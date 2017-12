Modella shock: Gli amputano la gamba per colpa di un assorbente interno

Drammatica la storia della modella californiana la quale ha rischiato la morte per uno choc tossico preso per colpa di un assorbente interno. I medici che l’hanno soccorsa sono riusciti a salvargli la vita solamente amputandogli la gamba destra. Tutto è accaduto nel 2012, ma adesso dopo più di cinque anni, Lauren Wasser ha di nuovo paura, rischia di perdere anche l’arto sinistro la gamba sinistra. La storia inizia del tutto 12, mentre la modella ha usato un tampone super plus, come faceva ogni volta che aveva le mestruazioni. Ovviamente, inconsapevole di quello che gli stava succedendo da lì a poco la ragazza trascorre la giornata a fare shopping, ma avverte un po’ di stanchezza ed una volta arrivato a casa si adagia sul letto e dorme per un periodo molto lungo. Al suo risveglio a una febbre altissima, la mamma la porta immediatamente in ospedale dove si sente male e da un arresto cardiaco causato da un’infezione.

Come già detto, tutto sarebbe iniziato nel 2012 quando durante il ciclo La giovane modella avrebbe deciso di utilizzare degli assorbenti interni capendo anche l’accortezza di non tenerli per più di 8 ore e cambiandoli spesso così come suggerito proprio dalle stesse aziende. La ragazza però cominciò a stare male e dapprima arrivò la febbre e poi problemi cardiaci fino ad arrivare alla cancrena che le ha consumato entrambe le gambe, costringendo I medici ad amputargli una gamba e lasciare l’altra intatta ma con il piede privo delle dita.

Sono stati tutti sintomi arrivati in modo inaspettato e dovuti ad uno shock anafilattico dovuto da un assorbente interno. Ovviamente in seguito all’accaduto la carriera della giovane donna ha subito una brusca interruzione. Gli assorbenti interni utilizzati dalla modella erano quelli prodotti dalla kotex Natural Balance, il marchio a cui poi la stessa pare abbia fatto causa. Lauren venne Colpita da quella che è stata nominata Nel 1978 TSS, una complicazione di infezioni batteriche provocate dal batterio staphylococcus aureus; dopo aver sperimentato questi sintomi, Lauren è stata indotta al coma farmacologico ma purtroppo come abbiamo visto , l’infezione si è trasformata in cancrena per cui è stato necessario amputare la gamba.

“Provo un dolore intenso ogni giorno. Ho una gamba d’oro di cui sono completamente orgogliosa, ma il mio piede sinistro è rimasto senza tallone e senza dita… Tra pochi mesi mi farò amputare l’altra gamba, non c’è nulla che io possa fare, ma devo evitare che succeda ancora ad altre persone”, dichiara Lauren. A breve Però anche l’altra gamba dovrà essere amputata e a spiegarlo È la stessa Lauren, la quale ha riferito che il suo piede sinistro è un’ ulcera aperta che non ha né dita ne tallone e che purtroppo le cause dolore continuo.

“Tra pochi mesi avrò inevitabilmente anche l’altra gamba amputata e non c’è niente che io possa fare. Quello che posso fare è accertarmi che una cosa del genere non accada ad altre persone”, ha aggiunto. In seguito il brutto episodio La modella pare abbia iniziato a battersi per la trasparenza e per la sicurezza dei prodotti che riguardano l’igiene femminile e dunque anche gli assorbenti interni, che fare possono giocare davvero dei brutti scherzi alle donne.

Con la definizione di shock anafilattico si identifica una tipologia di shock distributivo provocata da una reazione allergica imponente che tende a verificarsi, nella maggior parte dei casi, entro pochi secondi o minuti, assai raramente oltre 60 minuti, dalla esposizione dell’organismo ad un antigene scatenante.

A livello internazionale, è attualmente stimato come si registri un episodio di anafilassi ogni 5100 ricoveri ospedalieri circa. Gli antibiotici costituiscono la causa più frequente di anafilassi e la penicillina è tutt’ora responsabile del 75% circa dei decessi per anafilassi. Le stime di anafilassi indotte da penicillina sono di 10-40 casi su 100.000 iniezioni.

Il 60% di questi decessi si verifica entro 60 minuti dall’esposizione all’antigene.

Recentemente sono stati segnalati episodi di anafilassi da allergia al lattice dei guanti chirurgici tra gli operatori sanitari o tra i pazienti sottoposti a frequenti interventi chirurgici, ad esempio tra i bambini con mielomeningocele, spina bifida o anomalie urogenitali congenite. Per quanto si possa presupporre che gli individui con una storia di atopia (rinite allergica, asma estrinseco, dermatite atopica) possano avere una aumentata probabilità di sviluppare reazioni anafilattiche, sembra provato che, nel peggiore dei casi, essi hanno solo un modesto aumento del rischio rispetto ai soggetti non atopici. Non è stata, inoltre, dimostrata alcuna predisposizione di razza, genere, età, occupazione o periodo stagionale ad andare incontro a shock anafilattico.

Il termine anafìlassi descrive una reazione sistemica insorgente rapidamente, in un individuo precedentemente sensibilizzato, in seguito all’esposizione ad un allergene, il cui livello di severità clinica è tale che pone a rischio, nell’immediato, la vita del paziente.

L’anafilassi configura una risposta immune di tipo I (reazione da ipersensibilità) la quale coinvolge, schematicamente, tre componenti:

• un allergene o antigene “scatenante”

• la presenza di anticorpi di tipo IgE “specifici” per l’antigene;

• la sintesi e la liberazione di mediatori chimici da parte delle cellule effettrici, i mastociti ed i basofili.

La sensibilizzazione anafilattica è favorita dall’ingresso dell’allergene nell’organismo attraverso vie naturali, prevalentemente cute e mucose delle vie respiratorie e del tratto gastro-intestinale; la penetrazione attraverso tali vie di sostanze estranee stimola la produzione di IgE.

La caratteristica peculiare delle IgE è quella di potersi fissare a mastcellule e granulociti basofili, i quali possiedono un recettore di membrana specifico per il frammento Fc delle IgE.

Si ritiene che per aversi la stimolazione delle mastcellule tissutali e dei basofili circolanti una molecola di antigene debba reagire con almeno due anticorpi IgE fissati alla membrana cellulare, con formazione di un “ponte” fra le due molecole di anticorpo in grado, a sua volta, di determinare la successiva aggregazione dei recettori di membrana per il frammento Fc e, quindi, in conseguenza di ulteriori eventi biochimici complessi, la degranulazione e la liberazione dei mediatori chimici. Occorre necessariamente un periodo di latenza dal primo contatto con l’antigene, di durata variabile, nel quale si verifica la fase di sensibilizzazione del sistema immunitario, prima che una seconda esposizione con l’antigene specifico possa scatenare una reazione anafilattica.

