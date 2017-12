Torino, miracolo di Natale: tre trapianti su donne riusciti

Un “Miracolo di Natale” all’ospedale Molinette di Torino. Nel corso della notte della natività, infatti, tre differenti equipe si sono occupate di effettuare altrettanti trapianti su pazienti a rischio vita e tutte le operazioni sono state concluse con un successo. La donatrice è una donna di 48 anni morta all’ospedale Maria Vittoria, a Torino, per una emorragia cerebrale. Il trapianto di fegato invece è stato eseguito su una pazienza di 59anni affetta da epatopatia policistica. I due polmoni sono stati impiantati su una paziente di 52 anni affetta da broncopneumopatia cronico ostruttiva in una operazione durata cinque ore, mentre il secondo rene è stato trapiantato su una quarantaquattrenne affetta da glomerosclerosi in un intervento chirurgico durato quattro ore. La paziente si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva diretto da Pier Paolo Donadio. Le cornee e la cute della donatrice sono a disposizione delle relative banche dei tessuti.

Un 2017 molto prosperoso per quanto riguarda i trapianti donazioni di organi in tutt’Italia. Stando agli ultimi dati divulgati dal centro trapianti nazionale, che risalgono al 30 novembre 2017 si può notare il forte incremento una media di 28 donatori per milioni d’abitanti mentre per il Nord Itala 35. Interventi di andare a termine, potrebbero salire circa 4001ª della fine dell’anno. Anche se le donazioni non sono mai abbastanza, Italia può essere soddisfatta di questi dati essendo nettamente sopra la media di tutta Europa, secondi solo alla Spagna. A beneficiare di questi dati sono i pazienti in lista di attesa che, per il secondo anno consecutivo, registrano un calo.

“Per le donazioni il dato di 35 donatori per milione di abitanti del Centro Nord è di grande importanza – spiega all’AdnKronos Salute Alessandro Nanni Costa, presidente de Cnt, alla presentazione dell’attività trapiantolontologica italiana – perché vuol dire che nell’area Centro Nord noi abbiamo un modello che ha raggiunto risultati finora ottenuti solo dal modello spagnolo e che sono tra i migliori al mondo. Anche nell’area Centro Sud, però, dove le donazioni sono 20 per milione di abitanti, il dato è cresciuto molto e siamo comunque sopra le medie europee. Sono dati significativi che danno indice di una crescita complessiva del sistema“.

Altro trend chiave dell’anno, continua Nanni Costa, “è l’aumento dei donatori ‘a cuore fermo’, che numericamente sono pochi (una sessantina), ma sono fortemente in crescita: è il secondo anno in cui raddoppiano. Quindi si tratta di una tecnologia che andrà avanti e che rappresenta il futuro per i trapianti“. Fra gli altri dati positivi dell’anno che sta per finire, anche il fatto che l’80% dei pazienti in lista d’attesa ha ricevuto un organo. “Cresce anche l’età dei donatori e dei riceventi e i risultati si mantengano su elevati livelli“, aggiunge il numero uno del Cnt, ricordando che le liste d’attesa di fegato e cuore “si stiano allungando. E anche questo, al contrario di quello che si potrebbe pensare, è un buon dato perché vuol dire che i pazienti vivono di più grazie alle cure oggi possibili, anche in situazioni critiche che necessitano di trapianto“.

Nel dettaglio, i dati al 30 novembre indicano che i donatori aumentano del 18% rispetto allo scorso anno, raggiungendo la quota di 28,7 per milione di abitanti rispetto al 24,3 del 2016. Ciò pone quindi il nostro Paese al di sopra la media europea (18,4 donatori per milione di abitanti nell’Ue a 28 Stati). In particolare, se si considera l’area centro-settentrionale della Penisola si registrano 35,9 donatori per milione di abitanti, quasi il doppio della media registrata in Europa. Parallelamente crescono anche i donatori utilizzati, con un +11,7% sul 2016 (il 2017 si chiuderebbe con 23,9 donatori utilizzati per milione di abitanti, contro il 21,4 dello scorso anno).

