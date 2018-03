78enne operato per un tumore muore dissanguato: Shock a Roma

Un anziano signore settantottenne deve affrontare un’operazione chirurgica per togliere la vescica. Purtroppo, durante l’operazione muore tragicamente dissanguato. Per il pubblico ministero la colpa sarebbe da attribuire ai medici.

È accaduto tutto nella clinica Villa Britani situata a Roma. Come scrive il messaggero, a marzo 2017 Giulio de Cicco, malato di cancro da molto tempo, viene sottoposto a un intervento chirurgico per portare definitivamente la vescica. In sala operatoria qualcosa è andato storto, e il paziente è deceduto sotto i ferri. A sospettare che la colpa fosse di dottori è stata da subito la moglie che, esaminando la cartella clinica, ha trovato molte inesattezze.

Stando a quanto hanno ricostruito i pm, in fase di operazioni chirurgiche avrebbero danneggiato una vena a settantottenne, per poi immediatamente effettuare in un modo sbagliato l’intervento di sutura. Motivo per cui l’uomo sarebbe deceduto per un enorme emorragia. Subito ministero che sta indagando sul caso è convinto della responsabilità dei medici e di anestesisti della clinica. Secondo quanto afferma l’accusa, i primi non avrebbero prestato “La cura l’attenzione dovute per fronteggiare l’emergenza terapeutiche sopravvenute nel corso di un intervento di cistectomia radicale”.

Il 45enne di Formia purtroppo era deceduto per arresto cardiaco proprio durante una di queste sedute. Purtroppo non si tratta degli unici casi di malati oncologici morti per circostanze comunque misteriose e di medici accusati. Non è per nulla semplice in questi casi poter accertare quelle che sono le eventuali colpe dei chirurghi. Gli ultimi tempi è stato condannato ad esempio 5 anni e mezzo di reclusione Tullio Simoncini, un medico che era stato già radiato dall’ordine dei medici e la condanna era arrivata per reati di esercizio abusivo della professione e omicidio colposo.

La vescica è situata nella parte anteriore del bacino. La sua funzione è quella di serbatoio dell’urina, che fluisce dai reni attraverso i due ureteri. Quando la quantità di urina supera una certa soglia, percepiamo lo stimolo a urinare. L’atto di espulsione dell’urina dalla vescica attraverso l’uretra si chiama minzione. La vescica è composta da quattro strati. Quello più interno è la mucosa, che riveste tutta la cavità dell’organo. Sopra la mucosa c’è uno strato di tessuto connettivo, seguito dallo strato di tessuto muscolare, che si contrae durante la minzione e aiuta ad espellere l’urina. Lo strato più esterno è composto da tessuto connettivo e grasso e separa la vescica dagli altri organi.

I tumori della vescica insorgono praticamente sempre dalle cellule della mucosa. Frequenza Ogni anno in Svizzera si ammalano circa 1100 persone di cancro della vescica, il che equivale a circa il 3% di tutti i casi di tumore nel nostro Paese. Tre pazienti su quattro sono uomini, un quarto donne. Il cancro della vescica colpisce soprattutto in età avanzata: al momento della diagnosi, il 35% dei pazienti è di età compresa tra 50 e 70 anni, mentre il 62% supera i 70 anni. Sintomi Il cancro della vescica spesso non causa sintomi. Il primo sintomo più frequente è la presenza di sangue nelle urine. Altri sintomi decisamente più rari sono il frequente bisogno di urinare oppure difficoltà o dolore durante la minzione. Accertamenti diagnostici Se si sospetta un cancro della vescica per prima cosa si fa un test per la presenza di sangue nelle urine. Il principale metodo diagnostico è la cistoscopia (endoscopia della vescica). In questo esame il medico inserisce un tubo attraverso l’uretra nella vescica e visualizza l’interno dell’organo con una microtelecamera. Con l’aiuto di speciali strumenti è possibile anche asportare campioni di mucosa da analizzare. Un altro esame importante è l’urografia, ossia la radiografia delle vie urinarie. Per renderle visibili ai raggi X è necessario un mezzo di contrasto, che il paziente deve bere prima dell’esame. In alcune circostanze, per determinare se il tumore ha già formato metastasi e dove, vengono eseguiti ulteriori accertamenti come una TAC o una risonanza magnetica del bacino, un’ecografia del fegato o una scintigrafia dello scheletro.