Le proteine, i polisaccaridi e gli apteni (antigeni in grado di indurre la sintesi di anticorpi solo se legati, in modo covalente, ad una sostanza che funga da vettore o carrier) sono le sostanze in grado di provocare la comparsa delle principali reazioni anafilattiche riscontrabili nell’uomo.

Le principali cause di reazioni anafilattiche IgE dipendenti sono:

• farmaci:

♦ penicillina, cefalosporine, sulfamidici, tetracicline, aminoglicosidi, amfotericina B, nitrofurantoina, antisieri (antitossina tetanica e difterica), vaccini (tossoide del tetano, influenza, morbillo), anestetici locali, insulina, polisaccaridi (destrani), vitamine (tiamina, acido folico)

♦ ormoni (insulina, ACTH, vasopressina, paratormone)

• alimenti (pesci, frutti di mare, crostacei, uova, arachidi, nocciole, cereali, fagioli, cioccolato)

• pollini

• funghi

• elminti

• veleno di imenotteri o di serpenti

• lattice

La reazione anafilattoide, invece, è particolarmente simile alla reazione anafilattica – sia in merito alla presenza degli stessi mediatori chimici che in relazione allo spettro di manifestazioni cliniche di presentazione – ma, a differenza della reazione anafilattica, non è sostenuta da un meccanismo IgE mediato e quindi non richiede alcuna precedente fase di sensibilizzazione per potersi, improvvisamente, verificare.

La letteratura internazionale è uniformemente concorde sul fatto che le reazioni anafilattiche/ anafilattoidi vengano ad essere congiuntamente denominate “reazioni anafilattiche”.

Le principali cause di reazioni anafilattiche non IgE dipendenti nell’uomo sono costituite da:

• agenti degranulanti direttamente gli effettori cellulari:

♦ mezzi di contrasto radiologici, oppiacei, curari, neomicina

• sostanze che alterano il metabolismo dell’acido arachidonico:

♦ aspirina, FANS

• cause idiopatiche:

♦ freddo luce, sforzo fisico, dermatografismo

• reazioni mediate dal complemento:

♦ angioedema ereditario (deficit dell’inibitore del Cl)

♦ angioedema acquisito

♦ reazioni trasfusionali (particolarmente nei pazienti con deficit di IgA

♦ vasculiti necrotizzanti

♦ malattie da siero

Anatomia Patologica

Le autopsie effettuate sui pazienti deceduti per shock anafilattico documentano il costante riscontro di edema tissutale diffuso, prevalentemente in ambito interstiziale, localizzato a livello dei polmoni, delle vie aeree superiori (incluse la laringe e l’epiglottide), della cute e dei visceri splancnici.

A livello polmonare prevale il riscontro di edema polmonare, nella maggior parte dei casi di origine non cardiogena, più o meno associato ad enfisema polmonare acuto, con evidenza di alveoli iperestesi e conseguente assottigliamento dei setti interalveolari.

I mediatori chimici liberati dalle cellule effettrici in corso di anafilassi possono essere classificati come: o mediatori primari o mediatori secondari

I mediatori primari sono rilasciati direttamente dalle mastcellule e dai basofili mentre i mediatori secondari sono rilasciati dalle altre cellule coinvolte dalla crisi anafilattica, quali i neutrofili, le piastrine e gli eosinofili.

I mediatori primari sono, a loro volta, classificati come preformati o di neosintesi in corso della crisi anafilattica.

• preesistenti all’arrivo dell’antigene (mediatori primari):

♦ i stamina

♦ fattore chemiotattico per gli eosinofili di anfilassi (ECF-A)

♦ fattore chemiotattico per i neutrofili dell’anafilassi (NCF-A)

♦ kallicreina

♦ eparina

♦ adenosina

♦ serotonina

♦ proteine enzimatiche

♦ proteoglicani

♦ perossidasi, superossido dismutasi

• neosintetizzati dopo il contatto con l’antigene (mediatori secondari):

♦ leucotrieni

♦ prostaglandine PGD2, PGE2, PGF2 e Trombossano A2

♦ PAF

♦ Metaboliti dell’02

L’azione patogenetica “cumulativa” esercitata, a livello sistemico, dai mediatori chimici dell’anafilassi provoca, in modo sinergico, le seguenti fondamentali conseguenze:

• vasodilatazione arteriolare

• aumento della permeabilità capillare

• broncocostrizione

In corso di shock anafilattico, la vasodilatazione arteriolare è responsabile del riscontro emodinamico di resistenze vascolari periferiche marcatamente ridotte e, di per sé, produce sensibile riduzione del ritorno venoso e della gittata cardiaca con notevole sequestrazione ematica a livello del macrocircolo splancnico.

II paziente presenta una condizione di spiccata ipovolemia relativa, correlata alla sproporzione tra contenente e contenuto che si realizza a livello vascolare sistemico quale diretta conseguenza della vasodilatazione diffusa e, particolarmente, alla aumentata permeabilità capillare che produce cospicua perdita di plasma negli interstizi, favorendo clinicamente la comparsa di emoconcentrazione, ipotensione arteriosa, tachicardia, riduzione delle pressioni cardiache di riempimento e riduzione della gittata cardiaca.

La crisi anafilattica, seppur raramente, può essere responsabile in questi pazienti della comparsa di miocardiodepressione SIRS correlata, particolarmente nei pazienti con preesistente cardiopatia ischemica# sono stati segnalati dalla Letteratura episodi di insorgenza, anche a decorso fatale, di sindromi coronariche acute concomitanti .

Nei casi più severi, compare edema polmonare acuto, con caratteristiche fisiopatologiche tali che ne consentono l’inquadramento quale edema polmonare acuto “lesionale”, da aumentata permeabilità microvascolare a livello della barriera alveolo-capillare, come documentato, ad esempio, dal concomitante riscontro emodinamico di valori normali o bassi della pressione di incuneamento capillare polmonare (PCWP) e dall’analisi del fluido che inonda gli alveoli polmonari, il quale presenta concentrazioni di albumina e parametri di pressione oncotica del tutto analoghi ai normali valori plasmatici.

