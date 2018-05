10 consigli per una notte di sesso indimenticabile

Fare sesso è una cosa che piace a tutti, anche a quelli che proprio non riescono a superare l’imbarazzo di rimanere nudi avanti al partner con i propri difetti in mostra. Per essere dei maghi tra le lenzuola, bisogna dimenticare ogni tabù e lasciarsi andare. In questo modo, l’esperienza sessuale potrebbe rivelarsi davvero eccitante e soddisfacente. Ecco quali sono i 10 trucchi da mettere in atto per passare una notte di sesso indimenticabile.

1. Imparare ad ascoltare il partner – Essere bravi a letto significa condurre i giochi e non essere mai passivi quando si sta tra le lenzuola. Per raggiungere un risultato simile, è importante imparare ad ascoltare il partner a livello fisico. Non tutti hanno gli stessi gusti e, a seconda delle preferenze dell’altro, si dovrà puntare su qualcosa di diverso. C’è chi ama il sesso romantico, chi è attratto dal sadomaso e chi vuole provare un rapporto a tre: è chiaro dunque che bisogna comportarsi in modo sempre differente.

2. Far emergere la propria personalità – Tutti sanno che per provocare un orgasmo a una donna c’è bisogno della stimolazione clitoridea e che, invece, gli uomini amano il sesso orale ma limitarsi a fare cose simili a letto rende il sesso davvero noioso. Per diventare degli esperti, è fondamentale metterci sempre un tocco personale, senza essere impacciati o imbarazzati.

3. Fare pratica – E’ inutile negarlo, il rimedio più efficace per diventare degli esperti di sesso è fare pratica il più possibile. Solo toccando con le proprie mani un potenziale partner, è possibile capire quali sono le zone erogene più eccitanti.

4. Non giudicare – Quando si porta avanti un rapporto di solo sesso, è fondamentale non giudicare il partner per la sua scelta. Il fatto che non voglia lanciarsi in una relazione stabile non significa che è una persona poco seria, avrà di certo i suoi motivi per farlo. Nel momento in cui si sentirà poco stimato, comincerà a non dare più il meglio di sé tra le lenzuola.

5. Essere aperti a provare nuove esperienze – Il sesso ha moltissime sfaccettature e, prima di rifiutare una nuova esperienza, ci si dovrebbe fermare a pensare. Nella maggior parte dei casi, non si sperimenta la novità per paura che possa non piacere ma, così facendo, ci si priva di cose super eccitanti.

6. Parlare di sesso senza imbarazzo – Per fare un buon sesso, bisogna cominciare dai primi passi. Per quale motivo si prova imbarazzo a parlare di qualcosa di tanto naturale? Se si lasciano cadere i tabù imposti dalla società, si scoprirà che stuzzicarsi con le parole spesso è molto più eccitante del rapporto intimo vero e proprio.

7. Essere sicuri di se stessi – Non esiste nulla di più attraente e sexy della sicurezza in se stessi. Quando ci si ritrova nudi a fare sesso, si mettono tutti i propri difetti in mostra ma, nonostante ciò, non bisogna avere timore o imbarazzo. In fondo, nessuno è perfetto ma, quando meno, può essere apprezzato il coraggio.

8. Prendere ispirazione dai porno – Anche se a volte sono davvero molto estremi, i porno possono essere una fonte di ispirazione. Certo, è inutile ripetere i gesti degli attori in ogni minimo dettaglio, ma si può pensare di proporre al partner qualche esperienza simile per sorprenderlo.

9. Guardare negli occhi il partner – Guardare negli occhi il partner mentre si fa sesso è una delle cose che dimostra interesse e passionalità. Se si distoglie lo sguardo, al contrario, la persona che si ha di fronte perde ogni tipo di coinvolgimento.

10. Baciare il partner – Sembra una cosa scontata ma in realtà sono moltissimi coloro che, quando hanno una storia di solo sesso, non si lasciano andare a baci e tenerezze. Questa brutta abitudine è assolutamente sbagliata, per passare una notte super eccitante è necessario baciare con passionalità il partner durante l’intera performance.