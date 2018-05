A 21 anni malato può mangiare soltanto cibi da neonato. Per l’ASL è adulto e viene sospesa la fornitura

Si chiama Alessio ed è un ragazzo di 21 anni costretto a letto da una malattia molto rara che i medici Purtroppo gli hanno diagnosticato quando aveva soltanto 9 mesi di vita. A causa di questa grave malattia, il ragazzo non può camminare, non può mangiare e per questo può nutrirsi soltanto con dei prodotti liofilizzati per neonati e farina e multicereali che gli vengono somministrati attraverso una sonda gastrica. Per l’anagrafe Alessio pare sia un adulto e l’Asl To3 ha interrotto la fornitura di questi alimenti che sono soltanto gli unici che il suo stomaco può ingerire.

Quella che stiamo per raccontare, una storia di sofferenza ma anche una storia di un grande amore quella di una madre nei confronti del figlio che ha smesso di lavorare per rimanere accanto ma che oggi però è anche tanto arrabbiata e sfoga questa sua rabbia, raccontando una ingiustizia davvero molto grave. Come abbiamo già in parte riferito, due anni fa l’ospedale quale abbia iniziato a fornire ad Alessio, un alimento per adulti ovvero il peptamen che la madre gli somministrava insieme ad altri alimenti liofilizzati per neonati, che si procurava direttamente a sue spese.

Poco tempo dopo Alessio pare abbia iniziato ad avere delle coliche molto forti e trasportato in ospedale i medici Avevano riscontrato un’ intolleranza proprio a questo alimento fornito dall’asl. A quel punto la mamma pare sia tornata per poter chiedere la fornitura di alimenti per bambini che gli era stata concessa per due mesi Soltanto. Il medico che seguiva il caso di Alessio è stato costretto a dover sospendere questa fornitura e sono state del tutto inutili le richieste fatte sia all’ASL che anche alla Regione perché per l’ASL Alessio è un adulto e deve mangiare da adulto.

Quindi la conclusione è che Agata ed il figlio non ricevono più gli alimenti per neonati dall’azienda sanitaria locale. Si tratta di una storia davvero molto drammatica Anche perché il padre di Alessio lavoro soltanto pochissime ore al giorno e la famiglia non riesce a sostenere i costi per le cure di Alessio che sono davvero insostenibili. «Non capisco perché a mio figlio deve essere negato un diritto», è questo quanto riferito dalla mamma Agata molto arrabbiata. È stata piuttosto celere la risposta dell’ASL e nel rispondere che la struttura sanitaria locale si limiterebbe soltanto che seguire le indicazioni date dal nutrizionista del San Luigi che ha in cura il ragazzino.