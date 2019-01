Pedofilo ucciso a Frasso Telesino: arrestate due persone

I carabinieri del Comando Provinciale, su richiesta del gip del Tribunale locale, hanno arrestato due persone per l’omicidio di Giuseppe Matarazzo, il pastore di 45 anni ucciso a colpi di pistola lo scorso 19 luglio a Frasso Telesino, nel Sannio. Non è stato ancora resa nota l’identità delle due persone arrestate. Matarazzo, quando fu ucciso, era appena uscito dal carcere, dove doveva scontare una condanna a 11 anni e sei mesi per aver abusato sessualmente di due ragazzine, due sorelle minorenni, una delle quali, appena 15enne, si era poi suicidata nel gennaio del 2008. Lo scorso settembre la Procura di Benevento aveva iscritto nel registro degli indagati il padre della ragazzina.

Matarazzo era stato arrestato nel 2009: assolto dall’accusa di istigazione al suicidio, era invece stato riconosciuto colpevole della violenza sessuale sulle due ragazzine. Uscito dal carcere in giugno (non è chiaro se per la fine della pena o per un permesso premio) il pastore 45enne si era stabilito a casa dei genitori. Lo scorso 19 luglio, proprio nei pressi dell’abitazione, Matarazzo era stato avvicinato da due uomini a bordo di un’auto che, con la scusa di chiedergli una informazione, gli avevano sparato due colpi di pistola.