La Sindrome da Shock Tossico (TSS)

Ciao a tutti, è un po’ che non scrivo sul blog perchè non ci sono molte novità di rilievo, ma ora potrò finalmente scrivere le recensioni della Femmecup e degli assorbenti biodegradabili Organyc: spero di riuscirci la prossima settimana, tra un impegno e l’altro. Ho scelto invece di scrivere questo post per parlarvi di una questione seria che spesso viene presa invece con molta leggerezza: la TSS, o sindrome da shock tossico, una malattia associata all’uso dei tamponi interni che può avere conseguenze anche mortali. Ho iniziato ad utilizzate gli assorbenti interni a 12 anni, e naturalmente sul foglietto illustrativo avevo letto attentamente le istruzioni e le avvertenze sul rischio di TSS: il fatto è che sembra una di quelle cose rarissime ed improbabili, come gli effetti collaterali di alcuni medicinali d’uso comune, inoltre pensavo che bastasse osservare le norme igieniche e non tenere il tampone più di 8 ore come consigliato per evitare ogni rischio, poi quando ho scoperto la coppetta mestruale, che non è associata al rischio di TSS, me ne sono praticamente dimenticata. Qualche mese fa, però, tramite Twitter sono entrata in contatto con l’associazione You ARE Loved, dove ARE sta per Amy Rae Elifritz, una ragazza di 20 anni morta nel 2010 a causa della TSS, ed all’improvviso quello spettro indefinito da bugiardino è diventato reale. Ho deciso quindi di scrivere questo post per informare riguardo a questa malattia, che non è poi così rara dato che tra le utilizzatrici di assorbenti interni colpisce 1 donna su 700, con maggiore incidenza nelle ragazze più giovani. La sindrome da shock tossico si sviluppa a causa di un batterio, lo Staphylococcus aureus, che è normalmente presente nella vagina, ma che in caso di TSS produce una tossina che entra nel circolo sanguigno ed attacca rapidamente gli organi vitali, portando alla morte in molti casi. I sintomi della TSS sono inizialmente simili a quelli di una comune influenza, cioè: Febbre alta sopra i 39°

Mal di gola

Dolori muscolari

Vomito e diarrea

Capogiri e pressione bassa

Arrossamento cutaneo simile ad una bruciatura solare Se avete le mestruazioni, state utilizzando un assorbente interno ed accusate uno o più di questi sintomi, togliete immediatamente il tampone (possibilmente conservandolo per farlo analizzare) e fatevi accompagnare al pronto soccorso, informando i medici che pensate di avere la TSS. Per ridurre il rischio di TSS usando gli assorbenti interni: Scegliete solo i tamponi in puro cotone biologico 100% (pare che non vi siano casi di TSS associati all’uso di assorbenti interni 100% cotone)

(pare che non vi siano casi di TSS associati all’uso di assorbenti interni 100% cotone) Utilizzate il tipo di assorbenza minimo per il vostro flusso

Cambiate spesso il tampone

Alternate assorbenti interni ed esterni per dare il tempo alle tossine di dissiparsi

Non utilizzate gli assorbenti interni in attesa dell’arrivo del ciclo o per lo spotting di fine periodo

