Milano shock, Paramedico abusa una bimba di 10 anni in ambulanza

Nemmeno in ambulanza si può dire di essere al sicuro. Figuriamoci quando si è indifesi, non soltanto perché stesi su una barella in attesa di essere medicati,ma anche per l’età.A Milano è successo che una bambina di dieci anni sia stata molestata in ambulanza da un paramedico volontario nella corsa verso l’ospedale. Da colui che avrebbe dovuto tranquillizzarla. L’uomo, un 50enne di Lacchiarella (Milano), è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni della ragazzina.

Quando i soccorsi sono arrivata a casa della piccola, intorno alle 22.30, affetta da una febbre altissima, la madre aveva già notato l’operatore volontario accarezzare la figlia sulla schiena da sopra al pigiama.Ma la donna lo aveva ritenuto un gesto di affetto. Nel corso del trasporto a bordo dell’ambulanza all’Ospedale San Paolo, invece, approfittando di un momento di distrazione della madre,impegnata a parlare al cellulare, e del collega che stava compilando la documentazione di soccorso,il cinquantenne aveva cominciato a toccare la piccola insistentemente. La donna l’aveva notato e così il capo equipaggio. Arrivati in ospedale, dove si trovava per servizio una pattuglia di carabinieri, la mamma e gli altri componenti dle Pronto soccorso, hanno raccontato quanto successo e il cinquantenne è stato,quindi,arrestato. Il fatto è accaduto il 13 dicembre scorso, ma è stato reso noto soltanto ieri

E’ questo quanto accaduto a Milano dove i carabinieri del nucleo radiomobile di Milano hanno arrestato un cinquantenne italiano di Lacchiarella in provincia di Milano incensurato e ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata ai danni di una bambina di solo 10 anni. La vicenda è avvenuta lo scorso 13 dicembre intorno alle ore 23:00 quando erano stati chiamati gli operatori sanitari per soccorrere una bambina di 10 anni che aveva la febbre molto alta, tanto da richiedere le cure mediche adeguate.

Insieme ai medici è partito con l’ambulanza anche un volontario e mentre tutti gli altri operatori sanitari erano intorno al letto della bambina ed Erano concentrati sui parametri vitali, l’uomo le avrebbe accarezzato lievemente la schiena sopra il pigiama e la madre che aveva notato il gesto, lo aveva interpretato inizialmente come una carezza di affetto nei confronti della bambina che stava male.

Poi però durante il trasporto all’ospedale, a bordo dell’ambulanza il volontario avrebbe approfittato della distrazione della madre che parlava al cellulare e anche della distrazione del collega che stava compilando la documentazione di soccorso, per palpeggiare la minore su tutto il corpo. L’uomo si sarebbe mosso con disinvoltura ma allo stesso tempo avrebbe tentato di nascondere la mano con la cartellina delle documentazioni.

La donna però seppur al telefono, non ha potuto far altro che notare quanto stava accadendo ed ha cominciato ad urlare. Una volta Giunti al pronto soccorso, la donna si è immediatamente rivolta ai militari del nucleo mobile che si trovavano già sul posto per altri motivi e avrebbe spiegato loro quanto accaduto sull’ambulanza e quanto accaduto ancora prima nella propria abitazione.

Dopo i primi accertamenti, i carabinieri hanno provveduto ad arrestare il volontario che adesso si trova rinchiuso nel carcere di San Vittore a Milano. L’atteggiamento definito disgustoso non sarebbe passato inosservato agli occhi della madre, anche sei distratta Perché parlava al telefono, la quale avendo notato questo atteggiamento piuttosto strano, ha deciso come abbiamo visto, di denunciare l’accaduto. Ad insospettire la donna sarebbero state le troppe attenzioni del paramedico nei confronti della sua bambina, non soltanto quando ancora si trovavano a casa ma anche durante il trasporto in ospedale. Dopo la denuncia della donna, l’uomo è stato immediatamente fermato e portato in caserma Dove è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata accusa dalla quale dovrà difendersi in tribunale. Nessun altro oltre alla donna pare si sia accorta delle attenzioni particolari rivolte Dal dall’uomo alla bambina.

