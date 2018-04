A 72 anni, dice di avere trovato il vero amore con un ragazzo di 19 anni incontrato a una festa

L’amore non ha età, giusto? Questo è ciò che dicono soprattutto le coppie con una grande differenza d’età. La storia che andrete a leggere ne è un esempio.

Almeda Errell di Maryville, nel Tennessee, si è innamorata del marito Gary Hardwick dovo averlo incontrato a una festa di compleanno da Chuck E. Cheese.

Nonostante la differenza di 53 anni, la coppia ha deciso di convolare a nozze a poche settimane dal primo incontro. Sebbene Gary sia molto giovane, Almeda lo descrive come una persona “molto matura per la sua età”. Ci tiene a sottolineare che era appena uscito da una relazione con una donna di 77 anni.

Oggi Gary e Almenda sono sposati da due anni e si dicono molto felici insieme. All’inizio non è stato facile perché le rispettive famiglie non vedevano di buon occhio il loro legame. I figli di Almenda, più grandi di Gary di qualche anno, non volevano avere un patrigno più giovane di loro.

Gary ha spiegato al Daily Mail che cosa ha provato quando ha visto Almeda per la prima volta: “La prima cosa che mi ha attratto di lei sono stati i suoi bellissimi occhi blu. E la sua personalità. Era sempre sorridente, stavamo bene insieme. C’era tanta chimica tra di noi.”

Nonostante l’enorme differenza d’età, Gary e Almeda hanno interessi e hobby molto simili, proprio come succede a molte coppie. Ecco perché la loro relazione procede a gonfie vele.

“Non credo che il matrimonio con Almeda mi privi di qualcosa” dice Gary. “Anche quando avevo 13-14 anni ero attratto dalle ragazze più grandi. Quando l’ho detto a mia nonna, che mi ha cresciuta, non sapevo come l’avrebbe presa. Ma ci ha accettati.”

Uniti dalle stesse passioni, Gary e Almeda hanno lanciato un canale YouTube sul quale pubblicano video – hanno circa 49.000 subscriber.

Quando ha incontrato Gary, Almeda stava soffrendo molto per la morte del primo marito, Donald, e del figlio maggiore Robert, 45. Gary aveva solo 17 anni.

“Sono stata sposata con il mio primo marito Donald per 43 anni, e quando è morto nel 2013 dopo un ricovero di 7 mesi a causa del diabete, mi sono ritrovata da sola” ha dichiarato Almeda.

Che bellissima storia! Auguriamo loro tanta felicità! L’amore non ha età.