Pensioni anticipata 2018 tutte le novità: come e per chi

Per circa 3,2 milioni di famiglie, l’unica fonte monetaria di eredità è la pensione è questo Quanto emerso dal Focus dell’Istat sulle condizioni di vita dei pensionati. Secondo questi dati, nel 2016 sono stati circa 16,1 milioni i pensionati i quali hanno percepito in media €17580 lordi ovvero €257 in più rispetto all’anno precedente. Tra il 2015 e il 2016 invece il numero dei pensionati è sceso di 115 mila unità.

Le donne rappresentano il 52,7% dei pensionati e in media ricevono degli importi annuali di circa €6000 inferiori rispetto a quelli degli uomini. Tra pochi giorni diremo addio al 2017 e si aprirà un nuovo anno che è stato definito una sorta di limbo parlando proprio di pensioni, visto che l’innalzamento dell’età per chi vuole lasciare il lavoro entrerà in vigore nel 2019. A partire già dal 2018 si cominceranno ad intravedere alcune novità, come ad esempio il fatto che sia le donne che gli uomini per la pensione di vecchiaia dovranno avere 66 anni e 7 mesi; fino ad oggi per le donne era prevista una soglia di 66 anni e un mese nel settore autonomo e 65 anni e 7 mesi per il privato.

Quindi con l’inizio del nuovo anno bisognerà avere 12 mesi in più Sul conteggio dell’età per potere ottenere l’assegno sociale e quindi da 65 anni e 7 mesi, si passerà a 66 anni e 7 mesi. Sono attese anche delle novità per i professionisti visto che proprio dal 2018 scatterà il cumulo dei contributi introdotto proprio lo scorso anno. Nessuna novità per i requisiti per l’ accesso alla pensione o il ricongiungimento dei contributi, Ma a cambiare saranno soltanto gli assegni, fortunatamente dei cambiamenti in positivo visto che i pensionati vedranno un piccolo incremento sulla cifra percepita. Quindi con l’inizio del nuovo anno bisognerà avere 12 mesi in più Sul conteggio dell’età per potere ottenere l’assegno sociale e quindi da 65 anni e 7 mesi, si passerà a 66 anni e 7 mesi. Sono attese anchevisto che proprio dal 2018 scatterà il cumulo dei contributi introdotto proprio lo scorso anno. Nessuna novità per i requisiti per l’ accesso alla pensione o il ricongiungimento dei contributi, Ma, fortunatamente dei cambiamenti in positivo visto che i pensionati vedranno un piccolo incremento sulla cifra percepita.

LE PENSIONI ANTICIPATE NEL 2017 E 2018, COME E PER CHI

Pensione di vecchiaia

Per ottenere questa prestazione è necessario avere l’età e almeno 20 anni di contributi versati. I requisiti differiscono a seconda che i richiedenti siano o meno in possesso di contributi versati alla data del 31 dicembre 1995, data questa che rappresenta lo spartiacque tra pensioni in regime “retributivo o misto” e pensioni in regime “contributivo”. (Si veda tabella A).

Pensione anticipata (ex anzianità)

Sempre la riforma “Fornero” del 2011, già a decorrere dal 2012 in poi, ha previsto nei confronti di coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata non più una doppia possibilità e cioè: 35 anni di contribuzione minima insieme all’età e quota oppure il solo requisito contributivo minimo di 40 anni, ma il solo requisito più elevato di contribuzione senza quote né finestre (si veda Tab. B).

Tale prestazione riguarda tutte le categorie di lavoratori che appartengono a tutti i regimi previdenziali dell’Inps (dipendenti, autonomi, ex Inpdap, ex Enpals, gestione separata ecc.).

La pensione anticipata ha la particolarità di consentirne l’accesso nel tempo prima rispetto all’età prevista per la pensione di vecchiaia, perché si basa solo sul requisito contributivo (cioè non occorre attendere un’età minima).

L’accredito dal 1996

Per coloro il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita deve applicarsi al requisito anagrafico che già dal 2016 è di 63 anni e 7 mesi, che consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva (si veda Tab. B – seconda possibilità: doppio requisito).

Opzione donna

È questa la possibilità offerta alle lavoratrici donne di andare in pensione prima. Introdotta in via sperimentale dalla legge n. 243/2004 (Riforma Maroni), è stata prevista esclusivamente a favore delle lavoratrici donne, sia appartenenti al settore pubblico che al privato e sia dipendenti che autonome.