Positivo anche il dato sulle opposizioni alla donazione, che si attesterebbe al 28% per il 2017 contro il 32% di tutti gli accertamenti di morte del 2016. In termini di numeri assoluti, questa riduzione è pari al -15% rispetto allo scorso anno. Il dato sulle donazioni si ripercuote ovviamente sul numero dei trapianti da donatore deceduto, che nel 2017 supererebbero per la prima volta la quota di 3.500, attestandosi su 3.688 interventi; aumentano i trapianti di rene, che passerebbero dai 1.796 del 2016 a 1.971 nel 2017, e quelli di fegato, da 1.213 a 1.309. Si conferma il trend di crescita degli ultimi 3 anni dei trapianti di cuore, da 266 nel 2016 a 272 nel 2017; in calo di qualche unità i trapianti di polmone, da 147 a 144.

Con l’aumento delle donazioni e dei trapianti, si registra una flessione dei pazienti in lista di attesa. Se si confrontano i dati dei pazienti in lista al 31 dicembre 2106 (9.026) con quelli al 30 novembre di quest’anno (8.774) emerge una riduzione di 252 pazienti in attesa. Per il secondo anno consecutivo calano i pazienti iscritti in lista per il rene (-271 rispetto al 2016); in diminuzione anche quelli per il fegato (-17).

Anche i dati in proiezione, aggiornati a dicembre 2017, sull’attività di donazione e trapianto di cellule staminali emopoietiche confermano un trend positivo. Quest’anno si chiuderebbe infatti con 500 mila donatori nel Registro Ibmdr-Italian Bone Marrow Donor Registry, con più di 20 mila donatori iscritti nel 2017. Un ulteriore dato positivo riguarda la crescita dei giovani donatori iscritti, con particolare riferimento a quelli della fascia 18-25 anni; questi donatori, tra l’altro, presentano un alto livello di tipizzazione e sono quindi immediatamente disponibili alla comunità dei trapiantologi italiani e di tutto il mondo.

Si consolida la tendenza in aumento degli ultimi 3 anni per quanto riguarda le donazioni di staminali emopoietiche da donatore volontario iscritto al Registro Ibmdr: nel 2016 sono state 208, contro le 190 del 2015 e le 169 del 2014. Al 7 dicembre 2017 sono state registrate 209 donazioni e ne sono ancora previste 7 entro fine anno. Risulta in calo l’utilizzo delle unità di sangue da cordone a scopo di trapianto; su questa diminuzione, spiega il Cnt, influisce l’impiego sempre più crescente di cellule staminali emopoietiche prelevate da donatore semi-compatibile.

Si riducono anche gli autotrapianti: questa flessione è dovuta all’introduzione di nuovi farmaci sempre più efficaci per alcune malattie come la leucemia mieloide cronica, e alla sempre più crescente possibilità di identificazione di un donatore allogenico. Al calo dei trapianti autologhi si associa la crescita dei trapianti allogenici; i dati in proiezione al 31 dicembre indicano che si chiuderebbe l’anno con 1.896 interventi. Di questi, 829 provengono da donatore non familiare.

Il trapianto di organi e tessuti è il prodotto di un percorso organizzativo che, coinvolgendo figure professionali di discipline diverse, inizia con l’individuazione del potenziale donatore e si conclude con l’atto operatorio del trapianto1,2. Esso oltre ad essere una reale necessità terapeutica per tutti i pazienti che sono in attesa di un organo, rappresenta il coronamento di un lungo e impegnativo lavoro di molti operatori appartenenti ad unità operative diverse. L’esigenza quindi di un modello organizzativo efficiente, unitamente all’adozione di procedure operative codificate ed efficaci che ne possano assicurare il normale e produttivo svolgimento, risponde ad una reale necessità.

