A 12 giorni deve andare dal dentista. Estratto un dente alla neonata

A soli 12 giorni la bambina è stata costretta ad andare dal dentista, il quale è stato costretto ad intervenire con largo anticipo rispetto al solito. Quando si aspetta un bambino, sicuramente si pensa che nei giorni dopo la nascita, ci saranno tante cose da fare e soprattutto alcune visite da sostenere, ma sicuramente non si pensa al dentista. E’ questo invece quanto accaduto ai genitori della bambina protagonista di questa storia ovvero una bambina britannica che a soli 12 giorni di vita è dovuta ricorrere al dentista.

La piccola di nome Isla Rose, Sembra che sia venuta al mondo con un dente A differenza dei suoi coetanei che invece vedono lo spuntare dei primi dentini a circa 6 mesi. Per questa ragione è stato necessario intervenire con largo anticipo e nello specifico a soli 12 giorni dalla nascita. Anche per i genitori è stata una vera sorpresa e dopo lo stupore iniziale ed anche la preoccupazione, hanno deciso di portare la neonata dal dentista.

A parlare è stata la mamma la quale ha riferito: “Sono dovuta uscire dalla stanza piangendo”. Per poter muovere il dente la bambina non è stata anestetizzata, perché essendo così tanto piccola non si poteva e prima dell’intervento i medici hanno messo soltanto una crema. Davvero senza parole anche i medici i quali hanno riferito di non avere mai avuto una paziente così piccola.

“Non abbiamo mai avuto una paziente così giovane” hanno confermato i dentisti del il Seven Trees Dental Access Centre alla Bbc. Questi ultimi hanno Inoltre spiegato che la rimozione è stata ritenuta necessaria, perché la condizione può portare dei problemi durante l’allattamento ed infatti a causa di questo dentino, la piccola avrebbe potuto ferirsi alla lingua e c’era anche il rischio che potesse staccarsi ed entrare nei polmoni. Oltre ad un fattore estetico si è trattato di un intervento necessario anche per la salute.