I tumori maligni vengono classificati secondo il sistema TNM, con cui si valuta l’estensione del tumore (T), l’interessamento di linfonodi (N) e la presenza di eventuali metastasi (M). Il cancro della vescica è classificato come segue: T0 assenza di tumore T1 il tumore è circoscritto alla mucosa della vescica T2 il tumore ha infiltrato lo strato muscolare della vescica T3 il tumore si è sviluppato oltre lo strato muscolare T4 il tumore ha infiltrato organi circostanti come la prostata o la vagina Tx l’estensione del tumore non è valutabile N0 nessun interessamento dei linfonodi N1 il tumore ha formato in un linfonodo una metastasi di diametro fino a 2 cm N2 in uno o più linfonodi sono presenti metastasi di diametro fino a 5 cm N3 in uno o più linfonodi sono presenti metastasi di diametro superiore a 5 cm Nx interessamento dei linfonodi non valutabile M0 nessuna metastasi M1 metastasi in altri organi, per esempio nelle ossa o nei polmoni Mx presenza di metastasi non valutabile

Terapia La terapia del cancro della vescica dipende in prima linea dall’estensione del tumore. Due terzi di tutti i carcinomi vescicali sono scoperti nello stadio precoce, quando il tumore è circoscritto alla mucosa dell’organo. I tumori in stadio precoce possono essere curati con una resezione transuretrale (TUR): come nella cistoscopia, viene introdotto uno strumento nella vescica attraverso l’uretra, questa volta con lo scopo di asportare il tumore dall’interno. In alcuni pazienti in seguito si irriga la vescica con un liquido che inibisce la crescita delle cellule tumorali (chemioterapia locale). Se il tumore si è diffuso oltre la mucosa bisogna asportare tutta la vescica. In più, negli uomini vengono rimosse la prostata e le vescicole seminali e nelle donne l’utero e le ovaie. A seconda dell’estensione del tumore, dopo l’intervento potrà essere necessaria una chemioterapia per distruggere le cellule tumorali ancora presenti nel corpo. Negli stadi avanzati, oppure quando non è possibile asportare la vescica, di solito si interviene con una combinazione di radioterapia e chemioterapia.

Conseguenze della terapia Dopo l’asportazione della vescica occorre creare un’altra via per espellere l’urina dal corpo. Le possibilità a disposizione sono due: > ricavare una «vescica sostitutiva» da un segmento dell’intestino. La maggior parte dei pazienti con una vescica intestinale imparano a trattenere l’urina e a urinare in modo quasi normale. > convogliare l’urina all’esterno attraverso la parete addominale (urostomia). In una variante l’urina fluisce continuamente in una sacca fissata alla parete addominale, che viene regolarmente svuotata o sostituita. Alternativamente, l’urologo crea chirurgicamente una specie di serbatoio con valvola, che il paziente deve svuotare regolarmente per mezzo di un catetere. Dopo il trattamento antitumorale, alcuni pazienti possono soffrire di perdite incontrollate di urina o di una vera e propria incontinenza urinaria.

Talvolta si verificano anche altri disturbi urinari, per esempio infiammazioni recidivanti della vescica o l’assenza dello stimolo ad urinare, oppure, al contrario, la sua eccessiva frequenza. L’asportazione degli organi sessuali interni (prostata e vescicole seminali negli uomini, utero e ovaie nelle donne) comporta la sterilità del paziente dopo l’intervento. Alcuni uomini dopo l’operazione soffrono di disturbi di erezione del pene. Nelle donne in età premenopausale, l’intervento fa subentrare la menopausa perché vengono a mancare gli ormoni sessuali femminili prodotti normalmente dalle ovaie. Possono comparire disturbi come vampate di calore, sbalzi d’umore o secchezza della mucosa vaginale. A seguito dell’asportazione degli organi sessuali interni e della successiva formazione di cicatrici, in molte donne vengono alterate anche le sensazioni sessuali dopo l’intervento e possono manifestarsi difficoltà o dolori durante l’atto sessuale. Controlli Alla fine della terapia antitumorale, i pazienti devono recarsi regolarmente dal medico per visite di controllo. Il tipo di controlli e le scadenze delle visite vengono stabiliti su base individuale. Fattori di rischio Alcuni fattori aumentano il rischio di ammalarsi di cancro della vescica: > il fumo è di gran lunga il fattore principale. I fumatori sono colpiti molto più frequentemente dei non fumatori. > anche alcune sostanze chimiche utilizzate nell’industria possono aumentare il rischio di carcinoma vescicale. Oggi nelle nazioni occidentali si cerca di rinunciare a tali sostanze cancerogene.