Se avete avuto la TSS, non utilizzate mai più gli assorbenti interni Se avete amiche che utilizzano gli assorbenti interni tradizionali, informatele e dite loro di non sottovalutare questa possibilità: non c’è bisogno di creare allarmismo, ma bisogna essere consapevoli, perchè con la salute e la vita non si scherza! AMPUTAZIONE DI UNA GAMBA Prima dell’amputazione, il medico descrive al paziente l’intenso programma di riabilitazione necessario dopo l’intervento. Può essere indicata anche l’assistenza psicologica. L’équipe di riabilitazione e il paziente decidono se sarà possibile utilizzare una prostesi o una sedia a rotelle. Immediatamente dopo l’intervento, bisogna prevenire le invalidità secondarie, specialmente le contratture. La contrattura in flessione dell’anca o del ginocchio, che si può sviluppare rapidamente dopo l’intervento, può rendere difficile l’adattamento e l’uso della protesi. Gli esercizi di condizionamento generale, quelli di allungamento dell’anca e del ginocchio e di allungamento di tutti gli arti, hanno inizio non appena il paziente è stabile dal punto di vista medico. Possono essere indicati gli esercizi di resistenza (Vedi: “Esercizi di resistenza”.). Gli anziani amputati devono iniziare prima possibile gli esercizi con le parallele, per la stazione eretta e per l’equilibrio. Amputazione monolaterale: la deambulazione richiede un aumento dal 10 al 40% del dispendio energetico dopo un’amputazione al di sotto del ginocchio e dal 60 al 100% dopo un’amputazione al di sopra del ginocchio. Per questo gli anziani amputati generalmente camminano più lentamente. Le alterazioni dell’andatura nei pazienti che possono camminare senza rischi, non preoccupano e spesso si evitano con un buon adattamento alla protesi e una riabilitazione. La prognosi funzionale dopo un’amputazione al di sotto del ginocchio differisce notevolmente da quella eseguita al di sopra del ginocchio. I pazienti anziani che hanno avuto un’amputazione al di sotto del ginocchio e si sono adattati alla protesi, diventano funzionalmente deambulanti. I pazienti anziani che hanno avuto un’amputazione al di sopra del ginocchio, invece, possono non avere l’energia e le capacità necessarie per gestire il peso della protesi e controllare l’articolazione del ginocchio. Amputazione bilaterale: l’amputazione di entrambi gli arti inferiori non è insolita per i pazienti diabetici o per i pazienti affetti da una vasculopatia periferica. Come con l’amputazione monolaterale, la prognosi funzionale dipende dal livello dell’amputazione, sopra o sotto il ginocchio. Gli amputati bilaterali al di sotto del ginocchio, con protesi adatte, possono essere in grado di camminare senza bastoni o stampelle. Gli amputati bilaterali al di sopra del ginocchio, protesizzati, probabilmente possono camminare solo con due bastoni o stampelle. Però, la maggior parte dei pazienti anziani con amputazione bilaterale al di sopra del ginocchio non ha la forza o l’energia necessaria per camminare con le protesi. Per pazienti con una prima amputazione al di sotto del ginocchio e che possono deambulare indipendentemente con la protesi, è possibile la deambulazione con una seconda protesi, indipendentemente dal livello della seconda amputazione. Gli amputati con un’amputazione al di sotto del ginocchio e una al di sopra, usano la prima come gamba funzionale, mentre la seconda può necessitare di un meccanismo di bloccaggio manuale del ginocchio. Indipendentemente dal livello dell’amputazione, l’autonomia di marcia generalmente è limitata e può essere necessaria una sedia a rotelle, specialmente all’aperto e per le lunghe distanze. Trattamento del moncone e della protesi Il trattamento di condizionamento del moncone aiuta il naturale processo di retrazione che deve verificarsi prima che possa essere utilizzata una protesi. Già dopo pochi giorni di condizionamento, il moncone si può essere assottigliato in maniera considerevole. Un riduttore elastico del moncone o un bendaggio elastico, indossato 24 h/die, possono aiutare a fasciare il moncone e prevenire l’edema. Il riduttore del moncone è facile da applicare, ma il bendaggio può essere preferibile perché permette un miglior controllo dell’entità e della localizzazione della pressione. Comunque, l’applicazione dei bendaggi elastici richiede competenza e i bendaggi devono essere applicati di nuovo appena diventano lenti. La deambulazione precoce con una protesi temporanea permette al paziente amputato di essere attivo, accelera l’assottigliamento del moncone, previene la contrattura in flessione e riduce il dolore dell’arto fantasma. L’incavo della protesi provvisoria, che è fatto di gesso (solfato di calcio emidrato), deve essere aderente al moncone. Sono disponibili diverse protesi temporanee con incavi adattabili. Un paziente con una protesi temporanea può iniziare gli esercizi di deambulazione sulle parallele, per poi passare a camminare con le stampelle o i bastoni fino a quando non è pronta la protesi definitiva. La protesi definitiva deve essere leggera e rispondere al bisogno di sicurezza del paziente. Se la protesi è fatta prima che il moncone si sia assottigliato completamente, possono necessitare degli aggiustamenti per soddisfare il paziente e permettere una buona andatura. Per questo, la preparazione di una protesi definitiva viene ritardata di alcune sett. per consentire al moncone di retrarsi. Per la maggior parte dei pazienti anziani con un’amputazione al di sotto del ginocchio, la protesi migliore è quella che ha l’attacco per il tendine della rotula con una caviglia rigida, un cuscinetto a livello del calcagno e una cuffia di sospensione soprarotulea. A meno che i pazienti non abbiano delle particolari necessità, non viene prescritta una protesi al di sotto del ginocchio standard con un corsetto ortopedico per la coscia e una cinta in vita, perché pesante e ingombrante. Per gli amputati al di sopra del ginocchio, sono disponibili diversi dispositivi per bloccare il ginocchio sulla base del livello delle capacità e delle attività del paziente. Cura del moncone e della protesi: i pazienti devono imparare a prendersi cura del loro moncone. Dal momento che la protesi della gamba è indicata solo per la deambulazione, i pazienti la devono rimuovere prima di andare a letto. Al momento del riposo notturno, il moncone deve essere completamente ispezionato (con uno specchio se ispezionato dal paziente), lavato con un sapone leggero e acqua tiepida, asciugato bene e poi trattato con del talco in polvere. Se la cute del moncone è troppo secca, può essere applicata della lanolina o della vasellina. Se la sudorazione del moncone è eccessiva, può essere applicato un antitraspirante non profumato. Se la cute è infiammata, deve essere rimosso immediatamente lo stimolo irritante e devono essere applicati del talco in polvere o una crema a base di corticosteroidi poco potente. Se c’è una soluzione di continuo della cute, la protesi non deve essere indossata fino a quando non è guarita. La calza del moncone deve essere cambiata ogni giorno e si può utilizzare un sapone leggero per pulire l’interno dell’incavo. Le protesi standard non sono né impermeabili né resistenti all’acqua. Se si bagna anche solo una parte della protesi, la si deve asciugare subito e completamente; non devono applicarsi delle fonti di calore. Per le persone anziane che nuotano o preferiscono farsi una doccia con la protesi, può essere realizzata una protesi che può tollerare l’immersione. Complicanze Il disturbo più comune è il dolore del moncone. Il dolore, di intensità lieve o grave, viene lamentato quando si palpa il moncone o quando si indossa la protesi temporanea o definitiva. Il dolore del moncone è localizzato e differisce dal dolore dell’arto fantasma, da cui deve essere distinto. Un incavo che si adatta male, a causa delle piccole dimensioni dell’incavo, dell’edema del moncone o di un aumento di peso, può causare dolore al moncone. Le cause più comuni sono la formazione di un neurinoma da amputazione e una formazione a sperone all’estremità dell’osso amputato. Il neurinoma, di solito, è palpabile. Lo sperone osseo può essere palpabile od osservato alle radiografie. Per il neurinoma, il trattamento più efficace è con gli ultrasuoni, applicati quotidianamente per 5-10 giorni. Le alternative sono l’iniezione di corticosteroidi o di analgesici nel neurinoma o nell’area circostante, la crioterapia o un bendaggio stretto e continuo del moncone. La resezione chirurgica del neurinoma dà spesso dei risultati deludenti. L’unico trattamento efficace di uno sperone osseo è la sua resezione chirurgica. Il dolore dell’arto fantasma si verifica più frequentemente se il paziente presentava una condizione dolorosa prima dell’amputazione o se il dolore non è stato adeguatamente controllato durante e dopo l’intervento. Vari trattamenti, come gli esercizi simultanei dell’arto amputato e di quello controlaterale, il massaggio del moncone, la percussione del moncone con le dita, l’uso di strumenti meccanici (p. es., un vibratore) e gli ultrasuoni sono efficaci. Possono essere utili anche alcuni farmaci (p. es., antidepressivi triciclici, carbamazepina). La sensazione dell’arto fantasma è una consapevolezza non dolorosa dell’arto amputato, talvolta accompagnata da lievi parestesie. La maggior parte degli amputati avverte questa sensazione, che può durare mesi o anni, ma che, di solito, va via senza trattamento. Frequentemente, gli amputati sentono solo una parte dell’arto mancante, spesso il piede, che è l’ultima sensazione fantasma a scomparire. Alcuni amputati sono anche in grado di descrivere la posizione del piede, che spesso è correlata alla sua posizione al momento dell’amputazione. La sensazione dell’arto fantasma non è pericolosa; tuttavia, gli amputati, senza pensarci, spesso tentano di alzarsi con entrambe le gambe e cadono, soprattutto quando si svegliano durante la notte per andare in bagno. Follow-up Le visite di controllo sono eseguite ogni 3-6 mesi per i primi 2 anni nei pazienti che hanno seguito con successo un programma di riabilitazione completo e sono tornati alla loro vita sociale. Il moncone di solito continua ad assottigliarsi con l’uso. Un’adeguata aderenza della protesi può essere ottenuta aggiungendo strati di calza, sebbene alla fine sia necessario un nuovo incavo. A causa del continuo uso, parti della protesi si possono deteriorare, talvolta modificando l’andatura. Ad ogni visita, deve essere controllato lo stato circolatorio dell’arto non amputato. Molti pazienti che erano stati amputati al di sotto del ginocchio per malattie vascolari, alla fine hanno bisogno di un’amputazione al di sopra del ginocchio. Una sedia a rotelle per amputati, con l’asse della ruota più largo per prevenire il ribaltamento per l’assenza del peso della gamba, alla fine è necessaria per tutti i pazienti anziani amputati, con o senza protesi. Queste sedie a rotelle sono necessarie, p. es., quando l’uso della protesi è fastidioso (p. es., la notte) o impossibile (p. es., a causa delle condizioni del moncone) o quando si devono fare grosse distanze. Trattata nella maniera corretta, una sedia a rotelle dura da 5 a 10 anni. Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus è un batterio Gram- positivo, asporigeno, della famiglia delle Micrococcaceae, compreso nel genere Staphylococcus, scoperto nel 1884 da Rosenbach.