La novità prevista dalla Legge di Bilancio 2017 (n. 232/2016) ha stabilito l’estensione dell’opzione alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti per effetto degli incrementi della speranza di vita.

Pertanto interessa le donne che hanno maturato i 57 anni se dipendenti e 58 se autonome entro il 31 dicembre 2015 e con almeno 35 anni di contributi alla stessa data. Sono interessate oltre 4 mila lavoratrici.

Rimangono, però, fermi gli incrementi della speranza di vita ai fini dell’accesso alla pensione, nonché la finestra mobile. Ciò vuol dire che il diritto vero e proprio alla pensione scatta all’età di 57 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti e 58 anni e 7 mesi se autonome, visto che ci sono stati due incrementi della speranza di vita: 3 mesi nel 2013 e altri 4 mesi nel 2016. L’effettiva erogazione della pensione ci sarà trascorsi altri 12 o 18 mesi (finestra) dal compimento di detti requisiti. (Si veda tabella C).

Nuove forme di pensionamento anticipato

Con la legge di bilancio 2017 (n. 232/2016) si aprono nuove possibilità di pensionamento anticipato per molti lavoratori. Vediamo quali sono.

L’APE volontaria

Consente l’anticipo pensionistico fino a 3 anni e 7 mesi sui requisiti di vecchiaia standard con prestito bancario assicurato e rimborso ventennale che scatta con la pensione ordinaria.

L’intervento è sperimentale per due anni a partire da maggio prossimo e fino al 31 dicembre 2018 e riguarderà, per ogni singolo anno, i nati tra il ’51 e il ’53 dal 2017 e quelli tra il ’52 e il ’55 dal 2018. Varrà

per tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati e per gli autonomi. Per chi sceglie di anticipare l’uscita l’onere è a suo carico e sarà di circa il 4,5-4,6% per ogni anno di anticipo fino al 15-20% in caso di anticipo massimo di tre anni e sette mesi.

L’accesso all’APE volontaria è previsto con almeno 63 anni di età e 20 anni di contribuzione, nonché una pensione di vecchiaia presunta e certificata dall’INPS, a valore corrente, non inferiore a 703 euro mensili, al netto delle rate di ammortamento per l’anticipo ottenuto.

L’APE AGEVOLATA (SOCIAL)

È l’anticipo pensionistico “a costo zero” – sempre da maggio prossimo e fino al 31 dicembre 2018 – attraverso un bonus fiscale che annulla il costo dell’ammortamento del prestito per uscita anticipata, evitando che possa gravare sull’assegno. Viene garantita a categorie di lavoratori svantaggiate, con 63 anni di età e con almeno 30 anni di contribuzione, quali:

• disoccupati a seguito di licenziamento, dimissioni; per giusta causa o risoluzione consensuale che hanno terminato l’ammortizzatore sociale da almeno 3 mesi;

• chi assiste da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con grave handicap (legge 104/1992);

• chi ha una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%;

• chi ha 36 anni di contributi e risulta essere, da almeno 6 anni, lavoratore dipendente (pubblico o privato), lavoratore autonomo e/o in gestione separata.

Lavori Usuranti

Per i lavoratori con mansioni usuranti si punta a rendere più facile l’accesso alla pensione di anzianità con almeno 35 anni di contribuzione.

La legge di bilancio 2017, ha previsto due novità per chi svolge questi lavori:

• l’abolizione delle “finestre” di accesso alla pensione, cioè un anticipo della prestazione al momento della percezione di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi;

• la sospensione degli aumenti dei requisiti per la pensione in base alla speranza di vita per gli anni dal 2019 al 2025.

Lavoratori Precoci

Per i lavoratori precoci sono stati previsti, a partire dal 1 maggio 2017, interventi diretti a eliminare le penalizzazioni esistenti.

La legge di bilancio 2017, ha previsto l’anticipo di pensionamento per chi abbia cominciato a lavorare a 18 anni o ancor prima e sia disoccupato, invalido, impegnato in attività usurante o beneficiario dei permessi della legge n. 104.

L’anticipo è di 22 mesi per i lavoratori e 10 mesi per le lavoratrici, mediante la riduzione a 41 anni per tutti del requisito contributivo unico (a prescindere dall’età) per la pensione anticipata (ex anzianità).

Ogni strategia per raggiungere in anticipo il trattamento pensionistico va valutata e pianificata il prima possibile con l’aiuto di esperti professionisti.

