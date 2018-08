A soli 19 anni. Matteo non ce l’ha fatta, un dramma

È morto Matteo Huqi, 19 anni un altro delle vittime travolte da un camion nel tragico incidente stradale avvenuto a Mediglia sulla statale Paullese il 7 agosto scorso. Il mezzo pesante li ha investiti metre erano scesi in strada a constatare i danni dopo un urto tra un’automobile e un furgone. Si tratta di , che è deceduto nella giornata di ieri 14 agosto. Dopo l’accaduto è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono parse fin da subito gravi. Il ragazzo era sceso dal furgone dove si trovava a bordo insieme al fratello. Lo scorso 9 agosto era morto anche l’automobilista coinvolto nell’incidente, Marco Crini, un ragazzo di Pantigliate anche lui 19enne. Il camionista responsabile dell’incidente, un 51enne della provincia di Cremona, è accusato di duplice omicidio stradale.

Dramma sulla Paullese: camion travolge tre ragazzi

Un camion ha travolto tre ragazzi sulla statale Paullese all’altezza di Vigliano, frazione di Mediglia, provincia di Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 18 e 30. Tre persone sono scese da un’automobile e da un furgone a seguito di un lieve urto, per constatarne i danni. Per cause ancora da accertare, il camion che percorreva la stessa strada li ha investiti e sono stati trasportati con urgenza in ospedale. Secondo le informazioni apprese, il conducente del mezzo pesante non li avrebbe visti. I carabinieri di San Giuliano sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.