione aiuta a eliminare alla radice la causa di questi problemi.

3) Migliore aspetto fisico. L’aspetto di pelle, unghie e capelli è influenzato dalla quantità di scorie acide che l’organismo sta cercando di eliminare attraverso la pelle (ne parlo tra poche righe). La disintossicazione permette quindi di migliorarne l’aspetto esterno “da dentro”.

Gli organi deputati alla disintossicazione

Disintossicarsi dalle tossine, scorie acide e residui di metalli pesanti è assolutamente normale per l’organismo, che risulta ben attrezzato per questo compito.

Questo lavoro viene eseguito da 5 organi, per questo motivo denominati “emuntori”. Stiamo parlando di pelle, polmoni, fegato, reni, intestino (più il sistema linfatico).

Puoi facilmente immaginare come, utilizzando strade diverse, tramite questi le tossine vengono allontanate dal corpo umano.

Ora, la pelle è l’unico organo emuntore visibile. Quando il suo aspetto non è perfetto (compaiono ad esempio psoriasi, acne ecc.) nella maggioranza dei casi ciò è dovuto ad un accumulo di tossine.

In pratica vuol dire che la tua dieta (o più in generale il tuo stile di vita) sta richiedendo un superlavoro in quanto a depurazione che la pelle non sta riuscendo a sostenere adeguatamente.

Voglio quindi farti riflettere su una cosa: se un problema alla pelle siamo tutti in grado di notarlo immediatamente, lo stesso non si può dire per gli altri organi.

Mi spiego: un’alimentazione ricca di sostanze dannose per l’intestino (ne parlo nel capitolo 4) può lesionare la barriera intestinale, senza però che noi percepiamo alcun dolore.

Come e perché disintossicarsi

Gli organi deputati alla depurazione dell’organismo sono continuamente impegnati nell’allontanare le tossine, tanto che la disintossicazione è di fatto uno dei processi più dispendiosi in assoluto.

Ma nonostante questo, gli organi emuntori non sono sempre in grado di sostenere questo superlavoro. Ti basti pensare a quanto la situazione sia cambiata negli ultimi decenni a livello di:

Alimentazione – Nella dieta moderna è ormai comune l’abuso di zuccheri, oli vegetali, grassi trans, e l’assunzione di coloranti, conservanti, metalli pesanti ecc.

Ambiente – Stress, inquinamento dell’aria, abuso di farmaci contribuiscono a generare altre tossine.

Per questi motivi, dedicare del tempo alla disintossicazione ti aiuta a “resettare” e ridare energia ad un organismo appesantito e stressato.

Con che frequenza disintossicarsi?

Arrivati a questo punto, vorrai chiedermi ogni quante settimane/mesi/anni è ragionevole aiutare l’organismo a disintossicarsi.

La risposta è ovviamente molto soggettiva e dipende dallo stile di vita in generale, dall’attività fisica più o meno svolta, dal consumo di medicine e ovviamente dall’età.

Conosco persone che per ogni mese, svolgono una settimana di dieta disintossicante. Non ci sono controindicazioni ma può essere incompatibile con lo stile di vita di molti se non addirittura stressante.

Personalmente mi trovo bene a seguire un’alimentazione che aiuti la naturale depurazione dell’organismo all’incirca ogni 3 mesi, ad ogni cambio di stagione, per la durata di una settimana.

I 5 Step per prepararsi alla disintossicazione

Ok, ora possiamo passare alla pratica. Ho preparato per te 5 step di “preparazione” alla dieta disintossicante, che vediamo come strutturare nel prossimo paragrafo.

Mi raccomando, sono molto importanti. Se è vero che anche seguendone 3-4 su 5 si hanno comunque buoni risultati, la realtà è che non puoi sapere quale di questi ha il peso maggiore sulla tua salute.

Mi spiego meglio.

Il primo step è l’eliminazione dei latticini. Magari tu puoi pensare “No, questo proprio non ce la faccio, però seguo alla lettera gli altri 4”.

La brutta notizia è che se hai una dipendenza verso i latticini… allora molto probabilmente eliminandoli ti sentirai molto meglio, e rappresentano quindi lo step più importante per te.

Non c’è una spiegazione esatta perché questo accade, ma è un’esperienza comune a tantissime persone. Perché quindi non provare?

Ecco quindi come prepararti al meglio per depurare il tuo organismo: Stepl – Elimina lattosio e caseina.