È per questo motivo che per tutti gli eventuali approfondimenti sugli argomenti in esame (possibili scelte e, tra queste, le più convenienti) si consiglia di rivolgersi al nostro Patronato 50&PiùEnasco (tel. 0434/549435, 0434/549462), che con esperti operatori assiste da sempre gratuitamente – sull’intero

territorio nazionale – per ottenere tutti i chiarimenti ulteriori e per la presentazione all’INPS delle relative domande on-line.

Come anticipare la pensione nel 2018

Ape sociale e volontaria, Rita, pensione anticipata quota 41 e a 63 anni, pensione di anzianità lavori usuranti: tutti i modi per uscire prima dal lavoro.

L’età pensionabile aumenta, ma le scappatoie restano: nonostante gli incrementi dei requisiti per la pensione, difatti, restano alcune deroghe, riservate a specifiche categorie di lavoratori, che consentono di anticipare la pensione.

Vediamo quali sono.

Pensione anticipata 2018

La pensione anticipata consente di pensionarsi a qualsiasi età, purché si possiedano almeno 42 anni e 10 mesi di contributi, o 41 anni e 10 mesi se donne. La pensione non subisce alcuna decurtazione e può essere ottenuta il 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (non si applicano i periodi di finestra).

Pensione anticipata lavoratori precoci

I lavoratori precoci, cioè coloro che possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del compimento del 19° anno di età, possono ottenere la pensione anticipata con soli 41 anni di contributi se appartengono alle categorie beneficiarie dell’Ape sociale o agli addetti ai lavori usuranti e ai turni notturni.

Pensione anticipata a 63 anni di età

Coloro che sono soggetti al calcolo integralmente contributivo della pensione possono ottenere la pensione anticipata a 63 anni e 7 mesi di età se:

• possiedono almeno 20 anni di contributi;

• hanno diritto a un assegno pari almeno a 2,8 volte l’assegno sociale (cioè a 1255 euro mensili).

Chi non ha diritto al calcolo contributivo della pensione può ottenere comunque il trattamento optando per il computo nella gestione Separata.

Ape volontario a 63 anni

A 63 anni è anche possibile ottenere l’Ape volontario, o anticipo pensionistico volontario: si tratta di un assegno, ottenuto attraverso un prestito bancario, che accompagna il lavoratore fino al perfezionamento dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia (dal 2018, 66 anni e 7 mesi per tutti). Il lavoratore, per ottenerlo, deve possedere almeno 20 anni di contributi ed essere iscritto a una gestione Inps (fondo pensione lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, gestione Separata, ex Inpdap…).

L’anticipo comporta delle penalizzazioni sulla futura pensione.

Ape social a 63 anni

L’Ape social è un assegno che, come l’Ape volontario, accompagna il lavoratore dai 63 anni sino al perfezionamento del requisito d’età per la pensione di vecchiaia. La misura, però, è a carico dello Stato, quindi non comporta tagli della futura pensione. Per ottenerla sono necessari 30 anni di contributi, se il lavoratore appartiene alle categorie dei disoccupati, caregiver o invalidi, oppure 36 anni di contributi se il lavoratore appartiene alle categorie degli addetti ai lavori faticosi o rischiosi. Le donne hanno però diritto a uno sconto di 6 mesi di contributi per ogni figlio, sino a un massimo di 2 anni, quindi possono ottenere l’Ape con un minimo di 28 o 34 anni di contributi. Per approfondimenti: Chi ha diritto all’Ape social.

Pensione a 61 anni per gli addetti ai lavori usuranti

Gli addetti ai lavori usuranti e i lavoratori notturni possono ottenere la pensione di anzianità con un minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi. Non si tratta degli addetti ai lavori faticosi e rischiosi beneficiari dell’Ape sociale, ma dei lavoratori individuati da un noto decreto del 2011.

Questi lavoratori, nel dettaglio, accedono alla vecchia pensione di anzianità con le quote se le attività sono state svolte per almeno 7 anni negli ultimi 10 di vita lavorativa o per almeno metà della vita lavorativa. Gli adempimenti per presentare la domanda di pensione sono stati recentemente semplificati e i requisiti per la pensione sono stati bloccati. Per approfondire: Pensione anticipata lavori usuranti e notturni.

