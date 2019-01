Sogni erotici: i significati dei più comuni

A chi non è mai capitato di fare dei sogni hot così eccitanti da arrivare addirittura all’orgasmo. Le fantasie erotiche sono parte integrante della nostra intimità e vederle anche nella fase REM del sonno è assolutamente normale, soprattutto perché si tratta di un momento in cui affluisce più sangue nelle zone genitali, cosa che le rende più sensibili e stimolare. In pochi, però sanno che i sogni hot non devono essere interpretati alla lettera, raramente infatti hanno a che vedere con la sessualità, visto che l’inconscio preferisce usare “censure”, metafore e simboli per trattare questo argomento. Ogni sogno erotico ha dunque dei significati nascosti ben precisi, capaci di rivelare dei dettagli sconosciuti sulla propria vita intima e sui propri desideri nascosti. Certo, a volte possono essere particolarmente liberatori, visto che permettono all’individuo di realizzare i suoi bisogni sessuali repressi, ma nella maggior parte dei casi sottintendono la voglia di provare altri tipi di emozioni. Sognare di raggiungere l’orgasmo, di fare l’amore con un amico, di non riuscire a fare sesso anche quando lo si desidera: ecco quali sono i significati dei sogni hot più comuni.

Cosa significa sognare di fare l’amore e venire?

A tutti sarà capitato di sognare di fare l’amore con qualcuno e di chiedersi per quale motivo ci si è sentiti incredibilmente coinvolti in quel rapporto “immaginato”, tanto da vedere anche i genitali e da giungere all’orgasmo. Questo particolare sogno erotico può avere diversi significati a seconda della situazione in cui si viene trasportati dal proprio inconscio ma in ogni caso è legato a delle sensazioni travolgenti e allo stesso tempo disarmanti per il sognatore. E’ necessario innanzitutto distinguere il fare sesso dal fare l’amore, visto che nel primo caso è solo un atto meccanico che potrebbe sottintendere un bisogno fisico, mentre nel secondo c’è un coinvolgimento completo che implica dei sentimenti e la voglia di trovare uno svago dallo stress quotidiano. Quando però durante il sonno si sperimenta un orgasmo, la cosa potrebbe sottintendere una mancata soddisfazione di un bisogno fisico, visto che è potrebbe essere un modo con cui il corpo si riappropria della sua sessualità. Si tratta di un sogno che sottolinea una certa solitudine o una libido molto elevata, anche se non devono essere sottovalutate le sensazioni provate, piacere o disgusto, soddisfazione o rimorso.

Cosa significa sognare di fare l’amore con un amico?

Il significato più banale che si può dare a un sogno simile sottintende la presenza di un’attrazione fisica o mentale con la persona che è apparsa nella propria immaginazione. Anche quando si crede che non esista nulla con lui, l’inconscio rivela il contrario o, in alternativa, che l’amico in questione ha tutte quelle qualità che vorremmo fossero parte di noi come la fiducia in se stessi o il coraggio. Un’altra ipotesi che non deve essere esclusa è che il sogno può indicare che si ha la necessità di avere un contatto più stretto con i propri amici, dando prova del fatto che non esiste alcun tipo di interesse sessuale irrealizzato.

Il significato dei sogni omosessuali

Sognare di avere un rapporto intimo con una persona dello stesso sesso non significa necessariamente che si hanno delle tendenze omosessuali non espresse. Certo, l’inconscio può rivelare una fantasia che non si riesce ad accettare ma non è detto che si debba per forza provare nella realtà. Un sogno omosessuale potrebbe anche essere una manifestazione dell’affetto profondo nei confronti del partner apparso in sogno, considerato l’altra parte del proprio io, qualcuno in cui specchiarsi. Potrebbe rivelare dunque la paura di perdere quella persona o di affrontare una nuova fase della vita, facendo l’amore con lei è come se ci si volesse ricongiungere al proprio io giovane e privo di responsabilità.

Cosa significa sognare di vedere due persone che fanno l’amore?

A volte capita di vedere in sogno due persone fare sesso senza partecipare attivamente a quel rapporto. Nel caso in cui si prova un certo disagio di fronte una scena simile, potrebbe significare che si ha la tentazione di tradire il partner dopo aver fallito in qualcosa oppure che ci si sente in ansia perché non si riesce a uscire da una relazione che opprime, Quando, invece, ci si sente a proprio agio, il sogno potrebbe sottintendere una voglia di nuove esperienze, di realizzare desideri repressi, di superare gli ostacoli e, dunque, un inconscio desiderio di reagire, risolvendo i propri traumi interiori.