È un batterio immobile che non presenta una capsula evidente ed è catalasi-positivo. Tali batteri crescono bene in comuni terreni di coltura, sono aerobi-anaerobi facoltativi, con la possibilità d’utilizzo del sistema dei citocromi in presenza di ossigeno e, invece, della fermentazioni in anaerobiosi. Presentano una notevole alofilia risultando, infatti, in grado di procedere allo sviluppo anche in ambienti che vedono un’elevata concentrazione (7,5%) di NaCl. Il nome della specie, “aureus”, deriva dal fatto che le sue colture assumono una pigmentazione color giallo oro, dovuta principalmente alla sintesi di carotenoidi, in particolare zeaxantina. La presenza del pigmento dipende da numerosi fattori e per il riconoscimento del batterio è necessario considerare altre peculiarità. S. aureus è un batterio normalmente presente a livello della cute, della mucosa della porzione anteriore del naso e della faringe nella maggioranza dei soggetti adulti. Di conseguenza, un’infezione da parte degli stessi è possibile in ogni momento. La capsula polisaccaridica è fondamentalmente composta da un polimero di acidi uronici. Il suo potere antifagocitario protegge i batteri dall’azione dei neutrofili e dei macrofagi. Sono almeno 13 i polisaccaridi distinguibili, dei quali i tipi capsulari 5 e 8 sono posseduti dalla maggioranza (85%) dei batteri isolati nell’uomo. Sulla superficie della cellula batterica sono presenti diverse proteine. Esse possiedono la capacità di interagire con altre strutture proteiche dell’organismo umano (come il fibrinogeno, il plasminogeno, la laminina). Queste proteine, proprio per la capacità posseduta, fungono da adesine. Tra queste va ricordata una proteina denominata clumping factor che interagisce con il fibrinogeno, legandolo e inducendone la precipitazione sulla superficie della cellula batterica. Sul vetrino, in conseguenza di ciò è possibile notare ammassi di cellule batteriche (da cui deriva il termine clump). Per osservarli si deve mescolare su un apposito vetrino portaoggetti una goccia di plasma con un’altra goccia di una sospensione densa di stafilococchi. Altra proteina di notevole significato è la proteina A, situata nella parete cellulare, che può legare la porzione (Fc) di alcune immunoglobuline provocando diverse conseguenze, quali l’inibire la fagocitosi del batterio, attivare il sistema del complemento e provocare delle reazioni di stimolazione della moltiplicazione linfocitaria. Sono microorganismi che si trovano frequentemente sulla cute, che però possono però provocare infezioni, anche gravi, e sono per questo una delle cause più comuni di malattie cutanee, infezione all’apparato scheletrico, respiratorio, urinario e del sistema nervoso. Una buona parte delle infezioni cutanee sono di natura minore e possono essere trattate anche senza l’uso di antibiotici. Al contrario le infezioni causate nelle altre sedi necessitano di una terapia antibiotica mirata. Spesso questa tipologia di infezione ha luogo in ambiente ospedaliero, dove si è notata un aumento della frequenza di un gruppo di stafilococchi coagulasi-negativi. Tra questi elenchiamo S. epidermidis (che normalmente si trova sulla cute), S. saprophyticus (normalmente provoca infezioni urinarie nella donna e ureteriti), S. haemolyticus, S. hominis, S. lugdunensis, S. scleiferi. Le cause delle infezioni sono di norma iatrogene (dovuto allo sviluppo del potere patogeno del rimedio come conseguenza di un uso troppo ripetuto dello stesso durante la su copertura terapeutica che è crescente con la diluizione). Sono frequentemente individuabili nel sangue di soggetti con impianti protesici ma anche intravascolari. Queste infezioni costituiscono un problema che può spesso risultare di difficile soluzione a causa di una diffusa farmaco-resistenza, rivolta in molti casi a più farmaci che ha dato origine al cosiddetto MRSA (Meticillin Resistant Staphylococcus Aureus). La terapia delle infezioni provocate dallo S. aureus, fu profondamente rivoluzionata negli anni 40 dopo la scoperta della penicillina. Purtroppo oggi la maggior parte dei ceppi di S. aureus, è resistente alla penicillina, questo perché S. aureus ha “imparato” a produrre una sostanza chiamata B-lactamase che degrada la penicillina pregiudicandone l’attività antibatterica.

Alcuni antibiotici affini, come la methicillina e la flucloxacillina, non sono colpiti dalla B-lactamase e sono tutt’oggi usati nella cura delle infezioni causate dai ceppi di S. aureus che producono B- lactamase. Purtroppo alcuni ceppi di S. aureus hanno ora sviluppato resistenza anche alla methicillina ed alla fulcloxacillina. Questi ceppi sono conosciuti come S. aureus methicillina- resistenti o MRSA. I batteri dello Stafilococco possono determinare differenti tipi di malattia, comprese infezioni cutanee, infezioni alla unghie, polmoniti, gravi infezioni del sangue ed altre.

Le infezioni da MRSA interessano solitamente pazienti ospedalizzati, come anziani o degenti gravemente ammalati, oppure con ferite aperte (come piaghe da decubito) o con cannule inserite all’interno del corpo (intravenosa o catetere). Le infezioni da MRSA contratte in ospedale od in altre strutture sanitarie possono essere di grave entità. Oltre a questo, esistono alcuni fattori che possono aggravare il rischio da parte di alcuni pazienti di contrarre l’MRSA. Questi sono la prolungata ospedalizzazione, la somministrazione di antibiotici a largo spettro, il ricovero in reparti di terapia intensiva o grandi ustionati, il trascorrere lungo tempo nelle vicinanze di pazienti affetti da MRSA, oppure l’aver subito recentemente interventi chirurgici.