Rita, pensione con 10 anni di anticipo

La sigla Rita sta per rendita integrativa anticipata: si tratta di una misura a cui possono accedere i lavoratori che aderiscono alla previdenza complementare. Nel dettaglio, questi lavoratori possono ricevere la pensione complementare sino a 10 anni prima del perfezionamento dei requisiti per la pensione, se disoccupati.

Pensione di vecchiaia anticipata per invalidi

Chi ha un’invalidità pensionabile (non è sufficiente il semplice riconoscimento deN’invalidità civile) riconosciuta pari o superiore all’80%, se lavoratore dipendente del settore privato può ottenere la pensione di vecchiaia a 60 anni e 7 mesi di età (a 55 anni e 7 mesi se donna), con una finestra di attesa di 12 mesi, se possiede almeno 20 anni di contributi.

Per i non vedenti, l’età pensionabile è ridotta di ulteriori 5 anni.

Maggiorazione dei contributi

Non dimentichiamo, infine, che diverse categorie di lavoratori possono ottenere delle maggiorazioni contributive, ossia dei contributi figurativi accreditati in più, in presenza di particolari situazioni (in alcuni casi anche un aumento del trattamento di pensione):

• invalidità riconosciuta superiore al 74%: in questo caso, il lavoratore ha diritto a 2 mesi di contributi in più ogni 12 mesi di servizio prestato;

• lavoratrici madri soggette al calcolo interamente contributivo della pensione;

• vittime di atti di terrorismo;

• servizio svolto in particolari condizioni dagli appartenenti al comparto difesa, sicurezza e soccorso;

• operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici o esposti all’amianto.

Per conoscere tutte le maggiorazioni: Pensione anticipata, tutte le maggiorazioni dei contributi.

Vecchie misure

Vi sono poi alcune misure i cui requisiti devono risultare già maturati da tempo, ma che risultano ancora accessibili grazie alla cristallizzazione: la cristallizzazione, difatti, comporta che, una volta maturati i requisiti per un determinato trattamento, l’interessato possa richiederlo anche successivamente, persino nel caso in cui la normativa cambi. Così, è ancora possibile che le lavoratrici che hanno maturato almeno57 anni e 7 mesi di età entro il 31 luglio 2016 e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015 possano richiedere l’opzione donna, o che i lavoratori nati sino al 1952 possano ancora richiedere il Salvacondotto, se rientranti tra le categorie aventi diritto.

Salvacondotto per la pensione: come funziona

Il salvacondotto, difatti, è un beneficio, istituito dalla Legge Fornero [1], che consente di pensionarsi a 64 anni di età (64 anni e 7 mesi, nel 2017, per effetto degli incrementi legati alla speranza di vita), senza penalizzazioni, per coloro che sono nati sino al 31 dicembre 1952. Per beneficiare del salvacondotto, però, è necessario possedere:

• almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2012, per gli uomini;

• almeno 20 anni di contributi al 31 dicembre 2012, per le donne.

Il lettore, dunque, possedendo meno di 35 anni di contributi alla data del 31 dicembre 2012, non può pensionarsi in anticipo usufruendo del beneficio, a meno che non abbia la possibilità di riscattare dei periodi di contribuzione anteriori al 31 dicembre 2012. Il riscatto, infatti, comporta l’accredito dei contributi direttamente nei periodi “scoperti”, e non alla data in cui effettivamente si versano i relativi oneri.

Se un lavoratore, ad esempio, possiede 31 anni di contributi nel 2012, ma decide di riscattare 4 anni di laurea, arriva al requisito di 35 anni di contribuzione da maturare entro il 31 dicembre 2012.

Riscatto: per quali periodi è possibile

I periodi scoperti da contribuzione che si possono riscattare sono, nel dettaglio:

• il corso di studi universitario ed i periodi di formazione, studio e finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro;

• i periodi part time non coperti da contribuzione ed i periodi di sospensione e interruzione del rapporto di lavoro, se successivi al 1996;

• i periodi di aspettativa non retribuita;

• gli intervalli tra lavori stagionali, temporanei, part time e discontinui, se successivi al 1996;

• i periodi di servizio civile volontario;

• i periodi di congedo parentale al di fuori del periodo di maternità;

• i periodi di lavoro svolti all’estero, in Paesi extraeuropei e non convenzionati con l’Italia;

• i periodi di lavoro non coperti da contribuzione (cosiddetta costituzione di rendita vitalizia);

Se il lettore, dunque, ha la possibilità di riscattare uno o più di questi periodi e grazie a questi raggiunge 35 anni di contributi collocati prima del 31 dicembre 2012, può pensionarsi col Salvacondotto.