> la schistosomiasi, una malattia tropicale causata da larve di vermi che si insediano in vari organi tra cui la vescica. Se non viene trattata, quest’infezione può provocare il carcinoma vescicale. > anche le infezioni croniche della vescica aumentano il rischio di cancro. In particolare sono a rischio le persone che devono utilizzare continuamente un catetere per evacuare l’urina o che soffrono di calcoli della vescica.

Prevenzione e diagnosi precoce La misura più importante per prevenire il cancro della vescica è smettere di fumare o non fumare del tutto. Oggi non si conoscono metodi di diagnosi precoce, tuttavia si raccomanda di consultare sempre il medico se si nota del sangue nelle urine.

La Cartella clinica

«L’importanza che la cartella clinica ha assunto in ambito sanitario è progressivamente scandita e ben sintetizzata dalla messe di contributi offerti dalla dottrina medico-legale e dal riscontro giurisprudenziale di decisioni tese ad un più completo assetto giuridico che tale documentazione assume nel contesto della tutela della salute oltre che della mera assistenza sanitaria» (Vittorio Fineschi, 2001). La cartella clinica era già stata definita come “il fascicolo nel quale si raccolgono i dati anamnestici e obiettivi riguardanti il paziente ricoverato, quelli giornalieri sul decorso della malattia, i risultati delle ricerche e delle analisi effettuate, quelli delle terapie praticate e infine la diagnosi della malattia che ha condotto il paziente in ospedale” (Merusi F, Bargagna M, La cartella clinica, Giuffrè, Milano, 1978). Essa è pertanto un documento eterogeneo, nel quale il personale sanitario che si avvicenda intorno alla persona assistita cui la cartella si riferisce, registra un complesso di informazioni (anagrafiche, sanitarie, sociali, ambientali, giuridiche) concernenti un determinato paziente allo scopo di poter rilevare ciò che lo riguarda in senso diagnostico – terapeutico non solo nel momento della ospedalizzazione ma anche in tempi successivi.

Quest’ultima infatti rappresenta un insostituibile strumento tecnico-professionale attraverso il quale garantire e/o programmare opportuni interventi medici, rilevare dati a fini scientifici, anche epidemiologico – statistici, oltre a rivestire, come meglio diremo innanzi, un innegabile ruolo/attributo di natura squisitamente medico legale. Infine è nozione acquisita che, come chiaramente scandito dalla circolare del Ministero della Sanità, 14 marzo 1996, tanto la cartella infermieristica quanto il registro operatorio costituiscono parte integrante della cartella clinica in aggiunta alla Scheda di dimissione ospedaliera, già prevista in ossequio al DM 21 dicembre 1991 e quindi ne rappresentano parte integrante e completante. Cartella clinica: verso una nuova definizione Diario nel quale si raccolgono i dati anamnestici e obiettivi riguardanti il paziente ricoverato, cui il contenuto dello stesso integralmente appartiene, quelli giornalieri sul decorso della malattia, i risultati delle indagini strumentali e laboratoristiche effettuate, quelli inerenti le terapie praticate e infine la diagnosi della malattia che ha condotto il paziente in ospedale e quindi le conclusioni diagnostiche e terapeutiche cui si è pervenuti al termine del ricovero. Costituiscono parte integrante della cartella clinica, la cartella infermieristica, il registro operatorio (quando presente) e la scheda di dimissione ospedaliera.