Casi di infezione da MRSA al di fuori di ospedali o strutture sanitarie sono stati rilevati dopo un recente uso di antibiotici, dalla condivisione di oggetti contaminati, da affezioni cutanee preesistenti, dal soggiorno in ambienti affollati. Gruppi di infezioni cutanee, causate dall’MRSA sono state descritte in tossicodipendenti, in carcerati, in coloro i quali praticano di sport di contatto ed in altra popolazione. Le infezioni da Stafilococco e da MRSA non sono oggetto di monitoraggio da parte delle autorità sanitarie, perciò non si conoscono con precisione i numeri. Alcuni dati disponibili in Inghilterra e Galles, riguardanti casi di mortalità nei quali l’MRSA è stato coinvolto, mostrano un incremento dal 7,5% del 1993 al 25% del 1998. Alcuni ceppi di MRSA, che si trasmettono con particolare successo fra i pazienti, si diffondono anche di ospedale in ospedale. Questi ceppi sono conosciuti come MRSA epidemici (EMRSA). Le epidemie di MRSA causano importanti ripercussioni per le risorse di un ospedale, anche quelle di ordine finanziario, specialmente quando un’infezione post-operatoria costringe ad una degenza superiore al previsto, ed ad una lunga occupazione del posto letto.

L’MRSA è quasi sempre trasmesso attraverso il contatto diretto e non per mezzo dell’aria. La trasmissione può altresì avvenire dopo il contatto con oggetti contaminati (es. fazzoletti, tovagliolini, bendaggi, vestiti, attrezzi di pulizia, attrezzi sportivi ecc.) da parte di un individuo affetto da MRSA o da Stafilococco. L’MRSA può tranquillamente sopravvivere sugli oggetti. Per questa ragione, le aree occupate da persone infette dovrebbero essere accuratamente disinfettate.

Il riscontro del quadro anatomopatologico di enfisema polmonare acuto, con iperespansione dei distretti alveolari ed assottigliamento dei setti alveolari, può essere fisiopatologicamente spiegato con la drammatica necessità da parte del paziente di effettuare espirazioni forzate, sino a provocare la rottura della parete alveolare, contro l’ostruzione serrata delle vie aeree superiori provocata dall’edema della glottide.

Lo shock anafilattico può aver luogo, particolarmente quando l’accesso all’organismo degli antigeni scatenanti si realizzi per via endovenosa (veleno di imenotteri, farmaci), senza essere preceduto dalla comparsa di alcuna manifestazione cutanea, gastroenterica, respiratoria.

Il quadro clinico può rispondere rapidamente al trattamento terapeutico oppure, nei casi caratterizzati da maggiore gravità, può durare un intervallo temporale variabile, che oscilla da diverse ore a diversi giorni.

Il quadro clinico del paziente, dopo una risposta al trattamento favorevole, può ripresentarsi, con analogo o peggiore parametro di gravità, mediamente a 6-12 ore di distanza dall’episodio iniziale. Tale ricomparsa della reazione anafilattica, denominata anafilassi ritardata, consegue alla migrazione delle mastcellule, dei basofili e dei leucociti polimorfonucleati nelle aree corrispondenti alla sede di introduzione dell’antigene, in conseguenza della quale si verifica una nuova ondata di rilascio sistemico dei mediatori vasoattivi.

Anamnesi in emergenza

La crisi anafilattica, nella maggior parte dei casi, si manifesta in evidente correlazione con una “causa scatenante”, che l’anamnesi in emergenza deve assai rapidamente ricercare:

• assunzione di un farmaco (per via orale, sottocutanea, endovenosa etc)

• somministrazione di un mezzo di contrasto a fini diagnostici

• assunzione di cibo “sospetto” (es. crostacei)

• morso e/o puntura di insetto (es. imenotteri)

Segni e Sintomi

I segni e sintomi della crisi anafilattica possono comparire indipendentemente o contemporaneamente in ciascun organo o sistema interessato.

Le principali configurazioni cliniche a potenziale imminente pericolo di vita, che devono essere prontamente riconosciute ed adeguatamente affrontate dal medico di emergenza, sono:

□ compromissione acuta delle vie aeree superiori:

• raucedine#

• incapacità di parlare#

• disfagia#

• sensazione, progressivamente ingravescente, di “nodo serrato” alla gola#

• incapacità di tossire#

□ compromissione acuta delle vie aeree inferiori e sindrome clinica da insufficienza respiratoria severa:

• broncospasmo acuto;

• dispnea intensa;

• tachipnea marcata (frequenza respiratoria > 40 atti/min);

• rantoli polmonari diffusi (in eventuale presenza di edema polmonare acuto “lesionale”, di genesi non cardiogena, conseguente ad aumentata permeabilità microvascolare a livello della barriera alveolo-capillare);

□ stato di shock distributivo con eventuale concomitante sindrome da insufficienza cardiaca acuta

• ipotensione arteriosa severa, con valori di sistolica < 90 mmHg o < 40 mmHg dai livelli basali

• aumento della pressione arteriosa differenziale (per riduzione della diastolica conseguente alla vasodilatazione massiva)

• tachicardia (possibile, sia pur raramente, il riscontro di bradicardia)

• cute calda e sudata, non pallida

• compromissione evidente del sensorio (secondo profilo di decorso clinico progressivamente peggiorativo: ansia ► confusione ► stupore, coma)

• rantoli polmonari bilaterali, i quali possono essere basali, medio-basali oppure diffusi in tutti i campi auscultatori (ciò si verifica quando sia presente edema polmonare acuto cardiogeno, conseguente alla ripercussione “sinergica” a livello cardiaco dei meccanismi di azione peculiari dei molteplici mediatori chimici dell’anafilassi, in grado di produrre miocardiodepressione, sindromi coronariche acute e/o tachi – bradiaritmie “minacciose”);

• presenza di terzo (S3) e quarto (S4) tono cardiaco, con eventuale comparsa di soffi di nuova insorgenza (generati da vortici ematici conseguenti ad improvviso malfunzionamento valvolare determinato da ischemia acuta dei muscoli papillari; di possibile riscontro, in questi casi, la comparsa di insufficienza mitralica acuta).

A tali quadri a potenziale imminente pericolo di vita possono, in misura variabile, con frequente capricciosa comparsa di sovrapposizione tra le varie tipologie di presentazione clinica, accompagnarsi i seguenti di seguito illustrati i quali, di frequente, inaugurano “il corteo” sintomatologico peculiare della crisi anafilattica:

□ manifestazioni cutanee:

• eritema diffuso

• prurito generalizzato

• angioedema

□ manifestazioni gastrointestinali:

• nausea, vomito

• dolori addominali crampiformi

• diarrea

□ manifestazioni neurologiche:

• sincope

• compromissione del sensorio

Metodologia Clinica in emergenza

Esami di laboratorio

Gli esami di laboratorio di routine non sono, in genere, diagnostici.

