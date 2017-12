Prende un farmaco e diventa malato di gioco e perde 300mila euro

Paolo Chisci, è questo il nome di un anziano settantenne il quale ha passato una vita ad amministrare soldi e condomini, purtroppo per lui la vita è cambiata. L’uomo non è mai stato attirato al gioco di qualsiasi tipo, ma improvvisamente ha bruciato più di 300.000 € giocando alle slot e vinci.

Una sentenza del tribunale chiarisce cosa è successo.

Come spiega il quotidiano Il Tirreno, Chisci “è diventato un malato di gioco per l’effetto collaterale di un farmaco, il Mirapexin, utilizzato per rallentare i sintomi del morbo di Parkinson”. La Corte d’appello di Firenze ha dato ragione a Chisci: “i medici dell’Asl Versilia ai i quali si è rivolto nel 2005 perché affetto dal morbo di Parkinson avrebbero dovuto informarlo”, scrive Il Tirreno.

Le dipendenze comportamentali, quali il gioco d’azzardo patologico, lo shopping compulsivo e l’ipersessualità determinano significative ripercussioni sulla salute pubblica. Negli anni passati numerose ricerche hanno riportato evidenze di dipendenze patologiche in pazienti neurologici, in particolare nella malattia di Parkinson. In questa patologia, la degenerazione del sistema dopaminergico e l’indispensabile assunzione di farmaci dopaminergici può causare disfunzioni nel sistema della gratificazione. La sindrome da disregolazione della dopamina è una condizione in cui il paziente parkinsonia- no assume quantitativi di farmaco decisamente superiori a quanto necessario per gestire la disabilità motoria. Questo comportamento può sfociare in una dipendenza da farmaci dopaminergici, con disturbi comportamentali associati al sistema della regolazione degli impulsi. La sindrome da disregolazione dopaminergica rappresenta un punto d’incontro tra neurologia e medicina delle dipendenze e diventa cruciale incoraggiare la precoce individuazione e la gestione sinergica di questo disturbo.

Parole chiave: Gioco d’azzardo patologico, Malattia di Parkinson, Sindrome da disregolazione della dopamina, Dopamina, Dipendenza comportamentale.

La parola addiction, che può ormai essere considerata sinonimo di dipendenza patologica, deriva dal latino addictus, che designava lo schiavo o il servo che diveniva tale per debiti e lo rimaneva fino alla loro estinzione. Niente di meglio per descrivere la schiavitù acquisita da sostanze, ma anche da comportamenti quali il gioco d’azzardo patologico (GAP).

È stato proposto di inserire nella prossima versione del Manuale Diagnostico Statistico dei disturbi mentali, tra le dipendenze patologiche, anche le dipendenze non correlate all’uso di sostanze.

Negli ultimi anni è comunque all’ordine del giorno che si rivolgano al Ser.T. pazienti che lamentano dipendenze di tipo comportamentale: gioco d’azzardo patologico, shopping compulsivo, dipendenza da videogiochi o da internet e ipersessualità.

Se inizialmente l’interesse per possibili sovrapposizioni tra malattia di Parkinson (MP) e GAP appariva aneddotico, recentemente è stato osservato che questa prevalenza è superiore a quanto precedentemente ipotizzato, e che fa parte di una più vasta sindrome caratterizzata dall’emergere di diversi comportamenti impulsivi scatenata dalla terapia farmacologica. Oltre a questo sono state avanzate e consolidate ipotesi che permettono di comprendere meglio questa connessione, e rendono conto di come altre patologie neurologiche (come la Sindrome delle gambe senza riposo) possano essere ugualmente implicate .

Non è quindi ininfluente sulla diagnosi e sulle strategie terapeutiche che il paziente con GAP abbia o non abbia una comorbilità neurologica, quale ad esempio la MP, così come occorre valutare la presenza di GAP e altri manifestazioni impulsive in pazienti con MP.

Malattia di Parkinson e Sindrome da Disregolazione Dopaminergica

I farmaci dopaminergici (levodopa, agonisti della dopamina e inibitori enzimatici del metabolismo della dopamina) sopperiscono la perdita di dopamina conseguente alla degenerazione della substantia nigra. Nei primi stadi della patologia, la terapia farmacologica allevia i sintomi motori e migliora la qualità della vita, tuttavia sono poco chiari gli effetti dei farmaci dopaminergici sulle proiezioni dei neuroni dell’Area Ventro Tegmentale.

