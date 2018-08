Abbaiava troppo, cane sequestrato e chiuso in canile. Muore di solitudine Luky

Il protagonista della vicenda in questione, è un un cagnolone di nome Luky il quale sarebbe morto in un canile solo perché abbaiava. Il cane buonissimo, un pastore maremmano, è stato posto sotto sequestro dopo la denuncia dei vicini di casa. La colpa del Povero animale era quella di abbaiare troppo. Infatti per questo Lcky, un pastore maremmano, dopo essere stato strappato alla famiglia è stato rinchiuso in un canile dove qualche giorno fa è morto. Ciò è accaduto a Savigliano in provincia di Torino. Il cane di due anni e mezzo, Fino ho un po’ di tempo fa viveva insieme alla padroncina ed è una femmina incrociata con un labrador.

Purtroppo come è normale che sia per un animale, capitava che abbaiasse a lungo e pare che lo facesse anche di sera, un comportamento del tutto naturale per l’animale, ma purtroppo non è stato tollerato dai vicini che sfiniti hanno girato alcuni video e sono andati a protestare in Comune, fino a quando Luky è stato posto sotto sequestro.

La vicenda è finita in tribunale ed il giudice avrebbe disposto il sequestro del cane. Il canile Pinco malgrado non fosse assolutamente d’accordo a riceverlo, alla fine è stato obbligato. Dopo alcuni mesi trascorsi nella struttura probabilmente anche per via della nostalgia di casa, Luky si è ammalato ed ha iniziato a non mangiare più e vomitare ogni volta che lo faceva.

“Ci sono volute due ore di telefonate alle varie autorità competenti e una pattuglia di vigili a scortarlo come un temuto criminale, per avere il permesso di farlo uscire dal canile ed essere ricoverato in clinica“, hanno dichiarato i volontari del rifugio. Alcuni giorni dopo sia la proprietaria che i volontari che operano al canile, si sono alternati i turni per andarlo a trovare così di alleviarne La solitudine. Alla fine però il cucciolone non ce l’ha fatta e sabato 19 luglio è morto, ma la sua storia è stata resa pubblica però solo adesso in una sorta di denuncia da parte del Rifugio. “Non intendiamo mai più ricoverare nessun animale di proprietà nei casi in cui non sussiste maltrattamento. Poco ci importa da chi ci arriverà l’ordine”.