Cenni storici

Nel nostro Paese la prima struttura organizzativa dedicata allo sviluppo delle donazioni e al coordinamento delle procedure ad esse connesse, risale al 1976 con la fondazione, ad opera dei Proff. Malan, Confortini e Sirchia, del Nord Italia Transplant programm (NITp)3. Da allora sono sorte sul territorio nazionale altre aggregazioni interregionali a supporto dei prelievi e dei trapianti. Il Coordinamento Centro Sud Trapianti (CCST) fondato nel 1987, l’Associazione Interregionale Trapianti (AIRT) e il Sud Italia Transplant (SIT) costituiti nel 1989. Nell’ottobre 1998 gran parte delle regioni che avevano aderito al CCST e al SIT confluirono in un’unica organizzazione, l’attuale Organizzazione Centro Sud Trapianti (OCST). Ognuna di queste organizzazioni, pur avendo caratteristiche costitutive e operative diverse, avevano ed hanno l’obiettivo comune di fornire una risposta adeguata alle necessita dei pazienti in lista in termini quantità e qualità delle prestazioni (trapianti). A questo assetto organizzativo, che per molti anni ha gestito autonomamente le attività di prelievo e trapianto in Italia, si sono aggiunti nel tempo altri due organismi: la Consulta Tecnica Permanete nel 1994 e, con l’approvazione della legge n. 91 del 1 aprile 1999, il Centro Nazionale Trapianti che, pur non modificando la rete operativa preesistente, ha costituito una delle novità più rilevanti per quanto riguarda la riorganizzazione del sistema trapianti in Italia4. In realtà l’istituzione di un Centro Nazionale di Riferimento era già prevista dalla legge n. 644 del 1975, ma la realizzazione di tale organismo non fu mai attuata5. In questo articolo, attraverso la descrizione del modello organizzativo italiano, vogliamo evidenziare il grande contributo di tutti gli operatori che, mediante metodologie di lavoro condivise, hanno permesso di raggiungere nelle donazioni livelli di attività impensabili qualche anno fa (fig.1), e nei trapianti una qualità di risultati eccellente.

In Italia la rete che coordina le attività di prelievo e trapianto è attualmente concepita su quattro livelli: locale, regionale, interregionale e nazionale.

Livello di coordinamento locale. Si avvale di medici esperti nel processo di identificazione e mantenimento del potenziale donatore, istituiti per legge in ogni ospedale sede di prelievo, con il compito di seguire il management del donatore, di tenere i rapporti con le famiglie dei donatori, di organizzare campagne di informazione insieme al Centro regionale, di espletare tutte le procedure connesse al prelievo e di trasmettere al centro regionale i dati relativi i potenziali donatori.

Livello di coordinamento regionale. Si avvale dei 19 Centri Regionali per i Trapianti, uno per ogni regione. Il Centro Regionale Trapianti gestisce all’interno della propria regione: le liste di attesa ed i rapporti con i centri periferici, le donazioni d’organo ed i rapporti con le rianimazioni del territorio, i prelievi, i trapianti e i rapporti con i centri di trapianto, le allocazioni degli organi per i programmi di trapianto attivi in regione,i rapporti con il centro interregionale;

Livello di coordinamento Interregionale. Si avvale delle tre organizzazioni di coordinamento interregionale attualmente esistenti, che con la loro attività coprono l’intero territorio nazionale. Le tre organizzazioni sono:

AIRT (Associazione Interregionale Trapianti) che comprende le regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Toscana , Emila-Romagna, Puglia e la Provincia Autonoma di Bolzano;

NITp (Nord Italia Trasplant program) che comprende le regioni Friuli, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto e la Provincia Autonoma di Trento;

OCST (Organizzazione Centro Sud Trapianti) che comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria.

I Centri Interregionali di Trapianto gestiscono all’interno della propria area i rapporti con i Centri Regionali per le segnalazioni di donatori e l’allocazione di tutti gli organi eccedenti; le urgenze; gli anticipi; le restituzioni; i rapporti con gli altri Centri Interregionali; i rapporti con il Centro Nazionale Trapianti per il programma nazionale pediatrico; i registri dei prelievi eseguiti sul territorio e degli organi trapiantati, del follow-up e degli scambi di organi con le altre organizzazioni di coordinamento.

Livello di coordinamento nazionale. E’ denominato “Centro nazionale Trapianti” il quale monitorizza, attraverso il sistema informativo trapianti (SIT), i prelievi e i trapianti eseguiti sul territorio nazionale, le liste dei pazienti in attesa di trapianto, la manifestazione di volontà dei cittadini, la qualità dei risultati. Fissa inoltre i criteri e le procedure per l’assegnazione degli organi, stabilisce le linee guida per i centri regionali e per i programmi di trapianto, si avvale della Consulta Tecnica Permanente per i Trapianti che predispone gli indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle attività di prelievo e trapianto, si rapporta con gli organi Istituzionali (Ministero della Salute, Consiglio Superiore di Sanità).

II Centro ha sede presso l’Istituto Superiore di Sanità, luogo istituzionale delle attività tecniche gestite dal Ministero della Salute. E’ presieduto dal Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dal Direttore Generale, designato e nominato dal Ministro, e dai rappresentanti dei tre Centri Interregionali o regionali designati dalla Conferenza Stato – Regioni e nominati con decreto ministeriale6. Completa la struttura organizzativa la Consulta tecnica permanente per i trapianti, composta dal Presidente dell’ISS, dal direttore del CNT, dai coordinatori dei Centri regionali e Interregionali per i trapianti, da tre clinici esperti in materia e da tre rappresentanti delle Associazioni dei pazienti e del volontariato nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni.

