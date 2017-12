Tragedia notte di Natale, muore un ragazzo di 15 anni e una 22enne travolta in bici

Un Natale terribile sulle strade in Italia visto che si sono verificati diversi incidenti, alcuni di questi anche mortali. Una giovane ragazza di 22 anni, Amarilli Elena Corti è morta la notte del 24 dicembre investita da un’auto in Città Alta a Bergamo, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta elettrica. Stando a quanto riferito, la tragedia sarebbe avvenuta intorno all’una della notte ed a travolgere la ragazza, che stava scendendo verso la parte bassa della città per tornare a casa, È stata una vettura alla cui guida c’era un uomo di 41 anni che si è fermato per prestare comunque soccorso. Nonostante l’uomo abbia tentato di soccorrere la ragazza, tutte le manovre per rianimarla sono state del tutto inutili perché la donna è morta sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di Bergamo. Amarilli Elena corti di soli 22 anni è morto in un incidente stradale in via Tre armi, la strada che corre sotto le mura di Città Alta mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, un modello elettrico con cui restate in città alta molto probabilmente per trascorrere la serata insieme ad un gruppo di amici.

Sulla corsia opposta viaggiava un automobilista di 41 anni su una Citroen Cactus e purtroppo tra la bici e l’auto ci sarebbe stato uno scontro frontale. Non è stato facile ricostruire la dinamica dell’incidente e dunque individuare le responsabilità; la via dove è avvenuto l’incidente ovvero via Tre armi è piuttosto stretta e la Polizia Stradale dovrà stabilire quale dei due si è portato troppo al centro della carreggiata e dunque quale dei due ha potuto causare l’incidente.

Sembra che nella giornata di ieri, il Pubblico Ministero di turno ha rilasciato il nulla osta per i funerali ed è molto probabile che questi vengono celebrati a Lecco, Ovvero la città di origine della famiglia corti. Dopo i rilievi dell’incidente effettuati proprio sul posto dalla stessa dirigente della Polizia Stradale Mirella Pontiggia, a raggiungere l’abitazione di via Moroni 177 per poter avvertire i genitori della tragedia.

Non ce l’ha fatta anche un ragazzo di 15 anni, il quale era stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni molto gravi in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale, avvenuto nella giornata del 24 dicembre a Villongo. Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Sarnico, sembra che il quindicenne che vive nella zona, stesse portando a mano il suo scooter fermo o per un’avaria oppure perché rimasto senza benzina. Purtroppo all’altezza dell’incrocio tra la Provinciale 79 e la via Grumelli, il giovane di 15 anni è stato travolto da un’auto che arrivava dalla direzione opposta alla sua. L’impatto è stato violento, il ragazzino è stato soccorso dal 118 e trasferito al Papa Giovanni dove poi purtroppo è deceduto.

L’Istat rende disponibili i dati provvisori sugli incidenti stradali completi anche delle informazioni su categoria della strada e caratteristiche degli utenti coinvolti. Fino all’anno scorso tali dettagli venivano diffusi a novembre in occasione della pubblicazione dei dati definitivi.

 Sulla base dei dati provvisori, nel 2015 si sono verificati in Italia 173.892 incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno provocato 3.419 vittime (morti entro il 30° giorno) e 246.050 feriti.

 Per la prima volta dal 2001 cresce il numero di vittime (+38, pari a +1,1%). Gli incidenti registrano invece una flessione dell’1,8% e i feriti del 2,0% .

 Il 2015 è segnato da un aumento delle vittime di incidenti stradali anche nella Ue28 (1,3% in più del 2014): complessivamente, sono state 26.302 contro 25.970 del 2014. Nel confronto fra il 2015 e il 2010 (anno di benchmark della strategia europea per la sicurezza stradale) i decessi si riducono del 16,8% a livello europeo e del 16,9% in Italia. Ogni milione di abitanti, nel 2015 si contano 52 morti per incidente stradale nella Ue28 e 56,3 nel nostro Paese, che si colloca al 14° posto della graduatoria europea, dietro Regno Unito, Spagna, Germania e Francia.

 Anche i feriti gravi risultano in aumento nel 2015: sulla base dei dati di dimissione ospedaliera, sono stati quasi 16 mila contro i 15 mila del 2014 (+6%). Il rapporto tra feriti gravi e decessi è salito a 4,7 nel 2015 (4,4 l’anno precedente).

 Sull’aumento del numero di vittime in Italia pesa l’incremento registrato su autostrade (comprensive di tangenziali e raccordi autostradali) e strade extraurbane (305 e 1.619 morti; +6,3% e +1,9% sull’anno precedente). Una lieve flessione si registra, di contro, sulle strade urbane (1.495 morti; -0,7%), dopo la crescita del 5,4% tra il 2013 e il 2014. Fanno eccezione i grandi Comuni, per i quali, nel complesso, il numero di morti nell’abitato aumenta dell’8,6%.  L’aumento dei morti in incidenti stradali registrato nel 2015 ha riguardato in particolar modo i motociclisti (769, +9,2%) e i pedoni (601, +4,0%). Risultano in calo gli automobilisti deceduti (1.466, -1,7% ) così come i ciclomotoristi (106, -5,4%) e i ciclisti (249, -8,8%).

 Tra i comportamenti errati più frequenti, sono da segnalare la guida distratta, il mancato rispetto delle regole di sicurezza e precedenza e la velocità troppo elevata (nel complesso il 44,0% dei casi). Le violazioni al Codice della Strada più sanzionate risultano, infatti, l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l’uso di telefono cellulare alla guida.  Il 2015 si presenta come un anno di ripresa della mobilità, le prime iscrizioni di autovetture aumentano del 15,0% rispetto all’anno precedente. Anche le percorrenze autostradali crescono del 3,6% rispetto al 2014, con oltre 79 miliardi di km percorsi.