La notizia di reato

La casistica degli abusi, fisici, psicologici e sessuali, pur comprendendo tipologie molte differenziate di situazioni famigliali ed extrafamigliari, è caratterizzata, dal punto di vista delle indagini, da una certa ripetitività di scenari che consente di poter configurare una tipologia, alquanto standardizzata, di intervento.

La prima constatazione è che, se la notitia criminis può scaturire da una fonte diversa dal racconto del minore (come nel caso dell’osservazione di comportamenti erotizzati da parte di famigliati, conoscenti, insegnanti o operatori sociali), è difficile immaginare un processo penale che possa prescinderne completamente.

Le caratteristiche empiriche della rivelazione dell’abuso.

D’altro canto l’aspetto di maggior delicatezza consiste per l’appunto nel saper riconoscere la rivelazione in quanto tale, mascherata o diretta che essa sia.

E’ esperienza comune che specialmente nei minori in tenera età la fase non verbale richieda nell’operatore, giudiziario e non, l’affinamento di particolare capacità di cogliere segnali criptati di pregiudizio e di saper attivare, quanto meno, una presa in carico da parte del Tribunale dei minorenni in guisa tale da instaurare corretti percorsi di tutela.

Il secondo caso si verifica quando il minore racconta, non importa a chi, fatti che se veri costituiscono ipotesi di abuso sessuale nei suoi confronti.

La rivelazione mascherata

Non è infrequente che il minore, specie se in tenera età prima di effettuare espliciti racconti di abuso effettui quella che viene definita una rivelazione “mascherata” attraverso:

– rivelazione di maltrattamento fisico o di grave trascuratezza, fatti questi che, a differenza delle situazioni di abuso, sono più facili a narrarsi, in quanto meno carichi di connotazioni confusive;

– accenni a comportamenti ambigui dell’adulto, quali forme di accudimento improprio, di giochi e di interazioni erotizzate, comportamenti che, sebbene non dotati di sicura rilevanza penale, legittimano il sospetto che il racconto nasconda altro;

– manifestazioni comportamentali che costituiscono indicatori, per quanto aspecifici, di abuso e la cui rilevanza è, in sede psicodiagnostica, legata alla presenza di una costellazione di sintomi che vanno dalle condotte erotizzate, ai disturbi del sonno, dell’alimentazione e del comportamento (fughe, atti autolesivi, uso di sostanze etc.). Situazioni di questo genere se non configurano tout court gli estremi di una notitia criminis e quando non comportano l’intervento del giudice penale per ipotesi di lesioni o maltrattamento, debbono tuttavia richiamare l’attenzione degli operatori, inducendoli ad attivare una procedura minorile che rappresenta il primo fronte di tutela del minore. E’esperienza ricorrente che, specie con i bambini più piccoli, fra le prime manifestazioni di disagio ed il primo racconto dell’abuso può intercorrere parecchio tempo e che sta alla professionalità degli operatori (fra cui si segnalano per la loro specifica importanza gli insegnanti di scuola materna e delle prime classi di elementari e gli psicomotricisti) il saper cogliere i segnali più flebili e, senza forzature nè costrizioni, creare le condizioni perché il bambino comunichi ciò che ha eventualmente subito.

Solo attraverso un atteggiamento di paziente ascolto è possibile vincere la naturale resistenza del minore ad aprirsi nei confronti di un estreneo; fondamentale è, in questa delicatissima fase, la creazione di un rapporto fiduciario ed empatico, che sappia alleviare nel minore la fatica di dover dire qualcosa che potrebbe, nella sua ottica, determinare un giudizio negativo nei suoi confronti e nel contempo l’attivazione di percorsi di tutela istituzionale che gli consentano di sentirsi protetto di fronte a potenziali minacce provenienti dalla famiglia o dall’esterno.