Al Centro nazionale spetta, in generale, il compito di individuare le strategie di attuazione della legge stessa e l’attività di controllo sul rispetto delle procedure. La Consulta, invece, predispone gli indirizzi tecnico operativi per lo svolgimento delle attività di prelievo e di trapianto svolgendo funzioni consultive per il CNT7. Si è realizzata così una struttura collegiale che prevede in modo istituzionale la partecipazione attiva e responsabile dei rappresentanti di chi concretamente opera nelle attività di trapianto, scelti attraverso una autorevole indicazione delle regioni, cioè di chi concretamente organizza ed eroga le prestazioni del sistema sanitario pubblico.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni Il Centro Nazionale Trapianti si avvale del seguente personale:

a) un professionista esperto nell’organizzazione dell’attività di coordinamento interregionale, con diretta esperienza pluriennale nella gestione delle procedure operative;

b) un professionista esperto con referenze dirette ed esperienza specifica nella valutazione degli indicatori e dei parametri necessari alla verifica di qualità delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi;

c) un esperto in comunicazione per le relazioni esterne con i media le Istituzioni e i cittadini;

d) uno o più operatori con funzioni di segreteria.

Storie di donazione e trapianto La Giornata Europea per la Donazione degli Organi si è conclusa con uno spettacolo a cui hanno partecipato, sotto l’attenta conduzione di Luca Barbarossa, la Social Band, Michele Zarrillo, Mario Venuti, Stefano Di Battista, Irene Grandi. La musica è stata intervallata da letture di storie vere di trapiantati, di familiari dei donatori, di donatori, di operatori sanitari. Le letture sono state eseguite dagli attori Ambra Angiolini, Sabrina Impacciatore, Edoardo Leo, Claudio Santamaria. A leggere una testimonianza anche Stefano D’Orazio in qualità di testimonial AIDO. La serata è stata anche allietata dall’animazione dei comici Andrea Perroni e Simone Barbato.