La malattia di Parkinson è associata a deplezione dei neuroni dopaminergici striatali, e in modo meno importante, mesocorticolimbici. Queste ultime aree, relativamente intatte, possono essere sovrastimolate dai farmaci, e questo può portare ad alterazioni neuropsicologiche e a disfunzioni comportamentali.

Più specificamente, i farmaci dopaminergici migliorerebbero il funzionamento dei sistemi neurali con bassi livelli basali di dopamina, mentre gli stessi farmaci porterebbero a un dannoso sovradosaggio in altri sistemi dove i livelli di dopamina sono già ottimali .

La disfunzione dei circuiti dopaminergici mesocorticolimbici è considerata una caratteristica distintiva di tutte le dipendenze da sostanze, in analogia è stato suggerito che l’abuso di farmaci dopaminergici in pazienti neurologici possa iper-stimolare le vie mesolimbiche, portando ad un disturbo simile a quello associato con la dipendenza da sostanze. Effettivamente, in un sottogruppo di pazienti affetti da malattia di Parkinson, i farmaci dopaminergici presentano l’insidiosa potenzialità di essere usati compulsivamente.

Questi pazienti richiedono e si somministrano dosi aggiuntive di farmaco, a dispetto dell’apparenza di essere ben compensati farmacologicamente. Questa modalità di autotrattamento può predisporre a una vera e propria sindrome di dipendenza da dopamina, e porta a comportamenti sociali inadeguati. Il sovradosaggio ha effetti positivi immediati, in quanto produce una maggiore disponibilità di energia, maggiore produttività e attenuazione dei sintomi motori, e dal punto di vista emotivo, uno stato euforico ipomaniacale. Nel lungo periodo, tuttavia si manifestano, da un punto di vista motorio, movimenti involontari disabilitanti (discinesie) o ripetitivi e, da un punto di vista emotivo e comportamentale, atti impulsivi e compulsivi.

Un ampio numero di dipendenze comportamentali possono essere associate a questa sindrome, come gioco d’azzardo patologico, shopping compulsivo, ipersessualità, abbuffate, guida spericolata e condotte dannose di vario genere.

Questa sindrome, conseguente l’uso compulsivo dei farmaci dopaminergici, è stata inizialmente chiamata con il nome di Disregolazione edonistica omeostatica e viene attualmente identificata con il nome di Sindrome da Disregolazione della Dopamina (SDD).

È importante sottolineare che molti di questi individui soddisfano i criteri per il disturbo da dipendenza da sostanze, così come viene classificato nel Manuale Diagnostico Statistico per i disturbi mentali (DSM-IV- TR), in primo luogo a causa degli effetti negativi che questo uso compulsivo esercita sul funzionamento sociale, psicologico e fisico. In alcuni casi, inoltre, i pazienti adottano strategie per poter avere accesso a maggiori quantità di farmaco. Tra queste si possono segnalare simulazioni di acinesie o tremori, posture distoniche o addirittura comportamenti aggressivi.

Questo uso compulsivo del farmaco è più comune negli uomini con un’insorgenza precoce della MP, con tratti di novelty seeking o con storia personale o familiare di dipendenza

da alcool . In realtà non sono ancora stati individuati chiari fattori di vulnerabilità e sono necessari studi epidemiologici su larga scala per esaminare meglio questa associazione.

Prevalenza di gioco d’azzardo patologico nei pazienti con malattia di Parkinson

Per valutare la prevalenza di GAP nei pazienti italiani con MP in trattamento farmacologico, nel 2005 abbiamo attivato una collaborazione tra la divisone di Neurologia dell’Ospedale di Carpi, il Ser.T di Cortemaggiore ed alcuni medici di Medicina Generale. Il nostro scopo è stato quello di mettere a confronto la prevalenza di GAP in 98 pazienti con MP e 392 soggetti di controllo, omologhi per età e sesso. La diagnosi di GAP è stata eseguita utilizzando un’intervista basata sui criteri del DSM-IV-TR e supportata dal South Oaks Gambling Screen (SOGS). La prevalenza ottenuta nei malati di Parkinson (6,1%) è risultata significativamente più alta (p=.00001) rispetto a quella dei soggetti di controllo (0,25%). I nostri risultati ci hanno permesso di evidenziare che il GAP nei pazienti con MP in trattamento con farmaci dopaminergici è una comorbilità emergente e non dipende dal tipo di farmaco utilizzato .

