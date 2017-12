Vittorio Cecchi Gori ricoverato in rianimazione al Gemelli per un’ischemia

È stato ricoverato nella giornata di ieri Vittorio Cecchi Gori presso l’ospedale Gemelli di Roma dove si trova tutt’ora in rianimazione, in prognosi riservata per un problema cerebrovascolare. Stando a quanto riferito, sembra che Cecchi Gori sia giunto in ospedale a causa di un’ ischemia cerebrale e si sarebbero verificati anche dei problemi cardiaci e per questo motivo le sue condizioni di salute sono considerate serie ma stabili. I figli di Cecchi Gori insieme alla madre Rita Rusic, ex moglie del produttore cinematografico, si trovavano a Miami e una volta appresa la notizia hanno preso subito il primo aereo per Roma e sembra arriveranno nella mattinata di oggi.

Proprio i figli sembra abbiano chiesto il massimo riserbo e privacy riguardo le condizioni di salute del padre e lo hanno fatto attraverso l’ufficio stampa della famiglia. Soltanto un mese fa il settantacinquenne Vittorio Cecchi Gori era ricomparso in TV dopo tantissimo tempo per parlare della sua vita e avrebbe anche parlato di alcuni periodi della sua vita non proprio così rosei, non tralasciando anche le scelte di vita che purtroppo lo hanno portato ad avere qualche problema anche con la giustizia.

“Sono solo. Ho fatto sempre una vita alla grande, ma non è vera la rappresentazione che i giornali fanno di me. Sto sentendo tristezza e averi bisogno di una compagna con cui trovarmi bene”, è proprio questo quanto aveva messo nel corso dell’ultima apparizione in TV circa un mese fa. Sempre nella stessa occasione aveva parlato con tanto affetto e stima della tua ex Valeria Marini, dicendo: “Nei momenti difficili che capitano nella vita, la compagna diventa essenziale e diventa quella che ti può sostenere e far resistere a tutte le avversità, devo dire che Valeria in questo è stata meravigliosa“.

Sempre nella stessa occasione, ovvero nel corso di una trasmissione di Rai Uno si era addirittura parlato di una possibile partecipazione di Vittorio Cecchi Gori alla selezione per essere nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Figlio di Mario Cecchi Gori, Vittorio fin da quando era giovane ha cominciato a lavorare al fianco di suo padre Seguendo le sue orme di produttore cinematografico di grande rinomanza. Il suo grande successo lo ottenne quando acquistò Telemontecarlo e poi con l’acquisto della Fiorentina calcio, che poi negli anni 90 riuscì a portare ai vertici nazionali vicina allo scudetto.

Riguardo il cinema, le sue più grandi sconfitte e vittorie arriveranno dal film Il postino e La vita è bella, film che gli fecero vincere ben due Oscar. Nel 2000 cominciarono i primi problemi giudiziari tanto da finire più volte in carcere è più nello specifico la prima nel ottobre 2002 per il fallimento della Fiorentina e poi del 2008 come principale capo d’imputazione bancarotta fraudolenta della Safim e poi arrestato ancora nel 2011 per lo stesso reato.