6 cose che fanno le coppie felici sotto le lenzuola. Se vi manca la seconda, la vostra relazione ha i giorni contati

Litigate su tutto: perché lei preferisce il cibo cinese e voi il giapponese. Perché lei ama la musica indie e voi il rock. Problemi superabili, identici a quelli che hanno migliaia di coppie. Se la vostra relazione è destinata a durare c’è un indicatore ben preciso che viene da sotto le lenzuola. Si perché pare proprio ci siano certe abitudini che rendono le coppie più durature e stabili. Sono 6, eccole qua.

Per prima cosa la sinergia spirituale: tutto ciò che viene detto durante i rapporti intimi ha un messaggio positivo per far sentire la coppia a proprio agio e felice al momento dell’atto. Punto due: non importa il momento, il luogo o il tempo che hai a disposizione, è fondamentale trovare sempre tempo per fare l’amore.

Capitolo 3, cercano entrambi di soddisfare le fantasie del partner, entrambi tengono ai desideri dell’altro. Punto 4: le cose che vengono date sono apprezzate, e nessuno dei due chiede troppo nel piano fisico. Il quinto punto è quello più tosto, specie per i maschietti: fare l’amore coinvolge entrambi e le coppie felici lo fanno solo se entrambi sono sicuri di sentirsi bene.

Nessuno forza mai l’altro ad avere rapporti se non lo vuole e nessuno dei due lo fa controvoglia per “tenere contento” il proprio partner. 6. Si cerca una soddisfazione uguale Il piacere è qualcosa che dovrebbero raggiungere entrambi e una coppia felice cerca di soddisfarsi a vicenda, senza egoismo ne pretese. Sembrano forse cose troppo “superficiali” rispetto ai valori su cui si deve basare una coppia, come fedeltà, sincerità ecc.

Ma la verità è che dopo aver fatto l’amore, si è sempre felici e di ottimo umore e questo giova moltissimo ad ogni coppia e all’amore reciproco. Delle buone esperienze sotto le lenzuola possono solo giovare e rafforzare il legame tra i due. Se le cose non funzionano è bene rivolgersi a un sessuologo. La terapia comprende un percorso di sedute con il terapeuta, con il quale si parla dei propri vissuti, talvolta può essere necessario somministrare test inerenti sia la sessualità che la personalità dell’individuo; a seconda della problematica vengono poi proposte delle vere proprie mansioni, esercizi ed attività da fare a casa, da soli o anche in coppia, se si sta vivendo una relazione, ma dipende appunto dal motivo che ha portato la persona a chiedere consulenza.