Possono essere riscontrati:

• emoconcentrazione

• elevati di livelli di istamina sierica

• prolungamento dei parametri emocoagulativi (PT, PTT)

• riduzione del complemento

• acidosi metabolica

Diagnosi differenziale

La valutazione diagnostico-differnziale deve essere posta con le seguenti patologie acute:

• shock di qualunque altra natura

• reazione vasovagale

• asma bronchiale

• sindrome da carcinoide

• angioedema ereditario (deficit dell’inibitore della CI esterasi)

• mastocitosi sistemica

• infezioni virali o batteriche delle vie aeree superiori

Indagini strumentali e criteri di monitoraggio:

E’ necessario provvedere ad assicurare senza alcuna perdita di tempo:

• ECG e monitoraggio elettrocardiografico continuo

• monitoraggio non invasivo della pressione arteriosa

• monitoraggio saturimetrico con pulsiossimetro

• valutazione emogasanalitica

• cateterizzazione vescicale

Approccio terapeutico in emergenza

A livello extraospedaliero

Considerando come la gestione del paziente in stato di shock anafilattico richieda necessariamente un approccio integrato e particolarmente affiatato di tutta la squadra di soccorso, nel cui ambito operativo le procedure gestionali di valutazione ► azione devono essere espletate quasi in concomitanza, è indispensabile assicurare, in sequenza, le seguenti strategie di supporto :

• somministrare ossigeno, con maschera facciale, a 15 litri/min.

• garantire la pervietà delle vie aeree superiori:

■=> la presenza di un vistoso angioedema delle labbra, della lingua, dell’ugola e/o del palato molle rappresenta un reperto semeiologico che deve preoccupare ed allertare circa una potenziale rapida ingravescente compromissione delle vie aeree superiori del paziente#

■=> in presenza di coma, segni e sintomi di incipiente soffocamento, severo distress respiratorio, stato di shock conclamato, occorre provvedere immediatamente alla intubazione orotracheale del paziente e, conseguentemente, alla sua ventilazione meccanica#

■=> la cricotirotomia può essere necessaria qualora la gravità dell’angioedema impedisca la procedura di intubazione orotracheale#

• bloccare immediatamente l’ulteriore esposizione all’antigene:

■=> Qualora lo stimolo antigenico sia localizzato ad una estremità (ad es. pungiglione di imenottero, farmaco somministrato per via sottocutanea o intramuscolare, esposizione chimica) occorre procedere rapidamente come di seguito illustrato:

S applicare un laccio emostatico venoso non troppo stretto all’estremità interessata, prossimalmente al sito di esposizione all’antigene, al fine di ostacolare la circolazione linfatica e venosa#

S rimuovere periodicamente il laccio (ad es. 1 minuto ogni 10 min.), mantenendo costantemente l’arto in posizione declive#

S estrarre con cautela l’eventuale pungiglione ritenuto senza spremerlo, per evitare una ulteriore liberazione del veleno#

S pulire la parte da qualsiasi sostanza, utilizzando preferenzialmente acqua e sapone neutro#

S applicare localmente ghiaccio per 15 minuti ogni 30 minuti.

■=> Se la reazione è secondaria alla somministrazione di un farmaco per via endovenosa, occorre sospendere immediatamente l’infusione del farmaco e sostituire completamente tutti i tubi del sistema di infusione.

• Somministrare adrenalina:

■=> occorre prioritariamente garantirsi un duplice accesso vascolare venoso periferico con agocannule 14-16 G#

■=> la somministrazione di adrenalina deve essere contemporanea ai provvedimenti già indicati#

■=> l’adrenalina è il farmaco di prima scelta nel trattamento delle reazioni anafilattiche#

■=> la sua potente azione alfa e beta-adrenergica antagonizza l’angioedema, la broncocostrizione, la vasodilatazione e gli altri effetti dei mediatori dell’anafilassi. Essa, inoltre, inibisce l’ulteriore liberazione di mediatori dai mastociti e dai basofili#

■=> l’adrenalina può essere somministrata per via sottocutanea, intramuscolare, endovenosa o per via endotracheale;

■=> la via di somministrazione dipende dalla gravità della reazione anafilattica:

S via sottocutanea o intramuscolare: rappresentano le vie di somministrazione maggiormente appropriate, particolarmente la via intramuscolare, in caso di lieve edema iniziale delle vie aeree, lieve broncospasmo o di reazioni anafilattiche cutanee isolate.

Occorre somministrare 0,3 – 0,5 mg di una soluzione 1: 1000 (0,3 – 0,5 ml) sc o im ogni 10-20 minuti.

Se la sede della esposizione antigenica può essere chiaramente identificata (ad es. la sede dell’iniezione dell’allergene) una parte della dose di adrenalina (0,1 – 0,2 mg) può essere iniettata direttamente in loco.

S Somministrazione per via endovenosa: rappresenta la via maggiormente appropriata in caso di edema laringeo, broncospasmo severo, stato conclamato di shock.

Riteniamo preferibile diluire 1 ml di una soluzione di adrenalina 1: 10.000 in 10 ml di soluzione fisiologica (0,1 mg di adrenalina) somministrando ev in bolo lento in 5 minuti.

La dose può essere ripetuta una o due volte ogni 10 minuti, secondo necessità. Nel paziente anziano, con malattia cardiovascolare nota, con diabete mellito, malattie tiroidee, occorre prendere in considerazione la possibilità di usare inizialmente metà della dose sopra raccomandata.

Quando sia particolarmente difficile conseguire un accesso vascolare venoso per via “convenzionale” (es. vene antecubitali dell’avambraccio, vena giugulare esterna), occorre provare a somministrare l’adrenalina attraverso la vena femorale oppure attraverso le vene del plesso venoso sublinguale.

S Somministrazione per aerosol: l’adrenalina, particolarmente quando si sospetti la rapida insorgenza o sia già presente l’edema laringeo, può essere utilmente somministrata mediante miscela racemica nebulizzata con aerosol: 0,5 ml di una soluzione 2.25 % diluita in3.5ml di soluzione fisiologica.

S Somministrazione per via endotracheale o transcricotiroidea: quando non sia stato possibile conseguire un valido accesso vascolare venoso periferico e le condizioni cliniche del paziente non abbiano risposto in modo soddisfacente alla somministrazione intramuscolare di adrenalina, il farmaco può essere somministrato anche per via endotracheale o attraverso la membrana cricotiroidea, avendo cura di raddoppiare il dosaggio normalmente previsto per la via ev.

Quando, nei casi più gravi, siano falliti tutti i tentativi di somministrazione per via ev e non sia stato possibile somministarla per via endotracheale o non si sia sicuri di averla correttamente somministrata per via transcricotiroidea, la somministrazione di adrenalina deve essere continuata per via im.

♦ Somministrare liquidi:

■=> il paziente in stato di shock anafilattico è sempre marcatamente ipovolemico, in conseguenza dell’imponente stravaso generalizzato di fluidi dal distretto vascolare negli interstizi#

■=> occorre, pertanto, somministrare rapidamente almeno 1 litro di cristalloidi ogni 2030 minuti, secondo necessità.

