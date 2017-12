Influenza, milioni di italiani a letto: quella vera arriverà fra pochi giorni

Sono milioni gli Italiani a letto, ma effettivamente è un mistero su cosa li abbia colpiti viste le dichiarazioni dei medici di famiglia, secondo i quali non si tratterebbe dell’influenza stagionale. I medici di medicina generale della Fimmg Napoli, Hanno lanciato l’allarme sostenendo che l’influenza stagionale non ha ancora colpito e che arriverà nei prossimi giorni. In molti avevano creduto che il virus influenzale avesse già fatto il proprio corso nei giorni che hanno preceduto il Santo Natale.

Visto che diversi pazienti sono stati colpiti da tracheite e banali raffreddori. Secondo quanto riferisce Luigi Sparano e Corrado Calamaro, segretario provinciale segretario amministrativo, sembra che i diversi pazienti siano stati colpiti da qualche tracheite e raffreddore credendo di essere passati indenni o quasi, attraverso il picco influenzale che invece non sembra abbia iniziato a colpire. Secondo quanto riferito dai due esperti sembra proprio che questa situazione comporta dei rischi visto che coloro che non si sono sottoposti alla vaccinazione Si rifiutano di farla.

“L’idea di aver ‘risolto il problema’ per quest’anno induce molti pazienti, spesso soggetti a rischio, a ritenere inutile il vaccino. Si tratta di un comportamento ad alto rischio. In secondo luogo, ed è un altro grave errore, si sottovalutano i sintomi di un nuovo malanno seguendo la falsa convinzione di aver sviluppato ormai gli anticorpi necessari”, hanno dichiarato i due esperti.

Tuttavia i numerosi casi di influenza registrati dal 24 al 26 dicembre sono stati soltanto il preludio del picco della malattia che Si verificherà esattamente a fine mese e proprio a tal proposito ci si domanda se i centralini si siano adeguatamente organizzati in vista di questo picco. “L’andamento è quasi esattamente sovrapponibile a quello della stagione 2016/2017. Nell’arco di due o tre settimane al massimo dovremmo raggiungere il picco”, dichiara Caterina Rizzo del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) dell’Istituto Superiore di Sanità che coordina la sorveglianza epidemiologica della sindrome influenzale.

Il freddo e le perturbazioni che si registreranno nelle prossime ore e dunque nei prossimi giorni, metteranno a dura prova le difese immunitarie degli italiani, soprattutto di quelle dei bambini e degli anziani. Il consiglio è sicuramente quello di vaccinarsi riducendo così il rischio di contrarre l’influenza stagionale. In questo modo si eviterà anche di affollare i reparti ospedalieri, lasciando veramente spazio a chi ne ha bisogno. “Il rischio è che i pronto soccorso si riempiano, anche di accessi impropri, e di conseguenza vadano ad ingolfare i reparti. Il consiglio è quello di rivolgersi al proprio medico di famiglia o alla guardia medica, ed evitare di correre in massa ai pronto soccorso se non per casi che si mostrano gravi”, è questo quanto dichiarano Calamaro e Sparano.