Moltissime persone nel mondo sono intolleranti al lattosio senza saperlo. Si pensa che in Italia questo numero superi il 50% degli abitanti.

Dopo lo svezzamento i bambini perdono l’enzima lattasi, necessario per digerire il lattosio. Infatti ormai essere intolleranti al lattosio in età adulta è considerato normale, mentre chi riesce a digerirlo viene definito “lattasi-persistente”.

Personalmente trovo assurdo che, dopo che questa sia ormai una certezza, ancora non si informi la gente di come sperimentare su se stessi una dieta senza lattosio sia fondamentale per conoscere meglio il proprio organismo.

Anche se sei sicuro di tollerare bene il lattosio (magari a seguito dell’esito di uno dei vari esami per le intolleranze, che comunque spesso non sono affidabili tanto quanto la prova personale), la brutta notizia è che anche la caseina, proteina presente in latte e latticini, può dare problemi intestinali.

Step2 – Elimina glutine

“Ma io non sono celiaco!”

Ok. Ma ne sei sicuro? La celiachia è una forte intolleranza verso il glutine che provoca danni alla barriera intestinale da parte del nostro sistema immunitario, che letteralmente attacca il glutine come fosse un invasore esterno.

Ovviamente questo accade ogni qual volta introduciamo alcuni cereali (grano, farro, orzo, kamut, avena) o altri cibi contenenti glutine (birra, seitan e ovviamente tutti i prodotti da forno derivati dalle farine dei cereali di cui sopra).

Ci sono due cose che però devi tenere in mente:

– La celiachia non viene diagnosticata a tutti. Sebbene si pensi che solo l’1% della popolazione effettivamente ne soffra, questo numero non è mai stato confermato e comunque i casi sono in rapidissimo aumento (qualche decennio fa la celiachia era rarissima).

– Esistono vari gradi di intolleranza al glutine. Anche se non sei celiaco, esistono possibilità che questa proteina venga attaccata dal sistema immunitario in quanto “non riconosciuta”.

La cosa grave è che in entrambi i casi, l’intolleranza può essere totalmente asintomatica. Come è vero che il lattosio può creare danni alla barriera (e alla flora) intestinale, lo stesso vale per il glutine.

Una volta eliminati glutine e latticini, se questi ti creano problemi, l’intestino riparerà velocemente la barriera e i villi intestinali. Oltre ad essere essenziale per la disintossicazione, questa rigenerazione permette all’intestino (proprio grazie ai villi) di essere più efficace nell’assimilazione dei nutrienti.

Step3 – Elimina carne e pesce d’allevamento intensivo

Chiunque provi ad informarsi riguardo la sana alimentazione, presto si scontra su pareri discordanti riguardo la carne. Fa male o no? Spesso e volentieri, sono le motivazioni che mancano, mentre le opinioni di chi scrive sono infarcite di ideologie, filosofie alimentari, o peggio fanno leva sul “sentito dire”.

Lo step3 indica l’eliminazione di carne e pesce d’allevamento intensivo, per via del loro contenuto di tossine. Infatti gli animali vengono allevati in pessime condizioni e di conseguenza sono continuamente soggetti a malattie, le quali vengono contrastate con l’uso massiccio di antibiotici.

Anche se le leggi impongono una certa tempistica per l’uso dei medicinali, il risultato è che comunque una parte di ormoni e farmaci ce li ritroviamo regolarmente nel piatto.

Step4 – Elimina caffeina, teina, bevande zuccherate, alcol, dolcificanti

Dolcificanti e bibite, succhi di frutta compresi, devono essere eliminati o almeno ridotti al minimo (le motivazioni le ho già scritte molte volte: stimolano la crescita di batteri patogeni, indeboliscono il sistema immunitario, alzano la glicemia e bloccano la perdita di peso).

Gli effetti della caffeina variano da persona a persona, e anche qui eliminarla temporaneamente può essere una buona mossa per valutarne i benefici (comunque, a meno che non se ne abusi, la caffeina ha molti meno effetti collaterali negativi rispetto a quanto visto fin’ora).

Sicuramente ne beneficerà il sonno, essendo la caffeina un oppressore dell’ormone melatonina, ed il sonno profondo di qualità è fondamentale per la disintossicazione.

Per quanto riguarda l’alcol, anche qui minime quantità come un bicchiere di vino di buona qualità al giorno possono essere accettate senza problemi. Invece, NO alla birra, ricca di glutine.