SDD nella malattia di Parkinson: alcune ipotesi esplicative

Le proiezioni dopaminergiche dirette al nucleo accumbens sono implicate in comportamenti orientati alla gratificazione, sia direttamente come per rinforzi primari quali cibo, sesso (implicati per alimentazione incontrollata, ipersessualità), sia indirettamente come per i rinforzi secondari come soldi e status symbol (implicati per GAP e shopping compulsivo), sia in relazione alle proprietà gratificanti delle sostanze (come nel caso dell’abuso di farmaci dopaminergi- ci e nell’abuso di sostanze).

Il legame tra GAP e MP è la dopamina. La dopamina è un neurotrasmettitore che ha una distribuzione cerebrale molto selettiva. Le principali vie dopaminergiche cerebrali originano nel mesencefalo. La via implicata nel controllo motorio dalla substantia nigra si proietta allo striato (nucleo caudato e putamen) e la sua degenerazione è associata alla MP. La via implicata nella gratificazione, nel controllo degli impulsi, nei processi decisionali e nella dipendenza è la mesolimbica – mesocorticale, che dall’area ventro-teg- mentale si irradia allo striato ventrale e alla corteccia prefrontale . Nello striato ventrale c’è un’area molto complessa: il nucleo accumbens, divisibile in due sezioni, una centrale (core) e una ventrale laterale (shell). Da studi compiuti sui ratti da Di Chiara e collaboratori negli anni ’80, con la tecnica della microdialisi, è risultato che tutte le sostanze d’abuso stimolano il rilascio di dopamina preferenzialmente nello striato ventrale. Studi successivi degli anni ’90 hanno permesso di precisare che l’effetto è estremamente specifico per la shell dell’accumbens , inversamente a quanto accade per gli stimoli naturali, che stimolano il rilascio dopaminergico nel core.

In questo modo le sostanze psicotrope riescono ad aggirare il meccanismo adattivo di abituazione agli stimoli naturali.Questo processo porta all’acquisizione di eccessive proprietà incentive da parte degli stimoli associati alle sostanze e rappresenta l’inizio del processo di dipendenza.

Questi dati sono stati confermati nell’uomo recentemente, con tecniche meno invasive (come la tomografia a emissione di positroni e il [C11] raclopride come ligando), benché una localizzazione più accurata dello striato ventrale non sia possibile con gli attuali strumenti di indagine .

È stato ipotizzato che l’uso dei farmaci dopaminergici, in soggetti con malattia di Parkinson, può stimolare in modo

eccessivo le vie mesolimbiche, portando ad un disturbo comportamentale simile a quello associato alla dipendenza da sostanze, e effettivamente la SDD può essere meglio compresa se si considerano alcune teorie relative all’uso di sostanze psicostimolanti. Molti modelli sostengono che il fattore motivante principale relativamente all’assunzione di sostanze sia la sua capacità di indurre uno stato di piacevolezza o eliminare uno stato negativo. Il ruolo della dopamina nel mediare i sistemi di gratificazione è stato ultimamente rivisitato, mettendo in crisi l’idea che la dopamina possa essere considerato il “neurotrasmettitore del piacere”. Questi autori mostrano che, nel corso dell’assunzione di sostanze, avviene sia un’abitudine all’effetto rinforzante della sostanza, sia una sensibilizzazione dei circuiti cerebrali per i rinforzi di fronte a incentivi. In definitiva, le alterazioni negli input corticali e limbi- ci al sistema striato ventrale porterebbero, nel tempo, a una scissione tra desiderio (wanting, associato al rilascio di dopamina) di sostanza e l’aspetto soggettivo del piacere (liking, associato al rilascio di endorfine). Più che il piacere, sembra che il desiderio o la ricerca di rinforzi edonici sia maggiormente associata a questo neurotrasmettitore. Questa dissociazione tra piacere e desiderio è stata confermata in pazienti parkinsoniani e correla con l’attività dopaminergica .