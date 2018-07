A soli 5 anni rischia di morire a causa di una grave forma di varicella

Piuttosto Impressionante il caso che stiamo per raccontarvi e che ha come protagonista una bambina di soli 5 anni la quale ha rischiato di morire a causa della varicella. La bambina in questione si chiama Evie Beth Taylor ed il suo Calvario sarebbe iniziato il 4 febbraio dello scorso anno, quando su un braccio improvvisamente sono iniziate a spuntare delle bolle molto simili a quelli della varicella. La mamma inizialmente ha capito subito che la figlia potesse essere affetta dalla tipica malattia infantile, così ha iniziato a passare sul braccio della bambina delle creme lenitive, degli impacchi di camomilla per cercare di lenire il dolore e il prurito. Nel giro di 4 giorni però il corpo della piccola era completamente ricoperto da eruzioni cutanee.

Ma le precauzioni che sono state prescritte dalla madre e anche gli antibiotici successivi pare non abbiano fatto effetto e dopo altri due giorni da bambini ha iniziato a sentire dei dolori molto intensi e non riusciva neanche più a mangiare e faceva fatica anche a respirare per via della formazione del muco piuttosto solido e viscoso che stava intasando le sue vie respiratorie.

La mamma molto preoccupata per questi sintomi non ha perso un attimo ed ha portato la figlia in ospedale, dove è stata visitata immediatamente dai medici che sono rimasti veramente impressionati dai sintomi manifestati dalla bambina, ritenendo che potesse essere affetta non da varicella, ma da un’altra malattia.

Ovviamente la piccola è stata ricoverata e dopo 4 giorni di cura è stata rimandata a casa, dove poi si è ristabilita totalmente. Si è trattato comunque di un caso molto violento di varicella e la donna ha voluto condividere le fotografie della figlia Durante quel periodo, cercando di avvertire gli altri genitori su quanto possa essere anche pericolosa questa malattia tipica dei bambini. “I medici hanno detto di non aver mai visto un caso di varicella tanto grave. Hanno persino fatto venire un fotografo per scattare qualche immagine della sua pelle poiché non avevano mai visto un caso simile prima del suo e non sapevano da cosa fosse causato”, racconta ancora la mamma della piccola la quale ha temuto veramente terapia potesse morire.