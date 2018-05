Accoltella il ragazzo durante il sesso: “Volevo solo un pò di divertimento”

“Ho esagerato ma volevo solo un po’ più di divertimento”, così la 19enne Zoe Adams ha giustificato l’aver pugnalato senza motivo apparente e con vari fendenti il fidanzato 17enne Kieran Bewick mentre facevano sesso nella sua casa in Cumbria, nel Nord-ovest dell’Inghilterra. Il ragazzo fortunatamente è riuscito a cavarsela ma ha riportato ferite serie che lo hanno costretto a lunga degenza in ospedale.

Come ricostruito durante i processo a carico della giovane, la 19enne si era truccata da clown e aveva chiesto al partner di mettersi un cuscino sopra la testa “per fare sesso eccentrico” ma, non contenta, avrebbe preso un grosso coltello con una lama di 25 centimetri e avrebbe iniziato a pugnarlo mentre era sopra di lui.

“Doveva essere solo una cosa divertente, era il tipo di cosa sciocca che avremmo fatto l’uno con l’altro e non volevo spaventarlo” ha spiegato la giovane riferita al trucco. La 19enne infatti non ricorda esattamente cosa le è scattato in testa quando ha pugnalato il partner anche se secondo l’accusa lei sarebbe ossessionata dai sacrifici di maschi.

Ne avrebbe parlato in numerosi messaggi e aveva anche alcuni video macabri sul telefono che in precedenza aveva fatto vedere al 17enne. Quest’ultimo ha riportato due coltellate al petto, una ad un braccio e altre due alla gamba e alla mano. La donna sostiene che i messaggi e i video erano solo scherzi, che non gli avrebbe fatto mai del male volutamente e che teneva un coltello sotto il suo letto per “protezione” perché viveva da sola.