«Bip….bip….bip….bip…. bip….bip…. Uno spazio infinito …. Bip …. bip….bip….bip …. Bip …. bip…. C’è silenzio, c’è quiete…. I continui “bip” sembrano fluttuare nell’aria come corpi in assenza di gravità. Non sento nulla… non sento il mio corpo… Sono completamente sopraffatto da una sensazione di beatitudine… “Sarà questo il paradiso?”, mi chiedo. Invece no, piano piano qualcosa inizia a disegnarsi attorno a me… Un leggero tremolio sfiora le mie palpebre che fanno da sipario verso una nuova vita… I “bip” ora sembrano occupare volume nello spazio apparentemente infinito, come se accompagnassero, per mano, i battiti del mio cuore… Apro gli occhi e mi accorgo che il disegno è completo. L’oscurità di quello spazio ormai definito inizia ad accogliere una tenue luce verde… Dinanzi a me riesco a scorgere un candido lenzuolo che mi copre quasi per intero, leggermente macchiato dalla luce verde della quale solo ora, a stento, riesco a decifrare l’origine… Alla mia destra, come un angelo custode, prende forma una strana figura che continua ad accompagnarmi con i suoi “bip” e a scaldarmi con la sua intensa luce verde… Sento un altro rumore; è sempre quella strana figura, quell’angelo che con i suoi tubicini sta soffiando aria dando voce ai miei polmoni… Alla mia sinistra una parete, sulla quale scorrono i secondi, i minuti, le ore… un orologio che sembra non conoscere il tempo… Chissà quanti avranno inciso nelle loro menti quelle lunghe lancette nere… È il 6 Dicembre 2007 e quell’orologio segna le 23:35… …e qui ha inizio la mia nuova vita.» Mi chiamo … e quello che avete appena letto è il ricordo degli attimi che hanno accompagnato il mio risveglio, la notte del 6 dicembre 2007 nella clinica universitaria di Innsbruck. La mia vita è cambiata il giorno prima, esattamente alle ore 21:52 quando ho ricevuto la chiamata che ‘’per noi’’ significa tutto. Alla fine degli anni novanta, quasi diciottenne, mi ritrovo in una delle camerate per la visita militare… “Ematoproteinuria nelle urine, evidentemente deve aver fatto qualche particolare sforzo nei giorni scorsi, siamo costretti a mandarla all’ospedale militare di Verona per accertamenti”. Con queste parole il medico di leva mi congeda dal servizio… Confesso che era più la gioia di saltare la “naja” che la preoccupazione della sentenza dal dottore. Nulla poteva turbare la mia adolescenza, mi sentivo forte ed ero convinto che un ragazzone della mia età e della mia stazza non potesse essere scalfito da nessun tipo di male… Qualche stagione dopo, invece, quel fisico giovane e vigoroso inizia a conoscere i primi sintomi di una “cosa” più grande e più forte di lui. Accusavo forti dolori alla testa, non ne capivo la natura e nemmeno i farmaci riuscivano a ridurne l’entità. Non ero in grado di delinearne i tratti, e il mio male stava silenziosamente crescendo dentro di me… Poco tempo dopo ed esattamente il 3 gennaio 2001 inizio la terapia dialitica in ospedale. Da allora sono trascorsi 11 anni, sette dei quali passati vivendo grazie ad una macchina. Gli anni in dialisi hanno segnato profondamente la mia esistenza, con un susseguirsi di emozioni terribilmente forti che ricordo come se fosse ieri. Fortunatamente quel 5 dicembre di cinque anni ho ricevuto un dono, un rene nuovo che ha messo fine a tutte le mie sofferenze. Ora ho trentaquattro anni, un lavoro stabile presso un importante istituto di ricerca trentino, una mamma, un papà che mi amano e ho ritrovato finalmente la salute. Sono entusiasta di avere la possibilità di raccontare la mia storia, sento il bisogno di condividerla con tutti coloro che vorranno leggerla per dare loro un messaggio. La convivenza col mio male, credo, mi abbia insegnato e lasciato molto. Ho pianto, ho sofferto e alla fine ho gioito, ma la cosa più importante è che non mi sono mai dato per vinto, non ho mai mollato e forse è per questo che ora sono qui a raccontarmi… Un augurio di buona salute a tutti, …..

Sembra ancora oggi Era una domenica di dicembre ed ero appena tornato dallo stadio. Avevo assistito alla partita della mia Atalanta. Ero andato all’Atalanta! Come si dice qui da noi a Bergamo, per dimostrare quel forte legame, il profondo affetto che lega il tifoso bergamasco alla propria squadra del cuore. Entro in casa, mi rinfresco, mi rilasso, i miei genitori erano usciti, erano a fare una gita fuori porta. Solo, seduto d’innanzi alla tv, il telefono squilla, una, due, tre volte… Corro a rispondere: “pronto, sono la dott.ssa Perticucci, sì, ciao Marco! Ciao ascolta stai tranquillo sembra ci possa esser un rene per te! Rilassati, non è sicuro, dobbiamo fare tutti gli esami e verificare che sia tutto ok. Ti richiamiamo noi entro le 22 per aggiornarti”. La telefonata arrivò puntuale: “domani alle 7 presentati in reparto, operiamo”. Il silenzio… sguardo fisso alla televisione accesa, ma che non vedo. Mio padre, rientrato, si avvicina si siede accanto e mi dice “sei agitato?”. Io rispondo stizzito “Papà!! Certo che sono agitato!!”. Molto ho fatto da quel 6 dicembre 1993, molta strada ho fatto da quel gesto generoso. La salute ritrovata mi ha permesso di sciare, correre, andare in bicicletta, viaggiare fino a raggiungere mete come il Sud America e l’Africa. Amare… Quest’estate ho trascorso 4 settimane in barca, un’avventura bellissima. Mi ha permesso di visitare posti unici, provare il silenzio vero. Quando sei in mezzo al mare, quando sei a vela, quando sei di notte ed i tuoi compagni dormono, ti accorgi del silenzio. Ti leggi dentro. Ti ascolti. Sono tornato con energia nuova, energia che prende carica dagli altri, dal vedere gli altri felici. Sono quasi 19 anni. Sembra ieri. Ogni anno festeggio il mio secondo compleanno, ed ogni anno mi accorgo della fortuna che ho avuto, guardo i tanti compagni di avventura che non ce l’hanno fatta, guardo le persone che girando l’Italia con il mio gruppo abbiamo stupito, raccontando loro la nostra storia, guardo le persone che ancora oggi aspettano. Auguro loro di avere un grande regalo, quanto prima… In bocca al lupo!