La rivelazione diretta

Approfondite ricerche condotte negli U.S.A. hanno dimostrato che la rivelazione piuttosto che evento istantaneo (ciò può accadere talora con gli adolescenti) si configura, essa stessa, come processo dinamico, e si scontrando così con una delle principali massime di esperienza dei giudici che vedono con grande sospetto i racconti “a cascata”.

Su un campione di 116 casi di abuso ritenuti certi ( o per la confessione dell’abusante o per la presenza di obbiettività incontrovertibili) le ricercatrici americane T. Sorensen e B. Snow hanno potuto identificare nel processo di rivelazione cinque fasi.

1) – La negazione e cioè iniziale affermazione di non esser stato abusato. Circa 3/4 di tutti i minori esaminati negavano di esser stati abusati. La dichiarazione di diniego era più abitualmente fatta:

a) – quando erano inizialmente interrogati da un genitore coinvolto o da una figura di adulto autorevole;

b) – quando le vittime potenziali sono identificate come tali e sentite in un formale processo investigativo.

2) – Il tentativo di rivelazione che consiste nel riconoscimento parziale, vago o vacillante di aver subito un abuso.

Solo il 7% dei minori che negavano è passato direttamente alla rivelazione attiva, mentre il 78% ha fatto ricorso al gradino intermedio del tentativo di rivelazione.

La fase del tentativo presenta particolare interesse in quanto il minore appare “confuso, incerto, dà informazioni inesatte, spesso vacilla fra riconoscimento, minimizzazione e negazione dell’abuso” e si differenza dalla “fase attiva” in cui il 96% dei 116 bambini esaminati era in grado di dare “dettagliati e coerenti racconti in prima persona dell’abuso….”

Approssimativamente solo uno su 10 era in grado di effettuare una rivelazione dell’abuso senza passare attraverso negazioni o senza passare attraverso la fase del tentativo.

3) – La rivelazione attiva caratterizzata da un’ammissione personale da parte del bambino di esser stato abusato.

Una forte maggioranza (70 %) ha dato ulteriori informazioni sui tempi e sulla natura dell’abuso.

4) – La ritrattazione. Circa nel 22% dei casi i ragazzi hanno ritrattato le loro dichiarazioni. In diversi casi essi hanno negato la loro responsabilità per le prime rivelazioni, accusando altri (genitori, terapeuti) di averli a ciò indotti.

5) – La riaffermazione della effettività dell’abuso. Di coloro che hanno ritrattato il 92% ha ribadito in seguito la prima rivelazione.

Il tempo necessario per passare alla rivelazione attiva è risultato variabile; alcuni minori sono passati dalla negazione al tentativo e poi alla rivelazione attiva in un’unica seduta, altri hanno impiegato diversi mesi per passare alla fase attiva.

La comune convinzione che la maggior parte dei minori abusati sia capace di una rivelazione immediatamente attiva, fornendo un racconto coerente e dettagliato,in una iniziale intervista investigativa, non viene confermata dalla ricerca che dimostra che solo l’11% dei soggetti era in fase di rivelazione attiva fin dal primo momento.

Questo induce altresì le ricercatrici a ritenere che praticamente tutti i protocolli investigativi siano adatti solo per coloro che si trovano in fase di rivelazione attiva.

Un iniziale negazione del minore, la sua incapacità di fornire immediatamente dei dettagli o la ritrattazione possono avere peso determinante nell’archiviazione di una valida denuncia. L’uso di una terminologia che riconosca il carattere di processo dinamico della rivelazione attraverso cui il minore avanza progressivamente anziché di evento istantaneo, potrebbe rispecchiare meglio i fatti e migliorare la risposta del sistema.

Per esempio un minore potrebbe descrivere l’abuso ma aggiungere un finale illogico del tipo “ e poi gli ho dato un pugno sul naso e l’ho fatto volare via” oppure svalutare un precedente racconto dicendo “non intendevo dire ciò che ho detto”.

Nell’esperienza di chi scrive la rivelazione parziale é stata talora caratterizzata da “nuclei tematici” che, emersi nel primo racconto in forma embrionale (ad esempio odio immotivato per un certo parente) si sono in seguito sviluppati attraverso il racconto

graduale di abusi subiti.

