A 40 pesava 227 kg – 1 anno dopo, perde 130 kg e sembra un’altra persona

A 40 anni Jared Mollenkopf ha capito di aver toccato il fondo. Arrivato a pesare 227 kg, era davvero stanco della sua situazione. Per la prima volta nella vita, ha capito che doveva fare qualcosa – ed è stato l’inizio di un viaggio fantastico.

Per tutta la vita Jared ha lottato contro i chili di troppo e a 40 anni ha capito di aver toccato il fondo. Purtroppo non è mai riuscito a trovare la giusta motivazione per cambiare – finora.

“Sono sempre stato grasso. Ogni giorno mi svegliavo sempre più appesantito. Era un dato di fatto e io lo accettavo” racconta Jared nel video qui a seguire. Era stanco, sempre di corsa per il lavoro e non entrava più nemmeno nei vestiti più larghi che aveva. Eppure ancora non trovava la motivazione per cambiare. “Non mi interessava cambiare. Quando mi sedevo a mangiare un’intera confezione di donut, sapevo che mi avrebbe reso ancora più grasso, che la mia schiena avrebbe avuto ulteriori problemi, e che sarebbe stato ancora più difficili alzarsi e muoversi” racconta Jared nel video.

Ma a 40 anni è stato come se qualcosa fosse cambiato in lui – voleva essere diverso.

Ha scattato foto per documentare il suo percorso, poi ha iniziato a mangiare meglio. Ha iniziato a praticare yoga, ma era troppo affaticato. Per fare esercizio, si è ispirato a dei video che ha trovato online, e quello che prima sembrava difficile, come sdraiarsi sul pavimento, è diventato più facile.

Piano piano è diventato sempre più forte e ha iniziato a praticare esercizi più complessi. Jared ha cominciato a perdere peso e in soli 9 mesi è dimagrito di 90 kg.

In quel periodo Jared ha conosciuto l’uomo dei video che lo aveva ispirato. Joseph Falkinburg, conosciuto anche come Diamond Dallas Page, non credeva ai suoi occhi: i risultati di Jared erano davvero sorprendenti.

Jared è riuscito a dimagrire seguendo i video di Joseph. Per fortuna, ha documentato il suo intero percorso – Joseph è rimasto così impressionato dai progressi di Jared che lo ha invitato a unirsi a lui nel video succesivo.

Joseph ha chiesto a Jared di leggere il primo post del suo blog, scritto proprio all’inizio del percorso.

È davvero emozionante assistere al cambiamento di Jared. In un anno è riuscito a perdere 130 kg!

Jared è un vero esempio di tenacia e di forza di volontà! Nel video qui a seguire potete assistere a tutto il suo percorso e sentirlo leggere il primo post del blog.