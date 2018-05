Accosta improvvisamente l’auto – quando la moglie capisce il motivo, prende subito la telecamera

L’uomo della foto ha fermato l’auto in mezzo alla strada ed è sceso immediatamente. Ciò che la fotocamera ha catturato ha fatto piangere migliaia di persone.

Al giorno d’oggi, le persone anziane non sempre vengono trattate con il rispetto che meritano. Per fortuna, sull’autobus capita ancora che qualcuno si alzi per lasciare il posto a una signora anziana. Quando succede, questo gesto viene apprezzato tantissimo dalla persona in questione.

In un post pubblicato sulla pagina di Love What Matters, Tara Carter ha raccontato ciò che è successo mentre lei e suo marito stavano ritornando a casa dal supermercato.

Tara era con il marito e i loro due figli. Chris era alla guida della sua auto quando all’improvviso qualcosa ha attirato la sua attenzione. Senza alcuna spiegazione, ha accostato l’auto dicendo:

– Porta i bambini a casa e vieni a prendermi più tardi.

Tara non capiva che cosa stesse succedendo, finché non è andata a riprenderlo qualche minuto dopo.

Chris stava tosando il prato di un uomo anziano che nel frattempo riposava sotto l’ombra.

Vedendo l’anziano intento a tagliare il prato, Chris ha deciso di aiutarlo. Non voleva che l’uomo si affaticasse troppo.

Tara è rimasta molto colpita dal gesto del marito. Orgogliosa di lui, ha deciso di scattare una foto che ha postato su Facebook.

“Questa è solo una delle tante ragioni per cui amo mio marito. Mentre stavamo ritornando a casa con i bambini, Kylie e Gage, lui ha fermato la macchina e ha detto: ‘porta a casa i bambini e vieni a prendermi’” ha scritto Tara sulla pagina Facebook di Love That Matters.

Aiutare una persona in difficoltà è qualcosa che molti genitori cercano di insegnare ai propri figli. Ma dare il buon esempio è il vero insegnamento. Chris Carter è stato fantastico.

“Spero che i miei figli seguano l’esempio del papà e che imparino ad aiutare gli altri proprio come lui” ha scritto Tara nel post.

Chris ha insegnato ai suoi figli una bellissima lezione: bisogna sempre aiutare gli altri e trattarli con rispetto. Siamo convinti che dovrebbero esistere più persone come Chris.