Step5 – Gli antiossidanti e nutrienti utili (glutatione)

Finiti finalmente i cibi da eliminare, con il quinto step vado a mostrarti i 7 nutrienti più importanti di cui fare scorta per una disintossicazione efficace.

Questi minerali e vitamine sono essenziali per attivare gli enzimi che agiscono nei processi di depurazione all’interno degli organi emuntori:

Magnesio – Puoi assumere buone quantità di magnesio anche senza ricorrere agli integratori (sebbene il magnesio sia tra i “meno peggio” e in alcuni casi è consigliato) grazie alle mandorle e alla frutta secca in generale, al cacao, al grano saraceno, ai fagioli neri messicani e alle verdure verde scuro. Tra l’altro tutti cibi altamente antiossidanti e straconsigliati in questa dieta.

Zinco – Lo trovi nel sesamo, nel cacao, nelle lenticchie, nel pollo di campagna (cioè quello ruspante che si trova anche nei negozi, alternativa di gran lunga più salutare al pollo in vaschetta…).

Zolfo – Puoi trovare questo potente antiossidante soprattutto in aglio e cipolla, ma anche nei legumi.

Vitamina C – I cibi più ricchi di vitamina C sono i peperoni, la rucola, gli spinaci crudi, i ribes, gli agrumi, i kiwi.

Vitamina B6 – Non avrai problemi a fare il pieno di questa vitamina consumando legumi e vegetali a foglia verde scuro.

Vitamina B12 – La vitamina B12 è presente solo negli alimenti di origine animale: uova, latticini, carne, pesce (i vegani sono costretti ad assumerla attraverso integratori, i vegetariani dovrebbero invece mangiare molte uova).

Per assumerla durante la disintossicazione, ti consiglio 1-2 uova bio al giorno e qualche porzione di carne o pesce a settimana, molto meglio se allevati al pascolo/selvaggio.

Glutatione – Il glutatione è uno degli antiossidanti più potenti che agiscono nel nostro organismo.

Ci aiuta nell’eliminazione dei radicali liberi come nella depurazione dai metalli pesanti. Si trova soprattutto nelle crucifere e nelle noci.

Strutturare la dieta disintossicante

Non sono un fan della pianificazione dei pasti, ma in questo caso può essere un’idea vincente. Infatti cominciando un regime alimentare nuovo spesso ci si trova in carenza di idee e si finisce con lo “sgarrare” per non dover perdere tempo ad inventarsi qualcosa di nuovo ogni volta.

In questo articolo voglio quindi venirti incontro dandoti alcune idee.

Per prima cosa ti elencherò 7 cibi che non devono mai mancare nella tua alimentazione: noterai che molti sono quelli contenenti i nutrienti fondamentali di cui abbiamo parlato sopra.

Come regola, impegnati a consumare questi cibi almeno una volta, ognuno, durante l’arco di una settimana. Scrivili sulla tua lista della spesa!

17 cibi da consumare ogni settimana

Aglio – sempre a crudo, per comodità meglio prima o durante i pasti. Cipolla – cruda, a striscioline nell’insalata.

Crucifere – broccoli, cavoli, cavoletti. Molto meglio se cotti a vapore (saranno anche più saporiti) o in poca acqua insieme ad altre verdure che migliorano con la cottura, come le carote.

Barbabietole – quelle sottovuoto che trovi al supermercato: puoi mangiarle in insalata o frullarle insieme ad altre verdure per un eccellente frullato verde.

Radicchio – sia crudo in inslata, sia sulla piastra.

Fagioli neri – tra i legumi più antiossidanti, cerca di preferirli ai legumi di colore più chiaro come i cannellini o i fagioli di Spagna.

Curcuma – una tra le spezie più antiossidanti, grazie al principio attivo curcumina.

7 esempi di pasti bilanciati e disintossicanti

Anche e soprattutto perché stiamo disintossicando l’organismo, i pasti devono essere ben bilanciati sotto il profilo dei macronutrienti, ovvero carboidrati proteine e grassi.

Devi evitare quindi piatti a base di soli carboidrati (solo pasta, o peggio pasta + pane o l’orribile pasta + pane + frutta), grassi troppo cotti (soffritti, carni bruciacchiate ecc.) che appesantiscono la digestione e in generale pasti poveri di cibi vegetali (e per cibi vegetali intendo solo verdure e frutta).