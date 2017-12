Roma shock, investe e uccide 15enne davanti scuola: arrestato 18enne positivo al narco-test

Incidente mortale è avvenuto nella giornata di ieri a Roma in via Prenestina 1395 dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto proprio davanti la scuola. L’incidente è avvenuto davanti l’istituto Agrario Emilio Sereni ed a morire è stato un ragazzino di 15 anni Federico Ghigiarelli, il quale è stato investito da un’auto alla guida della quale vi era un ragazzo di 18 anni. L’auto in questione è una Fiat Bravo.

La vittima ovvero il ragazzino di 15 anni era una promessa del calcio giovanile, ma purtroppo la sua vita è stata stroncata nella mattinata di ieri quando è stato travolto poco prima delle ore 9:00 dalla Fiat Bravo guidato proprio dal compagno di scuola di 18 anni, un neopatentato originario di Gerano, una cittadina sulla Prenestina che è risultato positivo agli oppiacei e pare guidasse anche senza assicurazione. Molto probabilmente il neo patentato avrebbe perso il controllo della vettura, Molto probabilmente nel tentativo di sorpassare un altro veicolo che su quella strada procedeva piuttosto lentamente.

Il diciottenne Mario Proietti è stato arrestato per avere investito Federico, che pare sia stato sbalzato contro la recinzione di uno dei terreni dove gli studenti dell’agrario si esercitano e dunque su una sorta di marciapiede sterrato. Si è trattato purtroppo di un urto molto molto violento che non ha lasciato scampo al quindicenne che comunque è stato immediatamente soccorso da alcuni studenti dell’Istituto, nonché compagni di scuola e anche da qualche insegnante rimasto completamente scioccato davanti alla scena. Allertate le forze dell’ordine e il personale medico, questi sono giunti immediatamente sul luogo dell’incidente e dopo essere stato soccorso sul posto Federico è stato trasferito d’urgenza al policlinico di Tor Vergata dove poi Purtroppo è deceduto.

Intervenuti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine e nello specifico i vigili urbani dell’effetto gruppo Torri coordinati dal comandante Generale Antonio Di Maggio, i quali hanno provveduto a transennare il luogo dell’incidente, sequestrando L’auto del diciottenne che poi è stato arrestato e interrogato.

Il diciottenne è accusato di omicidio stradale aggravato dalla assunzione di stupefacenti. Una volta fermato dalle forze dell’ordine Il conducente è risultato Essere sotto shock e in lacrime, Ma poi è finito in manette nonostante fosse stato uno tra i primi a soccorrere il quindicenne che purtroppo però aveva già perso conoscenza.

Il diciottenne militava negli Allievi fascia B dell’Atletico Torrenova e proprio la società in un post pubblicato sulla pagina Facebook ha espresso il dolore da sospeso le attività sportive. “Il presidente Alessio De Santis e tutta l’Asd Atletico Torrenova porgono le loro più sentite condoglianze alla famiglia Ghigiarelli per la scomparsa di Federico, unendosi profondamente al suo dolore. La società, d’accordo con la Federazione, comunica che saranno sospese tutte le attività sportive previste per i prossimi giorni”, è scritto nel post.

Guida di veicoli e problemi alcol/droga

Definizione di sostanza stupefacente

• Sostanze che provocano alterazioni della percezione della realtà e/o dello stato di coscienza, o in grado di incidere sulle prestazioni e/o capacità psico-fisiche, e che spesso inducono forme di dipendenza fisica e/o psicologica.

Definizione di dipendenza fisica

• La dipendenza fisica si instaura quando una sostanza d’abuso viene assunta per un certo periodo, favorendo concentrazioni costanti nel sangue. In caso di sospensione brusca dell’uso si manifesta una sintomatologia clinica detta “Sindrome d’astinenza” che varia a seconda del tipo di droga assunta (es.: alcol può indurre una dipendenza fisica; in tal caso la sospensione causa sindromi di astinenza).

Definizione di dipendenza

psicologica

• Il desiderio irrefrenabile ed incontrollabile (craving) di assumere la sostanza che si è soliti utilizzare. La dipendenza psicologica genera un comportamento di ricerca compulsiva della sostanza, in modo continuo, al fine di ritrovare i suoi effetti psichici ed alcune volte, per evitare gli effetti della privazione, con ricadute anche a distanza di tempo dall’ultimo abuso (es. la cocaina causa un forte craving e, quindi, una dipendenza psicologica di grado elevato).