In altri casi la prima rivelazione é stata seguita da quella che potrebbe definirsi “ritrattazione mascherata”; ci si riferisce a dichiarazioni decisamente fantasiose che collidono con quanto detto in precedenza, ovvero a silenzi ingiustificati di fronte a domande facili, atteggiamenti tutti che possono essere dettati da un desiderio, quanto meno inconscio, di aiutare la persona accusata.

La tematica della rivelazione parziale é stata riprese da K. Weingarten e S. Cobb evidenziando tre aspetti: mancanza di coerenza narrativa, di completezza e di interdipendenza narrativa.

1) La mancanza di coerenza narrativa intendendo con quest’ultima l’interdipendenza fra la trama, la caratteristica dei ruoli, la terminologia ed i valori. Nelle storie di abuso la coerenza narrativa é altamente problematica. Le persone che sono state abusate ondeggiano fra il convincimento ed il non convincimento, dal momento che ciò rende estremamente difficile per essi costruire coerenti racconti dell’abuso, che dovrebbero richiedere un convincimento sostenuto.

Al riguardo é stato sostenuto che talora “lo sfruttamento sessuale è talmente segreto che i suoi protagonisti ne negano l’esistenza”( A.M. Sgroi, 1989) mentre Gruyer, Nisse e Sabourin del Centro di Butte-Chaumont a Parigi, sostengono che i processi fondamentali di salvaguardia dell’integrità psichica sono costituiti dal dubbio sulla realtà dei fatti e dall’amnesia e dimostrano in qual misura l’incesto possa esser considerato, in un certo numero di casi,un “delitto perfetto”.

Altri aspetti dell’esperienza traumatica inoltre, secondo le citate ricercatrici americane, toccano la capacità di costruire un coerente racconto dell’abuso. Ad esempio, la fluttuzione nei ricordi, alcuni dei quali sono associati a risposte dissociative agli eventi traumatici, rende virtualmente impossibile costruire una trama.

Il trauma può essere codificato più spesso come sensazione ed immagine che come parola e significato: “La memoria traumatica non è narrativa”. Le vittime spesso hanno frammenti di memoria e pertanto frammenti della trama.

Essi possono avere scene con inizi, con episodi intermedi o con la fine e combinazioni di questi, ma non necessariamente i veri inizi, i veri episodi intermedi e la vera fine.

Infine il livello dello sviluppo cognitivo del minore al momento dell’abuso influenza il ricordo dell’abuso da parte dell’adulto in modo complesso.

Un racconto coerente richiede l’attribuzione di scopi ai vari personaggi che le vittime cercano disperatamente di estromettere dalla loro consapevolezza,favorendo invece delle spiegazioni che sono autocolpevolizzanti.

Attribuendosi la colpa, i loro racconti di abuso spesso diventano prive di senso.Alternativamente essi possono trovarsi con una motivazione insoddisfacente per i vari personaggi oppure possono dare descrizioni troppo severe dell’abusante o membri collaterali della famiglia, descrizioni insoddisfacenti e poco credibili.

Infine gli abusanti spesso di proposito traggono in inganno le loro vittime, producendo confusione sia a breve che a lungo termine circa l’abuso ed il suo contesto.

Questa confusione poi contribuisce a render difficile il racconto di una storia coerente in quanto degli aspetti dell’esperienza sono stati manipolati di proposito o resi oscuri dall’abusante.

Può essere molto rassicurante per una vittima la consapevolezza circa la possibilità che il suo racconto presenti quasi sempre caratteristiche che lo rendono incoerente in una prospettiva narrativa.

L’incoerenza può essere un inevitabile sottoprodotto degli atti di abuso e delle loro conseguenze sul piano psicologico.

2) La mancanza di completezza;un racconto può essere incompleto con riferimento a ciò che è accaduto, a chi, al perché, al dove o al quando.

I racconti di abuso sono raramente completi ed i terapeuti non possono aiutare i pazienti a completarli. Specie all’inizio, quando il racconto inizia a svilupparsi, esso può essere fluido.

