Napoli shock, esplode bomba carta: muore un uomo, ferita la compagna

Una vera tragedia quella avvenuta a Napoli dove nella notte tra giovedì e venerdì è esplosa una bomba carta a San Giovanni a Teduccio, causando la morte di un uomo e ferendo una donna di 43 anni. L’esplosione è avvenuta nella notte in via Ferrante Imparato a Ponticelli causando la morte di un uomo ovvero un giovane di 32 anni di nome Antonio Perna un pregiudicato il quale è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale Loreto Mare dove però è deceduto subito dopo il ricovero.

È rimasta gravemente ferita ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita la compagna ovvero Monica Veneruso che si trova ricoverata al Cardarelli E sorvegliata perché considerata testimone chiave dell’esplosione della bomba carta. La donna nello specifico pare abbia riportato diverse fratture Ma come già abbiamo detto, non risulta essere in pericolo di vita.

Gli inquirenti stanno indagando per cercare di ricostruire l’accaduto, ma al momento non sembrano aver avuto modo di sentire la versione dei fatti della donna anche per capire se effettivamente sarebbero stati loro a piazzare l’ordine artigianale a scopo intimidatorio.

Stando a quanto emerso dalle cronache locali sembra che la coppia orbitasse nel clan reale del quartiere di San Giovanni a Teduccio, visto che la la donna era sposata con un cognato dei Reale morto alcuni anni fa. Proprio per questo motivo gli inquirenti stanno cercando di capire se nell’edificio davanti al quale è esploso l’ordigno ci potesse essere un possibile bersaglio e quindi stanno cercando di capire se questo è stato un atto intimidatorio che però ha causato la morte e il ferimento di coloro che molto probabilmente hanno ideato il piano.

L’esplosione è avvenuta intorno alle ore 3:30, orario in cui sono stati allertati anche i vigili del fuoco e l’ambulanza che inizialmente hanno avuto indicazioni riguardanti lo scoppio di un petardo e il ferimento di un uomo. Successivamente si è capito che invece è sul posto era venuta una vera e propria esplosione tanto che i cappelli gialli hanno rilevato il danneggiamento di una porzione della parete di una palazzina ed hanno avviato le procedure per la verifica della staticità dell’edificio.

I soccorsi accorsi hanno trovato l’uomo a terra senza coscienza e come già detto lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale Loreto Mare, ma non sarebbe sopravvissuto allo scoppio nonostante avessero tentato di rianimarlo e tentato anche una mutazione delle gambe ma sarebbe poi morto per la compromissione degli organi interni. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e della compagnia Poggioreale, in attesa di poter parlare con la donna che è ricoverata in ospedale e piantonata 24 ore su 24.

Politiche di sicurezza e periferie urbane

La questione sicurezza, in questi ultimi anni, ha progressivamente acquisito posizioni di priorità nelle agende politiche dei governi locali. Le azioni intraprese riguardano non solo interventi di carattere repressivo, fondati sull’organizzazione innovativa delle forze dell’ordine (community policing), ma sono spesso accompagnate dalle tradizionali politiche sociali, volte a ridurre il disagio dei ceti più deboli, per opera di programmi di occupazione e formazione per le giovani generazioni a rischio. Si sono aggiunti, più recentemente, anche interventi sulla città fisica, attraverso quelle che sono definite politiche di prevenzione “situazionale” , le quali hanno l’obiettivo di ridurre i reati spaziali e la percezione di insicurezza negli spazi pubblici della città.

La città tardo-moderna è sempre più caratterizzata dalle architetture della paura, che si esprimono attraverso la proliferazione di recinti, muri, telecamere a circuito chiuso, grate alle finestre, porte blindate e così via fino a raggiungere gli estremi delle gated communities statunitensi, centri residenziali dei ceti benestanti con recinzione e check point all’ingresso custodito da guardie private. Accanto a questa risposta privata alla diffusione delle paure sta prendendo piede, cosa più preoccupante, anche una visione politica e sociale che prescrive recinti e muri, per marcare le segregazioni tra gruppi differenti molto spesso per provenienza, lingua, religione e censo, alimentando strategie elettorali, tanto a destra che a sinistra degli schieramenti politici.