Effetti dell’alcol e delle sostanze stupefacenti sulla guida

Alcol

L’alcol è una sostanza psicoattiva, in grado cioè di interferire con le funzioni neuro-psichiche dell’individuo. Esiste una stretta correlazione tra la concentrazione di alcol nel sangue e gli effetti tossici e comportamentali; per questo motivo mettersi alla guida di un veicolo dopo avere assunto bevande alcoliche è estremamente rischioso.

Gli effetti dell’alcol riguardano in particolar modo: Il campo visivo, i tempi di reazione, la capacità di concentrazione, la capacità di giudizio.

A seguito di assunzione di bevande alcoliche insorgono disturbi della vista a causa della riduzione della visione laterale (visione a tunnel) e della ridotta capacità di adattamento alla visione notturna.

L’alcol rende difficoltosa la coordinazione dei movimenti e aumenta i tempi di reazione; i movimenti e gli ostacoli vengono percepiti con notevole ritardo.

L’alcol crea un senso di benessere, di sicurezza e di euforia che portano a sopravvalutare le proprie capacità e ad affrontare rischi che in situazioni normali non si sarebbero

Il rischio di incidenti stradali aumenta in modo esponenziale all’aumentare della concentrazione di alcol nel sangue.

Risulta fondamentale, dopo assunzione di alcolici (birra, vino, superalcolici), attendere un periodo di tempo, indicativamente 1 ora, per ogni drink assunto prima di mettersi alla guida di un veicolo.

Per drink si intende: bevanda che contiene 12 grammi di alcol (1 bicchiere da tavola di vino, 1 lattina di birra , una dose di superalcolici )

Cannabis

dopo l’assunzione per circa un’ora si è portati a sopravvalutare le proprie capacità e a sottovalutare situazioni di pericolo si ha un’alterazione della coordinazione motoria, della percezione del tempo e dell’attenzione a dosaggi moderati, la percezione più acuta dei contorni, dei colori e della profondità riduce la performance di guida ad alti dosaggi provoca dispercezioni, che possono portare per esempio a frenare all’improvviso di fronte ad un ostacolo inesistente.

Cocaina

chi la usa prova una sensazione soggettiva di aumento delle capacità intellettive con euforia ed è portato a sottovalutare le conseguenze di alcuni comportamenti, generando delle situazioni molto rischiose (sorpassi azzardati, attraversamento di un incrocio con semaforo rosso)

con l’esaurirsi dell’effetto si manifestano sonnolenza, incapacità di concentrazione, alterazione dei riflessi. L’assunzione anche di piccole dosi é pericolosa per la guida nonché per la salute in quanto la cocaina aumenta la pressione arteriosa con il rischio di infarto.

Amfetamine

sono sostanze stimolanti presenti in molti farmaci contro l’obesità e la bulimia il senso di euforia e di eccitazione induce a sottovalutare situazioni di pericolo (viaggiare a forte velocità in centro abitato) la difficoltà di concentrazione può influenzare la capacità di valutazione delle distanze e della velocità (sorpassi azzardati) l’amfetamina può condurre ad uno stato di stress psicofisico con rischio di successivo crollo e colpo di sonno Il mix di amfetamina con alcol e/o altre sostanze, anche a piccole dosi, aumenta i rischi di incidenti stradali.

Eroina

L’eroina produce sonnolenza e riduce la capacità di concentrazione.

L’alterazione della coordinazione motoria, la riduzione del livello di attenzione, il rallentamento dei riflessi inducono a sottovalutare situazioni di pericolo (non fermarsi al passaggio dei pedoni).

Ecstasy

con il termine ecstasy si indicano decine di sostanze diverse che vengono prodotte in laborotario sotto forma di pasticche colorate dall’aspetto differente. La più nota è appunto l’ecstasy (MDMA) seguita da eve (MDEA) e da love drug (MDA). L’ecstasy interviene sull’umore, diminuisce il sonno, la fatica e la fame ma fa anche aumentare il palpito cardiaco e inaridisce la bocca, “tira” le mascelle , dilata le pupille e aumenta la pressione arteriosa con rischi di infarto.

LSD: La dietilamide dell’acido lisergico è un potente allucinogeno, chiamato anche acido, cartone o micropunta. Si presenta sotto forma di francobolli colorati o di pilloline da consumare per via orale. Provoca il “trip” o viaggio, caratterizzato da allucinazioni con alterazioni della percezione della realtà che durano anche 12 ore.

