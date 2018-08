A 52 anni scopre grazie a Facebook che la sua migliore amica è sua sorella

La storia che stiamo per raccontarvi ha come protagonista una donna chiamata James error Peterson, la quale ha scoperto grazie a Facebook che sua sorella altro non era che la sua migliore amica del cuore. Come abbiamo visto, dunque la donna britannica di 52 anni ha scoperto soltanto grazie al Noto social network Facebook di avere una sorella che era nient’altro che la sua migliore amica.

Si chiama Karen Smith e da 51 anni e nonostante da sempre sia stata la migliore amica di Jane, adesso si è scoperto essere anche la sorellastra. Care, madre di 7 figli da tempo cercava senza però alcun successo di scovare il padre biologico, ma pare fosse stata costretta ad arrendersi a causa di alcuni problemi mentali della madre Linda Powell, che dopo avere sposato circa 6 uomini diversi poi pare non avesse più memoria del proprio passato.

Grazie al social network Facebook, la donna è riuscita a rintracciare l’amica di infanzia e lo avevo fatto già nel 2015 ma adesso pare che sia stato scoperto effettivamente il loro legame di parentela, grazie al test del DNA. Care è stata intervistata dal Daily Mail, la stessa avrebbe raccontato come stesse tentando di recuperare il tempo perduto insieme alla sorellastra.

“È come se avessimo sempre avuto una connessione, anche se non sapevamo che eravamo effettivamente sorelle. È una sensazione indescrivibile. È stato difficile e mi sono persa molte cose della vita Karen. È cambiato chi sono, mi sono sempre sentita un’anima persa e finalmente mi sento come se appartenessi a qualcuno”, è questo, dunque, quanto raccontato dalla donna. Si è trattato davvero di una grande sorpresa per le due donne, che nonostante non sapessero di essere sorelle è come se lo fossero sempre state. Chissà se riusciranno a recuperare parte del tempo perduto, ma sicuramente sarà così.