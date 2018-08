50enne si finge adolescente e incontra una 12enne: scoperto, rischia il linciaggio

Un uomo di cinquanta anni ha rischiato di essere linciato dalla folla e per salvarlo sono dovuti intervenire i carabinieri e la polizia. È accaduto a Taviano, nel Leccese, dove l’uomo – pare di origini baresi – aveva dato appuntamento a una ragazzina di dodici anni. Da quanto emerso, l’adulto aveva finto su Facebook di essere un adolescente e in questo modo aveva iniziato a chattare con la ragazzina e le aveva dato appuntamento in un bar del Salento. Quando la giovanissima si è presentata e, invece di un coetaneo, si è trovata davanti un uomo di mezza età e ha capito di essere stata ingannata, ha iniziato a urlare attirando l’attenzione dei passanti, che hanno accerchiato l’impostore fino a quando non sono intervenuti i carabinieri. La ragazzina, a quanto si è appreso, era arrivata al bar insieme a due amiche sue coetanee e, a poca distanza da lei, c’erano anche dei familiari che l’avevano accompagnata e che subito sono intervenuti insieme ad altri passanti inferociti.

La posizione del cinquantenne è al vaglio del pm di turno – Il cinquantenne, per difendersi da quanti lo accerchiavano, avrebbe anche estratto un coltello per poi rifugiarsi nel bar fino a quando sul posto non sono appunto arrivati i carabinieri che lo hanno sottratto alla folla portandolo in caserma. La sua posizione è ora al vaglio del pm di turno.