Cesare ed Emma Emma, tre anni e mezzo, ha vissuto per quasi un anno legata a un cuore artificiale in una camera di isolamento nella Cardiochirurgia dell’Ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Affetta da una cardiomiopatia dilatativa, patologia incurabile se non con un trapianto, aveva chiesto nei giorni scorsi di poter giocare nella stanza d’ospedale con il suo cane Black, uno spinone di 24 chili, suo inseparabile compagno di giochi prima di entrare in ospedale. I medici hanno esaudito il desiderio e poche ore dopo è giunta anche la notizia di un cuore compatibile, donato da Cesare, cinque anni e mezzo, morto a Genova per un’encefalite. Pubblichiamo la lettera inviata a «La Stampa» dalla mamma del piccolo. Due grandi occhi celesti ed intensi che incantavano chiunque li incrociasse, questa era la cosa che colpiva di più di Cesare. Un bel visino con un’espressione dolce che trasmetteva tenerezza. Era un bambino buono di carattere, Cesare, un po’ capriccioso, a volte, come lo sono i bambini della sua età (cinque anni e mezzo), ma estremamente solare. «Tuo figlio ha sempre il sorriso», mi diceva spesso chi ci incontrava durante le nostre passeggiate. E poi era vivace, esuberante, sempre di corsa, pieno di gioia di vivere. Eppure ne aveva passate tante quel piccolino, era già stato male altre volte, la prima volta che era finito in rianimazione non aveva ancora sei mesi. Ma aveva combattuto come un leone e ne era uscito. Per ben tre volte era riuscito a sconfiggere il suo nemico, una malattia tanto rara quanto sconosciuta, causata da una mutazione genetica che lo predisponeva a pericolose reazioni autoimmuni in presenza del virus anche più banale. Aveva sempre vinto le sue battaglie ed era riuscito a lasciarsi tutto alle spalle, tornando a essere un bambino felice, sereno. Questa volta no, questa volta non è riuscito a contrastare l’attacco subdolo ed incredibilmente aggressivo del suo nemico, che in pochi giorni se l’è portato via, strappandolo impietosamente ai suoi affetti più cari. Non ce l’ha fatta, Cesare, nonostante i medici abbiano tentato l’impossibile per salvare la sua piccola e preziosa vita. I giornali hanno scritto che, quando ci hanno chiesto se eravamo disposti a donare i suoi organi, non abbiamo avuto esitazioni nel dare il consenso. Non è vero. Per me mamma è stata una decisione sofferta. All’inizio ho detto un no secco, categorico. Mi avevano appena comunicato che il mio bambino non ce l’avrebbe fatta, che sarebbe stata solo questione di tempo, forse addirittura di poche ore. Ormai l’attività elettrica del suo cervello era cessata. Difficile descrivere le emozioni che si sovrappongono nell’animo di una mamma a una notizia del genere. Disperazione, strazio e rabbia, tanta tanta rabbia. E poi il mio piccolino ne aveva già subite troppe in quei giorni, persino un intervento alla testa, una «derivazione» che doveva servire a diminuire la pressione intracranica. Anche questo si era rivelato inutile. Non volevo che lo toccassero più il mio bambino, volevo solo che lo lasciassero stare in pace. Poi è subentrata la rassegnazione, la consapevolezza che, una volta staccato il respiratore, tutto sarebbe finito e il suo cuoricino avrebbe cessato di battere per sempre. Così, mio marito e io ne abbiamo parlato con calma e abbiamo pensato che forse quello di donare i suoi organi era l’unico modo per dare un senso alla nostra enorme tragedia, l’unico modo per non perdere Cesare totalmente e permettere che una o più parti di lui continuassero a vivere, nonostante tutto. Abbiamo ripensato a un articolo che solo un paio di giorni prima avevamo letto sul giornale, mentre eravamo nella sala d’aspetto della Rianimazione. Parlava di una bimba, non ricordavamo né il nome né dove era ricoverata, ma ricordavamo perfettamente che viveva attaccata a un cuore artificiale e che aveva ancora poco tempo a disposizione. Abbiamo pensato a quanti bambini potevano essere in quel momento nella stessa situazione e a quanti genitori stavano vivendo il nostro stesso dramma. Abbiamo deciso di dire sì. Il nostro Cesare non c’era più e non sarebbe più tornato, ma grazie a lui altri bambini altrettanto sfortunati avrebbero potuto avere almeno una possibilità. Perché negargliela? In fondo il nostro bambino nella sua breve vita ha avuto la possibilità di essere felice; è stato immensamente amato, ha potuto assaporare la gioia di correre, giocare, divertirsi, essere libero. Ora il nostro pensiero va a quei bambini che hanno ricevuto i suoi piccoli ma importantissimi doni. Ci auguriamo di cuore che grazie a Cesare possano cominciare una nuova vita, una vita che permetta loro di correre verso la felicità, proprio come faceva lui.