La storia della cartella clinica, intesa come registrazione grafica di una vicenda nosologica, si perde nei tempi, parallelamente alla storia della medicina: già nell’età paleolitica in alcune caverne della Spagna sono stati trovati in alcuni graffiti tracce emblematiche di riferimenti clinici, così nell’era delle Piramidi nel 3000-2000 a.C. ci fu chi si occupò di registrare le sua attività di medico e poi ai tempi di Ippocrate negli asclepei, templi ospedale, furono trovate colonne scolpite con nomi di pazienti e brevi storie delle loro affezioni e infine, nella Roma antica, Galeno fondò la sua scuola sulla casistica con pubblicazioni dei resoconti medici nei Romana Acta Diurna affissi nel foro. La cartella clinica dunque non è un qualcosa di recente, ma ha una antica storia; tuttavia ancora oggi pecca di carenza normativa, pur avendo una grande rilevanza nell’ambito dell’attività medica svolta in ospedale. I primi riferimenti normativi relativi alla cartella clinica risalgono in Italia alla fine dell’800, con il RD del 1891 che disponeva la conservazione dei documenti relativi all’ammissione del ricoverato, alla diagnosi, al sommario mensile delle condizioni cliniche e alla dimissione. Il successivo RD del 1909 disponeva che in ogni manicomio doveva essere presente un fascicolo personale per ciascun ricoverato. Nel 1938, con RD n. 1631 (Legge Petragnani), all’articolo 34, si prevedeva che la regolare tenuta delle cartelle cliniche e dei registri nosologici fosse compito del Primario, principio che viene confermato dal DPR n. 128 del 1969, che all’articolo 7 individua nel primario il “…responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri nosologici e della loro conservazione, fino alla consegna all’archivio centrale…”, quest’ultimo ubicato presso la Direzione sanitaria così come disciplinato all’art. 2 del medesimo decreto ove si rammenta che la Direzione sanitaria deve essere all’uopo fornita di un archivio clinico e si enuncia che tra i compiti del Direttore sanitario vi è anche quello di vigilare sull’archivio delle cartelle cliniche e su ogni altra certificazione riguardante i malati assistiti in ospedale. La legge attribuisce specificamente al primario (oggi responsabile di unità operativa), l’onere della regolare tenuta della cartella clinica e dei registri nosocomiali, sottolineando una responsabilità che ha pertanto chiare implicazioni di natura giuridica sia in ordine ad aspetti prettamente penalistici (relativa, per esempio, alla tenuta e compilazione di atti di natura pubblica) sia in ordine ad aspetti squisitamente civilistici, sotto il profilo dell’onere della prova e della individuazione della prestazione dovuta da parte di medici e struttura. Anche la giurisprudenza si è espressa in merito, affermando che:“la cartella clinica, della cui regolare compilazione è responsabile il primario, adempie alla funzione di diario del decorso della malattia e di altri dati rilevanti” (Cass. Sez. V penale, 1983).

Oltre al primario, corresponsabile della corretta compilazione della cartella clinica nel quadro delle “attribuzioni riferite ovviamente, e per quanto di competenza, è l’Aiuto (figura oggi scomparsa, ma solo nominalmente) che collabora direttamente con il primario nell’espletamento dei compiti a lui attribuiti e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento”, secondo un principio che nel DPR n.761 del 1979, all’articolo 63 concretizza una titolarità pluri – soggettiva nella regolare compilazione delle cartelle cliniche, anche in presenza del primario, poiché l’Aiuto svolge funzioni autonome nell’area dei servizi ad esso stessa affidata, sulla base delle direttive ricevute dal primario. Già con il DPR n.225 del 1974, anche l’infermiere professionale diviene responsabile della corretta conservazione della documentazione sanitaria del paziente, sino al momento della consegna all’archivio centrale; è inoltre prevista la possibilità di annotare sulle schede cliniche gli abituali rilievi di competenza. Ed inoltre la ricerca di efficienza – efficacia ed appropriatezza dei servizi e delle cure nell’ambito delle più generiche prestazioni sanitarie aziendali ha di fatto definitivamente formalizzato la caratterizzazione “multiprofessionale” di un tale atto che non si sottrae certamente dal controllo di qualità di cui, anzi, rappresenta un indice oltre che uno strumento atto alla valutazione dello stesso. Infatti all’art.15 del decreto legislativo n.229 del 1999 recante le “norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale a norma della legge 30 novembre 1998, n. 419, in relazione alla disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie viene sancito il principio secondo il quale “L’autonomia tecnicoprofessionale, con le connesse responsabilità, si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell’ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale e aziendale, finalizzati all’efficace utilizzo delle risorse e all’erogazione di prestazioni appropriate e di qualità”. A margine di quanto sin qui argomentato deve annotarsi, come in relazione alla custodia della cartella clinica, al di là del frammentario richiamo, la legislazione attuale, manchi di attuali chiare norme che regolamentino in maniera univoca e definitiva la sua compilazione (sin dall’apertura) e la sua archiviazione (sin alla chiusura) ovvero che ne garantiscano la integrità/inalterabilità (non manomissione, non danneggiamento, non smarrimento), oltre che l’accessibilità ai soli aventi diritto. Un appiglio lo si trova nella recente norma per la tutela della privacy relativamente al trattamento dei dati sensibili nella quale il Direttore di ogni Unità operativa, individuato dall’Azienda quale incaricato, può delegare a propri collaboratori (medici e infermieri) il compito di curare la diligente custodia della cartella clinica e l’osservanza delle misure minime di sicurezza stabilite dal decreto legislativo 318/99 articolo 9 punto 4.