Cosa significa sognare di non riuscire a fare l’amore?

A volte nei sogni non si riesce a fare l’amore per motivi esterni e, a seconda della situazione in cui ci si trova, varierà il significato. Quando si viene interrotti o scoperti potrebbe sottintendere difficoltà a lasciarsi andare o a esprimersi liberamente, mentre quando si sogna di avere il ciclo, di non avere il preservativo o di non trovare un posto in cui lasciarsi andare alla passione indica complessi e difficoltà che impediscono e bloccano l’espressione di se stessi.

Cosa significa sognare di voler fare l’amore ma non riuscirci?

Sognare di voler fare l’amore senza riuscirci potrebbe avere un significato molto particolare: c’è la possibilità che l’inconscio voglia esprimere insicurezza, scarsa autostima, blocco emotivo o la sua paura di perdere potere. In alcuni casi, inoltre, potrebbe riflettere dei problemi sessuali reali come l’impotenza.

I 10 sogni hot più diffusi tra le donne

Fare sesso con uno sconosciuto – Uno dei sogni erotici che vengono fatti più di frequente dal sesso femminile è avere rapporti intimi con dei partner sconosciuti. Naturalmente, non deve essere interpretato alla lettera, esprime infatti il bisogno di vivere nuove emozioni sia sul piano amoroso che affettivo. L’amante sconosciuto incarna la volontà di correre rischi, il brivido che da tempo non si riesce a provare.

Fare l’amore con dolcezza – Le donne sognano spesso anche un rapporto intimo praticato in modo dolce e tenero. Il motivo per cui il loro inconscio gli mostra immagini simili? Si vuole “autoconsolare”, realizzando un desiderio insoddisfatto nella realtà in cui si prova l’intensità emotiva a cui si aspira.

Un rapporto sessuale aggressivo – A volte lo scenario del sogno cambia in modo radicale e “va in scena” un rapporto pieno di passione, ardore e aggressività. Questa fantasia non va interpretata alla lettera, non sottintende la voglia di darsi al rough sex ma piuttosto il desiderio di uscire da una relazione pesante e logorata attraverso un rapporto in cui si liberano tutte le proprie energie con violenza.

Fare sesso davanti ad altre persone – Fare sesso davanti a persone sconosciute che guardano eccitate non è un simbolo della propria natura esibizionistica. Il sogno sottintende invece il desiderio di essere maggiormente apprezzare nella sfera intima e privata.

Fare sesso a tre – Se la donna sogna di fare sesso con più di un partner, non significa che vuole provare un’esperienza simile anche nella realtà. E’ probabile che vada alla ricerca di novità, che voglia rinnovare le sue amicizie o l’oggetto del suo amore.

Fare sesso in acqua – Quando si fa l’amore in acqua nel sogno, non significa che si ha semplicemente un desiderio sessuale insoddisfatto. Delle immagini simili sottintendono la voglia femminile di un nuovo inizio o di un rinnovamento del più profondo io, come se l’acqua riuscisse a purificare il proprio inconscio.

Fare sesso con l’amante – Quando, invece, nel sogno si sta insieme al proprio amante significa che si vorrebbe avere quella persona al proprio fianco tutta la giornata. E’ lui l’unico che riesce davvero a stimolare i propri sentimenti.

Andare a letto con l’ex fidanzato – Quando nel sogno ci si ritrova a letto con un ex fidanzato, non si ha alcun desiderio represso nei suoi confronti. La cosa potrebbe significare che si vuole ricordare la propria infanzia o un momento in cui si era davvero felici.

Fare l’amore con un personaggio famoso – In molte occasioni, inoltre, le donne sognano di fare l’amore con un personaggio famoso: questo significa che non si è soddisfatti della propria vita affettiva e che si vorrebbe qualcosa di più appagante o stimolante.

Fare sesso in bagno, in una chiesa o nella doccia – Fare sesso in bagno sottintende un bisogno di lasciarsi andare, di vivere un momento estraniante dalla quotidianità, se in sogno compare invece una chiesa significa che si cerca un amore solido, puro e protettivo, mentre quando si è sotto la doccia si ha la necessità di purificare le proprie intenzioni emotive.