Francia paura in funivia, bloccata a Chamrousse: 150 sciatori bloccati

Sono stati momenti di pura paura quelli accaduti ieri pomeriggio, 24 dicembre, per 150 vacanzieri rimasti prigionieri sulla cabinovia Chamrousse, nelle Alpi francesi. Stando a quanto divulgato dalla polizia delle Alpi, che fa fronte soccorso alpino, degli elicotteri molti soccorritori sono riusciti a portare sulla terra ferma gli sciatori, fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

La cabinovia di Chamrousse parte da 1.600 metri di quota e arriva a oltre 2.200, composta da 70 telecabine che trasportano circa 12 persone ciascuna.

L’operazione, iniziata verso le 15:30, è durata almeno un paio d’ore, dato che bisognava agganciare le telecabine e far scendere le persone con l’ausilio delle corde gli sciatori. Non si conosce il motivo del guasto tecnico. Franck Lecoutre, direttore dell’ufficio del Turismo di Chmarousse, ha dichiarato soddisfatto che “arriveranno tutti in orario alla cena della vigilia”.

Lo sport ha visto manifestare la propria influenza in ambito sanitario più sul versante dei benefici conseguenti alla pratica di un’attività sportiva che non sui rischi ad essa conseguenti. La ricerca epidemiologica sulle lesioni sportive è cresciuta molto lentamente, sia perché l’acquisizione di dati sanitari in ambito accidentologico è sempre stata problematica, sia per le difficoltà di quantificare precisamente l’effettiva esposizione al rischio dei soggetti che svolgono attività sportive. In particolare, in Italia tanto i dati di mortalità (normalmente più affidabili) che quelli di morbosità non presentano informazioni circa gli infortuni nello sport. Del resto la mancanza di informazioni sufficientemente dettagliate rappresenta una problematica comune a tutta l’area dei traumi, incidenti e violenza ove la causa esterna relativa all’eziologia dell’evento non viene riportata o non presenta in dettaglio indicazioni utili normalmente ai fini di efficaci politiche di prevenzione.

Purtroppo in Italia la ricerca epidemiologica nel settore dei traumi sportivi è ancora ben lontana dal raggiungimento di un livello adeguato di conoscenza del fenomeno. Avere dei buoni dati potrebbe permettere infatti di:

identificare meglio la causa della lesione osservata;

fornire una più accurata descrizione della realtà clinica (particolari lesioni, con la relativa enfasi data loro da media, danno spesso una visione distorta della realtà; d’altra parte, una più attenta analisi dei dati può rivelare insospettabili problemi);

valutare l’efficacia delle misure di prevenzione;

quantificare rischi di varia natura;

fornire un quadro di lungo termine dei trend delle lesioni per tipologia di attività sportiva.

In Italia sono circa 11 milioni e mezzo le persone che praticano uno o più sport con continuità mentre altri 5 milioni e mezzo lo praticano saltuariamente . Questa quota, se paragonata ad altre realtà europee può apparire limitata, tuttavia rappresenta un notevole balzo in avanti rispetto a quanto emerse da un’indagine ISTAT svolta nel 1959 in occasione delle Olimpiadi di Roma. In quell’anno era appena il 2,6% della popolazione con più di 6 anni a praticare un’attività sportiva. Da allora la vocazione sportiva degli Italiani è cresciuta diversificandosi nel tempo. Oggi osserviamo anche una decisa caratterizzazione per sesso: ad esempio calcio, tennis e ciclismo risultano essere attività praticate soprattutto dagli uomini, mentre ginnastica, pallavolo e nuoto vedono coinvolte soprattutto le donne.

La pratica dei singoli sport appare diversamente concentrata nelle differenti fasce di età, a seconda dell’attività svolta: vi sono attività sportive praticate prevalentemente dai giovani, mentre altre registrano un maggior numero di adesioni fra le persone più adulte. Il calcio, la ginnastica, la pallacanestro e la pallavolo sono praticati soprattutto tra i giovani, mentre footing e ciclismo sono molto diffusi tra le persone al di sopra dei 35 anni. Differenze anche marcate si rilevano a livello territoriale: il Trentino Alto Adige spicca per la quota di soggetti che praticano sport invernali mentre la pallacanestro risulta assai praticata in Emilia Romagna. Chiaramente la diversa distribuzione per età, sesso ed area geografica dell’attività sportiva non può che influenzare il quadro epidemiologico riguardante i traumi nello sport.

Questo scenario in costante evoluzione ci ha spinto ad occuparci, con i metodi propri dell’epidemiologia e della biostatistica, della pratica degli sport invernali, in particolare dello sci e dello snowboard, tra gli sport più diffusi nel nostro Paese che, peraltro, presentano un indotto economico di primissimo piano.

L’attenzione su questo problema ha, peraltro, portato l’ Unione Europea, nell’ambito del programma delle azioni comunitarie mirate alla prevenzione, in occasione delle Call for proposal 2004, ad approvare un progetto specifico sulla prevenzione degli infortuni sulle piste da sci (BE.PRA.S.A. – Best Practices on Skiing Accidents – European Grant Agreement nr. 2004132) del quale per l’Italia fanno parte oltre l’Istituto Superiore di Sanità, anche l’ULSS20 di Verona.

Il fatto fondamentale, da tenere sempre presente, è che il fenomeno degli incidenti sulle piste da sci è un fenomeno di sistema, altamente complesso, e coinvolge a sua volta sistemi complessi, quali l’uomo (lo sciatore), l’ambiente (la pista da sci) e l’attrezzo utilizzato (sci o snowboard); esso perciò richiede, accanto a ricerche e valutazioni puntuali, una visione generale dello stato delle cose e del suo evolversi. Questa schematizzazione è, oltretutto, un po’ semplicistica in quanto – a ben vedere – fa riferimento al punto di vista di un solo sciatore: lui, il suo sci (o il suo snowboard) e la pista che sta percorrendo.

Nei fatti il problema è assai più complesso perché si è in presenza di un insieme di sistemi complessi, che interagiscono tra loro: tanti sciatori, ognuno con il proprio attrezzo, immersi – ognuno – nel proprio ambiente e interagenti, quando ciò accade, tra loro.

Per questa ragione, nello sviluppo della presente relazione faremo riferimento al modello DFPV (Dati – Fattori di rischio – Prevenzione – Valutazione), modello-guida per il controllo di sistemi complessi, messo a punto dall’Istituto Superiore di Sanità proprio nello sviluppo delle ricerche epidemiologiche sugli incidenti.