Ciò non significa che ne cambi la sincerità; significa che il processo di recupero dei ricordi e/o l’accettazione dei ricordi che sono sempre stati vividi porta a “tappare i buchi” che precedentemente il racconto presentava.Questo determina necessariamente la riconfigurazione del racconto precedentemente articolato.

In particolare dal momento che i racconti sono fluttuanti, una loro comune caratteristica è la loro vulnerabilità alla destabilizzazione ad opera di nuovo materiale.

Al fine di capire i modi in cui un racconto può giungere a sembrare “completo” occorre capire come il racconto del minore si è inizialmente formato.In altre parole: è proprio il racconto del paziente o è la versione fornita dall’abusante?

Per esempio l’abusante può dire “ti piace”. La vittima può formulare il proprio racconto a partire dalla constatazione “sono cattiva perché mi è piaciuto”.

Un elemento che influisce sensibilmente sul racconto è costituito dalla risonanza culturale intesa come accettazione da parte dell’ambiente circostante della possibilità che l’abuso si sia effettivamente verificato. Maggiore è la risonanza culturale di un racconto, maggiore è la probabilità che gli altri partecipino con chi racconta lo appoggino e collaborino nell’elaborare il racconto.

3) La mancanza di interdipendenza narrativa e cioè la mancanza di interrelazione fra il racconto di una persona con quello di un’altra. Nelle famiglie il racconto di un membro è di solito interdipendente con quello degli altri membri; nei racconti di abuso l’interdipendenza narrativa può essere particolarmente problematica.

Alcuni adulti che hanno un chiaro sentimento di esser stati abusati e che hanno un insieme di sintomi ritenuti associati ad una vicenda di abuso, possono non avere un chiaro ricordo dell’abusante.In altre parole l’immagine visiva può restare vuota nel momento in cui l’abuso accade, mentre l’immagine di una persona precedente e successiva è vivida.

Alternativamente la vittima può non aver dubbi sull’autore ed i suoi atti. Quando una vittima racconta l’abuso ad un membro non abusante della famiglia, la conoscenza dei fatti sposta sempre la collocazione dell’ascoltatore rispetto alla vittima e all’abusante. Ne deriva, quanto meno, che la considerazione che l’ascoltatore ha di quell’esperienza di vita cambia in relazione sia alla vittima che all’abusante.

Un ulteriore elemento di interdipendenza narrativa riguarda la “posizione” che chi parla attribuisce ad altri personaggi. Se chi parla attribuisce responsabilità ad altre persone che stanno ascoltando, questo fa scattare nell’ascoltatore una sequela di giustificazioni, dinieghi e scuse piuttosto che collaborazione ed elaborazione.

La denuncia.

La notizia di reato proviene, in un apprezzabile numero di casi, da parte dei servizi psico- socio-sanitari e dovrebbe essere trasmessa contemporaneamente al T.M. e al P.M. ordinario.

Quando, per qualunque motivo la segnalazione viene fatta soltanto all’indirizzo del giudice minorile ovvero la notizia di reato emerge nel corso della procedura minorile è opportuno ricordare, ai sensi dell’art. 331 u.c. c.p.p., che il T.M. è tenuto a trasmetterla immediatamente alla Procura della Repubblica ordinaria, e che analogo dovere incombe ad ogni altro giudice civile o amministrativo.

Per i motivi che meglio si spiegheranno nei punti seguenti, è assolutamente indispensabile che la denuncia sia tempestiva e possibilmente avvenga in un momento in cui il potenziale indagato non ne sia a conoscenza.

Occorre contrastare decisamente ogni prassi locale che preveda vagli preventivi da parte sia del T.M. che degli operatori sociali sull’attendibilità del minore (vagli che in un non lontano passato sono stati addirittura teorizzati), sprovvedute attività di indagine degli operatori sociali con mezzi rudimentali, attese inutili nel trasmettere la notizia di reato ed ancor più pregiudiziali negative sull’attendibilità dei minori (come se i maggiorenni fossero migliori!) ovvero sull’utilità del processo penale.