Salvacondotto e contributi: il requisito dell’occupazione

È importante, però, a questo scopo, che l’interessato non risulti disoccupato alla data del28 dicembre 2011 : nel caso in cui alla stessa data il lavoratore non risulti occupato come dipendente, è necessario possedere, oltre ai 35 anni di contributi alla data del 31 dicembre 2012, anche la quota 96 (somma di età e contribuzione alla stessa data; è un requisito non richiesto alle sole lavoratrici). Inoltre, i 35 anni di contributi devono derivare da lavoro dipendente nel settore privato. Sono dunque esclusi i contributi volontari, i contributi figurativi maturati per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, i contributi da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Salvacondotto e contributi: lavoro autonomo

Il fatto che possano ottenere l’agevolazione i soli lavoratori dipendenti del settore privato non esclude, infine, chi possiede anche dei contributi da lavoro autonomo: questi contributi possono essere contati al fine di raggiungere il requisito dei 35 anni, purché alla data di riferimento, il 28 dicembre 2011, l’interessato risulti occupato come dipendente del settore privato.

In caso contrario, vale quanto appena esposto: bisogna, cioè, raggiungere l’anzianità contributiva richiesta con i soli contributi da lavoro dipendente del settore privato, con esclusione dei contributi da lavoro autonomo, dei contributi figurativi maturati per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, dei contributi da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Pensione anticipata per chi non rientra nel salvacondotto: Ape e Ape sociale

Nel caso in cui l’interessato non riesca a raggiungere 35 anni di contributi collocati entro il 31 dicembre 2012, l’unico modo per non attendere i 66 anni e 7 mesi di età, necessari per la pensione di vecchiaia, è domandare l’Ape volontaria (dal 1° maggio 2017, se si possiedono oltre 63 anni di età e 20 anni di contributi), cioè l’anticipo pensionistico, ottenuto grazie all’erogazione di un prestito bancario. In questo caso si subiscono delle penalizzazioni sulla pensione, delle quali non si conosce ancora l’ammontare perché si è in attesa del decreto attuativo che specifichi l’operatività dell’Ape.

PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

I lavoratori con contribuzione accreditata in diverse gestìoni pensionistìche possono, inoltre, conseguire a domanda, il diritto a pensione totalizzando (sommando) tutte le contribuzioni presentì nelle varie gestìoni. Tale possibilità è esercitabile a 65 anni e 7 mesi di età e con almeno 20 anni di contribuzione, ovvero con 40 anni e 7 mesi di contribuzione indipendentemente dall’età. I requisitì anagrafici e contributìvi o solo contributìvi devono essere perfezionatì entro il 31.12.2017, in quanto al personale scolastìco che si avvale dell’istìtuto della totalizzazione si applica il regime della decorrenza mobile.

Ciascuna gestìone calcola la propria quota di pensione applicando il metodo di calcolo contributìvo salvo le gestìoni dove risulta maturato il diritto autonomo a pensione che calcolano la propria quota secondo il metodo ordinario (retributìvo o misto). Nel caso in cui, applicando integralmente il metodo contributìvo, il calcolo di pensione risultasse più elevato, il lavoratore ha la possibilità di chiedere la liquidazione dell’importo più favorevole.

PENSIONE IN REGIME DI CUMULO

La legge di Bilancio 2017 ha esteso la possibilità di cumulo anche ai fini della pensione antìcipata. Inoltre, la stessa legge include tra i destìnatari anche coloro i quali hanno già maturato un diritto autonomo in almeno una gestìone e amplia la platea delle gestìoni coinvolte includendo le casse dei liberi professionistì. Pertanto, il personale può cumulare (sommare senza oneri) la contribuzione accreditata in diverse gestìoni pensionistìche per conseguire la pensione:

• di vecchiaia all’età di 66 anni e 7 mesi di età e con almeno 20 anni di anzianità contributìva

• antìcipata con almeno 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini A coloro i quali si trovano nella condizione di esercitare il cumulo, è data la possibilità di recedere dalla ricongiunzione già definita ai sensi dell’art. 1 e 2 della Legge 29/79 entro il termine del 1° gennaio 2018. Il recesso è ammesso solo a coloro i quali hanno perfezionato i requisitì per l’accesso al cumulo entro il 1° gennaio 2017 e a condizione che non sia stato perfezionato il pagamento integrale dell’onere e che la ricongiunzione non abbia già dato tìtolo a pensione. Il recesso comporta la restìtuzione, senza interessi, degli importì pagatì a tìtolo di onere di ricongiunzione in quattro rate annuali decorrentì dall’anno successivo alla data dalla domanda.

