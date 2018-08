570 chili in due: perdono metà del peso. “Ora finalmente possiamo fare sesso”

Lee Sutton e Rena Kiser sono una coppia del Missouri, Stato degli USA. La loro bilancia è arrivata a segnare circa 570 kg in due, prima che decidessero di perdere quasi la metà del loro peso corporeo grazie a un intervento chirurgico che ha cambiato chiaramente la loro vita, sotto ogni punto di vista. Oltre agli evidenti problemi fisici e di salute, infatti, i due fidanzati hanno dovuto affrontare un’altra questione spinosa: a causa della mole infatti non erano mai riusciti a fare sesso. In 11 anni.

Il programma televisivo “My 600lb Life” ha ora voluto raccontare il percorso che li ha portati a questo faticoso ma fondamentale cambiamento. Lee e Rena si era conosciuti nel 2007 nella clinica specializzata nella quale erano in cura. I due non riuscivano comunque a perdere peso: la loro ossessione per il cibo era troppo forte. Dopo un po’ si sono accorti dell’impossibilità di aver anche rapporti sessuali. Una negazione ovviamente che ha creato dei problemi importanti, anche a livello psicologico, nella coppia in quanto la loro relazione mancava di una parte fondamentale. Dopo l’intervento però sono tornati a sorridere e a gioire della vita: “Non eravamo mai riusciti ad avvicinarci, ora possiamo farlo!”.

Va detto che l’operazione non è stata semplice: il marito, con i maggiori problemi di peso, ha dovuto prima perdere diversi autonomamente, prima di sottoporsi a un bypass gastrico. Un periodo tutt’altro che semplice. Lee infatti ad un certo punto sarebbe tornato alle sue vecchie abitudini alimentari, tanto che Rena ha minacciato di lasciarlo, anche perché era diventato anche molto violento all’interno delle mura domestiche. Così, da una parte hanno continuato il lavoro per perdere peso, dall’altro si sono sottoposti a terapie per abusi domestici. E alla fine tutto è andato per il meglio.