Va ricordato come in caso di smarrimento, di distruzione o comunque di cattiva gestione delle cartelle cliniche, la responsabilità civile di tali evenienze è sempre riferibile alla amministrazione dell’ospedale, anche se e quando l’illecito sia compiuto dalla persona fisica responsabile direttamente alla conservazione. Quest’ultima può incorrere in responsabilità di natura penale e poi come soggetto anche a sanzione disciplinare.

Inquadramento giuridico Dal punto di vista giuridico, il panorama dottrinale risulta sostanzialmente diviso su tre distinte posizioni. Alcuni considerano il memoriale clinico quale semplice dichiarazione di scienza; altri quale un tertium genus in posizione intermedia tra la scrittura privata e l’atto pubblico, ed assimilabile ad una certificazione amministrativa; altri ancora, la parte più cospicua, si trovano in armonia con le numerose pronunce della Suprema Corte, orientata nel senso di riconoscere alla cartella clinica la natura di atto pubblico “inidoneo pertanto a produrre piena certezza legale, non risultando dotato di tutti i requisiti richiesti dall’articolo 2699cc” e facente quindi fede fino a prova contraria. Viene comunque escluso che la cartella clinica possa qualificarsi come semplice attestazione di verità o di scienza tale da configurarsi alla stregua di certificazione ai sensi degli articoli 477 e 480cp. 3 Differente è l’inquadramento giuridico della cartella clinica delle case di cura private, previsto nel DPCM del 27 giugno 1986 (ex art 35), che così distingue: – se inerente prestazioni sanitarie per le quali la casa di cura privata è convenzionata con l’unità sanitaria locale, la sua natura giuridica è la stessa della cartella clinica degli stabilimenti pubblici; – se trattasi di casa di cura non convenzionata, la cartella clinica ivi redatta rappresenta esclusivamente un promemoria privato dell’attività diagnostica e terapeutica svolta, non rivestendo pertanto né carattere di atto pubblico, né di certificazione. Per quanto concerne l’inquadramento penalistico, pur se si tratta di attività libero professionale svolta dal medico all’interno della casa di cura privata, di un servizio di pubblica necessità, la falsità ideologica della cartella clinica, in questi casi è punibile ai sensi dell’articolo 481cp (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità), non sussistendo la natura giuridica di certificazione. A fronte di un tale variegato panorama dottrinale, la giurisprudenza si mostra costante nel riconoscere in capo alla cartella clinica natura di atto pubblico. Doveroso il richiamo alla dissonante ed isolata sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, n.30150/2002 ove la cartella assume natura di atto privato.

