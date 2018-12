Anziano muore e lascia alla bimba dei vicini un sacco pieno di regali per i prossimi 14 anni

Erano molto affezionati al loro anziano vicino di casa ed erano rimasti addolorati dalla sua scomparsa all’età di 87 anni ma sono rimasti di stucco quando alla loro porta hanno bussato i familiari dell’uomo con un grosso sacco in cui l’anziano aveva messo i regali per la loro piccola bambina per i prossimi 14 anni. È la straordinaria storia di Ken Watson, un pensionato britannico di Barry, nel Gallese, che con il suo gesto ha dato vita a duna vera favola di Natale. Come raccontano i giornali inglesi, l’uomo non aveva nipotini così quando la coppia di giovani vicini ha avuto una bimba si è affezionato molto a lei facendole diversi regali. Ma nemmeno i genitori della bimba, Owen e sua moglie Caroline, potevano prevedere che l’uomo avesse comprato e confezionato uno ad uno tutti i regali da dare alla piccola fino ai 14 anni.

“Ci siamo trasferiti qui tre anni fa e abbiamo fatto un incontro con tutti i vicini e Ken non era presente ma il giorno dopo abbiamo sentito dei colpi dalla casa vicina e sono andato a vedere: c’era lui che saltellava su e giù dagli scalini, aveva già 83 anni” ha raccontato Owen, aggiungendo: “In quel primo incontro ha regalato al nostro cane un biscotto al cioccolato e lui da quel momento in poi lo ha assolutamente amato”. Da allora l’anziano era diventato di casa nella famiglia e si era affezionato anche alla figlia della coppia nata successivamente. Ken è morto in autunno ma solo quando la sua famiglia ha ordinato la casa ha scoperto che aveva preparato tutti quei regali per la figlia dei vicini e quindi ha deciso di consegnarli al suo posto.

La famiglia osta sta cercando di decidere se scartare i regali per capire quali regalare a Cadi nel momento giusto della sua vita o se lasciarsi sorprendere. “Mia moglie e io pensiamo che potrebbe essere una bella tradizione natalizia regalare a nostra figlia ‘un regalo da Ken’ per i prossimi 14 anni. Il problema è che dobbiamo aprirli ora perché no sappiamo cosa ci sia e potrebbe esserci qualcosa da mangiare che tra un anno potrebbe essere da buttare”