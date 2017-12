Dormire male, per 10 milioni di anziani è un problema serio

Anziani e insonnia. Che effetti collaterali può avere questa condizione negli over 65? Superati i 65 anni risultano sufficienti 5 ore a notte. Si rivelano interessanti, a questo proposito, i dati diffusi di recente che confermano come milioni di anziani, in Italia, si trovano a convivere con disturbi del sonno che rischiano di ripercuotersi negativamente sulla salute.

Ad esempio fa fatica ad addormentarsi la sera oppure si risveglia frequentemente nel corso della notte. Nell’anziano accade che l’orologio biologico non riesca più a sintonizzarsi perfettamente con il ciclo luce-buio, che quindi va a sfasarsi, di conseguenza può capitare di fare un pisolino anche di giorno.

Qualità del sonno. Ma perché? Ciò può avere delle ripercussioni sullo stato generale di salute andando a comportare alterazioni dell’umore, una maggiore affaticabilità, un calo della capacità di concentrazione, e un aumento del rischio di incorrere in cadute. Il problema è poi che i disturbi del sonno sono anche un fattore di rischio per il decadimento cognitivo. Molti farmaci assunti durante la terza possono compromettere il sonno: è il caso di beta-bloccanti e dei diuretici.

Al contrario gli antidepressivi e i farmaci anti-Parkinson lo conciliano. Si dovrebbe ad esempio mangiare carboidrati la sera (ottimo il riso), questi infatti facilitano il sonnoaumentando i livelli di triptofano precursore della serotonina, ormone che tra le sue funzioni ha anche quella di aiutare il riposo notturno. La melatonina invece può essere d’aiuto in alcuni casi, mentre non vi sono prove a sostegno dell’efficacia della valeriana.