La Cartella Clinica è un documento che incorpora elementi di carattere clinico (relativo alle parti compilate dal medico) di carattere terapeutico (quelle ad opera dell’infermiere) di carattere amministrativo e gestionale. Ogni attività svolta dal personale sul paziente viene riportata nella cartella clinica che diventa lo strumento fondamentale di condivisione del lavoro per tutto il personale. Ogni figura professionale compila per ogni passaggio terapeutico lo schema funzionale di propria competenza in tempi e modi diversi a seconda delle proprie necessità ed esigenze. Quando il paziente viene dimesso, le informazioni raccolte consentono non solo di espletare le procedure di rendiconto previste per USL e per gli uffici amministrativi, ma anche di fornire i dati per permettere alla Direzione la possibilità di effettuare bilanci e consultivi. Il DPCM del 27 giugno 1986 detta principi di compilazione della cartella clinica, che possono servire da generico riferimento e ausilio anche per uno schematico approccio alla documentazione sanitaria da esibire in ambito pubblicistico. Nella compilazione della cartella debbono risultare per ogni ricoverato le generalità complete, la diagnosi di entrata, l’anamnesi familiare e personale, l’esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi. Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante e sottoscritte dal medico responsabile di raggruppamento, dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria. Così come già ricordato, traspare in tutta evidenza che la cartella deve essere completa di tutti i dati significativi relativi alla degenza del paziente e deve riflettere quanto effettivamente è stato per lui fatto. Una indicazione sul significato contenutistico della cartella clinica viene fornito dalla Suprema Corte allorché ammonisce essere tale documento un “diario diagnostico-terapeutico”, nel quale vanno annotati fatti di rilevanza giuridica quali i dati anagrafici ed anamnestici del paziente, gli esami obiettivi, di laboratorio e specialistici, le terapie praticate, nonché l’andamento, gli esiti e gli eventuali postumi della malattia (Cass. Pen. Sez. Un., 27 marzo 1992).

