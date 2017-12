Pensioni 2018, ultime novità: aumenti e calendario pagamenti

Per circa 3,2 milioni di famiglie, l’unica fonte monetaria di eredità è la pensione è questo Quanto emerso dal Focus dell’Istat sulle condizioni di vita dei pensionati. Secondo questi dati, nel 2016 sono stati circa 16,1 milioni i pensionati i quali hanno percepito in media €17580 lordi ovvero €257 in più rispetto all’anno precedente. Tra il 2015 e il 2016 invece il numero dei pensionati è sceso di 115 mila unità.

Le donne rappresentano il 52,7% dei pensionati e in media ricevono degli importi annuali di circa €6000 inferiori rispetto a quelli degli uomini. Tra pochi giorni diremo addio al 2017 e si aprirà un nuovo anno che è stato definito una sorta di limbo parlando proprio di pensioni, visto che l’innalzamento dell’età per chi vuole lasciare il lavoro entrerà in vigore nel 2019. A partire già dal 2018 si cominceranno ad intravedere alcune novità, come ad esempio il fatto che sia le donne che gli uomini per la pensione di vecchiaia dovranno avere 66 anni e 7 mesi; fino ad oggi per le donne era prevista una soglia di 66 anni e un mese nel settore autonomo e 65 anni e 7 mesi per il privato.

Quindi con l’inizio del nuovo anno bisognerà avere 12 mesi in più Sul conteggio dell’età per potere ottenere l’assegno sociale e quindi da 65 anni e 7 mesi, si passerà a 66 anni e 7 mesi. Sono attese anche delle novità per i professionisti visto che proprio dal 2018 scatterà il cumulo dei contributi introdotto proprio lo scorso anno. Nessuna novità per i requisiti per l’ accesso alla pensione o il ricongiungimento dei contributi, Ma a cambiare saranno soltanto gli assegni, fortunatamente dei cambiamenti in positivo visto che i pensionati vedranno un piccolo incremento sulla cifra percepita.

Questo aumento però non riguarderà tutte le pensioni, ma soltanto gli importi fino a tre volte il minimo. Si parla di un aumento di €71 fino ad un massimo di €260 lordi nell’arco di un anno. Facendo un esempio, l’assegno sociale da 448,07 euro andrà a €453, per gli assegni da €1000 lordi al mese l’incremento sarà soltanto di €11, mentre per le pensioni da €1600 l’incremento sarà di 16,72 euro. Proprio nei giorni scorsi Inoltre è stato diffuso il calendario pagamenti per il 2018 e anche per quest’anno è stato predisposto il pagamento degli assegni al primo giorno bancabile del mese oppure al secondo in caso di festività.

Ecco qui di seguito il calendario completo:

Gennaio 2018: mercoledì 3 per Poste e istituti di credito;

Febbraio 2018 giovedì 1 per Poste e altri istituti di credito

Marzo 2018 giovedì 1 per Poste e altri istituti di credito;

Aprile 2018: martedì 3 aprile per poste italiane e per gli altri istituti di credito

Maggio 2018: mercoledì 2 per poste italiane e per gli altri istituti di credito

Giugno 2018: venerdì 1 per poste italiane e per gli altri istituti di credito

Luglio 2018: lunedì 2 per poste italiane e per gli altri istituti di credito

Agosto 2018: mercoledì 1 per poste italiane e per gli altri istituti di credito

Settembre 2018: sabato 1 per poste italiane e lunedì 3 per gli altri istituti di credito

Ottobre 2018: lunedì 1 per poste italiane e per gli altri istituti di credito

Novembre 2018: venerdì 2 per poste italiane e per gli altri istituti di credito

Dicembre 2018: sabato 1 per poste italiane e lunedì 3 per gli altri istituti di credito.