Le emozioni di una studentessa di medicina Il trapianto è uno dei più grandi successi della medicina moderna. Il prelievo di un organo da una persona e il suo trapianto in un’altra per restituire la funzione persa, è un viaggio straordinario che richiede le più alte conoscenze nel campo della medicina trasnazionale, nella scienza di base e nella capacità tecnica di esecuzione, al fine di ottenere risultati sempre migliori. I successi della chirurgia dei trapianti sono così straordinari che gran parte della medicina e della ricerca è focalizzata alla ripresa del trapianto, nella speranza di migliorare sempre più la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti. Ma per ogni trapianto effettuato da donatore deceduto, c’è il risvolto della tragedia del donatore, del dolore per la sua perdita. Dalla Redazione vorrei quindi condividere con i nostri lettori la seguente lettera, scritta da una studentessa di medicina che cattura a parole la tragedia e la bellezza della donazione e ribadisce (non dovremmo mai dimenticarlo) il profondo rispetto che si deve ai donatori. Caro Jordan (il nome è di fantasia per proteggere la privacy del donatore), sono una studentessa di medicina che fa tirocinio con l’equipe di chirurgia toracica. La notte che sei morto è successa una delle esperienze più incredibili della mia vita. Quando ti hanno portato in barella in sala operatoria, la prima cosa che ho notato sono stati i tuoi lunghi, lisci capelli neri incollati alla fronte. Le coperte avvolte intorno a te, sembravi un qualunque bambino dopo un intervento di poco conto. Mani gentili ti hanno messo sul tavolo operatorio. Due infermiere si sono fatte avanti per toglierti le coperte e avvolgerti nei teli sterili, come avrebbero fatto per qualunque intervento chirurgico. Un altro studente si era preso cura di te in ospedale e ti è rimasto accanto in sala operatoria finché il prelievo degli organi non si è concluso. I chirurghi hanno osservato un minuto di silenzio in tuo onore. Ho apprezzato moltissimo questa forma di rispetto nei tuoi confronti. Nei momenti successivi l’attenzione si è rivolta ai tre riceventi che attendevano in tre diversi ospedali i tuoi doni salvavita. Benché io abbia sempre sofferto di nausea durante le sedute al laboratorio di anatomia, il tuo corpo era bello, puro. Nonostante il grande rispetto verso di te, è stata dura vedere che ti aprivano, sapendo che non ti avrebbero rimesso insieme. I chirurghi hanno isolato gli organi dai tessuti circostanti, il primo ad essere prelevato è stato il cuore. Portare il tuo cuore nella sua nuova dimora è stata una corsa contro il tempo: immobile, ha viaggiato in una semplice borsa frigorifera. Un momento surreale. Altrove, un altro ragazzo aspettava sul tavolo operatorio con il suo cuore malato pronto a lasciarlo. Il chirurgo in attesa ha preso in mano il tuo cuore per collocarlo nella sua nuova sede. Il mio ha perso un battito mentre lo vedevo pulsare di nuovo. Il momento migliore di quella notte è stato entrare nella sala d’attesa per comunicare ai familiari ansiosi che il figlio aveva un cuore nuovo e forte. Jordan, penso spesso alla notte in cui ci incontrammo. Ho paura di potermi un giorno dimenticare il tuo nome. Lo ripeto a voce alta a me stessa per ricordarmi bene il suo suono. Da quella notte “la più incredibile della mia vita” sento l’obbligo di condividere con il mondo ciò che conosco della tua storia, che sei stato trattato con dignità e rispetto e che il tuo dono vive nel corpo e nella vita di un altro bambino. Sono grata ai tuoi genitori che hanno scelto di farti essere un donatore di organi. Grazie, Jordan, con tutto il mio cuore.