Funghetti: Psilocina, Psilocibina, Mescalina, Muscarina sono alcuni tra i più diffusi funghi che contengono principi attivi allucinogeni. Hanno un effetto simile all’LSD che dura 4-6 ore.

Estremamente pericolosi per chi si mette alla guida in quanto alterano la percezione della realtà e la capacità di riflesso.

Ketamina e Popper: sono sostanze inalanti che se assunte causano dispercezioni e disforia con gravi rischi per il sistema nervoso e cardiaco

Una risposta europea alla guida sotto l’effetto di droghe

Molti degli incidenti e dei decessi che avvengono sulle strade europee sono causati da conducenti che guidano in condizioni compromesse dall’assunzione di sostanze psicoattive. Si stima che l’alcol da solo possa essere responsabile ogni anno di 10 000 vittime sulle strade dell’Unione europea (UE), ovvero di un quarto di tutti i decessi per incidenti stradali. Non esistono numeri confrontabili sugli incidenti stradali riconducibili all’uso di stupefacenti e farmaci psicoattivi, sebbene nel corso dell’ultimo decennio sia aumentata l’attenzione in tale campo. Gli studi condotti sugli effetti delle sostanze psicoattive sulla guida suggeriscono che, se gli stupefacenti e i farmaci terapeutici possono influire sulla guida, si tratta di effetti che possono variare notevolmente per tipo e portata a seconda della sostanza in questione.

La ricerca più recente indica che la cannabis può influire negativamente sulla guida e che le benzodiazepine in genere riducono la capacità

di guida; tra gli oppioidi l’eroina può ridurla in modo grave, seguita, in ordine di gravità, da metadone e da buprenorfina. I dati relativi a droghe stimolanti come cocaina, anfetamine ed ecstasy sono ancora più incerti, ma suggeriscono un’associazione tra dosi elevate e riduzione della capacità di guida. Resta tuttavia difficile stabilire una misura obiettiva del potere invalidante di ogni singola droga, diversamente da quanto accade nella misurazione del tasso alcolemico.

Il complesso problema della guida sotto l’effetto di droghe è attualmente oggetto di un importante progetto comunitario, DRUID, iniziato nel 2006 e che si protrarrà fino al 2010. Il progetto DRUID ha come obiettivo quello di porre solide basi per una regolamentazione armonizzata a livello europeo in materia di guida sotto l’effetto di alcol, droghe e farmaci.

In attesa dei risultati definitivi, la presente sintesi strategica illustra le questioni fondamentali all’esame dei responsabili politici e descrive gli sviluppi che, in tutta Europa,

possono essere di aiuto nelle decisioni in materia.

In molti paesi europei l’ampiezza del fenomeno non viene studiata

Gli studi sulla prevalenza delle droghe tra i guidatori pubblicati tra il 1999 e il 2007 contengono dati solo su 13 Stati membri dei 27 dell’UE e sulla Norvegia.

Le indagini condotte a campione sulle strade, che possono offrire un quadro rappresentativo dell’intera popolazione dei conducenti, sono disponibili solo per tre Stati membri e per la Norvegia. Altre indagini forniscono dati sull’uso di droghe in sottogruppi specifici di guidatori. Mentre alcuni studi hanno preso in considerazione solo i conducenti coinvolti in incidenti mortali, altri hanno esaminato gruppi campione di conducenti feriti, deceduti, coinvolti in incidenti e di conducenti sospettati di guidare sotto l’effetto di alcol o droghe. Tuttavia, i risultati dei vari studi non sono scientificamente confrontabili.

In generale la cannabis costituisce lo stupefacente rilevato più di frequente, mentre le benzodiazepine sono i farmaci psicoattivi più frequentemente segnalati. Complessivamente i dati a disposizione indicano una prevalenza di gran lunga superiore sia di stupefacenti sia di farmaci da prescrizione, spesso in associazione ad alcol, tra i guidatori coinvolti in incidenti o sospettati di guidare sotto l’effetto di droghe o alcol.

La generale carenza di informazioni permane a tutt’oggi nonostante una raccomandazione del 2002 del gruppo di lavoro di esperti scientifici della Commissione europea su droghe, farmaci e guida stradale, in base alla quale tutti i conducenti coinvolti in incidenti mortali dovrebbero essere sottoposti ad esami atti a rilevare l’uso di alcol e droghe.

