A 5 anni commuove il medico oncologo che ha curato la mamma dal tumore: “Ecco i risparmi per la ricerca”

Piuttosto singolare il modo in cui un bambino di 5 anni ha voluto ringraziare il medico che ha curato la sua mamma da un tumore. Il bambino in questione si chiama Giovanni e pare che dopo aver pensato a come poter ringraziare il medico che ha curato la sua mamma da una brutta malattia, ha trovato la soluzione piuttosto singolare. Il dottor Pietro Caldarella, vice direttore Senior del dipartimento di senologia dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano si è visto recapitare qualche giorno fa la visita di una paziente di 35 anni che un anno Prima aveva scoperto di avere un tumore al seno ed era stata operata da lui. Ma la donna si era sottoposta ad una chemioterapia e adesso sta bene ed ha debellato questo brutto male. La donna è tornata in ospedale per un controllo di routine e con l’occasione è passato a salutare il medico che si era tanto Preso cura di lei quando era malata.

Insieme alla signora c’era anche il suo figlioletto Giovanni che stringeva tra le mani una busta di carta bianca che ha consegnato al dottore. Sulla busta c’erano le scritte le parole di Giovanni a stampatello. Il medico ha trovato all’interno un bigliettino con su scritto con un pennarello azzurro “Caro Caldarella” e poi insieme tutta una serie di monetine da 1,2 e 5 centesimi ovvero tutti i risparmi che il piccolo è riuscito a racimolare negli ultimi giorni.

Ovviamente si trattava soltanto di piccoli spiccioli ma per un bambino di 4 anni Questo è irrilevante. “Questi sono per te. Sono i miei risparmi per la ricerca”, sono queste le parole delle piccolo dette al dottore che è rimasto letteralmente senza parole. “Mi sono venute le lacrime agli occhi. Quel gesto mi ha profondamente commosso. Gli ho fatto i complimenti e gli ho detto che è davvero un ometto. Poi l’ho tranquillizzato confermandogli che la sua mamma ora sta bene e non deve più preoccuparsi perché starà sempre con lui. I risparmi che ha voluto consegnarmi con tanto amore saranno utilizzati per la ricerca molecolare e genetica che viene svolta presso il nostro Istituto”, racconta il senologo.

“Sono 20 anni che faccio il chirurgo. Di storie tristi ne ho viste tante. Ma questo gesto in particolare mi ha commosso”, sottolinea l’oncologo che tra l’altro ha voluto raccontare questa Incredibile e singolare vicenda scrivendo un post su Facebook raccontando proprio di avere ricevuto la visita di una paziente e delproprio figlioletto che gli ha dato un biglietto per ringraziarlo delle cure alla sua mamma con dentro alcuni risparmi per la ricerca sul cancro. Ovviamente si tratta soltanto di pochi spiccioli ma quello che più colpisce e quello più significativo è il getto del bambino di soli 5 anni.