Modella shock: Per la gamba per colpa di un assorbente, Lauren mostra protesi

Lauren Wasser è una giovane modella di Los Angeles che a soli 24 anni ha visto la sua vita cambiare in un attimo, rischiando addirittura di morire per colpa di uno shock tossico dovuto ad un assorbente interno. Professione modella. Ma con una particolarità: Lauren ha perso una gamba e ora rischia che le venga amputata anche l’altra. “I rischi di andare incontro alla sindrome da shock tossico possono essere ridotti alternando l’uso dell’assorbente interno a quello esterno, lavando le mani prima di inserirlo o dopo averlo rimosso e cambiarlo ogni 4-6 ore, senza mai dimenticarlo in vagina”.

A seguito della terribile esperienza Lauren, oltre a portare avanti la carriera da modella indossando la sua protesi, si è anche dedicata con grande dedizione alla battaglia per garantire un’esaustiva informazione circa la sicurezza dei prodotti per l’igiene femminile, ponendo in particolare l’accento sulla sindrome da shock tossico. “Il mio piede sinistro – ha confessato a ‘InStyle’ – è un’ulcera aperta, non ha dita né tallone e mi causa un dolore continuo”.

La diagnosi è TSS ovvero una complicazione di infezioni batteriche provate in questo caso dallo Staphylococcus aureus, ma dopo il coma farmacologico, per l’infezione è già troppo tardi: la cancrena implica l’amputazione di una gamba e lasciare l’altra senza le dita dei piedi. Ha raccontato pubblicamente la sua storia durante un TED Talk e ha ripreso in mano la causa di una donna morta nel 1988 proprio a causa di uno shock anafilattico di questo tipo. “Tra pochi mesi perderò inevitabilmente anche l’altra gamba e non c’è niente che io possa fare”. L’unica cosa che posso fare è accertarmi che una cosa del genere non accada ad altre persone.

Con la bassa incidenza che colpisce una donna su 100mila, non rientra tra le controindicazioni indicate sul bugiardo degli assorbenti. Tutto comincia il 3 ottobre 2012, quando Lauren va in farmacia ad acquistare gli assorbenti interni che usava sempre, quelli della Kotex Natural Balance, il marchio a cui poi ha fatto causa. Nonostante risulti essere molto rara, può essere collegata con l’uso di tamponi superassorbenti: secondo uno studio della Yale Journal of Biology and Medicine, la carbossimetilcellulosa utilizzata crea un ambiente adatto alla proliferazione di questi batteri.