Problemi nella raccolta delle prove scientifiche

Sono oltre 30 gli studi condotti in Europa dal 1999 sulla prevalenza di droghe tra i conducenti. Tuttavia, in tali studi sono stati impiegati diversi metodi e gruppi campione di conducenti, il che rende arduo trarre conclusioni generali. Il numero delle persone selezionate andava da meno di 50 ad oltre 10 000; in più di un terzo degli studi i risultati si riferivano a meno di 500 soggetti.

Va inoltre detto che la normativa o gli orientamenti a livello nazionale possono limitare la portata e la comparabilità degli studi di prevalenza. Ad esempio, nella maggior parte dei paesi non è consentito effettuare test antidroga a campione sulle strade. In alcuni paesi possono essere effettuati solo test contro gli stupefacenti e la prevalenza dei farmaci psicoattivi non può essere determinata con certezza. In alcuni casi se il conducente risulta positivo al test dell’alcolemia decade la necessità di effettuare test antidroga; in tal caso la limitatezza delle risorse e i requisiti dell’azione giudiziaria prevalgono sull’esigenza di raccogliere dati il più possibile completi. Tale è il caso di Danimarca, Estonia, Irlanda e Portogallo. Lo studio francese SAM, uno degli studi più ampi in materia degli ultimi anni, è stato reso possibile tramite una modifica del codice della strada francese che prevede, in determinate circostanze, l’obbligo per le forze di polizia di effettuare test antidroga su tutti i conducenti. Con l’assistenza dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) e della direzione generale dei Trasporti della Commissione europea è stato redatto un nuovo documento internazionale di linee guida per la standardizzazione dei modelli di studio, in cui si tiene conto delle differenze tra la normativa e gli indirizzi in materia di test a livello nazionale e si forniscono oltre cento raccomandazioni, suddivise nelle categorie comportamento, epidemiologia e tossicologia.

Definire il limite (o i limiti)

Sono due le impostazioni adottate, a seconda del caso, dalla maggior parte dei paesi europei per la definizione del reato di guida sotto l’effetto di droghe. Undici paesi puniscono solo la guida in condizioni di ridotta capacità, a prescindere che sia causata da stupefacenti o farmaci. Altri undici paesi hanno adottato una politica di «tolleranza zero», punendo tutti i casi di guida dopo l’assunzione di droghe. Sette altri paesi adottano un mix di entrambe le impostazioni, fornendo una risposta differenziata per livelli contro chi guida sotto l’effetto di droghe.

Alcuni dei paesi che adottano una cosiddetta «tolleranza zero» non fanno distinzione tra farmaci psicoattivi e stupefacenti, mentre in altri paesi tale distinzione esiste. In Finlandia e in Svezia sono state approvate nuove norme a tolleranza zero per gli stupefacenti dopo aver constatato che il reato di guida in condizioni di ridotta capacità era estremamente difficile da dimostrare. A Cipro il problema viene affrontato denunciando i conducenti per consumo illegale di droghe. D’altro canto, in Belgio e nel Regno Unito è espressamente vietato l’uso dei risultati dei test antidroga come prova contro altre infrazioni.

L’assunzione di droghe può essere dimostrata tramite vari campioni biologici: sangue, urine, saliva, sudore e addirittura peli e capelli. I reperti ematici costituiscono la matrice ideale per dimostrare in modo giuridicamente valido lo stato di ridotta capacità, anche se la soluzione più pratica è procedere a un esame della saliva direttamente sulla strada. I livelli soglia delle droghe possono essere fissati in corrispondenza del limite inferiore di sensibilità oppure a livelli in cui si presume che inizi una riduzione della capacità di guida. Tuttavia mentre alcune droghe, tra cui cannabis e oppioidi, sembrano esercitare un effetto negativo dose-dipendente, ciò non vale per altre sostanze come le anfetamine. Tolleranza e interazione con alcol o altre sostanze complicano ulteriormente tali calcoli. In Francia per i conducenti che hanno assunto droghe assieme ad alcol è previsto un inasprimento della sanzione.

Una risposta per i farmaci psicoattivi

I farmaci psicoattivi, come antidolorifici (oppioidi), sedativi (benzodiazepine), antidepressivi e antistaminici, possono talvolta influire notevolmente sulle capacità del conducente. I risultati degli studi condotti suggeriscono che i conducenti possono usare tali sostanze sia per motivi medici (dietro prescrizione) sia per abusarne, talvolta in associazione con stupefacenti. Crescono inoltre i timori sulle possibili ripercussioni di un numero sempre crescente di tossicodipendenti che seguono trattamenti di sostituzione degli oppioidi.