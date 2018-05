7 motivi per cui tutti dovrebbero avere un orgasmo al giorno

Il sesso è il piccolo “vizio” di cui nessuno può fare a meno ma in pochi sanno che ha degli incredibili effetti positivi sulla salute. Chi raggiunge un orgasmo al giorno riesce a rafforzare il sistema immunitario, a migliorare l’umore, a combattere i problemi di cuore e l’insonnia. Insomma, arrivare al culmine del piacere una volta ogni 24 ore sembra proprio non avere alcun effetto collaterale. Scopriamo quali sono i 7 motivi per cui ognuno di noi dovrebbe farlo regolarmente.

1. Si ha un aspetto più giovane – Quando una persona ha 4 o più orgasmi ogni settimana, appare più giovane di ben 7 anni. Avere una vita sessuale attiva è soddisfacente riesce infatti a combattere rughe e segni del tempo.

2. Si combatte naturalmente lo stress – Nel momento in cui viene raggiunto l’orgasmo, il corpo rilascia ossitocina, l’ormone dell’amore, che aiuta a combattere lo stress. E’ proprio grazie a quest’ultimo che cresce l’autostima e l’ottimismo e si riduce l’ansia.

3. Lo sperma è antidepressivo – Coloro che hanno rapporti sessuali non protetti hanno un libello minore di depressione. Lo sperma, infatti, contiene un concentrato di molecole, tra cui estrogeni, che riescono a migliorare l’umore.

4. Si stimola il sistema immunitario – L’orgasmo rafforza il sistema immunitario, il cuore e il cervello. E’ per questo che tutti dovrebbero raggiungere il culmine del piacere almeno due volte alla settimana.

5. Diventa più intenso con l’età – Con l’avanzare dell’età aumenta l’esperienza ma anche la qualità dell’orgasmo. Si conosce meglio il proprio corpo e si capisce quali sono precisamente le zone erogene da stimolare per raggiungere risultati spettacolari.

6. Si allenano i muscoli pelvici – I muscoli pelvici sono importantissimi per il corretto funzionamento della vescica. Solitamente, possono essere allenati con gli esercizi di Kegel ma anche raggiungere l’orgasmo spesso porta agli stessi risultati.

7. Si combatte l’insonnia – Visto che l’orgasmo riesce a rilassare e a combattere lo stress, permette anche di risolvere i problemi di insonnia. L’ossitocina e la vasopressina rilasciati dal cervello al culmine del piacere aiutano ad avere un sonno regolare.