E’ opportuno ricordare a tutti gli operatori dell’area psico-socio-sanitaria nonché educativa:

– che essi in qualità di incaricati di pubblico servizio hanno l’obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 331 c.p.p. dei reati procedibili d’ufficio, anche in deroga ad eventuali ragioni di segreto professionale e che tale obbligo è sanzionato penalmente (artt. 361 e 362 c.p.);

– che l’area dei reati procedibili d’ufficio, quando commessi in danno di minori è molto ampia, in forza della disposizione dell’art. 609 septies c.p., sia per gli aspetti innovativi della disciplina, sia perché, in ogni caso, ricorrono frequentemente reati connessi procedibili d’ufficio. Fra questi vanno rammentati quelli previsti dagli artt. 572 c.p.( imaltrattamenti possono consistere anche nella abitualità dell’abuso o in vessazioni psicologiche correlate alle dinamiche dell’abuso), 610 c.p. (la violenza privata sussiste tutte le volte in cui l’invito al silenzio è accompagnato da minacce), 611 c.p. (quando le minacce sono finalizzate alla ritrattazione i reati-fine sono quelli di cui agli artt. 371 bis, 372, 369, 378 c.p.),612 2° comma c.p., 582/585/576 c.p. (le lesioni lievi e lievissime sono procedibili d’ufficio se commesse al fine ovvero nell’atto di commettere una violenza sessuale), 527 c.p., 591 c.p., 605 c.p. (il sequestro di persona sussiste in molti casi in passato rientranti nelle ipotesi di ratto), art. 614 u.c. c.p., nonché dagli artt. 3 e 4 L.75/58 e da tutte le norme introdotte dalla L. 269/98.Va poi rammentato che la violenza di gruppo (art. 609 octies c.p.) e la corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p.) sono procedibili d’ufficio e che pure diventa procedibile d’ufficio ogni ipotesi prevista dagli artt. 609 bis e 609 quater c.p., quando in essa concorra, anche sotto il profilo omissivo (art. 40 cpv.c.p.) un genitore o altro soggetto per cui è prevista la procedibilità d’ufficio.

– che non hanno da temere denunce per calunnia da parte della persona sospettata, quando si limitino a riferire quanto caduto sotto la loro diretta osservazione (ad esempio comportamenti erotizzati del minore) e quanto appreso dal minore o da altre persone a conoscenza dei fatti, evitando inutili valutazioni.

– che, in caso di minacce loro rivolte dai potenziali indagati o loro congiunto, è preciso dovere della Procura e della polizia giudiziaria adottare tutte le misure (vedasi infra) idonee a tutelarli.

– che la nozione di notizia di reato non richiede la certezza (che non esiste quasi mai) della sua commissione, che non è peraltro sufficiente il mero sospetto soggettivo e che, in taluni casi dubbi, può essere utile consultare il P.M. competente (nel doppio senso);

– che non è loro compito valutare, almeno ai fini della segnalazione, l’attendibilità della parte lesa, nè subordinare la denuncia all’esistenza di riscontri nè stabilire se il reato sia prescritto, amnistiato o sia comunque intervenuta una causa estintiva.

– che devono garantire il minore circa la segretezza della denuncia, ciò al fine di eliminare in radice una delle principali remore alla denuncia e cioè il timore di finire sui giornali; sarà poi compito del P.M. vigilare “con ferocia” perché ciò si realizzi a tutti i livelli, con direttive estremamente rigorose alla P.G.;se può essere opportuno che, a tempo debito, vengano date notizie in ordine ad alcune vicende processuali, ciò non deve avvenire a scapito della riservatezza.

– che, alla stessa stregua, devono evitare ogni attività che comporti la divulgazione della notizia nell’ambito della famiglia del minore (quando si tratta di abuso intrafamigliare) fatto questo che porta, nella maggioranza dei casi, l’indagato ad una precoce ed inopportuna conoscenza della rivelazione.