• Trattare il broncospasmo secondo necessità:

■=> possono essere somministrati:

S albuterolo: 2,5 – 5 mg per aerosol ogni 20 minuti, secondo necessità#

S aminofillina: 6 mg/ Kg/ ev come dose di carico (se il paziente non assume già teofillinici) in 20 – 30 minuti. E’ opportuno ricorrere alla somministrazione di teofillinici quando i valori pressori siano stati adeguatamente stabilizzati. L’aminofillina, dopo la dose di carico, può essere utilmente somministrata in infusione continua, al dosaggio di 0,2 – 0,9 mg/ Kg/ ora.

Nel Pronto Soccorso

Occorre rispettare le seguenti priorità gestionali:

♦ Somministrare adrenalina:

■=> è opportuno procedere, sottoponendo il paziente a monitoraggio elettrocardiograficografico continuo, alla somministrazione di adrenalina in infusione continua: 1mg (1 ml di una soluzione 1: 1000 o 10 ml di una soluzione 1: 10.000) diluito in 500 ml di soluzione fisiologica, infuso alla velocità di 0,5 – 2.0 ml/min (corrispondenti a 1-4 pg/min).

♦ Somministare antistaminici:

S anti H1: in assenza di specifiche controindicazioni, può essere somministrata clorfeniramina: 10 – 20 mg ev ogni 6 ore# l’azione antagonista nei confronti dei recettori istaminici H1 contrasta l’aumento generalizzato della permeabilità vascolare e la contrazione delle fibrocellulare muscolari lisce bronchiali.

S anti H2: ranitidina, 50 mg ev ogni 6 ore. L’azione antagonista nei confronti dei recettori istaminici H2 contrasta Taumento della frequenza cardiaca, le aritmie, i ritardi della conduzione atrioventricolare e la vasocostrizione coronarica mediati dalla stimolazione recettoriale H2 a livello miocardico.

• Trattare l’eventuale ipotensione refrattaria:

■=> L’ipotensione refrattaria, nonostante la somministrazione di adrenalina, può richiedere l’impiego di uno dei seguenti farmaci:

S dopamina, oppure

S noradrenalina, 2-12 pg/ min ev

L’ipotensione refrattaria, in corso di shock anafilattico, alla somministrazione “aggressiva” di adrenalina e fluidi, richiede necessariamente che il paziente sia sottoposto a monitoraggio emodinamico invasivo.

• Somministare corticosteroidi:

■=> I corticosteroidi sono farmaci appropriati in ogni reazione anafilattica, particolarmente in presenza di edema delle vie aeree, broncospasmo severo, collasso cardiovascolare con ipotensione arteriosa.

■=> Sono particolarmente utili nel limitare la durata e/o l’intensità delle reazioni prolungate e talora anche nel prevenire “l’anafilassi ritardata”, anche in virtù della loro capacità di inibire la sintesi di istamina nonché di aumentare la responsività tissutale ai farmaci betal agonisti somministrati. Nonostante la tempestiva somministrazione e l’impiego di dosaggi adeguati, la somministrazione di corticosteroidi in corso di shock anafilattico ha dimostrato, come documentano recenti studi, di non essere comunque in grado – almeno nel 20% dei casi – di impedire, a distanza di 8-l2 ore circa dall’apparente risoluzione del corteo sintomatologico iniziale, la comparsa della “seconda ondata”, ossia la ripresentazione del quadro clinico “minaccioso per la vita” del paziente denominato “anafilassi ritardata”.

■=> Possono essere al riguardo somministrati:

S metilprednisolone, 125 mg ev, da ripetere ogni 6 – 8 ore secondo necessità, oppure

S idrocortisone, 250 mg ev, da ripetere ogni 6- 8 ore, secondo necessità.

• Somministrare glucagone:

■=> La somministrazione di glucagone può essere particolarmente utile nei pazienti che assumano betabloccanti, perché il glucagone, producendo l’aumento delle concentrazioni intracellulari di AMP ciclico, con meccanismo di azione indipendente dalla via dei recettori adrenergici beta-1, stimola la funzione cardiaca sia inotropa che cronotropa, “scavalcando” funzionalmente il betablocco.

■=> Va aggiunto 1 mg di glucagone ad 1 litro di soluzione glucosata al 5%: l’infusione deve essere somministrata per via ev al dosaggio di 5-15 pg/min, cioè di 5 – 15 ml/min.

Choc anafilattico: cosa fare «La reazione anafilattica agli alimenti non dipende dalla quantità che ingeriamo, bastano tracce minime. Nel caso specifico può esserci stata una contaminazione in cucina, anche inconsapevole – spiega Francesca Puggioni, pneumologa e vicedirettore del Centro Medicina Personalizzata Asma e Allergie di Humanitas, Rozzano (Milano) -. Lo choc anafilattico è una reazione sistemica di tutto l’organismo, che può avere come conseguenza un arresto cardio-respiratorio. Il primo trattamento è l’adrenalina, ma poi servono altre terapie da parte di personale medico. In particolare, liquidi per sostenere il circolo sanguigno, perché la pressione crolla, corticosteroidi e antistaminici via endovena e/o intramuscolare per contrastare l’infiammazione allergica e terapie per sostenere l’apparato respiratorio: broncodilatatori, ossigeno e in alcuni casi anche l’intubazione e la ventilazione meccanica. Infine può essere necessaria l’utilizzo del defibrillatore e la somministrazione di farmaci che agiscono sulla ripresa del ritmo cardiaco. Si tratta di una terapia standardizzata secondo linee guida internazionali, conosciuta in qualunque pronto soccorso».

Ogni secondo è prezioso Perché il caso di Amy è stato tanto sfortunato? «In alcuni casi, molto rari, l’adrenalina può non essere sufficiente – spiega la dottoressa Puggioni -. Oltre il 90% di chi ha allergie alimentari non rischia reazioni di questo tipo, ma sono comunque possibili seppure, ripeto, rarissimi. In generale, in caso di arresto cardio-respiratorio, vanno fatte le manovre di rianimazione, il massaggio cardiaco e l’assistenza alla respirazione, oltre all’uso del defibrillatore, quando indicato». Il tutto deve avvenire nel più breve tempo possibile, ogni secondo è prezioso. E nel caso di Amy, sei minuti sono stati un tempo lunghissimo per il danno cerebrale che si è infatti verificato. «Se la persona ha altre patologie, come l’asma bronchiale o patologie cardiache preesistenti, il quadro clinico è più grave. E sono stati descritti casi rari di angina allergica – o Kounis Syndrome – che determinano un rapido deterioramento delle condizioni generali con esito fatale».