L’importo della pensione è dato dalla somma delle varie quote calcolate dalle singole gestìoni.

Nel caso in cui il cumulo dei periodi assicuratìvi per la pensione di vecchiaia coinvolge una cassa libero professionale che abbia requisitì anagrafici e contributìvi più elevatì, la quota a carico della cassa libero professionale verrà erogata solo al raggiungimento di tali requisitì.

APE VOLONTARIA

In via sperimentale, a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, è istituito l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). Si tratta di un prestito, corrisposto in 12 mensilità l’anno, della durata minima di 6 mesi. La restituzione del prestito avverrà in 20 anni, con rate mensili sulla pensione di vecchiaia. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza per saldare, in caso di decesso, il debito residuo senza intaccare l’eventuale pensione di reversibilità.

L’APE può essere chiesta dai lavoratori che soddisfano le seguenti condizioni al momento della richiesta:

• almeno 63 anni di età;

• maturazione del diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;

• possesso di almeno 20 anni di contribuzione;

• importo della pensione maturata, al netto della rata da restituire per l’APE richiesta, di almeno 1,4 volte il trattamento minimo (circa € 703 mensili);

• non titolarità di trattamento pensionistico diretto

Sono previsti benefici fiscali tra i quali l’esenzione ai fini IRPEF del prestito ricevuto.

Ad oggi mancano le indicazioni da parte dell’INPS per l’applicazione della norma.

APE C.D. SOCIALE O AGEVOLATA

In via sperimentale, a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuta una indennità, erogata direttamente dall’INPS in 12 mensilità l’anno, per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il compimento dell’età pensionabile. L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione. Tale importo non può superare € 1500 mensili e non è soggetta a rivalutazione. L’indennità può essere chiesta dai lavoratori che hanno compiuto 63 anni di età, possiedono 30 anni di contribuzione e assistono da almeno 6 mesi il coniuge o parente di primo grado convivente con handicap grave sono riconosciuti invalidi dalle Commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile in misura di almeno 74%.

L’indennità spetta anche agl’insegnanti dell’infanzia e educatori degli asili nido da almeno 6 anni in via continuativa che hanno compiuto 63 anni di età e possiedono 36 anni di contribuzione.

Per accedere al beneficio è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa e la non titolarità di trattamento pensionistico diretto. In caso di raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata il beneficiario decade dal diritto all’indennità.

Successive indicazioni anche alla luce di eventuali interventi normativi saranno fornite con riguardo alle cessazioni dal servizio di coloro che hanno avuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Non è più previsto il trattenimento in servizio oltre il compimento dei limiti dell’età per il collocamento a riposo d’ufficio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio fino al limite massimo di 70 anni e 7 mesi di età al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia o per la partecipazione ai riconosciuti progetti didattici internazionali.

In tali casi l’amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche devono essere presentate dal personale docente, educativo ed ATA di ruolo, dagli insegnanti di religione e dai dirigenti scolastici attraverso la procedura web POLIS “ISTANZE ON LINE” disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità.

Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta deve presentare la domanda in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità. Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio, nel caso in cui non risultino perfezionati i requisiti per il diritto a pensione; in tal caso verrà data comunicazione al dipendente.

GESTIONE DELLE ISTANZE

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale esclusivamente attraverso le seguenti modalità, che saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica:

1) compilazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato Inca;

2) compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;

3) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (803164).

DIRIGENTI SCOLASTICI

Per i dirigenti scolastici vi sono alcune specifiche disposizioni che regolano le modalità e i termini per la presentazione delle domande. Infatti, l’art. 12 del CCNL dell’area V della dirigenza del 15 luglio 2010 fissa il termine al 28 febbraio 2018 quale data di scadenza delle domande di dimissioni. Il dirigente scolastico che presenta la domanda di cessazione oltre il citato termine sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sopraggiunto il pensionamento, il lavoratore iscritto al Fondo Espero può chiedere la chiusura della posizione al Fondo. Il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale; per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso. La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d’ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da Espero (ad esempio permanenza nel Fondo per meno di 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 anni per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso in cui l’importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all’assegno sociale.