Come ci suggerisce Bauman, l’insicurezza così diffusa nella società contemporanea non ha molto a che fare con l’ordine pubblico, bensì con la precarietà del vivere prodotta dai meccanismi della globalizzazione con cui dobbiamo fare i conti quotidianamente. La vita urbana è assillata dalla necessità di sicurezza, intesa soprattutto come incolumità personale, che è abilmente manovrato dalle autorità politiche le quali, incapaci di fornire concrete soluzioni, la utilizzano a scopi elettorali. Si tratta di uno “scopo sostitutivo” di quello reale, che purtroppo non siamo in grado di affrontare, concernente la ricerca di maggiore stabilità economica e occupazionale, di rassicurazioni relative allo stato del nostro ambiente e dei tanti pericoli che sembrerebbero scaturire dall’uso indiscriminato che la tecnologia e il sapere scientifico ne fanno. Il progresso, luce guida sin dall’avvio dell’era moderna e capace di diffondere ottimismo nel futuro, oggi ha assunto un ruolo del tutto opposto, evocando incertezze e rischi di “essere lasciati indietro” nell’accelerata corsa della globalizzazione.

Di fronte all’incapacità a far fronte al ritmo accelerato del cambiamento, le società avanzate sembrano concentrarsi su quello che appare più facilmente governabile, ossia la salute e l’incolumità personali, impegnandosi nello scongiurare i pericoli prodotti dalle cattive abitudini consumistiche (eccesso di colesterolo, alta pressione, stress, obesità, fumo, esposizione ai raggi solari, ecc.) e di un incombente criminale appostato all’uscio di casa. Così s’innalzano recinzioni e muri e si guidano macchine blindate – così interpreta Bauman la diffusione dei famigerati SUV nei centri urbani, vere “capsule difensive”, che sono da assimilarsi a gated communities mobili. Il “capitale della paura” è diventata la prima risorsa di profitto economico e politico di questi anni ed è costantemente sfruttato nel marketing commerciale ed elettorale. La promessa di ordine rappresenta uno degli slogan politici più usati mentre le politiche praticate di sicurezza (sociale, repressive e urbanistiche, non sembrano essere poi così incisive ed innovative.

Le condizioni di vita nella città contemporanea sono segnate da questo modo di percepire le relazioni sociali e lo spazio fisico, cui si associano molto spesso apprensioni e poche speranze di cambiamento. Sta variando la concezione di normalità e naturalità e le persone hanno timore e si sentono escluse. Il tema della sicurezza urbana si sta declinando in tutte le interpretazioni e odierne descrizioni della realtà sociale. Il declino dello spazio pubblico e del concetto stesso di “sociale”, con la conseguente centralità attribuita agli spazi urbani, rappresentano i poli di interesse delle descrizioni e delle prescrizioni contenute nelle azioni pubbliche, definendo una nuova forma di “controllo sociale”. Le politiche di sicurezza più diffuse si muovono, in termini più ampi, nella direzione sociale-comunitaria cercando di coinvolgere le comunità locali in processi di recupero dell’identità e della territorialità urbane e, entro i confini limitati della città fisica, attraverso politiche di prevenzione situazionale che comprendono azioni in campo architettonico e urbanistico. L’obiettivo è il recupero dello spazio pubblico, fisico e funzionale, ovvero si tenta di ricucire una rete di relazioni fiduciarie che trova il suo campo di espressione proprio nell’uso pubblico della città.

All’interno di questo sfondo di accelerato mutamento sociale, le periferie delle città contemporanee assumono protagonismo poiché rappresentano “territori deboli”6, non solo segnati da degrado fisico e disagio sociale, ma soprattutto incapaci di avviare dall’interno nuovi processi di trasformazione per riacquistare dignità nel più ampio panorama urbano. I quartieri periferici, prevalentemente caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale economica e popolare, appaiono scarsamente dotati di capacità di rinnovamento per risolvere vecchi problemi che hanno sempre afflitto queste aree (mancanza di servizi, scarsi collegamenti con il centro, monofunzionalità, stigma quartieri dormitorio, ecc) e nuovi problemi come quello dell’insicurezza che sembra emergere con un’intensità mai registrata in precedenza. Queste trasformazioni non investono solo la periferia ma si tratta di cambiamenti generali della città che producono i propri effetti nei quartieri periferici, trasformando l’identità culturale e i sistemi produttivi ed economici dei luoghi. Le periferie sono i luoghi in cui si concentrano i gruppi sociali più vulnerabili, per limitata condizione di censo e di formazione, che vedono amplificarsi le già difficili condizioni di vita quotidiana e diventano oggetto di processi di stigmatizzazione della costruzione mediatica della paura. Il senso di insicurezza percepito nelle aree periferiche attiene non in via prioritaria a coloro che non vi risiedono stabilmente, i quali evitano di frequentare questi luoghi costruendo una barriera mentale nella città, quasi a volerle definitivamente cancellare dalla mappa fruibile urbana, ma prevalentemente agli abitanti stessi costretti a convivere con i problemi reali e virtuali connessi alla periferia.