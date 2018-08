A 29 anni muore dopo un mese di ricovero. Nas sequestrano cartelle cliniche

Una ragazza di 29 anni Sembra che sia morta dopo un mese di ricovero e per questo motivo sono state sequestrate le cartelle cliniche dell’ospedale di Vaio di Fidenza. Si chiamava Floriana Skendaj, ed era una ragazza di 29 anni la quale come abbiamo detto dopo circa un mese di ricovero presso l’ospedale di Vaio di Fidenza è deceduta. Mamma di due bambini, sembra che Floriana sia morta dopo 2 giorni dalla terza operazione alla quale era stata sottoposta all’Ospedale Maggiore di Parma Dove è stata trasferita di urgenza in seguito ai primi interventi effettuati a Fidenza.

Pare che la donna si fosse recata presso l’ospedale per un’ infiammazione alla parete pelvica lo scorso 29 di giugno e da quel momento purtroppo sarebbe iniziato il suo Calvario e non le sarebbe stato più possibile uscire dalla struttura ospedaliera.

Due giorni fa è arrivata la tragica notizia, ovvero il cuore della ventinovenne ha cessato di battere è per questo motivo il marito Adriano Ricchitelli sembra che abbia presentato attraverso gli avvocati Filippo e Raffaele Poggi longostrevi, un esposto alla Procura della Repubblica di Parma al fine di accertare eventuali responsabilità nei confronti dei medici che si sono presi cura della moglie che è deceduta In circostanze ad oggi misteriose.

Sono intervenuti Intanto i carabinieri dei NAS che hanno sequestrato le cartelle cliniche di Floriana che sono presenti all’Ospedale Maggiore e all’ospedale di Vaio, mentre pare sia stata eseguita l’autopsia sul corpo della ragazza. Dai risultati degli esami che sono stati effettuati e che saranno disponibili nei prossimi giorni, si potranno così trovare delle tracce utili a stabilire quale è stata effettivamente la causa del decesso della ventinovenne che ad oggi risulta inspiegabile. La donna perfetta insieme al marito e anche ai due figli era nata Flora in Albania e pare si fosse trasferita a Collecchio quando aveva soltanto 7 anni.