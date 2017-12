Noto Farmaco antinfiammatorio ritirato dal mercato: ecco quale

Da tempo la AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) è impegnata nell’effettuare periodici controlli sui prodotti che poi vanno a finire nelle farmacie, con lo scopo di capire se alcuni di questi debbano essere ritirati dal commercio per via di lotti difettosi o dannosi per la #salute, oppure perché non in regola con le norme vigenti in Italia.

Il farmaco antinfiammatorio ritirato dalle farmacie è Ibifen. Il ritiro è stato predisposto dalla Società Polifarma, alla quale spetta il titolo di concessionario e distributore di vendita per conto del titolare Aic Ibi (Istituto Biochimico Italiano).

I lotti di antinfiammatorio ritirati sono quelli di #ibifen, come evidenziato dallo Sportello dei diritti, che ha inoltre rivelato come si tratti in particolare delle confezioni Ibifen*Os Grat Eff in bustine da 50 o 30 milligrammi con l’identificativo Aic 024994170, riconoscibili perché facenti parte del lotto 012 e 013 con data di scadenza fissata ad agosto 2020. Si tratta di un ritiro di natura precauzionale a seguito del riscontro di un problema di qualità. Il medicinale, per chi non lo conoscesse, è ad ampio spettro ed è indicato per il trattamento dell’artrite reumatoide, della spondilite anchilosante, della gotta acuta, dell’osteoartrosi a varia localizzazione, delle sciatalgie, radicoliti, mialgie o borsiti, delle tendiniti, tenosinoviti, sinoviti, capsuliti, contusioni, distorsioni, lussazioni, eventuali strappi muscolari, flebiti, tromboflebiti superficiali, linfangiti, affezioni flogistiche dolorose in odontoiatria, otorinolaringoiatria, urologia e pneumologia e, infine, nel trattamento sintomatico di episodi dolorosi acuti in corso di affezioni infiammatorie dell’apparato muscoloscheletrico.