Così come deducibile dall’art 23 del Nuovo codice di Deontologia Medica: il cui monito deontologico ha l’intento di impegnare il medico alla completezza della documentazione sanitaria, riassumendosi nella raccomandazione l’obbligo sostanziale della chiarezza e veridicità che è presupposto imprescindibile di ogni attestazione sanitaria e che si compendia di una annotazione formalmente accorta e sostanzialmente corretta, da cui non possono che scaturire giudizi parimenti accorti e corretti, prudenti, oltre ché diligenti e periti (CDM pag 154). La cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona prativa clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo corso, le attività diagnostico – terapeutiche praticate. La finalità, è quella di rendere utilizzabile la testimonianza documentata a fini di interesse individuale e collettivo, affinché il singolo o le pluralità degli individui possano valersi dell’atto medico traendo indicazioni comportamentali, organizzative o programmatiche aventi carattere sanitario. Il requisiti formali sono stati oggetto di una decisione dell’Autorità Garante (N. 165 del 31 marzo – 6 aprile 2003): se la cartella clinica è illeggibile per la grafia di chi l’ha redatta, deve essere trascritta in modo che le informazioni in essa contenute risultino chiare per il malato. La leggibilità delle informazioni è la prima condizione per la loro piena comprensione. Lo ha precisato accogliendo il ricorso di un paziente che lamentava un riscontro inadeguato da parte dell’azienda ospedaliera cui si era rivolto chiedendo la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti nella sua cartella clinica. In risposta aveva ricevuto copia della cartella che, però, a suo parere, risultava illeggibile per la pessima grafia degli autori e quindi incomprensibile. Nel ricorso il malato chiedeva che le spese del procedimento fossero attribuite all’azienda ospedaliera. Nel provvedimento l’Autorità ha sottolineato la specifica tutela che la legge sulla privacy garantisce alle persone al momento dell’accesso ai propri dati personali, rispetto al diverso diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge 241/1990. L’articolo 13 della legge 675/96 prevede, infatti, che i dati personali devono essere estratti e comunicati all’interessato in forma intelligibile ed il principio viene ulteriormente specificato nel Dpr 501/1998, quando in riferimento ad alcune modalità di riscontro al diritto di accesso, si afferma che la comprensione dei dati deve essere agevole e obbliga il titolare del trattamento ad adottare opportune misure per agevolare l’accesso ai dati da parte degli interessati. Anche nel caso in cui l’estrazione e la trasposizione dei dati su un supporto cartaceo o informatico dovesse risultare particolarmente difficoltosa, la richiesta di accesso ai dati personali, formulata ai sensi della legge sulla privacy, può essere sì soddisfatta dall’esibizione o dalla consegna in copia di un documento, ma la leggibilità delle informazioni è la prima condizione, necessaria anche se non sufficiente, per la loro comprensibilità. Riconosciuta, quindi, la legittimità delle richieste del ricorrente, il Garante ha ordinato all’azienda ospedaliera di rilasciare, entro un termine stabilito, una trascrizione dattiloscritta o comunque comprensibile delle informazioni contenute nella cartella clinica e di comunicarle all’interessato, come prescrive la legge, tramite il medico di fiducia o designato dalla Asl. All’Azienda sono state inoltre imputate le spese del procedimento. Oltre ai requisiti formali, assumono un ruolo non meno importante nella compilazione della cartella clinica i così detti requisiti sostanziali od essenziali, così riassumibili: requisiti sostanziali veridicità completezza chiarezza correttezza formale contestualità, tempestività Veridicità: consiste nella conformità di quanto descritto dal medico (o da altro operatore sanitario) con quanto da lui constatato in modo obiettivo. Chiarezza: consiste nel redigere l’attestazione scritta in modo esattamente e compiutamente comprensibile per chiunque, previsto anche dagli articoli 21 e 28 del nuovo CDM. Contestualità: la cartella clinica è per “sua natura è un acclaramento storico contemporaneo”. Le annotazioni vanno pertanto fatte contemporaneamente allo svolgersi dell’evento descritto e cioè senza ritardo né a cose fatte. Deve essere redatta in pendenza di degenza e secondo la sequenza cronologica della 7 registrazione di eventi. La contestualità può non essere intesa in maniera rigorosa, ma nel rispetto di alcuni limiti temporali, quali un equo periodo di riflessione clinica, il rispetto della sequenza cronologica nella registrazione degli eventi e l’estensione in pendenza di degenza. Il problema è quello della contestualità tra verbalizzazione ed eventi della malattia e della definitività della verbalizzazione nel momento stesso in cui vengono annotati gli eventi di degenza, che ex tunc escono dalla disponibilità del verbalizzante. La contestualità tra verbalizzazione ed evento si ritiene possa realizzarsi nei limiti di tempo compatibili con la riflessione clinica, con le situazioni contingenti e, comunque, in pendenza di ricovero, con il rispetto della sequenza cronologica della registrazione. E’ da ritenere, quindi, contemporanea anche la registrazione che avviene qualche tempo dopo in relazione alle contingenze del caso clinico, alle attività di reparto e, in caso di informatizzazione, della organizzazione della immissione dei dati nel computer. La contestualità della registrazione va intesa in senso stretto in alcune obiettività che possono evolvere e cambiare in breve tempo; al riguardo la giurisprudenza ha espresso più volte la necessità di una registrazione rigorosamente contestuale, non postuma, per i “fatti clinici rilevanti”. Giurisprudenza costante afferma che: “la cartella clinica adempie la funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, per cui gli eventi devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi. Ne consegue che (all’infuori della correzione di meri errori materiali) le modifiche e le aggiunte integrano un falso punibile, anche se il soggetto abbia agito per ristabilire la verità, perché violano le garanzie di certezza accordate agli atti pubblici” (Cass. Pen. Sez. V, 11 novembre 1983 n.9423; Cass. Pen. Sez. V, 23 marzo 1987, n. 3632). Ciascuna annotazione presenta, singolarmente, autonomo valore documentale definitivo che si realizza nel momento stesso in cui vengono trascritte e qualsiasi successiva alterazione, apportata durante la progressiva formazione del complesso documento, costituisce falsità, ancorché il documento sia ancora nella materiale disponibilità del suo autore, in attesa di trasmissione alla Direzione sanitaria. “La cartella clinica acquista il carattere di definitività in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento in cui la singola annotazione viene registrata. Ogni annotazione assume, pertanto, valore documentale autonomo e spiega efficacia nel traffico giuridico non appena viene scritta, con la conseguenza che la successiva alterazione da parte del compilatore costituisce falsità punibile, ancorché il documento sia ancora disponibile materialmente, in attesa della trasmissione alla direzione sanitaria per la definitiva custodia” (Cass. Pen, 1963). Un ritardo nella compilazione oppure la mancata compilazione può dunque configurarsi per il medico esercente all’interno di una struttura sanitaria come una omissione di atti di ufficio, mentre una sua compilazione non veritiera come falso ideologico e una sua correzione postuma come un falso materiale.